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Looker

Looker 可以通过官方的 ClickHouse 数据源连接到 ClickHouse Cloud 或本地部署。

1. 收集您的连接详情

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

  • HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

  • 数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

  • 用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务连接按钮

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接详细信息

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

2. 创建一个 ClickHouse 数据源

导航至 Admin -> Database -> Connections，并点击右上角的“添加连接”按钮。

添加新的连接

为您的数据源选择一个名称，并在方言下拉菜单中选择 ClickHouse。在表单中输入您的凭据。

指定您的凭据

如果您使用的是 ClickHouse Cloud 或您的部署需要 SSL，请确保在附加设置中开启 SSL。

启用 SSL

首先测试您的连接，一旦完成，就连接到您的新的 ClickHouse 数据源。

启用 SSL

现在，您应该能够将 ClickHouse 数据源附加到您的 Looker 项目中。

3. 已知限制

  1. 默认情况下，以下数据类型被处理为字符串：
    • Array - 由于 JDBC 驱动程序的限制，序列化未按预期工作
    • Decimal* - 可以在模型中更改为数字
    • LowCardinality(...) - 可以在模型中更改为适当的类型
    • Enum8, Enum16
    • UUID
    • Tuple
    • Map
    • JSON
    • Nested
    • FixedString
    • 地理类型
      • MultiPolygon
      • Polygon
      • Point
      • Ring
  2. 对称聚合特性 不受支持
  3. 全外连接 在驱动程序中尚未实现