JDBC 驱动程序 (0.8+)
clickhouse-jdbc 实现了标准 JDBC 接口，使用最新的 java client。如果性能/直接访问至关重要，我们建议直接使用最新的 java client。
如果您正在寻找 JDBC 驱动程序文档的先前版本，请参见 这里。
从 0.7.x 的变更
在 0.8 版本中，我们尝试使驱动程序更严格地遵循 JDBC 规范，因此有一些删除的功能可能会影响到您：
|旧功能
|说明
|事务支持
|驱动程序的早期版本仅 模拟 了事务支持，这可能会导致意外结果。
|响应列重命名
ResultSet 是可变的 - 出于效率考虑，它们现在是只读的
|多语句 SQL
|多语句支持仅是 模拟 的，现在严格遵循 1:1
|命名参数
|不是 JDBC 规范的一部分
|基于流的
PreparedStatement
|驱动程序的早期版本允许非 JDBC 使用
PreparedStatement - 如果您需要此类选项，我们建议查看 Java Client 及其 示例。
Date 不带时区存储，而
DateTime 带时区存储。如果不谨慎，这可能会导致意外结果。
环境要求
- OpenJDK 版本 >= 8
设置
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
配置
驱动类:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
URL 语法:
jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint1[,endpoint2,...][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...]，例如：
jdbc:clickhouse:http://localhost:8123
jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true
连接属性:
除了标准 JDBC 属性外，驱动程序还支持由底层 java client 提供的 ClickHouse 特定属性。如果功能不被支持，尽可能的方法将返回
SQLFeatureNotSupportedException。其他自定义属性包括：
|属性
|默认
|描述
disable_frameworks_detection
true
|禁用用户代理的框架检测
jdbc_ignore_unsupported_values
false
|抑制
SQLFeatureNotSupportedException
clickhouse.jdbc.v1
false
|使用旧的 JDBC 实现，而不是新的 JDBC
default_query_settings
null
|允许在查询操作中传递默认的查询设置
支持的数据类型
JDBC 驱动程序支持与底层 java client 相同的数据格式。
处理日期、时间和时区
java.sql.Date、
java.sql.Time 和
java.sql.Timestamp 可能会使时区计算复杂 - 尽管它们当然受到支持，您可能希望考虑使用 java.time 包。
ZonedDateTime 和
OffsetDateTime 都是
java.sql.Timestamp、
java.sql.Date 和
java.sql.Time 的极好替代品。
创建连接
提供凭证和设置
简单语句
插入
HikariCP
更多信息
有关更多信息，请查看我们的 GitHub 代码库 和 Java Client 文档。
故障排除
日志记录
该驱动程序使用 slf4j 进行日志记录，并将使用
classpath 上的第一个可用实现。
解决大型插入的 JDBC 超时
在 ClickHouse 中执行长时间的巨大插入时，您可能会遇到类似于以下的 JDBC 超时错误：
这些错误可能会中断数据插入过程并影响系统稳定性。为了解决此问题，您可能需要调整客户端操作系统中的一些超时设置。
Mac OS
在 Mac OS 中，可以调整以下设置以解决此问题：
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
Linux
在 Linux 中，单独调整等效设置可能无法解决问题。由于 Linux 处理套接字保持活动设置的方式不同，因此需要额外的步骤。请按照以下步骤操作：
-
在
/etc/sysctl.conf或相关配置文件中调整以下 Linux 内核参数：
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl: 75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes: 9
net.ipv4.tcp_keepalive_time: 60 (您可能希望将此值从默认的 300 秒降低)
-
-
修改内核参数后，通过运行以下命令应用更改：
设置这些设置后，您需要确保客户端在套接字上启用保持活动选项：