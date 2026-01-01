跳转到主内容
在 JDBC 中处理 Date、Time 和 Timestamp

在使用 Date、Time 和 Timestamp 时需要格外注意，因为它们常常会引发一些常见问题。 最常见的问题是如何处理时区。另一个问题是字符串表示形式以及如何使用它。 除此之外，每个数据库和驱动程序都有各自的特性和限制。

本文档旨在通过描述相关任务、提供实现细节并解释其中的问题，为读者提供决策参考。

时区

我们都知道，时区本身就很难处理（夏令时、时区偏移的变更等）。但本节要讨论的是与时区相关的另一类问题：时区与时间戳字符串表示之间的关系。

ClickHouse 如何转换 DateTime 字符串

ClickHouse 使用以下规则来转换 DateTime 字符串值：

  • 如果列定义了时区（DateTime64(9, 'Asia/Tokyo')），则该字符串值会被视为该时区中的时间戳。2026-01-01 13:00:00UTC 时间中将是 2026-01-01 04:00:00
  • 如果列没有时区定义，则只使用服务器时区。重要说明：session_timezone 设置不会产生影响。因此，如果服务器时区为 UTC，而会话时区为 America/Los_Angeles，那么 2026-01-01 13:00:00 将按 UTC 时间写入。
  • 从没有时区定义的列中读取值时，会优先使用 session_timezone，如果未设置，则使用服务器时区。因此，以字符串形式读取时间戳会受到 session_timezone 的影响。这本身没有问题，但需要牢记这一点。

跨时区写入 timestamp

现在假设我们有一个应用运行在 us-west 区域，本地时区为 UTC-8，需要写入一个本地 timestamp 2026-01-01 02:00:00，它在 UTC 下对应为 2026-01-01 10:00:00

  • 以字符串形式写入时，需要先将其转换为服务器时区或列时区。
  • 以语言原生的时间结构写入时，要求驱动知道目标时区，但：
    • 这并不总是可行
    • 驱动 API 在这方面的设计并不理想
    • 唯一的办法是明确说明将执行哪些转换，以便应用可以进行补偿（或者将 Unix timestamp 以数值形式写入）

Java 和 JDBC timestamp API

Java 和 JDBC 提供了不同的方式来设置时间戳（timestamp）：

  1. 使用 Timestamp 类，它本质上是一个 Unix 时间戳。
    1. 当与 Calendar 对象一起使用时，可以在该 Calendar 的时区中重新解释这个 Timestamp
    2. Timestamp 具有一个不太显而易见的内部日历表示。
  2. 使用 LocalDateTime 类，它很容易转换到任意时区，但没有允许你传入目标时区的方法。
  3. 使用 ZonedDateTime 类，它在写入不带时区的 DateTime 时有助于进行时区转换（因为我们知道要使用服务器时区）。
    1. 但将 ZonedDateTime 写入具有已定义时区的列时，用户需要自行对驱动程序的转换进行补偿处理。
  4. 使用 Long 来写入 Unix 时间戳的毫秒值。
  5. 使用 String 在应用端完成所有转换（可移植性较差）。
在通过 ID 搜索时区时，建议优先使用 java.time.ZoneId#of(java.lang.String)。 如果找不到该时区，此方法会抛出异常（java.util.TimeZone#getTimeZone(java.lang.String) 会静默回退到 GMT）。

获取 Tokyo 时区的正确方式是：

TimeZone.getTimeZone(ZoneId.of("Asia/Tokyo"))

Date

日期本身与时区无关。用于存储日期的类型有 DateDate32。这两种类型都使用自 Unix 纪元（1970-01-01）起的天数。Date 只使用正数天数，因此其范围在 2149-06-06 结束。Date32 支持负数天数，以覆盖早于 1970-01-01 的日期，但其范围更小（从 1900-01-012100-01-01，其中 0 对应 1970-01-01）。ClickHouse 在任何时区中都将 2026-01-01 视为 2026-01-01，并且在列定义中不带时区参数。

使用 java.time.LocalDate

在 Java 中，最适合表示日期类型值的类是 java.time.LocalDate。客户端使用此类来存储 DateDate32 列的值（读取时使用 LocalDate.ofEpochDay((long)readUnsignedShortLE())）。

我们建议使用 java.time.LocalDate，因为它不受时区转换影响，并且属于现代时间 API 的一部分。

使用 java.sql.Date

LocalDate 是在 Java 8 中引入的。在此之前，java.sql.Date 被用于写入和读取日期。该类在内部是对一个 instant（表示绝对时间点的时间值）的包装。因此，toString() 会根据 JVM 所在的时区返回不同的日期。这就要求驱动程序在构造这些值时格外小心，并且要求用户对此行为有所了解。

基于日历的重新解释

java.sql.ResultSet 提供了一个获取日期值的方法，它可以接收一个 Calendar；在 java.sql.PreparedStatement 中也有类似的方法。其设计目的是让 JDBC 驱动能够在指定的时区中重新解释一个日期值。例如，数据库中的值是 2026-01-01，但应用程序希望将该日期视为 Tokyo 时区的午夜。这意味着返回的 java.sql.Date 对象将对应某个具体的时间点，当它再被转换为本地时区时，由于时差的原因，日期可能会改变。我们可以通过在 LocalDate 上使用 java.time.LocalDate#atStartOfDay(java.time.ZoneId) 来实现同样的效果。

ClickHouse JDBC 驱动始终返回一个指向本地日期午夜时刻的 java.sql.Date 对象。换句话说，如果日期是 2026-01-01，我们指的是 JVM 时区中的 2026-01-01 12:00 AM（与 PostgreSQL 和 MariaDB JDBC 驱动的行为相同）。

Time

在大多数情况下，Time 值与 Date 值类似，是与时区无关的。ClickHouse 不会对时间字面量进行任何时区转换——’6:30’ 无论在何处读取，其含义都是相同的。

ClickHouse Time 类型

TimeTime64 是在 25.6 版本中引入的。在此之前，会使用时间戳类型 DateTimeDateTime64（将在本指南后面讨论）。Time 以表示秒数的 32 位整数形式存储，取值范围为 [-999:59:59, 999:59:59]Time64 被编码为无符号的 Decimal64，并根据精度存储不同的时间单位。常用的精度值为 3（毫秒）、6（微秒）和 9（纳秒）。精度取值范围为 [0, 9]

Java 类型映射

客户端读取 TimeTime64 并将它们存储为 LocalDateTime。这样做是为了支持负时间范围（LocalTime 本身不支持负值）。在这种情况下，日期部分为纪元日期 1970-01-01，因此负值会落在此日期之前。

对时间类型的主要支持是通过 LocalTime（当值在一天之内时）以及 Duration（以覆盖整个取值范围）来实现的。LocalDateTime 只能用于读取。

使用 java.sql.Time

java.sql.Time 的可表示范围仅限于 LocalTime。在内部，java.sql.Time 会被转换为字符串字面量。可以在 PreparedStatement#setTime() 中使用 Calendar 类型参数来更改该值。

toTime 函数

Timestamp

Timestamp 是表示时间上某一特定瞬间的值。例如，Unix 时间戳将任意时间点表示为相对于 1970-01-01 00:00:00 UTC 的秒数（负数秒表示 Unix 时间之前的时间点，正数秒表示之后的时间点）。如果观察者处于 UTC 时区，或者统一使用 UTC 而不是本地时区，这种表示方式便于计算和处理。

ClickHouse Timestamp 类型

ClickHouse 中有 DateTime（32 位整数，精度始终为秒）和 DateTime64（64 位整数，精度取决于定义）这两种 timestamp 类型。值始终以 UTC 时间戳形式存储。这意味着在以数值形式表示时，不会进行任何时区转换。

字符串表示形式和时区行为

字符串表示形式在时区处理上存在一些复杂性：

  • 如果在列定义中未指定时区，并且写入时以字符串形式传入值，则该字符串会从服务器时区转换为 UTC 时间戳数值。从这样的列中读取值时，会将 UTC 时间戳转换为时间戳字面量，并使用服务器或会话时区（在表达式中，对于未显式指定时区的时间戳字面量也采用类似的处理方式）。
  • 如果在列定义中指定了时区，那么在所有与字符串之间的转换中只会使用该时区。这与未指定时区时的逻辑不同，因此需要充分理解在查询中每一列的数据是如何写入的。
  • 如果以包含时区信息的格式将日期作为字符串传入，则需要使用转换函数。通常使用 parseDateTimeBestEffort

JDBC 驱动程序如何处理时间戳

在 JDBC 驱动程序中，我们会将时间戳转换为数值形式：

"fromUnixTimestamp64Nano(" + epochSeconds * 1_000_000_000L + nanos + ")"

这种表示方式解决了大多数与时间戳值相关的转换问题，因为它以统一格式将数据发送到服务器。虽然这种方法需要对 SQL 语句做一些小的调整，但它提供了向任意列写入时间戳的最简单、最直接的方式。

DateTimeDateTime64 在客户端会以 java.time.ZonedDateTime 的形式读取和存储，这有助于将这些值转换为任意其他时区（时区信息会被保留）。

使用 toDateTime64 时的常见陷阱

下面的代码示例看起来是正确的，但在执行断言时会失败：

String sql = "SELECT toDateTime64(?, 3)";
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    LocalDateTime localTs = LocalDateTime.parse("2021-01-01T01:34:56");
    stmt.setObject(1, localTs);
    try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
        rs.next();
        assertEquals(rs.getObject(1, LocalDateTime.class), localTs);
    }
}

这是因为 toDateTime64 使用的是服务器时区，并且不会考虑源时区。

转换表

如果下表中未提到某个转换对，则不支持该转换。例如，Date 列不能读取为 java.sql.Timestamp，因为其中不包含时间部分。

使用 PreparedStatement#setObject 写入值

下表展示了使用 PreparedStatement#setObject(column, value) 设置值时的转换方式：

value 的类型转换方式
java.time.LocalDate格式化为 YYYY-MM-DD
java.sql.Date使用默认日历进行转换，并格式化为 LocalDateYYYY-MM-DD）。
java.time.LocalTime格式化为 HH:mm:ss
java.time.Duration格式化为 HHH:mm:ss。值可以为负数。
java.sql.Time使用默认日历进行转换，并格式化为 LocalTimeHH:mm）。
java.time.LocalDateTime转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano
java.time.ZonedDateTime转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano
java.sql.Timestamp转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano
可以视为列的类型是未知的。由应用程序决定向 prepared statement 传递什么值。

使用 ResultSet#getObject 读取值

下表展示了使用 ResultSet#getObject(column, class) 读取时值是如何转换的：

column 的 ClickHouse 数据类型class 的取值转换方式
DateDate32java.time.LocalDate将数据库中的值（天数）转换为 LocalDate
DateDate32java.sql.Date将数据库中的值（天数）转换为 LocalDate，然后再转换为 java.sql.Date，时间部分使用本地时区的午夜。如果使用了 Calendar，则使用该 Calendar 的时区而不是本地时区。示例：数据库值 1970-01-10 → 转换后的 LocalDate1970-01-10
TimeTime64java.time.LocalTime将数据库中的值转换为 LocalDateTime，再转换为 LocalTime。仅适用于一天之内的时间。
TimeTime64java.time.LocalDateTime将数据库中的值转换为 LocalDateTime
TimeTime64java.sql.Time将数据库中的值转换为 LocalDateTime，然后再使用默认 Calendar 转换为 java.sql.Time。仅适用于一天之内的时间。
TimeTime64java.time.Duration将数据库中的值转换为 LocalDateTime，然后再转换为 Duration
DateTimeDateTime64java.time.LocalDateTime将数据库中的值转换为 ZonedDateTime，再转换为 LocalDateTime
DateTimeDateTime64java.time.ZonedDateTime将数据库中的值转换为 ZonedDateTime
DateTimeDateTime64java.sql.Timestamp将数据库中的值转换为 ZonedDateTime，然后使用默认时区转换为 java.sql.Timestamp

使用基于 Calendar 的方法

如果值是通过 PreparedStatement#setTime(param, value, calendar)PreparedStatement#setDate(param, value, calendar) 存储的，则应相应地使用 ResultSet#getTime(column, calendar)ResultSet#getDate(column, calendar)