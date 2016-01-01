Looker Studio
Looker Studio 可以通过官方的 Google MySQL 数据源使用 MySQL 接口连接到 ClickHouse。
ClickHouse 云设置
- 创建 ClickHouse Cloud 服务后，在
Connect your app屏幕上，从下拉菜单中选择 MySQL。
- 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露
3306端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
或者，要为现有服务启用 MySQL 接口：
- 确保您的服务处于
Running状态，然后单击您想要启用 MySQL 接口的服务。从左侧菜单中选择 "Connect"：
- 从
Connect With下拉菜单中选择 MySQL。
- 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露
3306端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
在 ClickHouse Cloud 中创建多个 MySQL 用户
默认情况下，存在一个内置的
mysql4<subdomain> 用户，其密码与
default 用户相同。
<subdomain> 部分是您 ClickHouse Cloud 主机名的第一部分。此格式对于使用实现安全连接的工具是必要的，但这些工具在其 TLS 握手中不提供 SNI 信息，这使得在没有额外提示的情况下进行内部路由变得不可能（MySQL 控制台客户端就是其中一个这样的工具）。
因此，我们 强烈推荐 在创建新用户时遵循
mysql4<subdomain>_<username> 格式，该用户将用于 MySQL 接口，其中
<subdomain> 是识别您的 Cloud 服务的提示，
<username> 是您选择的任意后缀。
对于 ClickHouse Cloud 主机名如
foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud，
<subdomain> 部分等于
foobar，自定义 MySQL 用户名可以是
mysql4foobar_team1。
如果您需要为 MySQL 接口创建额外用户（例如，您需要应用额外设置），可以执行以下操作：
-
可选 - 创建一个 settings profile 以应用于您的自定义用户。例如，创建
my_custom_profile，其中包含在我们稍后连接所创建的用户时默认应用的额外设置：
prefer_column_name_to_alias仅用作示例，您可以在其中使用其他设置。
-
使用以下格式 创建用户：
mysql4<subdomain>_<username>（见上文）。密码必须是双 SHA1 格式。例如：
或者，如果您想为此用户使用自定义配置文件：
其中
my_custom_profile是您之前创建的配置文件的名称。
-
Grant 新用户与所需表或数据库互动的必要权限。例如，如果您想仅授予对
system.query_log的访问权限：
-
使用创建的用户通过 MySQL 接口连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。
处理 ClickHouse Cloud 中的多个 MySQL 用户问题
如果您创建了一个新的 MySQL 用户，并且在通过 MySQL CLI 客户端连接时看到以下错误：
在这种情况下，请确保用户名遵循
mysql4<subdomain>_<username> 格式，如前所述（见上文）。
本地 ClickHouse 服务器设置
请参考 官方文档 了解如何设置启用 MySQL 接口的 ClickHouse 服务器。
除了在服务器的
config.xml 中添加一个条目
还需要对将要使用 MySQL 接口的用户使用 双重 SHA1 密码加密。
从 shell 生成经过双重 SHA1 加密的随机密码：
输出应如下所示：
第一行是生成的密码，第二行是我们可以用来配置 ClickHouse 的哈希。
以下是使用生成的哈希的
mysql_user 配置示例：
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
用您自己生成的双重 SHA1 哈希替换
password_double_sha1_hex 条目。
此外，建议使用
use_mysql_types_in_show_columns 在
SHOW [FULL] COLUMNS 查询结果中显示原生 MySQL 类型，而不是 ClickHouse 类型，这样 BI 工具在使用 MySQL 连接器时可以正确查看数据库模式。
例如：
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
或者将其分配给不同的配置文件，而不是默认配置文件。
如果您有可用的
mysql 二进制文件，可以从命令行测试连接。
使用上述示例用户名 (
mysql_user) 和密码 (
LZOQYnqQN4L/T6L0) 的命令行为：
最后，配置 ClickHouse 服务器监听所需的 IP 地址。 例如，在
config.xml 中，取消注释以下内容以侦听所有地址：
连接 Looker Studio 到 ClickHouse
首先，使用你的 Google 账号登录 https://lookerstudio.google.com 并创建一个新的数据源：
搜索 Google 提供的官方 MySQL 连接器（名为 MySQL）：
指定你的连接详细信息。请注意，MySQL 接口的默认端口为 9004，具体可能根据你的服务器配置不同而有所变化。
现在，你有两个选项来从 ClickHouse 获取数据。首先，你可以使用表浏览器功能：
或者，你可以指定自定义查询来获取数据：
最后，你应该能够看到已检查的表结构，并在必要时调整数据类型。
现在你可以继续探索你的数据或创建新的报告！
在 ClickHouse 云中使用 Looker Studio
在使用 ClickHouse 云时，你需要先启用 MySQL 接口。你可以在连接对话框的 "MySQL" 标签中进行设置。
在 Looker Studio UI 中，选择 "启用 SSL" 选项。ClickHouse 云的 SSL 证书由 Let's Encrypt 签署。你可以在 这里 下载这个根证书。
其余的步骤与上面前一部分所列相同。