将 Middleware 连接到 ClickHouse

Partner Integration

Middleware 是一个云可观测性平台，用于监控基础设施、日志和应用性能。

您可以将 ClickHouse 连接到 Middleware，以收集并可视化数据库遥测数据，并将其纳入更广泛的监控工作流中。

前提条件

  • 一个正在运行的 ClickHouse 服务 (Cloud 或自管理)
  • 可访问您的 ClickHouse 主机、端口、用户名和密码
  • 一个 Middleware 账户

在 Middleware 中连接 ClickHouse

  1. 登录您的 Middleware 账户。
  2. 前往 集成，搜索 ClickHouse
  3. 选择 ClickHouse 集成，然后输入您的连接信息：
    • 主机
    • 端口
    • 数据库
    • 用户名
    • 密码
  4. 保存该集成并运行连接测试。

验证数据采集

完成配置后，确认您可以在 Middleware 仪表板中看到 ClickHouse 的指标和/或日志。

如果连接验证失败，请检查以下各项：

  • ClickHouse 是否接受来自 Middleware 的入站连接
  • SSL/TLS 设置是否与您的 ClickHouse 端点匹配
  • 凭据和数据库权限是否正确

