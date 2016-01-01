Looker

Looker 可以通过官方的 ClickHouse 数据源连接到 ClickHouse Cloud 或本地部署。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

导航至 Admin -> Database -> Connections，并点击右上角的“添加连接”按钮。

为您的数据源选择一个名称，并在方言下拉菜单中选择 ClickHouse 。在表单中输入您的凭据。

如果您使用的是 ClickHouse Cloud 或您的部署需要 SSL，请确保在附加设置中开启 SSL。

首先测试您的连接，一旦完成，就连接到您的新的 ClickHouse 数据源。

现在，您应该能够将 ClickHouse 数据源附加到您的 Looker 项目中。