连接 Metabase 到 ClickHouse
Metabase 是一个易于使用的开源 UI 工具，用于询问您的数据。Metabase 是一个 Java 应用程序，您只需 下载 JAR 文件 并使用
java -jar metabase.jar 运行即可。Metabase 使用 JDBC 驱动程序连接到 ClickHouse，您需要下载并将其放入
plugins 文件夹中：
目标
在本指南中，您将使用 Metabase 对 ClickHouse 数据进行提问并可视化答案。一个答案看起来像这样：
如果您没有数据集可以使用，您可以添加一些示例。在本指南中使用的是 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中还有几个其他示例可供查看。
1. 收集您的连接详细信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 下载 ClickHouse 插件到 Metabase
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如果您没有
plugins文件夹，请创建一个作为
metabase.jar保存位置的子文件夹。
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插件是一个名为
clickhouse.metabase-driver.jar的 JAR 文件。请访问 https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest 下载最新版本的 JAR 文件。
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将
clickhouse.metabase-driver.jar保存到
plugins文件夹中。
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启动（或重启）Metabase，以便驱动程序正确加载。
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访问 Metabase，网址为 http://hostname:3000。在首次启动时，您将看到欢迎屏幕，并需要通过一系列问题。如果提示您选择数据库，请选择“我稍后添加我的数据”：
3. 将 Metabase 连接到 ClickHouse
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点击右上角的齿轮图标，选择 Admin Settings 以访问您的 Metabase 管理页面。
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点击 Add a database。或者，您可以点击Databases 标签并选择 Add database 按钮。
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如果您的驱动程序安装成功，您将在 Database type 的下拉菜单中看到 ClickHouse：
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为您的数据库提供一个 Display name，这是 Metabase 设置 - 所以可以使用您喜欢的名称。
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输入 ClickHouse 数据库的连接详细信息。如果您的 ClickHouse 服务器配置为使用 SSL，则启用安全连接。例如：
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点击 Save 按钮，Metabase 将扫描您的数据库以查找表。
4. 执行 SQL 查询
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点击右上角的 Exit admin 按钮以退出 Admin settings。
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在右上角，点击 + New 菜单，注意您可以提问、运行 SQL 查询并构建仪表板：
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例如，以下是对名为
uk_price_paid的表运行的 SQL 查询，返回 1995 到 2022 年的平均支付价格：
5. 提问
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点击 + New 并选择 Question。注意，您可以通过从数据库和表开始构建问题。例如，以下问题是针对
default数据库中名为
uk_price_paid的表提问的。这里有一个简单的问题，计算大曼彻斯特县内按城镇的平均价格：
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点击 Visualize 按钮以在表格视图中查看结果。
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在结果下方，点击 Visualization 按钮更改可视化为条形图（或其他可用选项）：
了解更多
通过 访问 Metabase 文档，找到有关 Metabase 及如何构建仪表板的更多信息。