连接 Metabase 到 ClickHouse

Metabase 是一个易于使用的开源 UI 工具，用于询问您的数据。Metabase 是一个 Java 应用程序，您只需 下载 JAR 文件 并使用 java -jar metabase.jar 运行即可。Metabase 使用 JDBC 驱动程序连接到 ClickHouse，您需要下载并将其放入 plugins 文件夹中：

在本指南中，您将使用 Metabase 对 ClickHouse 数据进行提问并可视化答案。一个答案看起来像这样：

添加一些数据 如果您没有数据集可以使用，您可以添加一些示例。在本指南中使用的是 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中还有几个其他示例可供查看。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

如果您没有 plugins 文件夹，请创建一个作为 metabase.jar 保存位置的子文件夹。 插件是一个名为 clickhouse.metabase-driver.jar 的 JAR 文件。请访问 https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest 下载最新版本的 JAR 文件。 将 clickhouse.metabase-driver.jar 保存到 plugins 文件夹中。 启动（或重启）Metabase，以便驱动程序正确加载。 访问 Metabase，网址为 http://hostname:3000。在首次启动时，您将看到欢迎屏幕，并需要通过一系列问题。如果提示您选择数据库，请选择“我稍后添加我的数据”：

点击右上角的齿轮图标，选择 Admin Settings 以访问您的 Metabase 管理页面。 点击 Add a database。或者，您可以点击Databases 标签并选择 Add database 按钮。 如果您的驱动程序安装成功，您将在 Database type 的下拉菜单中看到 ClickHouse： 为您的数据库提供一个 Display name，这是 Metabase 设置 - 所以可以使用您喜欢的名称。 输入 ClickHouse 数据库的连接详细信息。如果您的 ClickHouse 服务器配置为使用 SSL，则启用安全连接。例如： 点击 Save 按钮，Metabase 将扫描您的数据库以查找表。

点击右上角的 Exit admin 按钮以退出 Admin settings。 在右上角，点击 + New 菜单，注意您可以提问、运行 SQL 查询并构建仪表板： 例如，以下是对名为 uk_price_paid 的表运行的 SQL 查询，返回 1995 到 2022 年的平均支付价格：

点击 + New 并选择 Question。注意，您可以通过从数据库和表开始构建问题。例如，以下问题是针对 default 数据库中名为 uk_price_paid 的表提问的。这里有一个简单的问题，计算大曼彻斯特县内按城镇的平均价格： 点击 Visualize 按钮以在表格视图中查看结果。 在结果下方，点击 Visualization 按钮更改可视化为条形图（或其他可用选项）：

通过 访问 Metabase 文档，找到有关 Metabase 及如何构建仪表板的更多信息。