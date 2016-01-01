Looker
Looker 可以通过官方的 ClickHouse 数据源连接到 ClickHouse Cloud 或本地部署。
1. 收集您的连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 创建一个 ClickHouse 数据源
导航至 Admin -> Database -> Connections，并点击右上角的“添加连接”按钮。
为您的数据源选择一个名称，并在方言下拉菜单中选择
ClickHouse。在表单中输入您的凭据。
如果您使用的是 ClickHouse Cloud 或您的部署需要 SSL，请确保在附加设置中开启 SSL。
首先测试您的连接，一旦完成，就连接到您的新的 ClickHouse 数据源。
现在，您应该能够将 ClickHouse 数据源附加到您的 Looker 项目中。