Lightdash 是一个为现代数据团队构建的 AI 优先 BI 平台，将 dbt 的开放性与 ClickHouse 的高性能相结合。通过将 ClickHouse 连接到 Lightdash，团队可以基于其 dbt 语义层获得 由 AI 驱动的自助分析体验，从而确保每个问题都由经过治理且一致的指标来回答。

开发者喜欢 Lightdash 的开放架构、支持版本控制的 YAML 模型，以及能够无缝融入其工作流的集成功能——从 GitHub 到 IDE。

这一合作将 ClickHouse 的极速性能Lightdash 的开发者体验相结合，使得借助 AI 进行数据探索、可视化和洞察自动化变得前所未有地轻松。

使用 Lightdash 和 ClickHouse 构建交互式仪表板

本指南将介绍如何使用 Lightdash 连接 ClickHouse 来探索 dbt 模型并构建交互式仪表板。 以下示例展示了一个由 ClickHouse 数据驱动的完整仪表板。

Lightdash 仪表板示例

收集连接数据

设置 Lightdash 与 ClickHouse 之间的连接时,需要以下信息:

  • Host: ClickHouse 数据库的运行地址
  • User: ClickHouse 数据库用户名
  • Password: ClickHouse 数据库密码
  • DB name: ClickHouse 数据库名称
  • Schema: dbt 用于编译和运行项目的默认模式(可在 profiles.yml 中找到)
  • Port: ClickHouse HTTPS 接口端口(默认值:8443)
  • Secure: 启用此选项以使用 HTTPS/SSL 进行安全连接
  • Retries: Lightdash 重试失败的 ClickHouse 查询的次数(默认值:3)
  • Start of week: 选择报告周的起始日;默认使用数据仓库设置

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

参数说明
HOSTPORT通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。
DATABASE NAME默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。
USERNAMEPASSWORD默认用户名为 default。请使用适合您使用场景的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务 Connect 按钮

选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接信息

如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。

为 ClickHouse 配置 dbt 配置文件

在 Lightdash 中,连接基于现有的 dbt 项目。 要连接 ClickHouse,请确保本地 ~/.dbt/profiles.yml 文件包含有效的 ClickHouse 目标配置。

例如:

lightdash-clickhouse 项目的 profiles.yml 配置示例

创建连接到 ClickHouse 的 Lightdash 项目

配置好 ClickHouse 的 dbt 配置文件后,还需要将 dbt 项目连接到 Lightdash。

由于此过程对所有数据仓库都相同,此处不再详述——请参阅 Lightdash 官方指南了解如何导入 dbt 项目:

导入 dbt 项目 → Lightdash 文档

连接 dbt 项目后,Lightdash 将自动从 profiles.yml 文件中检测 ClickHouse 配置。连接测试成功后,即可开始探索 dbt 模型并构建由 ClickHouse 驱动的仪表板。

在 Lightdash 中探索 ClickHouse 数据

连接后,Lightdash 会自动同步 dbt 模型并提供:

  • 在 YAML 中定义的维度度量
  • 语义层逻辑,如指标、连接和探索
  • 由实时 ClickHouse 查询驱动的仪表板

现在可以构建仪表板、共享洞察,甚至使用 Ask AI 直接在 ClickHouse 上生成可视化——无需手动编写 SQL。

在 Lightdash 中定义指标和维度

在 Lightdash 中,所有指标维度都直接在 dbt 模型的 .yml 文件中定义。这使业务逻辑具有版本控制、一致性和完全透明性。

在 .yml 文件中定义指标的示例

在 YAML 中定义这些内容可确保团队在仪表板和分析中使用相同的定义。例如,可以在 dbt 模型旁边创建可重用的指标,如 total_order_counttotal_revenueavg_order_value——无需在 UI 中重复定义。

要了解如何定义这些内容的更多信息,请参阅以下 Lightdash 指南:

从表中查询数据

将 dbt 项目连接并同步到 Lightdash 后,可以直接从(或"探索")开始探索数据。 每个表代表一个 dbt 模型,并包含在 YAML 中定义的指标和维度。

探索页面由五个主要区域组成:

  1. 维度和指标 — 所选表中的所有可用字段
  2. 过滤器 — 限制查询返回的数据范围
  3. 图表 — 将查询结果可视化
  4. 结果 — 查看从 ClickHouse 数据库返回的原始数据
  5. SQL — 查看生成结果的 SQL 查询语句
Lightdash 探索视图,显示维度、过滤器、图表、结果和 SQL

在此基础上,您可以交互式地构建和调整查询 — 通过拖放字段、添加过滤器,以及在表格、柱状图或时间序列等可视化类型之间切换。

要深入了解探索功能以及如何查询表中的数据,请参阅:
表和探索页面简介 → Lightdash 文档

构建仪表板

在探索数据并保存可视化结果后,您可以将它们组合到仪表板中与团队共享。

Lightdash 中的仪表板完全支持交互操作 — 您可以应用过滤器、添加选项卡,并查看由实时 ClickHouse 查询驱动的图表。

您还可以直接在仪表板内创建新图表,这有助于保持项目井然有序。以这种方式创建的图表专属于该仪表板 — 无法在项目的其他位置重复使用。

要创建仪表板专属图表:

  1. 点击 Add tile
  2. 选择 New chart
  3. 在图表构建器中构建可视化
  4. 保存后,图表将显示在仪表板底部
在 Lightdash 仪表板中创建和组织图表

在此处了解有关如何创建和组织仪表板的更多信息:
构建仪表板 → Lightdash 文档

Ask AI:由 dbt 驱动的自助式分析

Lightdash 中的 AI 代理让数据探索真正实现自助服务。
用户无需编写查询语句,只需用自然语言提问 — 例如 "我们的月度收入增长是多少?" — AI 代理会自动生成相应的可视化结果,并引用您在 dbt 中定义的指标和模型以确保准确性和一致性。

它基于您在 dbt 中使用的同一语义层,这意味着每个答案都保持受治理、可解释且快速 — 全部由 ClickHouse 提供支持。

Lightdash Ask AI 界面,显示由 dbt 指标驱动的自然语言查询
提示

在此处了解有关 AI 代理的更多信息:AI 代理 → Lightdash 文档

了解更多

要进一步了解如何将 dbt 项目连接到 Lightdash，请访问 Lightdash 文档 → ClickHouse 配置