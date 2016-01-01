title: '客户端 (0.7.x 及更早版本)' sidebar_label: '客户端 (0.7.x 及更早版本)' keywords: ['Java', '客户端', 'ClickHouse'] description: '与数据库服务器通过其协议进行通信的 Java 客户端库。'

客户端 (0.7.x 及更早版本)

Java 客户端库，通过其协议与数据库服务器通信。当前实现仅支持 HTTP 接口。该库提供了自己的 API，以向服务器发送请求。

弃用 该库将很快被弃用。对于新项目，请使用最新的 Java 客户端

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle

自版本 0.5.0 起，驱动程序使用一个新的客户端 HTTP 库，需要作为依赖添加。

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Gradle (Kotlin)

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连接 URL 格式: protocol://host[:port][/database][?param[=value][¶m[=value]][#tag[,tag]] ，例如：

连接到单个节点:

连接到多个节点的集群:

请参阅 完整的代码示例 在 仓库。

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RowBinary 编码

RowBinary 格式在其 页面 中描述。

有关 代码示例。

客户端默认使用 LZ4 压缩，需要此依赖：

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Gradle (Kotlin)

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您可以选择通过在连接 URL 中设置 compress_algorithm=gzip 来使用 gzip。

或者，您可以通过几种方式禁用压缩。

通过在连接 URL 中设置 compress=0 禁用: http://localhost:8123/default?compress=0 通过客户端配置禁用:

请参阅 压缩文档 以了解有关不同压缩选项的更多信息。

在同一个会话中在工作线程依次执行多个查询：

您可以按名称传递参数，而不必仅依赖参数列表中的位置。此功能可以通过 params 函数使用。

参数 所有涉及 String 类型 ( String , String[] , Map<String, String> ) 的 params 签名假定传递的键为有效的 ClickHouse SQL 字符串。例如： 如果您不想手动将字符串对象解析为 ClickHouse SQL，您可以使用位于 com.clickhouse.data 的辅助函数 ClickHouseValues.convertToSqlExpression ： 在上述示例中， ClickHouseValues.convertToSqlExpression 将转义内单引号，并用有效的单引号括起来。 其他类型，例如 Integer 、 UUID 、 Array 和 Enum 将在 params 中自动转换。

Java 客户端提供自动发现 ClickHouse 节点的能力。自动发现默认情况下是禁用的。要手动启用它，请将 auto_discovery 设置为 true ：

或在连接 URL 中：

如果启用自动发现，则不必在连接 URL 中指定所有 ClickHouse 节点。URL 中指定的节点将被视为种子，Java 客户端将自动从系统表和/或 clickhouse-keeper 或 zookeeper 发现更多节点。

以下选项负责自动发现配置：

属性 默认 描述 auto_discovery false 客户端是否应从系统表和/或 clickhouse-keeper/zookeeper 中发现更多节点。 node_discovery_interval 0 节点发现间隔（以毫秒为单位），零或负值表示一次性发现。 node_discovery_limit 100 一次最大可发现的节点数量；零或负值表示无限制。

Java 客户端根据负载均衡策略选择要发送请求的 ClickHouse 节点。一般来说，负载均衡策略负责以下内容：

从受管理的节点列表中获取一个节点。 管理节点的状态。 可选地调度后台进程进行节点发现（如果启用了自动发现）并运行健康检查。

以下是配置负载均衡的选项列表：

属性 默认 描述 load_balancing_policy "" 负载均衡策略可以是以下之一： firstAlive - 请求发送到受管理节点列表中的第一个健康节点 random - 请求发送到受管理节点列表中的随机节点 roundRobin - 请求依次发送到受管理节点列表中的每个节点 完整的类名，实现了 ClickHouseLoadBalancingPolicy - 自定义负载均衡策略 如果未指定，请求将发送到受管理节点列表中的第一个节点 load_balancing_tags "" 用于过滤节点的负载均衡标签。请求仅发送到具有指定标签的节点 health_check_interval 0 健康检查间隔（以毫秒为单位），零或负值表示一次性。 health_check_method ClickHouseHealthCheckMethod.SELECT_ONE 健康检查方法。可以是以下之一： ClickHouseHealthCheckMethod.SELECT_ONE - 使用 select 1 查询进行检查 ClickHouseHealthCheckMethod.PING - 协议特定检查，通常更快 node_check_interval 0 节点检查间隔（以毫秒为单位），负数视为零。如果自上次检查以来已过指定时间，则检查节点状态。

health_check_interval 和 node_check_interval 之间的区别在于 health_check_interval 选项调度了一个后台作业，该作业检查节点的状态（所有或故障节点），但 node_check_interval 指定自上次检查以来过去的时间 check_all_nodes false 是否对所有节点或仅对故障节点执行健康检查。

Java 客户端提供配置选项，用于设置失败查询的故障转移和重试行为：

属性 默认 描述 failover 0 请求的最大故障转移次数。零或负值表示不进行故障转移。故障转移将失败的请求发送到另一个节点（根据负载均衡策略），以便从故障中恢复。 retry 0 请求的最大重试次数。零或负值表示不重试。重试将请求发送到同一节点，仅当 ClickHouse 服务器返回 NETWORK_ERROR 错误代码时。 repeat_on_session_lock true 会话锁定时是否重复执行，直到超时（根据 session_timeout 或 connect_timeout ）。如果 ClickHouse 服务器返回 SESSION_IS_LOCKED 错误代码，则会重复失败请求。