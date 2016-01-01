title: '客户端 (0.7.x 及更早版本)' sidebar_label: '客户端 (0.7.x 及更早版本)' keywords: ['Java', '客户端', 'ClickHouse'] description: '与数据库服务器通过其协议进行通信的 Java 客户端库。'
客户端 (0.7.x 及更早版本)
Java 客户端库，通过其协议与数据库服务器通信。当前实现仅支持 HTTP 接口。该库提供了自己的 API，以向服务器发送请求。
该库将很快被弃用。对于新项目，请使用最新的 Java 客户端
设置
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
自版本
0.5.0 起，驱动程序使用一个新的客户端 HTTP 库，需要作为依赖添加。
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
初始化
连接 URL 格式:
protocol://host[:port][/database][?param[=value][¶m[=value]][#tag[,tag]]，例如：
http://localhost:8443?ssl=true&sslmode=NONE
https://(https://[email protected]:443
连接到单个节点:
连接到多个节点的集群:
查询 API
流式查询 API
插入 API
RowBinary 编码
RowBinary 格式在其 页面 中描述。
有关 代码示例。
特性
压缩
客户端默认使用 LZ4 压缩，需要此依赖：
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
您可以选择通过在连接 URL 中设置
compress_algorithm=gzip 来使用 gzip。
或者，您可以通过几种方式禁用压缩。
- 通过在连接 URL 中设置
compress=0禁用:
http://localhost:8123/default?compress=0
- 通过客户端配置禁用:
请参阅 压缩文档 以了解有关不同压缩选项的更多信息。
多个查询
在同一个会话中在工作线程依次执行多个查询：
命名参数
您可以按名称传递参数，而不必仅依赖参数列表中的位置。此功能可以通过
params 函数使用。
所有涉及
String 类型 (
String,
String[],
Map<String, String>) 的
params 签名假定传递的键为有效的 ClickHouse SQL 字符串。例如：
如果您不想手动将字符串对象解析为 ClickHouse SQL，您可以使用位于
com.clickhouse.data 的辅助函数
ClickHouseValues.convertToSqlExpression：
在上述示例中，
ClickHouseValues.convertToSqlExpression 将转义内单引号，并用有效的单引号括起来。
其他类型，例如
Integer、
UUID、
Array 和
Enum 将在
params 中自动转换。
节点发现
Java 客户端提供自动发现 ClickHouse 节点的能力。自动发现默认情况下是禁用的。要手动启用它，请将
auto_discovery 设置为
true：
或在连接 URL 中：
如果启用自动发现，则不必在连接 URL 中指定所有 ClickHouse 节点。URL 中指定的节点将被视为种子，Java 客户端将自动从系统表和/或 clickhouse-keeper 或 zookeeper 发现更多节点。
以下选项负责自动发现配置：
|属性
|默认
|描述
|auto_discovery
false
|客户端是否应从系统表和/或 clickhouse-keeper/zookeeper 中发现更多节点。
|node_discovery_interval
0
|节点发现间隔（以毫秒为单位），零或负值表示一次性发现。
|node_discovery_limit
100
|一次最大可发现的节点数量；零或负值表示无限制。
负载均衡
Java 客户端根据负载均衡策略选择要发送请求的 ClickHouse 节点。一般来说，负载均衡策略负责以下内容：
- 从受管理的节点列表中获取一个节点。
- 管理节点的状态。
- 可选地调度后台进程进行节点发现（如果启用了自动发现）并运行健康检查。
以下是配置负载均衡的选项列表：
|属性
|默认
|描述
|load_balancing_policy
""
|负载均衡策略可以是以下之一：
firstAlive - 请求发送到受管理节点列表中的第一个健康节点
random - 请求发送到受管理节点列表中的随机节点
roundRobin - 请求依次发送到受管理节点列表中的每个节点
ClickHouseLoadBalancingPolicy - 自定义负载均衡策略
|load_balancing_tags
""
|用于过滤节点的负载均衡标签。请求仅发送到具有指定标签的节点
|health_check_interval
0
|健康检查间隔（以毫秒为单位），零或负值表示一次性。
|health_check_method
ClickHouseHealthCheckMethod.SELECT_ONE
|健康检查方法。可以是以下之一：
ClickHouseHealthCheckMethod.SELECT_ONE - 使用
select 1 查询进行检查
ClickHouseHealthCheckMethod.PING - 协议特定检查，通常更快
|node_check_interval
0
|节点检查间隔（以毫秒为单位），负数视为零。如果自上次检查以来已过指定时间，则检查节点状态。
health_check_interval 和
node_check_interval 之间的区别在于
health_check_interval 选项调度了一个后台作业，该作业检查节点的状态（所有或故障节点），但
node_check_interval 指定自上次检查以来过去的时间
|check_all_nodes
false
|是否对所有节点或仅对故障节点执行健康检查。
故障转移和重试
Java 客户端提供配置选项，用于设置失败查询的故障转移和重试行为：
|属性
|默认
|描述
|failover
0
|请求的最大故障转移次数。零或负值表示不进行故障转移。故障转移将失败的请求发送到另一个节点（根据负载均衡策略），以便从故障中恢复。
|retry
0
|请求的最大重试次数。零或负值表示不重试。重试将请求发送到同一节点，仅当 ClickHouse 服务器返回
NETWORK_ERROR 错误代码时。
|repeat_on_session_lock
true
|会话锁定时是否重复执行，直到超时（根据
session_timeout 或
connect_timeout）。如果 ClickHouse 服务器返回
SESSION_IS_LOCKED 错误代码，则会重复失败请求。
添加自定义 HTTP 头
Java 客户端支持 HTTP/S 传输层，以便在请求中添加自定义 HTTP 头。
我们应该使用
custom_http_headers 属性，且头部需要使用
, 分隔。头部的键/值应通过
= 分隔。