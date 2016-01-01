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Looker Studio

Looker Studio 可以通过官方的 Google MySQL 数据源使用 MySQL 接口连接到 ClickHouse。

ClickHouse 云设置


  1. 创建 ClickHouse Cloud 服务后，在 Connect your app 屏幕上，从下拉菜单中选择 MySQL。

Credentials screen - Prompt
  1. 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露 3306 端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
Credentials screen - Enabled MySQL

或者，要为现有服务启用 MySQL 接口：

  1. 确保您的服务处于 Running 状态，然后单击您想要启用 MySQL 接口的服务。从左侧菜单中选择 "Connect"：

Connection screen - Prompt MySQL

  1. Connect With 下拉菜单中选择 MySQL。

Connection screen - Prompt MySQL
  1. 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露 3306 端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
Connection screen - MySQL Enabled

在 ClickHouse Cloud 中创建多个 MySQL 用户

默认情况下，存在一个内置的 mysql4<subdomain> 用户，其密码与 default 用户相同。<subdomain> 部分是您 ClickHouse Cloud 主机名的第一部分。此格式对于使用实现安全连接的工具是必要的，但这些工具在其 TLS 握手中不提供 SNI 信息，这使得在没有额外提示的情况下进行内部路由变得不可能（MySQL 控制台客户端就是其中一个这样的工具）。

因此，我们 强烈推荐 在创建新用户时遵循 mysql4<subdomain>_<username> 格式，该用户将用于 MySQL 接口，其中 <subdomain> 是识别您的 Cloud 服务的提示，<username> 是您选择的任意后缀。

提示

对于 ClickHouse Cloud 主机名如 foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud<subdomain> 部分等于 foobar，自定义 MySQL 用户名可以是 mysql4foobar_team1

如果您需要为 MySQL 接口创建额外用户（例如，您需要应用额外设置），可以执行以下操作：

  1. 可选 - 创建一个 settings profile 以应用于您的自定义用户。例如，创建 my_custom_profile，其中包含在我们稍后连接所创建的用户时默认应用的额外设置：

    prefer_column_name_to_alias 仅用作示例，您可以在其中使用其他设置。

  2. 使用以下格式 创建用户mysql4<subdomain>_<username>见上文）。密码必须是双 SHA1 格式。例如：

    或者，如果您想为此用户使用自定义配置文件：

    其中 my_custom_profile 是您之前创建的配置文件的名称。

  3. Grant 新用户与所需表或数据库互动的必要权限。例如，如果您想仅授予对 system.query_log 的访问权限：

  4. 使用创建的用户通过 MySQL 接口连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。

处理 ClickHouse Cloud 中的多个 MySQL 用户问题

如果您创建了一个新的 MySQL 用户，并且在通过 MySQL CLI 客户端连接时看到以下错误：

在这种情况下，请确保用户名遵循 mysql4<subdomain>_<username> 格式，如前所述（见上文）。

本地 ClickHouse 服务器设置

请参考 官方文档 了解如何设置启用 MySQL 接口的 ClickHouse 服务器。

除了在服务器的 config.xml 中添加一个条目

还需要对将要使用 MySQL 接口的用户使用 双重 SHA1 密码加密

从 shell 生成经过双重 SHA1 加密的随机密码：

输出应如下所示：

第一行是生成的密码，第二行是我们可以用来配置 ClickHouse 的哈希。

以下是使用生成的哈希的 mysql_user 配置示例：

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

用您自己生成的双重 SHA1 哈希替换 password_double_sha1_hex 条目。

此外，建议使用 use_mysql_types_in_show_columnsSHOW [FULL] COLUMNS 查询结果中显示原生 MySQL 类型，而不是 ClickHouse 类型，这样 BI 工具在使用 MySQL 连接器时可以正确查看数据库模式。

例如：

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

或者将其分配给不同的配置文件，而不是默认配置文件。

如果您有可用的 mysql 二进制文件，可以从命令行测试连接。 使用上述示例用户名 (mysql_user) 和密码 (LZOQYnqQN4L/T6L0) 的命令行为：

最后，配置 ClickHouse 服务器监听所需的 IP 地址。 例如，在 config.xml 中，取消注释以下内容以侦听所有地址：

连接 Looker Studio 到 ClickHouse

首先，使用你的 Google 账号登录 https://lookerstudio.google.com 并创建一个新的数据源：

Creating a new data source

搜索 Google 提供的官方 MySQL 连接器（名为 MySQL）：

MySQL connector search

指定你的连接详细信息。请注意，MySQL 接口的默认端口为 9004，具体可能根据你的服务器配置不同而有所变化。

Specifying the connection details

现在，你有两个选项来从 ClickHouse 获取数据。首先，你可以使用表浏览器功能：

Using the Table Browser

或者，你可以指定自定义查询来获取数据：

Using a custom query to fetch the data

最后，你应该能够看到已检查的表结构，并在必要时调整数据类型。

Viewing the introspected table structure

现在你可以继续探索你的数据或创建新的报告！

在 ClickHouse 云中使用 Looker Studio

在使用 ClickHouse 云时，你需要先启用 MySQL 接口。你可以在连接对话框的 "MySQL" 标签中进行设置。

Looker Studio Require MySQL enabled first

在 Looker Studio UI 中，选择 "启用 SSL" 选项。ClickHouse 云的 SSL 证书由 Let's Encrypt 签署。你可以在 这里 下载这个根证书。

Looker Studio with ClickHouse Cloud SSL Config

其余的步骤与上面前一部分所列相同。