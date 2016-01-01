Lightdash
Lightdash 是一个为现代数据团队构建的 AI 优先 BI 平台，将 dbt 的开放性与 ClickHouse 的高性能相结合。通过将 ClickHouse 连接到 Lightdash，团队可以基于其 dbt 语义层获得 由 AI 驱动的自助分析体验，从而确保每个问题都由经过治理且一致的指标来回答。
开发者喜欢 Lightdash 的开放架构、支持版本控制的 YAML 模型，以及能够无缝融入其工作流的集成功能——从 GitHub 到 IDE。
这一合作将 ClickHouse 的极速性能 与 Lightdash 的开发者体验相结合，使得借助 AI 进行数据探索、可视化和洞察自动化变得前所未有地轻松。
使用 Lightdash 和 ClickHouse 构建交互式仪表板
本指南将介绍如何使用 Lightdash 连接 ClickHouse 来探索 dbt 模型并构建交互式仪表板。 以下示例展示了一个由 ClickHouse 数据驱动的完整仪表板。
收集连接数据
设置 Lightdash 与 ClickHouse 之间的连接时,需要以下信息:
- Host: ClickHouse 数据库的运行地址
- User: ClickHouse 数据库用户名
- Password: ClickHouse 数据库密码
- DB name: ClickHouse 数据库名称
- Schema: dbt 用于编译和运行项目的默认模式(可在
profiles.yml中找到)
- Port: ClickHouse HTTPS 接口端口(默认值:
8443)
- Secure: 启用此选项以使用 HTTPS/SSL 进行安全连接
- Retries: Lightdash 重试失败的 ClickHouse 查询的次数(默认值:
3)
- Start of week: 选择报告周的起始日;默认使用数据仓库设置
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
|参数
|说明
HOST 和
PORT
|通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。
DATABASE NAME
|默认提供一个名为
default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。
USERNAME 和
PASSWORD
|默认用户名为
default。请使用适合您使用场景的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect：
选择 HTTPS。连接信息会显示在示例
curl 命令中。
如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。
为 ClickHouse 配置 dbt 配置文件
在 Lightdash 中,连接基于现有的 dbt 项目。
要连接 ClickHouse,请确保本地
~/.dbt/profiles.yml 文件包含有效的 ClickHouse 目标配置。
例如:
创建连接到 ClickHouse 的 Lightdash 项目
配置好 ClickHouse 的 dbt 配置文件后,还需要将 dbt 项目连接到 Lightdash。
由于此过程对所有数据仓库都相同,此处不再详述——请参阅 Lightdash 官方指南了解如何导入 dbt 项目:
连接 dbt 项目后,Lightdash 将自动从
profiles.yml 文件中检测 ClickHouse 配置。连接测试成功后,即可开始探索 dbt 模型并构建由 ClickHouse 驱动的仪表板。
在 Lightdash 中探索 ClickHouse 数据
连接后,Lightdash 会自动同步 dbt 模型并提供:
- 在 YAML 中定义的维度和度量
- 语义层逻辑,如指标、连接和探索
- 由实时 ClickHouse 查询驱动的仪表板
现在可以构建仪表板、共享洞察,甚至使用 Ask AI 直接在 ClickHouse 上生成可视化——无需手动编写 SQL。
从表中查询数据
将 dbt 项目连接并同步到 Lightdash 后,可以直接从表(或"探索")开始探索数据。 每个表代表一个 dbt 模型,并包含在 YAML 中定义的指标和维度。
探索页面由五个主要区域组成:
- 维度和指标 — 所选表中的所有可用字段
- 过滤器 — 限制查询返回的数据范围
- 图表 — 将查询结果可视化
- 结果 — 查看从 ClickHouse 数据库返回的原始数据
- SQL — 查看生成结果的 SQL 查询语句
在此基础上,您可以交互式地构建和调整查询 — 通过拖放字段、添加过滤器,以及在表格、柱状图或时间序列等可视化类型之间切换。
要深入了解探索功能以及如何查询表中的数据,请参阅:
表和探索页面简介 → Lightdash 文档
构建仪表板
在探索数据并保存可视化结果后,您可以将它们组合到仪表板中与团队共享。
Lightdash 中的仪表板完全支持交互操作 — 您可以应用过滤器、添加选项卡,并查看由实时 ClickHouse 查询驱动的图表。
您还可以直接在仪表板内创建新图表,这有助于保持项目井然有序。以这种方式创建的图表专属于该仪表板 — 无法在项目的其他位置重复使用。
要创建仪表板专属图表:
- 点击 Add tile
- 选择 New chart
- 在图表构建器中构建可视化
- 保存后,图表将显示在仪表板底部
在此处了解有关如何创建和组织仪表板的更多信息:
构建仪表板 → Lightdash 文档
Ask AI:由 dbt 驱动的自助式分析
Lightdash 中的 AI 代理让数据探索真正实现自助服务。
用户无需编写查询语句,只需用自然语言提问 — 例如 "我们的月度收入增长是多少?" — AI 代理会自动生成相应的可视化结果,并引用您在 dbt 中定义的指标和模型以确保准确性和一致性。
它基于您在 dbt 中使用的同一语义层,这意味着每个答案都保持受治理、可解释且快速 — 全部由 ClickHouse 提供支持。
在此处了解有关 AI 代理的更多信息:AI 代理 → Lightdash 文档
了解更多
要进一步了解如何将 dbt 项目连接到 Lightdash，请访问 Lightdash 文档 → ClickHouse 配置。