Lightdash

Partner Integration Partner Integration

Lightdash 是一个为现代数据团队构建的 AI 优先 BI 平台，将 dbt 的开放性与 ClickHouse 的高性能相结合。通过将 ClickHouse 连接到 Lightdash，团队可以基于其 dbt 语义层获得 由 AI 驱动的自助分析体验，从而确保每个问题都由经过治理且一致的指标来回答。

开发者喜欢 Lightdash 的开放架构、支持版本控制的 YAML 模型，以及能够无缝融入其工作流的集成功能——从 GitHub 到 IDE。

这一合作将 ClickHouse 的极速性能 与 Lightdash 的开发者体验相结合，使得借助 AI 进行数据探索、可视化和洞察自动化变得前所未有地轻松。

本指南将介绍如何使用 Lightdash 连接 ClickHouse 来探索 dbt 模型并构建交互式仪表板。 以下示例展示了一个由 ClickHouse 数据驱动的完整仪表板。

收集连接数据 设置 Lightdash 与 ClickHouse 之间的连接时,需要以下信息: Host: ClickHouse 数据库的运行地址

ClickHouse 数据库的运行地址 User: ClickHouse 数据库用户名

ClickHouse 数据库用户名 Password: ClickHouse 数据库密码

ClickHouse 数据库密码 DB name: ClickHouse 数据库名称

ClickHouse 数据库名称 Schema: dbt 用于编译和运行项目的默认模式(可在 profiles.yml 中找到)

dbt 用于编译和运行项目的默认模式(可在 中找到) Port: ClickHouse HTTPS 接口端口(默认值: 8443 )

ClickHouse HTTPS 接口端口(默认值: ) Secure: 启用此选项以使用 HTTPS/SSL 进行安全连接

启用此选项以使用 HTTPS/SSL 进行安全连接 Retries: Lightdash 重试失败的 ClickHouse 查询的次数(默认值: 3 )

Lightdash 重试失败的 ClickHouse 查询的次数(默认值: ) Start of week: 选择报告周的起始日;默认使用数据仓库设置 要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息： 参数 说明 HOST 和 PORT 通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。 DATABASE NAME 默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。 USERNAME 和 PASSWORD 默认用户名为 default 。请使用适合您使用场景的用户名。 您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect： 选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。 如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。 为 ClickHouse 配置 dbt 配置文件 在 Lightdash 中,连接基于现有的 dbt 项目。 要连接 ClickHouse,请确保本地 ~/.dbt/profiles.yml 文件包含有效的 ClickHouse 目标配置。 例如:

创建连接到 ClickHouse 的 Lightdash 项目 配置好 ClickHouse 的 dbt 配置文件后,还需要将 dbt 项目连接到 Lightdash。 由于此过程对所有数据仓库都相同,此处不再详述——请参阅 Lightdash 官方指南了解如何导入 dbt 项目: 导入 dbt 项目 → Lightdash 文档 连接 dbt 项目后,Lightdash 将自动从 profiles.yml 文件中检测 ClickHouse 配置。连接测试成功后,即可开始探索 dbt 模型并构建由 ClickHouse 驱动的仪表板。 在 Lightdash 中探索 ClickHouse 数据 连接后,Lightdash 会自动同步 dbt 模型并提供: 在 YAML 中定义的 维度 和 度量

和 语义层逻辑 ,如指标、连接和探索

,如指标、连接和探索 由实时 ClickHouse 查询驱动的仪表板 现在可以构建仪表板、共享洞察,甚至使用 Ask AI 直接在 ClickHouse 上生成可视化——无需手动编写 SQL。 在 Lightdash 中定义指标和维度 在 Lightdash 中,所有指标和维度都直接在 dbt 模型的 .yml 文件中定义。这使业务逻辑具有版本控制、一致性和完全透明性。

在 YAML 中定义这些内容可确保团队在仪表板和分析中使用相同的定义。例如,可以在 dbt 模型旁边创建可重用的指标,如 total_order_count 、 total_revenue 或 avg_order_value ——无需在 UI 中重复定义。 要了解如何定义这些内容的更多信息,请参阅以下 Lightdash 指南: 如何创建指标

如何创建维度 从表中查询数据 将 dbt 项目连接并同步到 Lightdash 后,可以直接从表(或"探索")开始探索数据。 每个表代表一个 dbt 模型,并包含在 YAML 中定义的指标和维度。 探索页面由五个主要区域组成: 维度和指标 — 所选表中的所有可用字段 过滤器 — 限制查询返回的数据范围 图表 — 将查询结果可视化 结果 — 查看从 ClickHouse 数据库返回的原始数据 SQL — 查看生成结果的 SQL 查询语句 在此基础上,您可以交互式地构建和调整查询 — 通过拖放字段、添加过滤器,以及在表格、柱状图或时间序列等可视化类型之间切换。 要深入了解探索功能以及如何查询表中的数据,请参阅:

表和探索页面简介 → Lightdash 文档 构建仪表板 在探索数据并保存可视化结果后,您可以将它们组合到仪表板中与团队共享。 Lightdash 中的仪表板完全支持交互操作 — 您可以应用过滤器、添加选项卡,并查看由实时 ClickHouse 查询驱动的图表。 您还可以直接在仪表板内创建新图表,这有助于保持项目井然有序。以这种方式创建的图表专属于该仪表板 — 无法在项目的其他位置重复使用。 要创建仪表板专属图表: 点击 Add tile 选择 New chart 在图表构建器中构建可视化 保存后,图表将显示在仪表板底部 在此处了解有关如何创建和组织仪表板的更多信息:

构建仪表板 → Lightdash 文档 Ask AI:由 dbt 驱动的自助式分析 Lightdash 中的 AI 代理让数据探索真正实现自助服务。

用户无需编写查询语句,只需用自然语言提问 — 例如 "我们的月度收入增长是多少?" — AI 代理会自动生成相应的可视化结果,并引用您在 dbt 中定义的指标和模型以确保准确性和一致性。 它基于您在 dbt 中使用的同一语义层,这意味着每个答案都保持受治理、可解释且快速 — 全部由 ClickHouse 提供支持。 提示 在此处了解有关 AI 代理的更多信息:AI 代理 → Lightdash 文档

要进一步了解如何将 dbt 项目连接到 Lightdash，请访问 Lightdash 文档 → ClickHouse 配置。