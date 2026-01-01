在 JDBC 中处理 Date、Time 和 Timestamp
在使用 Date、Time 和 Timestamp 时需要格外注意，因为它们常常会引发一些常见问题。 最常见的问题是如何处理时区。另一个问题是字符串表示形式以及如何使用它。 除此之外，每个数据库和驱动程序都有各自的特性和限制。
本文档旨在通过描述相关任务、提供实现细节并解释其中的问题，为读者提供决策参考。
时区
我们都知道，时区本身就很难处理（夏令时、时区偏移的变更等）。但本节要讨论的是与时区相关的另一类问题：时区与时间戳字符串表示之间的关系。
ClickHouse 如何转换 DateTime 字符串
ClickHouse 使用以下规则来转换
DateTime 字符串值：
- 如果列定义了时区（
DateTime64(9, 'Asia/Tokyo')），则该字符串值会被视为该时区中的时间戳。
2026-01-01 13:00:00在
UTC时间中将是
2026-01-01 04:00:00。
- 如果列没有时区定义，则只使用服务器时区。重要说明：
session_timezone设置不会产生影响。因此，如果服务器时区为
UTC，而会话时区为
America/Los_Angeles，那么
2026-01-01 13:00:00将按
UTC时间写入。
- 从没有时区定义的列中读取值时，会优先使用
session_timezone，如果未设置，则使用服务器时区。因此，以字符串形式读取时间戳会受到
session_timezone的影响。这本身没有问题，但需要牢记这一点。
跨时区写入 timestamp
现在假设我们有一个应用运行在
us-west 区域，本地时区为
UTC-8，需要写入一个本地 timestamp
2026-01-01 02:00:00，它在
UTC 下对应为
2026-01-01 10:00:00：
- 以字符串形式写入时，需要先将其转换为服务器时区或列时区。
- 以语言原生的时间结构写入时，要求驱动知道目标时区，但：
- 这并不总是可行
- 驱动 API 在这方面的设计并不理想
- 唯一的办法是明确说明将执行哪些转换，以便应用可以进行补偿（或者将 Unix timestamp 以数值形式写入）
Java 和 JDBC timestamp API
Java 和 JDBC 提供了不同的方式来设置时间戳（timestamp）：
- 使用
Timestamp类，它本质上是一个 Unix 时间戳。
- 当与
Calendar对象一起使用时，可以在该
Calendar的时区中重新解释这个
Timestamp。
Timestamp具有一个不太显而易见的内部日历表示。
- 当与
- 使用
LocalDateTime类，它很容易转换到任意时区，但没有允许你传入目标时区的方法。
- 使用
ZonedDateTime类，它在写入不带时区的
DateTime时有助于进行时区转换（因为我们知道要使用服务器时区）。
- 但将
ZonedDateTime写入具有已定义时区的列时，用户需要自行对驱动程序的转换进行补偿处理。
- 但将
- 使用
Long来写入 Unix 时间戳的毫秒值。
- 使用
String在应用端完成所有转换（可移植性较差）。
在通过 ID 搜索时区时，建议优先使用
java.time.ZoneId#of(java.lang.String)。
如果找不到该时区，此方法会抛出异常（
java.util.TimeZone#getTimeZone(java.lang.String) 会静默回退到
GMT）。
获取
Tokyo 时区的正确方式是：
TimeZone.getTimeZone(ZoneId.of("Asia/Tokyo"))
Date
日期本身与时区无关。用于存储日期的类型有
Date 和
Date32。这两种类型都使用自 Unix 纪元（1970-01-01）起的天数。
Date 只使用正数天数，因此其范围在
2149-06-06 结束。
Date32 支持负数天数，以覆盖早于
1970-01-01 的日期，但其范围更小（从
1900-01-01 到
2100-01-01，其中 0 对应
1970-01-01）。ClickHouse 在任何时区中都将
2026-01-01 视为
2026-01-01，并且在列定义中不带时区参数。
使用
java.time.LocalDate
在 Java 中，最适合表示日期类型值的类是
java.time.LocalDate。客户端使用此类来存储
Date 和
Date32 列的值（读取时使用
LocalDate.ofEpochDay((long)readUnsignedShortLE())）。
我们建议使用
java.time.LocalDate，因为它不受时区转换影响，并且属于现代时间 API 的一部分。
使用
java.sql.Date
LocalDate 是在 Java 8 中引入的。在此之前，
java.sql.Date 被用于写入和读取日期。该类在内部是对一个 instant（表示绝对时间点的时间值）的包装。因此，
toString() 会根据 JVM 所在的时区返回不同的日期。这就要求驱动程序在构造这些值时格外小心，并且要求用户对此行为有所了解。
基于日历的重新解释
java.sql.ResultSet 提供了一个获取日期值的方法，它可以接收一个
Calendar；在
java.sql.PreparedStatement 中也有类似的方法。其设计目的是让 JDBC 驱动能够在指定的时区中重新解释一个日期值。例如，数据库中的值是
2026-01-01，但应用程序希望将该日期视为
Tokyo 时区的午夜。这意味着返回的
java.sql.Date 对象将对应某个具体的时间点，当它再被转换为本地时区时，由于时差的原因，日期可能会改变。我们可以通过在
LocalDate 上使用
java.time.LocalDate#atStartOfDay(java.time.ZoneId) 来实现同样的效果。
ClickHouse JDBC 驱动始终返回一个指向本地日期午夜时刻的
java.sql.Date 对象。换句话说，如果日期是
2026-01-01，我们指的是 JVM 时区中的
2026-01-01 12:00 AM（与 PostgreSQL 和 MariaDB JDBC 驱动的行为相同）。
Time
在大多数情况下，Time 值与 Date 值类似，是与时区无关的。ClickHouse 不会对时间字面量进行任何时区转换——
’6:30’ 无论在何处读取，其含义都是相同的。
ClickHouse Time 类型
Time 和
Time64 是在
25.6 版本中引入的。在此之前，会使用时间戳类型
DateTime 和
DateTime64（将在本指南后面讨论）。
Time 以表示秒数的 32 位整数形式存储，取值范围为
[-999:59:59, 999:59:59]。
Time64 被编码为无符号的 Decimal64，并根据精度存储不同的时间单位。常用的精度值为 3（毫秒）、6（微秒）和 9（纳秒）。精度取值范围为
[0, 9]。
Java 类型映射
客户端读取
Time 和
Time64 并将它们存储为
LocalDateTime。这样做是为了支持负时间范围（
LocalTime 本身不支持负值）。在这种情况下，日期部分为纪元日期
1970-01-01，因此负值会落在此日期之前。
对时间类型的主要支持是通过
LocalTime（当值在一天之内时）以及
Duration（以覆盖整个取值范围）来实现的。
LocalDateTime 只能用于读取。
使用
java.sql.Time
java.sql.Time 的可表示范围仅限于
LocalTime。在内部，
java.sql.Time 会被转换为字符串字面量。可以在
PreparedStatement#setTime() 中使用
Calendar 类型参数来更改该值。
toTime 函数
toTime始终要求参数为
Date、
DateTime或其他类似类型，不接受字符串。相关 issue：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/89896
- 它是
toTimeWithFixedDate的别名。
- 存在一个与时区相关的已知问题：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/90310
Timestamp
Timestamp 是表示时间上某一特定瞬间的值。例如，Unix 时间戳将任意时间点表示为相对于
1970-01-01 00:00:00
UTC 的秒数（负数秒表示 Unix 时间之前的时间点，正数秒表示之后的时间点）。如果观察者处于
UTC 时区，或者统一使用 UTC 而不是本地时区，这种表示方式便于计算和处理。
ClickHouse Timestamp 类型
ClickHouse 中有
DateTime（32 位整数，精度始终为秒）和
DateTime64（64 位整数，精度取决于定义）这两种 timestamp 类型。值始终以 UTC 时间戳形式存储。这意味着在以数值形式表示时，不会进行任何时区转换。
字符串表示形式和时区行为
字符串表示形式在时区处理上存在一些复杂性：
- 如果在列定义中未指定时区，并且写入时以字符串形式传入值，则该字符串会从服务器时区转换为 UTC 时间戳数值。从这样的列中读取值时，会将 UTC 时间戳转换为时间戳字面量，并使用服务器或会话时区（在表达式中，对于未显式指定时区的时间戳字面量也采用类似的处理方式）。
- 如果在列定义中指定了时区，那么在所有与字符串之间的转换中只会使用该时区。这与未指定时区时的逻辑不同，因此需要充分理解在查询中每一列的数据是如何写入的。
- 如果以包含时区信息的格式将日期作为字符串传入，则需要使用转换函数。通常使用
parseDateTimeBestEffort。
JDBC 驱动程序如何处理时间戳
在 JDBC 驱动程序中，我们会将时间戳转换为数值形式：
这种表示方式解决了大多数与时间戳值相关的转换问题，因为它以统一格式将数据发送到服务器。虽然这种方法需要对 SQL 语句做一些小的调整，但它提供了向任意列写入时间戳的最简单、最直接的方式。
DateTime 和
DateTime64 在客户端会以
java.time.ZonedDateTime 的形式读取和存储，这有助于将这些值转换为任意其他时区（时区信息会被保留）。
使用
toDateTime64 时的常见陷阱
下面的代码示例看起来是正确的，但在执行断言时会失败：
这是因为
toDateTime64 使用的是服务器时区，并且不会考虑源时区。
转换表
如果下表中未提到某个转换对，则不支持该转换。例如，
Date 列不能读取为
java.sql.Timestamp，因为其中不包含时间部分。
使用
PreparedStatement#setObject 写入值
下表展示了使用
PreparedStatement#setObject(column, value) 设置值时的转换方式：
value 的类型
|转换方式
java.time.LocalDate
|格式化为
YYYY-MM-DD。
java.sql.Date
|使用默认日历进行转换，并格式化为
LocalDate（
YYYY-MM-DD）。
java.time.LocalTime
|格式化为
HH:mm:ss。
java.time.Duration
|格式化为
HHH:mm:ss。值可以为负数。
java.sql.Time
|使用默认日历进行转换，并格式化为
LocalTime（
HH:mm）。
java.time.LocalDateTime
|转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给
fromUnixTimestamp64Nano。
java.time.ZonedDateTime
|转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给
fromUnixTimestamp64Nano。
java.sql.Timestamp
|转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给
fromUnixTimestamp64Nano。
可以视为列的类型是未知的。由应用程序决定向 prepared statement 传递什么值。
使用
ResultSet#getObject 读取值
下表展示了使用
ResultSet#getObject(column, class) 读取时值是如何转换的：
column 的 ClickHouse 数据类型
class 的取值
|转换方式
Date 或
Date32
java.time.LocalDate
|将数据库中的值（天数）转换为
LocalDate。
Date 或
Date32
java.sql.Date
|将数据库中的值（天数）转换为
LocalDate，然后再转换为
java.sql.Date，时间部分使用本地时区的午夜。如果使用了
Calendar，则使用该
Calendar 的时区而不是本地时区。示例：数据库值
1970-01-10 → 转换后的
LocalDate 为
1970-01-10。
Time 或
Time64
java.time.LocalTime
|将数据库中的值转换为
LocalDateTime，再转换为
LocalTime。仅适用于一天之内的时间。
Time 或
Time64
java.time.LocalDateTime
|将数据库中的值转换为
LocalDateTime。
Time 或
Time64
java.sql.Time
|将数据库中的值转换为
LocalDateTime，然后再使用默认
Calendar 转换为
java.sql.Time。仅适用于一天之内的时间。
Time 或
Time64
java.time.Duration
|将数据库中的值转换为
LocalDateTime，然后再转换为
Duration。
DateTime 或
DateTime64
java.time.LocalDateTime
|将数据库中的值转换为
ZonedDateTime，再转换为
LocalDateTime。
DateTime 或
DateTime64
java.time.ZonedDateTime
|将数据库中的值转换为
ZonedDateTime。
DateTime 或
DateTime64
java.sql.Timestamp
|将数据库中的值转换为
ZonedDateTime，然后使用默认时区转换为
java.sql.Timestamp。
使用基于 Calendar 的方法
如果值是通过
PreparedStatement#setTime(param, value, calendar) 和
PreparedStatement#setDate(param, value, calendar) 存储的，则应相应地使用
ResultSet#getTime(column, calendar) 和
ResultSet#getDate(column, calendar)。