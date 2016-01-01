将 Middleware 连接到 ClickHouse
Partner Integration
Middleware 是一个云可观测性平台，用于监控基础设施、日志和应用性能。
您可以将 ClickHouse 连接到 Middleware，以收集并可视化数据库遥测数据，并将其纳入更广泛的监控工作流中。
前提条件
- 一个正在运行的 ClickHouse 服务 (Cloud 或自管理)
- 可访问您的 ClickHouse 主机、端口、用户名和密码
- 一个 Middleware 账户
在 Middleware 中连接 ClickHouse
- 登录您的 Middleware 账户。
- 前往 集成，搜索 ClickHouse。
- 选择 ClickHouse 集成，然后输入您的连接信息：
- 主机
- 端口
- 数据库
- 用户名
- 密码
- 保存该集成并运行连接测试。
验证数据采集
完成配置后，确认您可以在 Middleware 仪表板中看到 ClickHouse 的指标和/或日志。
如果连接验证失败，请检查以下各项：
- ClickHouse 是否接受来自 Middleware 的入站连接
- SSL/TLS 设置是否与您的 ClickHouse 端点匹配
- 凭据和数据库权限是否正确