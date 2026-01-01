在 JDBC 中处理 Date、Time 和 Timestamp

在使用 Date、Time 和 Timestamp 时需要格外注意，因为它们常常会引发一些常见问题。 最常见的问题是如何处理时区。另一个问题是字符串表示形式以及如何使用它。 除此之外，每个数据库和驱动程序都有各自的特性和限制。

本文档旨在通过描述相关任务、提供实现细节并解释其中的问题，为读者提供决策参考。

我们都知道，时区本身就很难处理（夏令时、时区偏移的变更等）。但本节要讨论的是与时区相关的另一类问题：时区与时间戳字符串表示之间的关系。

ClickHouse 使用以下规则来转换 DateTime 字符串值：

如果列定义了时区（ DateTime64(9, 'Asia/Tokyo') ），则该字符串值会被视为该时区中的时间戳。 2026-01-01 13:00:00 在 UTC 时间中将是 2026-01-01 04:00:00 。

），则该字符串值会被视为该时区中的时间戳。 在 时间中将是 。 如果列没有时区定义，则只使用服务器时区。重要说明： session_timezone 设置不会产生影响。因此，如果服务器时区为 UTC ，而会话时区为 America/Los_Angeles ，那么 2026-01-01 13:00:00 将按 UTC 时间写入。

设置不会产生影响。因此，如果服务器时区为 ，而会话时区为 ，那么 将按 时间写入。 从没有时区定义的列中读取值时，会优先使用 session_timezone ，如果未设置，则使用服务器时区。因此，以字符串形式读取时间戳会受到 session_timezone 的影响。这本身没有问题，但需要牢记这一点。

现在假设我们有一个应用运行在 us-west 区域，本地时区为 UTC-8 ，需要写入一个本地 timestamp 2026-01-01 02:00:00 ，它在 UTC 下对应为 2026-01-01 10:00:00 ：

以字符串形式写入时，需要先将其转换为服务器时区或列时区。

以语言原生的时间结构写入时，要求驱动知道目标时区，但： 这并不总是可行 驱动 API 在这方面的设计并不理想 唯一的办法是明确说明将执行哪些转换，以便应用可以进行补偿（或者将 Unix timestamp 以数值形式写入）



Java 和 JDBC 提供了不同的方式来设置时间戳（timestamp）：

使用 Timestamp 类，它本质上是一个 Unix 时间戳。 当与 Calendar 对象一起使用时，可以在该 Calendar 的时区中重新解释这个 Timestamp 。 Timestamp 具有一个不太显而易见的内部日历表示。 使用 LocalDateTime 类，它很容易转换到任意时区，但没有允许你传入目标时区的方法。 使用 ZonedDateTime 类，它在写入不带时区的 DateTime 时有助于进行时区转换（因为我们知道要使用服务器时区）。 但将 ZonedDateTime 写入具有已定义时区的列时，用户需要自行对驱动程序的转换进行补偿处理。 使用 Long 来写入 Unix 时间戳的毫秒值。 使用 String 在应用端完成所有转换（可移植性较差）。

注意 在通过 ID 搜索时区时，建议优先使用 java.time.ZoneId#of(java.lang.String) 。 如果找不到该时区，此方法会抛出异常（ java.util.TimeZone#getTimeZone(java.lang.String) 会静默回退到 GMT ）。 获取 Tokyo 时区的正确方式是： TimeZone.getTimeZone(ZoneId.of("Asia/Tokyo"))

日期本身与时区无关。用于存储日期的类型有 Date 和 Date32 。这两种类型都使用自 Unix 纪元（1970-01-01）起的天数。 Date 只使用正数天数，因此其范围在 2149-06-06 结束。 Date32 支持负数天数，以覆盖早于 1970-01-01 的日期，但其范围更小（从 1900-01-01 到 2100-01-01 ，其中 0 对应 1970-01-01 ）。ClickHouse 在任何时区中都将 2026-01-01 视为 2026-01-01 ，并且在列定义中不带时区参数。

在 Java 中，最适合表示日期类型值的类是 java.time.LocalDate 。客户端使用此类来存储 Date 和 Date32 列的值（读取时使用 LocalDate.ofEpochDay((long)readUnsignedShortLE()) ）。

我们建议使用 java.time.LocalDate ，因为它不受时区转换影响，并且属于现代时间 API 的一部分。

LocalDate 是在 Java 8 中引入的。在此之前， java.sql.Date 被用于写入和读取日期。该类在内部是对一个 instant（表示绝对时间点的时间值）的包装。因此， toString() 会根据 JVM 所在的时区返回不同的日期。这就要求驱动程序在构造这些值时格外小心，并且要求用户对此行为有所了解。

java.sql.ResultSet 提供了一个获取日期值的方法，它可以接收一个 Calendar ；在 java.sql.PreparedStatement 中也有类似的方法。其设计目的是让 JDBC 驱动能够在指定的时区中重新解释一个日期值。例如，数据库中的值是 2026-01-01 ，但应用程序希望将该日期视为 Tokyo 时区的午夜。这意味着返回的 java.sql.Date 对象将对应某个具体的时间点，当它再被转换为本地时区时，由于时差的原因，日期可能会改变。我们可以通过在 LocalDate 上使用 java.time.LocalDate#atStartOfDay(java.time.ZoneId) 来实现同样的效果。

ClickHouse JDBC 驱动始终返回一个指向本地日期午夜时刻的 java.sql.Date 对象。换句话说，如果日期是 2026-01-01 ，我们指的是 JVM 时区中的 2026-01-01 12:00 AM （与 PostgreSQL 和 MariaDB JDBC 驱动的行为相同）。

在大多数情况下，Time 值与 Date 值类似，是与时区无关的。ClickHouse 不会对时间字面量进行任何时区转换—— ’6:30’ 无论在何处读取，其含义都是相同的。

Time 和 Time64 是在 25.6 版本中引入的。在此之前，会使用时间戳类型 DateTime 和 DateTime64 （将在本指南后面讨论）。 Time 以表示秒数的 32 位整数形式存储，取值范围为 [-999:59:59, 999:59:59] 。 Time64 被编码为无符号的 Decimal64，并根据精度存储不同的时间单位。常用的精度值为 3（毫秒）、6（微秒）和 9（纳秒）。精度取值范围为 [0, 9] 。

客户端读取 Time 和 Time64 并将它们存储为 LocalDateTime 。这样做是为了支持负时间范围（ LocalTime 本身不支持负值）。在这种情况下，日期部分为纪元日期 1970-01-01 ，因此负值会落在此日期之前。

对时间类型的主要支持是通过 LocalTime （当值在一天之内时）以及 Duration （以覆盖整个取值范围）来实现的。 LocalDateTime 只能用于读取。

java.sql.Time 的可表示范围仅限于 LocalTime 。在内部， java.sql.Time 会被转换为字符串字面量。可以在 PreparedStatement#setTime() 中使用 Calendar 类型参数来更改该值。

注意 toTime 始终要求参数为 Date 、 DateTime 或其他类似类型，不接受字符串。相关 issue：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/89896

始终要求参数为 、 或其他类似类型，不接受字符串。相关 issue：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/89896 它是 toTimeWithFixedDate 的别名。

的别名。 存在一个与时区相关的已知问题：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/90310

Timestamp 是表示时间上某一特定瞬间的值。例如，Unix 时间戳将任意时间点表示为相对于 1970-01-01 00:00:00 UTC 的秒数（负数秒表示 Unix 时间之前的时间点，正数秒表示之后的时间点）。如果观察者处于 UTC 时区，或者统一使用 UTC 而不是本地时区，这种表示方式便于计算和处理。

ClickHouse 中有 DateTime （32 位整数，精度始终为秒）和 DateTime64 （64 位整数，精度取决于定义）这两种 timestamp 类型。值始终以 UTC 时间戳形式存储。这意味着在以数值形式表示时，不会进行任何时区转换。

字符串表示形式在时区处理上存在一些复杂性：

如果在列定义中未指定时区，并且写入时以字符串形式传入值，则该字符串会从服务器时区转换为 UTC 时间戳数值。从这样的列中读取值时，会将 UTC 时间戳转换为时间戳字面量，并使用服务器或会话时区（在表达式中，对于未显式指定时区的时间戳字面量也采用类似的处理方式）。

如果在列定义中指定了时区，那么在所有与字符串之间的转换中只会使用该时区。这与未指定时区时的逻辑不同，因此需要充分理解在查询中每一列的数据是如何写入的。

如果以包含时区信息的格式将日期作为字符串传入，则需要使用转换函数。通常使用 parseDateTimeBestEffort 。

在 JDBC 驱动程序中，我们会将时间戳转换为数值形式：

"fromUnixTimestamp64Nano(" + epochSeconds * 1_000_000_000L + nanos + ")"

这种表示方式解决了大多数与时间戳值相关的转换问题，因为它以统一格式将数据发送到服务器。虽然这种方法需要对 SQL 语句做一些小的调整，但它提供了向任意列写入时间戳的最简单、最直接的方式。

DateTime 和 DateTime64 在客户端会以 java.time.ZonedDateTime 的形式读取和存储，这有助于将这些值转换为任意其他时区（时区信息会被保留）。

下面的代码示例看起来是正确的，但在执行断言时会失败：

String sql = "SELECT toDateTime64(?, 3)"; try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) { LocalDateTime localTs = LocalDateTime.parse("2021-01-01T01:34:56"); stmt.setObject(1, localTs); try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) { rs.next(); assertEquals(rs.getObject(1, LocalDateTime.class), localTs); } }

这是因为 toDateTime64 使用的是服务器时区，并且不会考虑源时区。

如果下表中未提到某个转换对，则不支持该转换。例如， Date 列不能读取为 java.sql.Timestamp ，因为其中不包含时间部分。

下表展示了使用 PreparedStatement#setObject(column, value) 设置值时的转换方式：

value 的类型 转换方式 java.time.LocalDate 格式化为 YYYY-MM-DD 。 java.sql.Date 使用默认日历进行转换，并格式化为 LocalDate （ YYYY-MM-DD ）。 java.time.LocalTime 格式化为 HH:mm:ss 。 java.time.Duration 格式化为 HHH:mm:ss 。值可以为负数。 java.sql.Time 使用默认日历进行转换，并格式化为 LocalTime （ HH:mm ）。 java.time.LocalDateTime 转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano 。 java.time.ZonedDateTime 转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano 。 java.sql.Timestamp 转换为以纳秒为单位的 Unix 时间戳，并传递给 fromUnixTimestamp64Nano 。

注意 可以视为列的类型是未知的。由应用程序决定向 prepared statement 传递什么值。

下表展示了使用 ResultSet#getObject(column, class) 读取时值是如何转换的：

column 的 ClickHouse 数据类型 class 的取值 转换方式 Date 或 Date32 java.time.LocalDate 将数据库中的值（天数）转换为 LocalDate 。 Date 或 Date32 java.sql.Date 将数据库中的值（天数）转换为 LocalDate ，然后再转换为 java.sql.Date ，时间部分使用本地时区的午夜。如果使用了 Calendar ，则使用该 Calendar 的时区而不是本地时区。示例：数据库值 1970-01-10 → 转换后的 LocalDate 为 1970-01-10 。 Time 或 Time64 java.time.LocalTime 将数据库中的值转换为 LocalDateTime ，再转换为 LocalTime 。仅适用于一天之内的时间。 Time 或 Time64 java.time.LocalDateTime 将数据库中的值转换为 LocalDateTime 。 Time 或 Time64 java.sql.Time 将数据库中的值转换为 LocalDateTime ，然后再使用默认 Calendar 转换为 java.sql.Time 。仅适用于一天之内的时间。 Time 或 Time64 java.time.Duration 将数据库中的值转换为 LocalDateTime ，然后再转换为 Duration 。 DateTime 或 DateTime64 java.time.LocalDateTime 将数据库中的值转换为 ZonedDateTime ，再转换为 LocalDateTime 。 DateTime 或 DateTime64 java.time.ZonedDateTime 将数据库中的值转换为 ZonedDateTime 。 DateTime 或 DateTime64 java.sql.Timestamp 将数据库中的值转换为 ZonedDateTime ，然后使用默认时区转换为 java.sql.Timestamp 。