数据类型

客户端力求在接受用于插入和响应编组的变量类型时尽可能灵活。在大多数情况下，ClickHouse 列类型都存在对应的 Golang 类型，例如，UInt64 对应 uint64。这类逻辑映射应始终受到支持。如果变量或接收到的数据能够先完成转换，你也可以使用可插入列中或可用于接收响应的变量类型。客户端致力于透明地支持这些转换，使用户在插入前无需严格调整数据类型，并在查询时提供灵活的编组能力。这种透明转换不允许精度损失。例如，不能使用 uint32 来接收 UInt64 列中的数据。相反，只要满足格式要求，就可以将 string 插入 datetime64 字段。

当前支持的原始类型转换汇总见此处。

这项工作仍在持续推进，目前可分为插入时 ( Append / AppendRow ) 和读取时 (通过 Scan ) 两部分。如果你需要支持某种特定转换，请提交 issue。

标准 database/sql 接口应支持与 ClickHouse API 相同的类型。也有少数例外，主要涉及复杂类型，这些内容将在下方各节中说明。与 ClickHouse API 类似，客户端力求在接受用于插入和响应编组的变量类型时尽可能灵活。

ClickHouse Go 客户端支持 Date 、 Date32 、 DateTime 和 DateTime64 日期/日期时间类型。插入日期时，可以使用 2006-01-02 格式的字符串，也可以使用原生 Go 类型 time.Time{} 或 sql.NullTime 。DateTime 同样支持后两种类型，但字符串必须采用 2006-01-02 15:04:05 格式，也可选择附带时区偏移，例如 2006-01-02 15:04:05 +08:00 。读取时也支持 time.Time{} 和 sql.NullTime ，以及任何实现了 sql.Scanner 接口的类型。

时区信息的处理方式取决于 ClickHouse 类型，以及该值是在插入时还是读取时处理：

DateTime/DateTime64 在 insert 时，值会以 UNIX 时间戳格式发送到 ClickHouse。如果未提供时区，客户端会假定使用客户端所在的本地时区。 time.Time{} 或 sql.NullTime 也会据此转换为 epoch。 在 select 时，如果返回的是 time.Time 值且列设置了时区，则使用该列的时区；否则使用服务器的时区。

Date/Date32 在 insert 时，将日期转换为 unix 时间戳时会考虑其时区。也就是说，由于 Date 类型在 ClickHouse 中不包含 locale 信息，因此在按日期存储之前会先根据时区进行偏移。如果字符串值中未指定时区，则使用本地时区。 在 select 时，扫描到 time.Time{} 或 sql.NullTime{} 实例中的日期，返回时将不包含时区信息。



Time 和 Time64 列类型用于存储不包含日期部分的时间值。两者都映射到 Go 的 time.Duration 。

Time 以秒级精度存储时间。

以秒级精度存储时间。 Time64(precision) 支持子秒级精度 (类似于 DateTime64 ) ，其中 precision 的取值范围为 0–9。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( col1 Time, col2 Time64(3) ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() if err = batch.Append( 14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second, 14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second+500*time.Millisecond, ); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var col1, col2 time.Duration if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil { return err } fmt.Printf("col1=%v, col2=%v

", col1, col2)

数组应以 切片 的形式插入。元素的类型规则与原始类型一致，也就是说，在可能的情况下会自动进行类型转换。

在 Scan 时，应传入指向 切片 的指针。

batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() var i int64 for i = 0; i < 10; i++ { err := batch.Append( []string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))}, [][]int64{{i, i + 1}, {i + 2, i + 3}, {i + 4, i + 5}}, ) if err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 []string col2 [][]int64 ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example") if err != nil { return err } for rows.Next() { if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil { return err } fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v

", col1, col2) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows.Err(); err != nil { return err } rows.Close()

完整示例

应以 Golang map 的形式插入 Map，其中键和值都必须符合前文定义的类型规则。

batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() var i int64 for i = 0; i < 10; i++ { err := batch.Append( map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)}, map[string][]string{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))}}, map[string]map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)}}, ) if err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 map[string]uint64 col2 map[string][]string col3 map[string]map[string]uint64 ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example") if err != nil { return err } for rows.Next() { if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil { return err } fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v

", col1, col2, col3) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows.Err(); err != nil { return err } rows.Close()

完整示例

注意 使用 database/sql API 时，Map 值必须严格指定类型，不能使用 interface{} 作为值类型。例如，对于 Map(String,String) 字段，不能传入 map[string]interface{} ，而必须使用 map[string]string 。不过， interface{} 类型的变量本身始终兼容，因此可用于更复杂的结构。 完整示例

元组 表示一组长度任意的列。这些列既可以显式命名，也可以仅指定类型，例如

//unnamed Col1 Tuple(String, Int64) //named Col2 Tuple(name String, id Int64, age uint8)

在这些方法中，具名元组的灵活性更高。虽然未命名元组必须使用 切片 进行 insert 和读取，但具名元组也兼容 map。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Tuple(name String, age UInt8), Col2 Tuple(String, UInt8), Col3 Tuple(name String, id String) ) Engine Memory `); err != nil { return err } defer func() { conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example") }() batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() // both named and unnamed can be added with slices. Note we can use strongly typed lists and maps if all elements are the same type if err = batch.Append([]interface{}{"Clicky McClickHouse", uint8(42)}, []interface{}{"Clicky McClickHouse Snr", uint8(78)}, []string{"Dale", "521211"}); err != nil { return err } if err = batch.Append(map[string]interface{}{"name": "Clicky McClickHouse Jnr", "age": uint8(20)}, []interface{}{"Baby Clicky McClickHouse", uint8(1)}, map[string]string{"name": "Geoff", "id": "12123"}); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 map[string]interface{} col2 []interface{} col3 map[string]string ) // named tuples can be retrieved into a map or slices, unnamed just slices if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil { return err } fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v

", col1, col2, col3)

完整示例

注：支持类型化的 切片 和 map，前提是具名元组中的所有子列类型都相同。

Nested 字段等同于由具名元组构成的 数组。具体用法取决于用户是否将 flatten_nested 设置为 1 或 0。

将 flatten_nested 设置为 0 后，Nested 列会保持为单个元组数组。这样，您就可以使用 map 切片进行插入和读取，并支持任意层级的嵌套。map 的键必须与列名一致，如下例所示。

注意：由于这些 map 表示的是元组，因此它们必须为 map[string]interface{} 类型。目前这些值还不是强类型的。

conn, err := GetNativeConnection(clickhouse.Settings{ "flatten_nested": 0, }, nil, nil) if err != nil { return err } ctx := context.Background() defer func() { conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example") }() conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example") err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8), Col2 Nested( Col2_1 UInt8, Col2_2 Nested( Col2_2_1 UInt8, Col2_2_2 UInt8 ) ) ) Engine Memory `) if err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() var i int64 for i = 0; i < 10; i++ { err := batch.Append( []map[string]interface{}{ { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i)), "Col1_2": uint8(i), }, { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 1)), "Col1_2": uint8(i + 1), }, { "Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 2)), "Col1_2": uint8(i + 2), }, }, []map[string]interface{}{ { "Col2_2": []map[string]interface{}{ { "Col2_2_1": uint8(i), "Col2_2_2": uint8(i + 1), }, }, "Col2_1": uint8(i), }, { "Col2_2": []map[string]interface{}{ { "Col2_2_1": uint8(i + 2), "Col2_2_2": uint8(i + 3), }, }, "Col2_1": uint8(i + 1), }, }, ) if err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 []map[string]interface{} col2 []map[string]interface{} ) rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example") if err != nil { return err } for rows.Next() { if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil { return err } fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v

", col1, col2) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows.Err(); err != nil { return err } rows.Close()

完整示例 - flatten_tested=0

如果 flatten_nested 使用默认值 1，嵌套列会被展平为独立的数组。这要求在插入和读取时使用嵌套切片。虽然任意层级的嵌套可能也能工作，但这并未获得官方支持。

conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil) if err != nil { return err } ctx := context.Background() defer func() { conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example") }() conn.Exec(ctx, "DROP TABLE IF EXISTS example") err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8), Col2 Nested( Col2_1 UInt8, Col2_2 Nested( Col2_2_1 UInt8, Col2_2_2 UInt8 ) ) ) Engine Memory `) if err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() var i uint8 for i = 0; i < 10; i++ { col1_1_data := []string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2))} col1_2_data := []uint8{i, i + 1, i + 2} col2_1_data := []uint8{i, i + 1, i + 2} col2_2_data := [][][]interface{}{ { {i, i + 1}, }, { {i + 2, i + 3}, }, { {i + 4, i + 5}, }, } err := batch.Append( col1_1_data, col1_2_data, col2_1_data, col2_2_data, ) if err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err }

完整示例 - flatten_nested=1

注意：Nested 列的各个维度必须一致。例如，在上述示例中， Col_2_2 和 Col_2_1 必须包含相同数量的元素。

由于接口更简洁，并且官方支持嵌套，我们建议使用 flatten_nested=0 。

客户端支持 Point、Ring、LineString、Polygon、MultiPolygon 和 MultiLineString 等地理空间类型。这些类型在 Go 中通过 github.com/paulmach/orb 包表示。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( point Point, ring Ring, lineString LineString, polygon Polygon, mPolygon MultiPolygon, mLineString MultiLineString ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() if err = batch.Append( orb.Point{11, 22}, orb.Ring{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{1, 2}, }, orb.LineString{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{3, 4}, orb.Point{5, 6}, }, orb.Polygon{ orb.Ring{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{12, 2}, }, orb.Ring{ orb.Point{11, 2}, orb.Point{1, 12}, }, }, orb.MultiPolygon{ orb.Polygon{ orb.Ring{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{12, 2}, }, orb.Ring{ orb.Point{11, 2}, orb.Point{1, 12}, }, }, orb.Polygon{ orb.Ring{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{12, 2}, }, orb.Ring{ orb.Point{11, 2}, orb.Point{1, 12}, }, }, }, orb.MultiLineString{ orb.LineString{ orb.Point{1, 2}, orb.Point{3, 4}, }, orb.LineString{ orb.Point{5, 6}, orb.Point{7, 8}, }, }, ); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( point orb.Point ring orb.Ring lineString orb.LineString polygon orb.Polygon mPolygon orb.MultiPolygon mLineString orb.MultiLineString ) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&point, &ring, &lineString, &polygon, &mPolygon, &mLineString); err != nil { return err } fmt.Printf("point=%v, ring=%v, lineString=%v, polygon=%v, mPolygon=%v, mLineString=%v

", point, ring, lineString, polygon, mPolygon, mLineString)

完整示例

github.com/google/uuid 包支持 UUID 类型。你也可以将 UUID 作为字符串进行发送和编组，或者使用任何实现了 sql.Scanner 或 Stringify 的类型来发送和编组 UUID。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( col1 UUID, col2 UUID ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() col1Data, _ := uuid.NewUUID() if err = batch.Append( col1Data, "603966d6-ed93-11ec-8ea0-0242ac120002", ); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 uuid.UUID col2 uuid.UUID ) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil { return err }

完整示例

由于 Go 没有内置的 Decimal 类型，我们建议使用第三方包 github.com/shopspring/decimal，以便在不修改原始查询的情况下，原生处理 Decimal 类型。

注意 你可能会想改用 Float 来避免引入第三方依赖。不过请注意，当需要精确值时，不建议在 ClickHouse 中使用 Float 类型。 如果你仍决定在客户端使用 Go 的内置 Float 类型，则必须在 ClickHouse 查询中使用 toFloat64() 函数 或其变体，将 Decimal 显式转换为 Float。请注意，这种转换可能会导致精度损失。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Decimal32(3), Col2 Decimal(18,6), Col3 Decimal(15,7), Col4 Decimal128(8), Col5 Decimal256(9) ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() if err = batch.Append( decimal.New(25, 4), decimal.New(30, 5), decimal.New(35, 6), decimal.New(135, 7), decimal.New(256, 8), ); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 decimal.Decimal col2 decimal.Decimal col3 decimal.Decimal col4 decimal.Decimal col5 decimal.Decimal ) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5); err != nil { return err } fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v

", col1, col2, col3, col4, col5)

完整示例

Go 中的 Nil 值表示 ClickHouse 中的 NULL。如果字段被声明为 Nullable，则可以使用它。插入时，对于某列的普通版本和 Nullable 版本，都可以传入 Nil。对于前者，将持久化该类型的默认值，例如 string 类型的默认值是空字符串。对于 Nullable 版本，则会在 ClickHouse 中存储 NULL 值。

扫描时，用户必须传入一个支持 nil 的类型指针，例如 *string，以表示 Nullable 字段的 nil 值。在下面的示例中，col1 是 Nullable(String)，因此接收一个 **string。这样即可表示 nil。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( col1 Nullable(String), col2 String, col3 Nullable(Int8), col4 Nullable(Int64) ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() if err = batch.Append( nil, nil, nil, sql.NullInt64{Int64: 0, Valid: false}, ); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 *string col2 string col3 *int8 col4 sql.NullInt64 ) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4); err != nil { return err }

完整示例

客户端还额外支持 sql.Null* 类型，例如 sql.NullInt64 。这些类型与对应的 ClickHouse 类型兼容。

超过 64 位的数值类型使用 Go 原生的 big 包表示。

if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Int128, Col2 UInt128, Col3 Array(Int128), Col4 Int256, Col5 Array(Int256), Col6 UInt256, Col7 Array(UInt256) ) Engine Memory`); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() col1Data, _ := new(big.Int).SetString("170141183460469231731687303715884105727", 10) col2Data := big.NewInt(128) col3Data := []*big.Int{ big.NewInt(-128), big.NewInt(128128), big.NewInt(128128128), } col4Data := big.NewInt(256) col5Data := []*big.Int{ big.NewInt(256), big.NewInt(256256), big.NewInt(256256256256), } col6Data := big.NewInt(256) col7Data := []*big.Int{ big.NewInt(256), big.NewInt(256256), big.NewInt(256256256256), } if err = batch.Append(col1Data, col2Data, col3Data, col4Data, col5Data, col6Data, col7Data); err != nil { return err } if err = batch.Send(); err != nil { return err } var ( col1 big.Int col2 big.Int col3 []*big.Int col4 big.Int col5 []*big.Int col6 big.Int col7 []*big.Int ) if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7); err != nil { return err } fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v, col6=%v, col7=%v

", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7)

完整示例

BFloat16 是一种 16 位 brain float 类型，用于机器学习工作负载。在 Go 中， BFloat16 值以 float32 类型进行插入和扫描。Nullable 变体使用 sql.NullFloat64 。

if err := conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 BFloat16, Col2 Nullable(BFloat16) ) Engine MergeTree() ORDER BY tuple() `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } batch.Append(float32(33.125), sql.NullFloat64{Float64: 34.25, Valid: true}) if err := batch.Send(); err != nil { return err } var col1 float32 var col2 sql.NullFloat64 if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil { return err } fmt.Printf("Col1: %v, Col2: %v

", col1, col2)

完整示例

QBit 是一种实验性列类型，用于以位切片格式存储向量嵌入，并针对向量相似性搜索进行了优化。它要求启用 allow_experimental_qbit_type 设置。

在 Go 中， QBit(Float32, N) 列以 []float32 的形式插入和扫描，其中 N 表示向量维度。

ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{ "allow_experimental_qbit_type": 1, })) if err := conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( id UInt32, embedding QBit(Float32, 128) ) Engine MergeTree() ORDER BY id `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } vector := make([]float32, 128) // populate vector values... if err := batch.Append(uint32(1), vector); err != nil { return err } if err := batch.Send(); err != nil { return err } rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, embedding FROM example") if err != nil { return err } defer rows.Close() for rows.Next() { var id uint32 var embedding []float32 rows.Scan(&id, &embedding) fmt.Printf("ID: %d, Vector dim: %d

", id, len(embedding)) }

完整示例