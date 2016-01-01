Go 客户端配置参考
本页介绍
clickhouse-go v2.x 中的所有可配置选项。有关包含代码示例的指南，请参见配置。
在
clickhouse-go v2.35.0 或更高版本中新增的选项，会在其说明旁标注 (自 vX.Y.Z 起)。没有“Since”标记的选项自 v2.0 起即已可用，并在所有受支持的版本中提供。
如何设置选项
选项可在三个作用域中设置：
|作用域
|设置方式
|生效范围
|连接
clickhouse.Options 结构体或 DSN 字符串
|该连接上的所有查询
|查询
|带
WithXxx 函数的
clickhouse.Context()
|单次查询执行
|批次
PrepareBatch() 选项函数
|单次批次操作
当作用域重叠时，粒度更细的作用域优先：批次 > 查询 > 连接。对于
Settings，查询级别的键会与连接级别的键合并；如果发生冲突，则以查询级别为准。
通过 Options 结构体：
使用 DSN 字符串：
通过连接器 (
database/sql 搭配
Options 结构体) ：
通过上下文 (每次查询) ：
连接选项
协议和连接
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|说明
|最佳实践
|配置错误时
Protocol
Protocol (int)
Native
|协议：
clickhouse://=Native，
http://=HTTP
|通信协议：
Native (0) 用于 TCP，
HTTP (1) 用于 HTTP
|使用 Native 可获得约 30% 的性能提升。若需要代理支持、穿越防火墙 (端口 80/443) ，或使用仅限 HTTP 的压缩 (
gzip/
br) ，请使用 HTTP。参见 TCP 与 HTTP。
|使用 HTTP 协议却连接 Native 端口 (9000)：connection refused。Native 被防火墙拦截：超时。
Addr
[]string
["localhost:9000"] (Native)
["localhost:8123"] (HTTP)
|URL 中以逗号分隔的主机
|用于连接和故障转移的
"host:port" 地址列表
|在生产环境中指定多个地址以实现高可用。正确端口：9000 (Native)、8123 (HTTP)、9440 (Native+TLS)、8443 (HTTP+TLS)。
|单个地址：无法故障转移。端口错误：
"connection refused"。空值/nil：默认回退到 localhost，在分布式部署中会失败。
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy (uint8)
ConnOpenInOrder (0)
connection_open_strategy (
in_order,
round_robin,
random)
|从
Addr 中选择服务器的策略。
InOrder (0)=故障转移，
RoundRobin (1)=负载均衡，
Random (2)=随机。
InOrder 适用于主备。
RoundRobin 适用于双活/K8s。
Random 可避免惊群。
|在双活场景中使用
InOrder：第一台服务器会承载全部流量，其余服务器处于空闲状态。所有策略在失败时都会尝试所有服务器——只会影响首先尝试哪一台。
身份验证
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|Description
|Best practice
|When misconfigured
Auth.Username
string
"default"
username or URL user portion
|用于 ClickHouse 身份验证的用户名
|切勿在生产环境中使用
default。请创建权限最小化的专用用户。
|用户名错误：
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed"。空字符串：会静默地使用
"default"。
Auth.Password
string
""
password or URL password portion
|用于 ClickHouse 身份验证的密码
|在生产环境中使用环境变量或密钥管理器。在 DSN 中对特殊字符进行 URL 编码。
|密码错误：
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed"。特殊字符未进行 URL 编码：会导致解析错误。
Auth.Database
string
"" (server default)
database or URL path (
/mydb)
|connection 的默认数据库
|始终显式指定。生产环境中每个应用都应使用专用数据库。
|数据库不存在：
"Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist"。在多租户环境中留空：查询会落到错误的数据库。
GetJWT
func(ctx) (string, error)
nil
|(programmatic only)
|返回用于 ClickHouse Cloud 身份验证的 JWT 的回调。可通过
WithJWT(token) 为单个查询覆盖。(自 v2.35.0 起)
|实现令牌缓存/refresh——每次 connection/请求都会调用。
|令牌过期：会出现身份验证错误。阻塞式回调：会导致超时。JWT 的优先级高于用户名/密码。需要 TLS——否则会静默回退到用户名/密码。
超时
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|描述
|最佳实践
|配置不当时
DialTimeout
time.Duration
30s
dial_timeout
|建立新连接的最长等待时间。达到
MaxOpenConns 时，也控制从连接池获取连接的等待时间。
|在 LAN 上设为 5-10s，在 WAN/Cloud 上设为 15-30s。切勿低于 1s。
|过短：拥塞期间出现
"clickhouse: acquire conn timeout"。过长 (> 60s) ：故障期间应用会卡死。
ReadTimeout
time.Duration
5m (300s)
read_timeout
|单次读取调用等待服务器响应的最长时间。按每个块生效，而不是针对整个查询。
Context 的截止时间优先。
|短时交互式查询设为 10-30s；长时间分析型查询设为 5-30m。
|过短：查询过程中出现
"i/o timeout" 或
"read: connection reset by peer"；服务器会继续执行。过长：无法检测失效连接。
连接池
|Option
|Type
|Default
|DSN param
|API
|Description
|Best practice
|When misconfigured
MaxIdleConns
int
5
max_idle_conns
|两者
|池中允许保留的最大空闲 (未使用但仍存活) 连接数
|建议设为预期并发查询数的 50-80%。低：2-5，中：10-20，高：20-50。
|过低：连接频繁创建和销毁，延迟升高。过高：浪费内存。会自动限制为不超过
MaxOpenConns。
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5 (默认：10)
max_open_conns
|两者
|最大连接总数 (空闲 + 活跃)
|低：10-20，中：20-50，高：50-100。公式：并发查询数 + 突发量 + 缓冲。监控：
SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'。
|过低：
"clickhouse: acquire conn timeout"。过高：服务端出现
"Too many connections"，超出 FD 限制。ClickHouse 默认
max_connections：1024 (共享) 。
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
conn_max_lifetime
|两者
|连接可复用的最长时长。连接归还到池中时会检查。
|稳定环境建议设为 1-5h。K8s/滚动部署建议设为 5-15m。切勿设为无限。
|过短 (< 1m) ：连接频繁创建和销毁，延迟升高。过长/无限：连接陈旧、无法感知 DNS 变更、流量始终不会重新均衡。
ConnMaxIdleTime
time.Duration
0 (无)
|—
|仅
database/sql
|连接在关闭前可保持空闲状态的最长时间。不在
Options 结构体中——请通过
db.SetConnMaxIdleTime() 设置。
|对于 K8s/突发型 workload，建议设为 5-10m，以便在流量峰值过后回收空闲连接。
|未设置：空闲连接会一直保留到
ConnMaxLifetime。过短 (< 30s) ：即使是正常间隔也会重新创建连接。
database/sql
ConnMaxIdleTime 是 Go 标准
database/sql 连接池设置。它不在
clickhouse.Options 结构体中，也不能通过
clickhouse.Open() 使用。请在
OpenDB() 之后设置：
有关具体用法，请参见连接池。
标准 database/sql 连接池设置
使用
clickhouse.OpenDB() 或
sql.Open("clickhouse", dsn) 时，返回的
*sql.DB 支持 Go 标准的连接池方法。
OpenDB() 会自动将
Options 中前三项设置应用到连接池：
|Method
|Options equivalent
|Notes
db.SetMaxIdleConns(n)
MaxIdleConns
OpenDB() 会自动应用
db.SetMaxOpenConns(n)
MaxOpenConns
OpenDB() 会自动应用
db.SetConnMaxLifetime(d)
ConnMaxLifetime
OpenDB() 会自动应用
db.SetConnMaxIdleTime(d)
|无
|创建后必须手动设置
这些方法不适用于
clickhouse.Open() 返回的连接。ClickHouse API 会直接使用
Options 结构体字段，在内部管理自己的连接池。
压缩
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|描述
|最佳实践
|配置不当时
Compression.Method
CompressionMethod (byte)
|无
compress (
lz4、
zstd、
lz4hc、
gzip、
deflate、
br，或使用
true 表示 LZ4)
|用于数据传输的压缩算法。请参见下方的协议支持矩阵。
|局域网：无或 LZ4。广域网：ZSTD 或 LZ4。CPU 受限：LZ4。追求最高压缩率：ZSTD (Native) 或 Brotli (HTTP) 。对于小于 < 1 MB 的插入可跳过。
|在 Native 上使用 GZIP/Brotli：握手失败。在 HTTP 上使用 LZ4HC：报错或静默回退。慢速网络上不启用压缩：插入速度会慢 10-100 倍。
Compression.Level
int
3
compress_level
|特定于算法的压缩级别。GZIP/Deflate：-2 到 9。Brotli：0 到 11。LZ4/ZSTD：会被忽略。
|GZIP 的平衡设置：3-6。Brotli 的平衡设置：4-6。
|级别过高：CPU 开销极大，但收益很小。为 LZ4/ZSTD 设置非零值：会被静默忽略。未启用压缩却设置级别：无效果。
MaxCompressionBuffer
int (字节)
10485760 (10 MiB)
max_compression_buffer
|刷写前允许的最大压缩缓冲区大小。每个连接都有自己的缓冲区。
|默认的 10 MiB 已足够。对于宽行可设为 20-50 MiB。总内存 = buffer x
MaxOpenConns。
|过小 (< 1 MiB) ：频繁刷写，效率低。过大 (> 100 MiB) ：连接较多时会导致 OOM。
按协议划分的压缩方法支持情况：
|方法
|Native
|HTTP
CompressionLZ4
|是
|是
CompressionLZ4HC
|是
|否
CompressionZSTD
|是
|是
CompressionGZIP
|否
|是
CompressionDeflate
|否
|是
CompressionBrotli
|否
|是
TLS
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|描述
|最佳实践
|配置错误时
TLS
*tls.Config
nil (明文)
secure=true,
skip_verify=true
|TLS/SSL 配置。非
nil 时启用 TLS。端口：Native 9000/9440，HTTP 8123/8443。
|在生产环境和 ClickHouse Cloud 中务必启用 (必需) 。生产环境中应设置
InsecureSkipVerify: false。通过
RootCAs 添加自定义 CA。
|端口错误：
"connection reset by peer"。在生产环境中使用
skip_verify=true：存在 MITM 攻击风险。证书过期：
"x509: certificate has expired"。主机名错误：
"x509: certificate is valid for X, not Y"。CA 不受信任：
"x509: certificate signed by unknown authority"。HTTP DSN 使用
secure=true：请改用
https:// 方案。
代码示例请参见 TLS。
日志
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|描述
|最佳实践
|配置错误时
Logger
*slog.Logger
nil (不记录日志)
|—
|通过 Go 的
log/slog 提供结构化日志记录器。优先级：
Debug+
Debugf >
Logger > 空操作。 (自 v2.43.0 起)
|在生产环境中使用带 JSON 处理器的
slog。使用
logger.With(...) 添加应用上下文。
|—
Debug (deprecated)
bool
false
debug
|旧版调试开关。请改用
Logger。除非设置了
Debugf，否则日志会输出到 stdout。
|—
|在生产环境中启用：会带来性能开销、产生冗长日志，并可能在输出中包含敏感数据。
Debugf (deprecated)
func(string, ...any)
nil
|—
|自定义调试日志函数。请改用
Logger。需将
Debug 设为
true。
|—
|—
请参阅日志部分，查看完整示例。
缓冲区与内存
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|每个查询
|说明
|最佳实践
|配置不当时
BlockBufferSize
uint8
2
block_buffer_size
|是 (
WithBlockBufferSize)
|读取结果时缓冲的已解码块数量。支持并发读取和解码。
|默认值 2 即可。对于大型流式结果，可设为 5–10。内存 = 缓冲区 × 块大小 × 并发查询数。
|过小 (1) ：会阻塞块读取器，增加延迟。过大 (> 50) ：内存占用高，收益递减。
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|—
|否
|每次查询后释放连接的内存缓冲区，而不是复用。
|查询速率高时使用
false。在内存受限的容器中，或不频繁处理大批次时，使用
true。
false + 内存有限：缓冲区会累积 (内存 = 缓冲区 × 空闲连接数) 。
true + 高速率：会增加 GC 压力并提高 CPU 占用。
HTTP 特定选项
这些选项仅对
Protocol: clickhouse.HTTP 生效。使用 Native 协议时，它们会被静默忽略，不会产生任何错误或警告。
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|说明
|最佳实践
|配置错误时
HttpHeaders
map[string]string
nil
|—
|为每个请求附加额外的 HTTP 请求头
|用于 tracing (
X-Request-ID) 或认证代理请求头。尽量保持精简。
|覆盖内部请求头 (
Content-Type、
Authorization) ：行为不可预测。
HttpUrlPath
string
""
http_path
|追加到请求中的 URL 路径。会自动添加前导
/。
|在通过带路径路由的反向代理访问时使用。
|路径错误：代理/LB 返回 HTTP 404。
HttpMaxConnsPerHost
int
0 (无限制)
|—
|传输层中每个主机的 TCP 连接数 (
http.Transport.MaxConnsPerHost) 。
|对大多数应用保持为 0。仅当服务器有严格的连接数限制时才设置。
|设置过低 (例如
MaxOpenConns=50 时设为 10) ：传输层成为瓶颈，即使服务器负载较低，查询仍会变慢。
HTTPProxyURL
*url.URL
nil (使用环境变量)
http_proxy (URL 编码)
|用于路由请求的 HTTP 代理
|如果需要代理，请显式设置。它会覆盖
HTTP_PROXY/
HTTPS_PROXY 环境变量。
|地址错误：
"dial tcp: lookup proxy: no such host"。代理需要认证：HTTP 407。
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
nil
|—
|自定义 HTTP 传输工厂。接收默认传输对象以便进行包装。 (自 v2.41.0 起)
|用于可观测性中间件。不要覆盖
Proxy、
DialContext、
TLSClientConfig。
|返回
nil：panic。覆盖客户端字段：TLS/代理会被静默忽略。阻塞
RoundTripper：会导致死锁。
使用 HTTP 时，存在两个连接池：
- 第 1 层 (应用层) ：
MaxIdleConns/
MaxOpenConns-- 控制
httpConnect对象
- 第 2 层 (传输层) ：
HttpMaxConnsPerHost-- 控制底层 TCP 连接
Native 协议采用简单的 1:1 映射，并忽略
HttpMaxConnsPerHost。
高级连接
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|描述
|最佳实践
|配置不当时
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
nil (标准拨号器)
|—
|用于 TCP 连接的自定义拨号函数。适用于 Native 和 HTTP。
|99% 的情况下保持为
nil。用于 Unix 套接字、SOCKS 代理或自定义 DNS。
|不遵循上下文：会导致挂起、资源泄漏。设置了
TLS 时：自定义拨号器必须自行处理 TLS。
net.Conn 无效：会导致崩溃。
DialStrategy
func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)
DefaultDialStrategy
|—
|自定义服务器选择与连接策略。会覆盖
ConnOpenStrategy。
|99.9% 的情况下使用默认值。仅在需要按地理位置感知路由、加权选择或健康检查时自定义。
|未尝试所有服务器：即使有健康服务器可用也会失败。在内部执行高开销操作：每次建立连接都会阻塞连接池获取。
客户端信息
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|按查询
|说明
|最佳实践
|配置不当时
ClientInfo
ClientInfo 结构体
|自动：
clickhouse-go 版本 + Go 运行时信息
client_info_product=myapp/1.0
|是 (
WithClientInfo，追加)
|发送给 ClickHouse 的应用标识信息。包含
Products (
[]struct{Name,Version}) 和
Comment (
[]string) 。可在
system.query_log 中看到。
|始终设置应用名称和版本。用于查询归属分析：
SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'
|未设置时：在多服务环境中，无法识别是哪个服务发起了查询。
ClickHouse 服务器设置
|选项
|类型
|默认值
|DSN 参数
|按查询设置
|说明
|最佳实践
|配置错误时
Settings
map[string]any
nil
|任何未识别的参数 (例如
?max_execution_time=60)
|是 (
WithSettings，冲突时以上下文为准)
|应用于每个查询的 ClickHouse 服务器设置。DSN 转换：
"true"→
1、
"false"→
0、数值→
int。
|在连接级别设置通用限制，并通过上下文按查询覆盖。
|拼写错误：可能被静默忽略，或因版本不同而报错。类型错误：
"Cannot parse string 'abc' as Int64"。
max_execution_time=0 且未设置 deadline：查询将一直运行。
CustomSetting
CustomSetting{Value string}
|—
|—
|是 (通过
WithSettings)
|将某个设置标记为 "custom" (非重要) 以用于 native protocol。如果服务器无法识别该设置，也不会报错。HTTP 默认将所有设置都视为 custom。
|用于 Experimental 或特定版本的设置。
|将重要设置标记为 custom：如果服务器不支持，该设置会被静默忽略。
常见设置：
|设置
|类型
|说明
max_execution_time
|int
|查询超时时间 (秒)
max_memory_usage
|int
|每个查询的内存限制 (字节)
max_block_size
|int
|处理时的块大小
readonly
|int
|1 = 只读，2 = 只读 + 允许修改设置
上下文级别的查询选项
使用
clickhouse.Context() 为每个查询单独设置：
如果上下文的截止时间 > 1s，
max_execution_time 会自动设置为
seconds_remaining + 5。这会覆盖任何手动设置的值。
|选项
|类型
|默认值
|协议
|说明
|最佳实践
|配置不当时
WithQueryID
string
|自动生成
|两者均可
|自定义查询标识符。在
system.query_log 和
system.processes 中可见。
|使用 UUID。便于执行
KILL QUERY WHERE query_id='...'。
|ID 重复：会导致
system.query_log 中出现混淆。
WithQuotaKey
string
""
|两者均可
|用于多租户资源限制的配额键，需要在服务器端配置配额。
|用于按客户/按用户实施限制。
|未配置配额：将被静默忽略。
WithJWT
string
""
|仅限 HTTPS
|ClickHouse Cloud 的单次查询 JWT 覆盖设置。 (自 v2.35.0 起)
|用于多租户代理中的按请求认证。
|未启用 TLS：将被忽略，并回退为使用连接认证。已过期：
"Token has expired"。
WithSettings
Settings
|继承连接配置
|两者皆可
|按查询设置的服务器级配置。会与连接配置合并；发生冲突时，以上下文为准。
|按查询类型分别覆盖
max_execution_time 或
max_rows_to_read。
|与连接级
Settings 相同。
WithParameters
Parameters (
map[string]string)
nil
|两者皆可
|服务器端参数化查询的值。查询语法：
{param_name:Type}。
|为防止 SQL 注入，请使用此方式，不要进行字符串拼接。
|缺少参数：
"Substitution {param_name:Type} isn't set"。类型不匹配：
"Cannot parse string 'abc' as UInt64"。
WithAsync
bool (wait)
|同步
|两者均可
|异步插入模式。设置
async_insert=1。
wait=true 时会额外设置
wait_for_async_insert=1。要求 ClickHouse 21.11+。(自 v2.41.0 起；取代了旧版
WithStdAsync。)
|适用于高吞吐量插入场景。
wait=false：错误可能会异步返回——请检查
system.asynchronous_insert_log。对于 SELECT：会被忽略。旧版服务器：
"Unknown setting async_insert"。
WithLogs
func(*Log)
nil
|仅支持原生协议
|查询执行期间接收服务器日志条目的回调。
|保持回调轻量且快速——否则会阻塞执行。较重的处理请使用 goroutine。
|在 HTTP 下：不会被调用，且不会有任何提示。
WithProgress
func(*Progress)
nil
|仅支持 Native 协议
|查询进度更新 (已处理的行数/字节数) 。
|保持轻量快速——否则会阻塞执行。
|在 HTTP 下：不会被调用，且不会有任何提示。
WithProfileInfo
func(*ProfileInfo)
nil
|仅适用于 Native 协议
|查询执行统计信息回调。
|保持快速——否则会阻塞执行。
|在 HTTP 下：不会被调用，且无任何提示。
WithProfileEvents
func([]ProfileEvent)
nil
|仅适用于 Native 协议
|性能计数器回调。
|保持高效——会阻塞执行。
|在 HTTP 上：不会被调用，且无任何提示。
WithoutProfileEvents
|—
|已发送事件
|仅支持原生协议
|禁用 profile events。可用于 ≥ 25.11 服务器的性能优化。(自 v2.44.0 起)
|不需要 profile events 时使用。
|在较旧的服务器上：会因设置未知而报错。
WithExternalTable
...*ext.Table
nil
|两者都支持
|将临时查找表附加到查询中。数据按每次查询传输。
|将表控制在 < 10 MB。原生方式比 HTTP (multipart) 更高效。
|大表：每次查询的网络开销较高。
WithUserLocation
*time.Location
|服务器时区
|两者
|覆盖 DateTime 解析时使用的时区。
|当客户端与服务器的时区不一致时，请显式设置。
|时区错误：DateTime 值会在无提示的情况下偏差数小时，并可能导致数据损坏。
WithColumnNamesAndTypes
[]ColumnNameAndType
nil (会执行 DESCRIBE)
|仅支持 HTTP
|通过预先提供列信息，跳过 HTTP 插入时的
DESCRIBE TABLE 往返请求。(自 v2.37.0 起)
|在已知且 schema 为稳定版本时使用。
|类型不匹配：
"Cannot convert String to UInt64"。迁移后发生 schema 漂移：信息陈旧。
WithBlockBufferSize
uint8
|连接级别 (2)
|两者均支持
|针对单个查询覆盖连接级
BlockBufferSize 设置。
|对于特定查询产生的大型结果集，可增大该值。
|—
WithClientInfo
ClientInfo
|连接级
|两者均支持
|为单次查询追加额外的客户端信息。不会替换，而是附加。(自 v2.42.0 起)
|为每次请求添加上下文信息 (例如端点名称) 。
|—
WithSpan
trace.SpanContext
|空
|仅限原生协议
|用于分布式追踪的 OpenTelemetry span 上下文。
|参见 OpenTelemetry。
|—
批次选项
传递给
PrepareBatch()。导入：
github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver。
|选项
|默认值
|说明
|最佳实践
|配置不当时
WithReleaseConnection
|连接会一直保留到
Send()
|在
PrepareBatch() 后立即将连接释放回连接池，并在
Send()/
Flush() 时重新获取。
|对于生命周期较长的批次 (数分钟到数小时) ，使用此选项可避免连接池耗尽。
|长时间运行的批次未使用此选项时：若活动批次较多，可能出现
"acquire conn timeout"。
WithCloseOnFlush
|批次保持打开状态
|调用
Flush() 时自动关闭批次。
|适用于一次性批次，可省去显式调用
Close()。
|若配合多次
Flush() 调用使用：首次 flush 会关闭批次，后续操作会失败。
速查表
连接池容量建议
|应用类型
|MaxIdleConns
|MaxOpenConns
|ConnMaxLifetime
|低流量 Web 应用
|5
|10
|1h
|中等流量 API
|20
|50
|30m
|高流量服务
|50
|100
|15m
|后台批处理任务
|10
|20
|2h
|Kubernetes 部署
|10
|20
|10m
|无服务器 (Lambda)
|1
|5
|5m
超时建议
|环境
|DialTimeout
|ReadTimeout
|本地 / 局域网
|5s
|30s
|Cloud，同一区域
|10s
|2m
|Cloud，跨区域
|30s
|5m
|OLAP 工作负载
|10s
|30m
|实时 / OLTP
|5s
|10s
DSN 参数速查
|DSN 参数
|选项字段
|示例
username
Auth.Username
?username=admin
password
Auth.Password
?password=secret
database
Auth.Database
?database=mydb 或路径中的
/mydb
dial_timeout
DialTimeout
?dial_timeout=10s
read_timeout
ReadTimeout
?read_timeout=5m
max_open_conns
MaxOpenConns
?max_open_conns=50
max_idle_conns
MaxIdleConns
?max_idle_conns=20
conn_max_lifetime
ConnMaxLifetime
?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategy
ConnOpenStrategy
?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_size
BlockBufferSize
?block_buffer_size=10
compress
Compression.Method
?compress=lz4
compress_level
Compression.Level
?compress_level=6
max_compression_buffer
MaxCompressionBuffer
?max_compression_buffer=20971520
secure
TLS
?secure=true
skip_verify
TLS.InsecureSkipVerify
?skip_verify=true
debug
Debug
?debug=true
client_info_product
ClientInfo.Products
?client_info_product=myapp/1.0
http_proxy
HTTPProxyURL
?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_path
HttpUrlPath
?http_path=/clickhouse
|(其他任意参数)
Settings[key]
?max_execution_time=60
故障排查
连接池耗尽：“acquire conn timeout”
**原因：**连接池已耗尽——所有
MaxOpenConns 连接都在使用中，且在
DialTimeout 时间内没有任何连接可用。
修复
请按顺序尝试以下步骤，并在调整参数前先诊断根本原因：
- 检查是否有长时间运行的查询占用连接：
SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC。如果有，请先处理这些慢查询。
- 如果你运行的是长时间保持打开的批次 (在
PrepareBatch()和
Send()之间相隔数分钟或数小时) ，请使用
WithReleaseConnection()，以便在批次仍处于打开状态时将连接归还到连接池。
- 增加
MaxOpenConns，使其与实际观测到的并发度相匹配。
- 仅在预期会出现突发流量，且获取连接的等待时间确实是瓶颈时，才增加
DialTimeout。
读取超时和连接重置错误
原因： 等待服务器响应时超出了
ReadTimeout，或者连接被服务器或网络关闭。
解决方法：
- 对长时间运行的查询增大
ReadTimeout
- 使用上下文截止时间控制单个查询的超时
- 检查 ClickHouse 服务端的
max_execution_time限制
"Code: 516. 身份验证失败"
原因： 用户名或密码错误，或者该用户不存在。
修复方法：
- 对照
system.users表核对凭据
- 检查 DSN 密码中的特殊字符是否存在 URL 编码问题
- 确认该用户有权访问指定的数据库
TLS 证书错误
|错误
|原因
|解决方法
x509: certificate has expired
|服务器证书已过期
|更新服务器证书
x509: certificate is valid for X, not Y
|主机名不匹配
|使用正确的主机名，或将其添加到 SANs
x509: certificate signed by unknown authority
|CA 不受信任
|将 CA 添加到
tls.Config.RootCAs
connection reset by peer
|TLS 与端口不匹配
|TLS 请使用 9440 (Native) 或 8443 (HTTP) 端口
内存逐渐增长
原因： 大量空闲连接的缓冲区持续累积。
修复方法：
- 在内存受限的环境中，将
FreeBufOnConnRelease设置为
true
- 降低
MaxIdleConns以限制空闲连接数
- 如果使用压缩，减小
MaxCompressionBuffer
- 降低
ConnMaxLifetime，以更频繁地轮换连接