Looker Studio

Looker Studio 可以通过官方的 Google MySQL 数据源使用 MySQL 接口连接到 ClickHouse。

创建 ClickHouse Cloud 服务后，在 Connect your app 屏幕上，从下拉菜单中选择 MySQL。

切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露 3306 端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。

或者，要为现有服务启用 MySQL 接口：

确保您的服务处于 Running 状态，然后单击您想要启用 MySQL 接口的服务。从左侧菜单中选择 "Connect"：

从 Connect With 下拉菜单中选择 MySQL。

切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露 3306 端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。

默认情况下，存在一个内置的 mysql4<subdomain> 用户，其密码与 default 用户相同。 <subdomain> 部分是您 ClickHouse Cloud 主机名的第一部分。此格式对于使用实现安全连接的工具是必要的，但这些工具在其 TLS 握手中不提供 SNI 信息，这使得在没有额外提示的情况下进行内部路由变得不可能（MySQL 控制台客户端就是其中一个这样的工具）。

因此，我们 强烈推荐 在创建新用户时遵循 mysql4<subdomain>_<username> 格式，该用户将用于 MySQL 接口，其中 <subdomain> 是识别您的 Cloud 服务的提示， <username> 是您选择的任意后缀。

提示 对于 ClickHouse Cloud 主机名如 foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud ， <subdomain> 部分等于 foobar ，自定义 MySQL 用户名可以是 mysql4foobar_team1 。

如果您需要为 MySQL 接口创建额外用户（例如，您需要应用额外设置），可以执行以下操作：

可选 - 创建一个 settings profile 以应用于您的自定义用户。例如，创建 my_custom_profile ，其中包含在我们稍后连接所创建的用户时默认应用的额外设置： prefer_column_name_to_alias 仅用作示例，您可以在其中使用其他设置。 使用以下格式 创建用户： mysql4<subdomain>_<username> （见上文）。密码必须是双 SHA1 格式。例如： 或者，如果您想为此用户使用自定义配置文件： 其中 my_custom_profile 是您之前创建的配置文件的名称。 Grant 新用户与所需表或数据库互动的必要权限。例如，如果您想仅授予对 system.query_log 的访问权限： 使用创建的用户通过 MySQL 接口连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。

如果您创建了一个新的 MySQL 用户，并且在通过 MySQL CLI 客户端连接时看到以下错误：

在这种情况下，请确保用户名遵循 mysql4<subdomain>_<username> 格式，如前所述（见上文）。

请参考 官方文档 了解如何设置启用 MySQL 接口的 ClickHouse 服务器。

除了在服务器的 config.xml 中添加一个条目

还需要对将要使用 MySQL 接口的用户使用 双重 SHA1 密码加密。

从 shell 生成经过双重 SHA1 加密的随机密码：

输出应如下所示：

第一行是生成的密码，第二行是我们可以用来配置 ClickHouse 的哈希。

以下是使用生成的哈希的 mysql_user 配置示例：

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

用您自己生成的双重 SHA1 哈希替换 password_double_sha1_hex 条目。

此外，建议使用 use_mysql_types_in_show_columns 在 SHOW [FULL] COLUMNS 查询结果中显示原生 MySQL 类型，而不是 ClickHouse 类型，这样 BI 工具在使用 MySQL 连接器时可以正确查看数据库模式。

例如：

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

或者将其分配给不同的配置文件，而不是默认配置文件。

如果您有可用的 mysql 二进制文件，可以从命令行测试连接。 使用上述示例用户名 ( mysql_user ) 和密码 ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) 的命令行为：

最后，配置 ClickHouse 服务器监听所需的 IP 地址。 例如，在 config.xml 中，取消注释以下内容以侦听所有地址：

首先，使用你的 Google 账号登录 https://lookerstudio.google.com 并创建一个新的数据源：

搜索 Google 提供的官方 MySQL 连接器（名为 MySQL）：

指定你的连接详细信息。请注意，MySQL 接口的默认端口为 9004，具体可能根据你的服务器配置不同而有所变化。

现在，你有两个选项来从 ClickHouse 获取数据。首先，你可以使用表浏览器功能：

或者，你可以指定自定义查询来获取数据：

最后，你应该能够看到已检查的表结构，并在必要时调整数据类型。

现在你可以继续探索你的数据或创建新的报告！

在使用 ClickHouse 云时，你需要先启用 MySQL 接口。你可以在连接对话框的 "MySQL" 标签中进行设置。

在 Looker Studio UI 中，选择 "启用 SSL" 选项。ClickHouse 云的 SSL 证书由 Let's Encrypt 签署。你可以在 这里 下载这个根证书。

其余的步骤与上面前一部分所列相同。