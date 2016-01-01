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Go 客户端配置参考

本页介绍 clickhouse-go v2.x 中的所有可配置选项。有关包含代码示例的指南，请参见配置

版本标注

clickhouse-go v2.35.0 或更高版本中新增的选项，会在其说明旁标注 (自 vX.Y.Z 起)。没有“Since”标记的选项自 v2.0 起即已可用，并在所有受支持的版本中提供。

如何设置选项

选项可在三个作用域中设置：

作用域设置方式生效范围
连接clickhouse.Options 结构体或 DSN 字符串该连接上的所有查询
查询WithXxx 函数的 clickhouse.Context()单次查询执行
批次PrepareBatch() 选项函数单次批次操作

当作用域重叠时，粒度更细的作用域优先：批次 > 查询 > 连接。对于 Settings，查询级别的键会与连接级别的键合并；如果发生冲突，则以查询级别为准。

通过 Options 结构体：

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:        []string{"localhost:9000"},
    Auth:        clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default", Password: ""},
    DialTimeout: 10 * time.Second,
    Compression: &clickhouse.Compression{Method: clickhouse.CompressionLZ4},
})

使用 DSN 字符串：

db, err := sql.Open("clickhouse", "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4")

通过连接器 (database/sql 搭配 Options 结构体) ：

db := sql.OpenDB(clickhouse.Connector(&clickhouse.Options{
    Addr:        []string{"localhost:9000"},
    Auth:        clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default"},
    DialTimeout: 10 * time.Second,
}))
// Set database/sql-only pool settings after creation
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

通过上下文 (每次查询) ：

ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
    clickhouse.WithQueryID("my-query-123"),
    clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT ...")

连接选项

协议和连接

选项类型默认值DSN 参数说明最佳实践配置错误时
ProtocolProtocol (int)Native协议：clickhouse://=Native，http://=HTTP通信协议：Native (0) 用于 TCP，HTTP (1) 用于 HTTP使用 Native 可获得约 30% 的性能提升。若需要代理支持、穿越防火墙 (端口 80/443) ，或使用仅限 HTTP 的压缩 (gzip/br) ，请使用 HTTP。参见 TCP 与 HTTP使用 HTTP 协议却连接 Native 端口 (9000)：connection refused。Native 被防火墙拦截：超时。
Addr[]string["localhost:9000"] (Native) ["localhost:8123"] (HTTP)URL 中以逗号分隔的主机用于连接和故障转移的 "host:port" 地址列表在生产环境中指定多个地址以实现高可用。正确端口：9000 (Native)、8123 (HTTP)、9440 (Native+TLS)、8443 (HTTP+TLS)。单个地址：无法故障转移。端口错误："connection refused"。空值/nil：默认回退到 localhost，在分布式部署中会失败。
ConnOpenStrategyConnOpenStrategy (uint8)ConnOpenInOrder (0)connection_open_strategy (in_order, round_robin, random)Addr 中选择服务器的策略。InOrder (0)=故障转移，RoundRobin (1)=负载均衡，Random (2)=随机。InOrder 适用于主备。RoundRobin 适用于双活/K8s。Random 可避免惊群。在双活场景中使用 InOrder：第一台服务器会承载全部流量，其余服务器处于空闲状态。所有策略在失败时都会尝试所有服务器——只会影响首先尝试哪一台。

身份验证

OptionTypeDefaultDSN paramDescriptionBest practiceWhen misconfigured
Auth.Usernamestring"default"username or URL user portion用于 ClickHouse 身份验证的用户名切勿在生产环境中使用 default。请创建权限最小化的专用用户。用户名错误："Code: 516. DB::Exception: Authentication failed"。空字符串：会静默地使用 "default"
Auth.Passwordstring""password or URL password portion用于 ClickHouse 身份验证的密码在生产环境中使用环境变量或密钥管理器。在 DSN 中对特殊字符进行 URL 编码。密码错误："Code: 516. DB::Exception: Authentication failed"。特殊字符未进行 URL 编码：会导致解析错误。
Auth.Databasestring"" (server default)database or URL path (/mydb)connection 的默认数据库始终显式指定。生产环境中每个应用都应使用专用数据库。数据库不存在："Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist"。在多租户环境中留空：查询会落到错误的数据库。
GetJWTfunc(ctx) (string, error)nil(programmatic only)返回用于 ClickHouse Cloud 身份验证的 JWT 的回调。可通过 WithJWT(token) 为单个查询覆盖。(自 v2.35.0 起)实现令牌缓存/refresh——每次 connection/请求都会调用。令牌过期：会出现身份验证错误。阻塞式回调：会导致超时。JWT 的优先级高于用户名/密码。需要 TLS——否则会静默回退到用户名/密码。
GetJWT: func(ctx context.Context) (string, error) {
    return getTokenFromVault(ctx)
}

超时

选项类型默认值DSN 参数描述最佳实践配置不当时
DialTimeouttime.Duration30sdial_timeout建立新连接的最长等待时间。达到 MaxOpenConns 时，也控制从连接池获取连接的等待时间。在 LAN 上设为 5-10s，在 WAN/Cloud 上设为 15-30s。切勿低于 1s。过短：拥塞期间出现 "clickhouse: acquire conn timeout"。过长 (> 60s) ：故障期间应用会卡死。
ReadTimeouttime.Duration5m (300s)read_timeout单次读取调用等待服务器响应的最长时间。按每个块生效，而不是针对整个查询。Context 的截止时间优先。短时交互式查询设为 10-30s；长时间分析型查询设为 5-30m。过短：查询过程中出现 "i/o timeout""read: connection reset by peer"；服务器会继续执行。过长：无法检测失效连接。

连接池

OptionTypeDefaultDSN paramAPIDescriptionBest practiceWhen misconfigured
MaxIdleConnsint5max_idle_conns两者池中允许保留的最大空闲 (未使用但仍存活) 连接数建议设为预期并发查询数的 50-80%。低：2-5，中：10-20，高：20-50。过低：连接频繁创建和销毁，延迟升高。过高：浪费内存。会自动限制为不超过 MaxOpenConns
MaxOpenConnsintMaxIdleConns + 5 (默认：10)max_open_conns两者最大连接总数 (空闲 + 活跃)低：10-20，中：20-50，高：50-100。公式：并发查询数 + 突发量 + 缓冲。监控：SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'过低："clickhouse: acquire conn timeout"。过高：服务端出现 "Too many connections"，超出 FD 限制。ClickHouse 默认 max_connections：1024 (共享) 。
ConnMaxLifetimetime.Duration1hconn_max_lifetime两者连接可复用的最长时长。连接归还到池中时会检查。稳定环境建议设为 1-5h。K8s/滚动部署建议设为 5-15m。切勿设为无限。过短 (< 1m) ：连接频繁创建和销毁，延迟升高。过长/无限：连接陈旧、无法感知 DNS 变更、流量始终不会重新均衡。
ConnMaxIdleTimetime.Duration0 (无)database/sql连接在关闭前可保持空闲状态的最长时间。不在 Options 结构体中——请通过 db.SetConnMaxIdleTime() 设置。对于 K8s/突发型 workload，建议设为 5-10m，以便在流量峰值过后回收空闲连接。未设置：空闲连接会一直保留到 ConnMaxLifetime。过短 (< 30s) ：即使是正常间隔也会重新创建连接。
注意
database/sql

ConnMaxIdleTime 是 Go 标准 database/sql 连接池设置。它不在 clickhouse.Options 结构体中，也不能通过 clickhouse.Open() 使用。请在 OpenDB() 之后设置：

db := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{...})
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)

有关具体用法，请参见连接池

标准 database/sql 连接池设置

使用 clickhouse.OpenDB()sql.Open("clickhouse", dsn) 时，返回的 *sql.DB 支持 Go 标准的连接池方法。OpenDB() 会自动将 Options 中前三项设置应用到连接池：

MethodOptions equivalentNotes
db.SetMaxIdleConns(n)MaxIdleConnsOpenDB() 会自动应用
db.SetMaxOpenConns(n)MaxOpenConnsOpenDB() 会自动应用
db.SetConnMaxLifetime(d)ConnMaxLifetimeOpenDB() 会自动应用
db.SetConnMaxIdleTime(d)创建后必须手动设置
ClickHouse API (clickhouse.Open)

这些方法适用于 clickhouse.Open() 返回的连接。ClickHouse API 会直接使用 Options 结构体字段，在内部管理自己的连接池。

压缩

选项类型默认值DSN 参数描述最佳实践配置不当时
Compression.MethodCompressionMethod (byte)compress (lz4zstdlz4hcgzipdeflatebr，或使用 true 表示 LZ4)用于数据传输的压缩算法。请参见下方的协议支持矩阵。局域网：无或 LZ4。广域网：ZSTD 或 LZ4。CPU 受限：LZ4。追求最高压缩率：ZSTD (Native) 或 Brotli (HTTP) 。对于小于 < 1 MB 的插入可跳过。在 Native 上使用 GZIP/Brotli：握手失败。在 HTTP 上使用 LZ4HC：报错或静默回退。慢速网络上不启用压缩：插入速度会慢 10-100 倍。
Compression.Levelint3compress_level特定于算法的压缩级别。GZIP/Deflate：-2 到 9。Brotli：0 到 11。LZ4/ZSTD：会被忽略。GZIP 的平衡设置：3-6。Brotli 的平衡设置：4-6。级别过高：CPU 开销极大，但收益很小。为 LZ4/ZSTD 设置非零值：会被静默忽略。未启用压缩却设置级别：无效果。
MaxCompressionBufferint (字节)10485760 (10 MiB)max_compression_buffer刷写前允许的最大压缩缓冲区大小。每个连接都有自己的缓冲区。默认的 10 MiB 已足够。对于宽行可设为 20-50 MiB。总内存 = buffer x MaxOpenConns过小 (< 1 MiB) ：频繁刷写，效率低。过大 (> 100 MiB) ：连接较多时会导致 OOM。

按协议划分的压缩方法支持情况：

方法NativeHTTP
CompressionLZ4
CompressionLZ4HC
CompressionZSTD
CompressionGZIP
CompressionDeflate
CompressionBrotli

TLS

选项类型默认值DSN 参数描述最佳实践配置错误时
TLS*tls.Confignil (明文)secure=true, skip_verify=trueTLS/SSL 配置。非 nil 时启用 TLS。端口：Native 9000/9440，HTTP 8123/8443。在生产环境和 ClickHouse Cloud 中务必启用 (必需) 。生产环境中应设置 InsecureSkipVerify: false。通过 RootCAs 添加自定义 CA。端口错误："connection reset by peer"。在生产环境中使用 skip_verify=true：存在 MITM 攻击风险。证书过期："x509: certificate has expired"。主机名错误："x509: certificate is valid for X, not Y"。CA 不受信任："x509: certificate signed by unknown authority"。HTTP DSN 使用 secure=true：请改用 https:// 方案。

代码示例请参见 TLS

日志

选项类型默认值DSN 参数描述最佳实践配置错误时
Logger*slog.Loggernil (不记录日志)通过 Go 的 log/slog 提供结构化日志记录器。优先级：Debug+Debugf > Logger > 空操作。 (自 v2.43.0 起) 在生产环境中使用带 JSON 处理器的 slog。使用 logger.With(...) 添加应用上下文。
Debug (deprecated)boolfalsedebug旧版调试开关。请改用 Logger。除非设置了 Debugf，否则日志会输出到 stdout。在生产环境中启用：会带来性能开销、产生冗长日志，并可能在输出中包含敏感数据。
Debugf (deprecated)func(string, ...any)nil自定义调试日志函数。请改用 Logger。需将 Debug 设为 true
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{Level: slog.LevelInfo}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Logger: logger,
    // ...
})

请参阅日志部分，查看完整示例。

缓冲区与内存

选项类型默认值DSN 参数每个查询说明最佳实践配置不当时
BlockBufferSizeuint82block_buffer_size是 (WithBlockBufferSize)读取结果时缓冲的已解码块数量。支持并发读取和解码。默认值 2 即可。对于大型流式结果，可设为 5–10。内存 = 缓冲区 × 块大小 × 并发查询数。过小 (1) ：会阻塞块读取器，增加延迟。过大 (> 50) ：内存占用高，收益递减。
FreeBufOnConnReleaseboolfalse每次查询后释放连接的内存缓冲区，而不是复用。查询速率高时使用 false。在内存受限的容器中，或不频繁处理大批次时，使用 truefalse + 内存有限：缓冲区会累积 (内存 = 缓冲区 × 空闲连接数) 。true + 高速率：会增加 GC 压力并提高 CPU 占用。

HTTP 特定选项

在 Native 协议下会被静默忽略

这些选项仅对 Protocol: clickhouse.HTTP 生效。使用 Native 协议时，它们会被静默忽略，不会产生任何错误或警告。

选项类型默认值DSN 参数说明最佳实践配置错误时
HttpHeadersmap[string]stringnil为每个请求附加额外的 HTTP 请求头用于 tracing (X-Request-ID) 或认证代理请求头。尽量保持精简。覆盖内部请求头 (Content-TypeAuthorization) ：行为不可预测。
HttpUrlPathstring""http_path追加到请求中的 URL 路径。会自动添加前导 /在通过带路径路由的反向代理访问时使用。路径错误：代理/LB 返回 HTTP 404。
HttpMaxConnsPerHostint0 (无限制)传输层中每个主机的 TCP 连接数 (http.Transport.MaxConnsPerHost) 。对大多数应用保持为 0。仅当服务器有严格的连接数限制时才设置。设置过低 (例如 MaxOpenConns=50 时设为 10) ：传输层成为瓶颈，即使服务器负载较低，查询仍会变慢。
HTTPProxyURL*url.URLnil (使用环境变量)http_proxy (URL 编码)用于路由请求的 HTTP 代理如果需要代理，请显式设置。它会覆盖 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY 环境变量。地址错误："dial tcp: lookup proxy: no such host"。代理需要认证：HTTP 407。
TransportFuncfunc(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)nil自定义 HTTP 传输工厂。接收默认传输对象以便进行包装。 (自 v2.41.0 起) 用于可观测性中间件。不要覆盖 ProxyDialContextTLSClientConfig返回 nil：panic。覆盖客户端字段：TLS/代理会被静默忽略。阻塞 RoundTripper：会导致死锁。
双层 HTTP 连接池

使用 HTTP 时，存在两个连接池：

  • 第 1 层 (应用层) ： MaxIdleConns / MaxOpenConns -- 控制 httpConnect 对象
  • 第 2 层 (传输层) ： HttpMaxConnsPerHost -- 控制底层 TCP 连接

Native 协议采用简单的 1:1 映射，并忽略 HttpMaxConnsPerHost

TransportFunc: func(t *http.Transport) (http.RoundTripper, error) {
    return &loggingRoundTripper{transport: t}, nil
}

高级连接

选项类型默认值DSN 参数描述最佳实践配置不当时
DialContextfunc(ctx, addr) (net.Conn, error)nil (标准拨号器)用于 TCP 连接的自定义拨号函数。适用于 Native 和 HTTP。99% 的情况下保持为 nil。用于 Unix 套接字、SOCKS 代理或自定义 DNS。不遵循上下文：会导致挂起、资源泄漏。设置了 TLS 时：自定义拨号器必须自行处理 TLS。net.Conn 无效：会导致崩溃。
DialStrategyfunc(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)DefaultDialStrategy自定义服务器选择与连接策略。会覆盖 ConnOpenStrategy99.9% 的情况下使用默认值。仅在需要按地理位置感知路由、加权选择或健康检查时自定义。未尝试所有服务器：即使有健康服务器可用也会失败。在内部执行高开销操作：每次建立连接都会阻塞连接池获取。

客户端信息

选项类型默认值DSN 参数按查询说明最佳实践配置不当时
ClientInfoClientInfo 结构体自动：clickhouse-go 版本 + Go 运行时信息client_info_product=myapp/1.0是 (WithClientInfo，追加)发送给 ClickHouse 的应用标识信息。包含 Products ([]struct{Name,Version}) 和 Comment ([]string) 。可在 system.query_log 中看到。始终设置应用名称和版本。用于查询归属分析：SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'未设置时：在多服务环境中，无法识别是哪个服务发起了查询。
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
    Products: []struct{ Name, Version string }{
        {Name: "my-service", Version: "1.0.0"},
    },
}
// Appears as: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)

ClickHouse 服务器设置

选项类型默认值DSN 参数按查询设置说明最佳实践配置错误时
Settingsmap[string]anynil任何未识别的参数 (例如 ?max_execution_time=60)是 (WithSettings，冲突时以上下文为准)应用于每个查询的 ClickHouse 服务器设置。DSN 转换："true"1"false"0、数值→int在连接级别设置通用限制，并通过上下文按查询覆盖。拼写错误：可能被静默忽略，或因版本不同而报错。类型错误："Cannot parse string 'abc' as Int64"max_execution_time=0 且未设置 deadline：查询将一直运行。
CustomSettingCustomSetting{Value string}是 (通过 WithSettings)将某个设置标记为 "custom" (非重要) 以用于 native protocol。如果服务器无法识别该设置，也不会报错。HTTP 默认将所有设置都视为 custom。用于 Experimental 或特定版本的设置。将重要设置标记为 custom：如果服务器不支持，该设置会被静默忽略。

常见设置：

设置类型说明
max_execution_timeint查询超时时间 (秒)
max_memory_usageint每个查询的内存限制 (字节)
max_block_sizeint处理时的块大小
readonlyint1 = 只读，2 = 只读 + 允许修改设置
Settings: clickhouse.Settings{
    "max_execution_time":  60,                                        // important -- errors if unknown
    "my_custom_setting":   clickhouse.CustomSetting{Value: "value"},  // custom -- ignored if unknown
}

上下文级别的查询选项

使用 clickhouse.Context() 为每个查询单独设置：

ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
    clickhouse.WithQueryID("my-query"),
    clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
上下文截止时间的行为

如果上下文的截止时间 > 1s，max_execution_time 会自动设置为 seconds_remaining + 5。这会覆盖任何手动设置的值。

选项类型默认值协议说明最佳实践配置不当时
WithQueryIDstring自动生成两者均可自定义查询标识符。在 system.query_logsystem.processes 中可见。使用 UUID。便于执行 KILL QUERY WHERE query_id='...'ID 重复：会导致 system.query_log 中出现混淆。
WithQuotaKeystring""两者均可用于多租户资源限制的配额键，需要在服务器端配置配额。用于按客户/按用户实施限制。未配置配额：将被静默忽略。
WithJWTstring""仅限 HTTPSClickHouse Cloud 的单次查询 JWT 覆盖设置。 (自 v2.35.0 起)用于多租户代理中的按请求认证。未启用 TLS：将被忽略，并回退为使用连接认证。已过期："Token has expired"
WithSettingsSettings继承连接配置两者皆可按查询设置的服务器级配置。会与连接配置合并；发生冲突时，以上下文为准。按查询类型分别覆盖 max_execution_timemax_rows_to_read与连接级 Settings 相同。
WithParametersParameters (map[string]string)nil两者皆可服务器端参数化查询的值。查询语法：{param_name:Type}为防止 SQL 注入，请使用此方式，不要进行字符串拼接。缺少参数："Substitution {param_name:Type} isn't set"。类型不匹配："Cannot parse string 'abc' as UInt64"
WithAsyncbool (wait)同步两者均可异步插入模式。设置 async_insert=1wait=true 时会额外设置 wait_for_async_insert=1。要求 ClickHouse 21.11+。(自 v2.41.0 起；取代了旧版 WithStdAsync。)适用于高吞吐量插入场景。wait=false：错误可能会异步返回——请检查 system.asynchronous_insert_log。对于 SELECT：会被忽略。旧版服务器："Unknown setting async_insert"
WithLogsfunc(*Log)nil仅支持原生协议查询执行期间接收服务器日志条目的回调。保持回调轻量且快速——否则会阻塞执行。较重的处理请使用 goroutine。在 HTTP 下：不会被调用，且不会有任何提示。
WithProgressfunc(*Progress)nil仅支持 Native 协议查询进度更新 (已处理的行数/字节数) 。保持轻量快速——否则会阻塞执行。在 HTTP 下：不会被调用，且不会有任何提示。
WithProfileInfofunc(*ProfileInfo)nil仅适用于 Native 协议查询执行统计信息回调。保持快速——否则会阻塞执行。在 HTTP 下：不会被调用，且无任何提示。
WithProfileEventsfunc([]ProfileEvent)nil仅适用于 Native 协议性能计数器回调。保持高效——会阻塞执行。在 HTTP 上：不会被调用，且无任何提示。
WithoutProfileEvents已发送事件仅支持原生协议禁用 profile events。可用于 ≥ 25.11 服务器的性能优化。(自 v2.44.0 起)不需要 profile events 时使用。在较旧的服务器上：会因设置未知而报错。
WithExternalTable...*ext.Tablenil两者都支持将临时查找表附加到查询中。数据按每次查询传输。将表控制在 < 10 MB。原生方式比 HTTP (multipart) 更高效。大表：每次查询的网络开销较高。
WithUserLocation*time.Location服务器时区两者覆盖 DateTime 解析时使用的时区。当客户端与服务器的时区不一致时，请显式设置。时区错误：DateTime 值会在无提示的情况下偏差数小时，并可能导致数据损坏。
WithColumnNamesAndTypes[]ColumnNameAndTypenil (会执行 DESCRIBE)仅支持 HTTP通过预先提供列信息，跳过 HTTP 插入时的 DESCRIBE TABLE 往返请求。(自 v2.37.0 起)在已知且 schema 为稳定版本时使用。类型不匹配："Cannot convert String to UInt64"。迁移后发生 schema 漂移：信息陈旧。
WithBlockBufferSizeuint8连接级别 (2)两者均支持针对单个查询覆盖连接级 BlockBufferSize 设置。对于特定查询产生的大型结果集，可增大该值。
WithClientInfoClientInfo连接级两者均支持为单次查询追加额外的客户端信息。不会替换，而是附加。(自 v2.42.0 起)为每次请求添加上下文信息 (例如端点名称) 。
WithSpantrace.SpanContext仅限原生协议用于分布式追踪的 OpenTelemetry span 上下文。参见 OpenTelemetry
ctx := clickhouse.Context(ctx,
    clickhouse.WithQueryID("query-123"),
    clickhouse.WithParameters(clickhouse.Parameters{
        "user_id": "12345",
    }),
    clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
        log.Printf("Progress: %d rows, %d bytes", p.Rows, p.Bytes)
    }),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}")

批次选项

传递给 PrepareBatch()。导入：github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver

选项默认值说明最佳实践配置不当时
WithReleaseConnection连接会一直保留到 Send()PrepareBatch() 后立即将连接释放回连接池，并在 Send()/Flush() 时重新获取。对于生命周期较长的批次 (数分钟到数小时) ，使用此选项可避免连接池耗尽。长时间运行的批次未使用此选项时：若活动批次较多，可能出现 "acquire conn timeout"
WithCloseOnFlush批次保持打开状态调用 Flush() 时自动关闭批次。适用于一次性批次，可省去显式调用 Close()若配合多次 Flush() 调用使用：首次 flush 会关闭批次，后续操作会失败。
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO table",
    driver.WithReleaseConnection(),
    driver.WithCloseOnFlush(),
)

速查表

连接池容量建议

应用类型MaxIdleConnsMaxOpenConnsConnMaxLifetime
低流量 Web 应用5101h
中等流量 API205030m
高流量服务5010015m
后台批处理任务10202h
Kubernetes 部署102010m
无服务器 (Lambda)155m

超时建议

环境DialTimeoutReadTimeout
本地 / 局域网5s30s
Cloud，同一区域10s2m
Cloud，跨区域30s5m
OLAP 工作负载10s30m
实时 / OLTP5s10s

DSN 参数速查

DSN 参数选项字段示例
usernameAuth.Username?username=admin
passwordAuth.Password?password=secret
databaseAuth.Database?database=mydb 或路径中的 /mydb
dial_timeoutDialTimeout?dial_timeout=10s
read_timeoutReadTimeout?read_timeout=5m
max_open_connsMaxOpenConns?max_open_conns=50
max_idle_connsMaxIdleConns?max_idle_conns=20
conn_max_lifetimeConnMaxLifetime?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategyConnOpenStrategy?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_sizeBlockBufferSize?block_buffer_size=10
compressCompression.Method?compress=lz4
compress_levelCompression.Level?compress_level=6
max_compression_bufferMaxCompressionBuffer?max_compression_buffer=20971520
secureTLS?secure=true
skip_verifyTLS.InsecureSkipVerify?skip_verify=true
debugDebug?debug=true
client_info_productClientInfo.Products?client_info_product=myapp/1.0
http_proxyHTTPProxyURL?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_pathHttpUrlPath?http_path=/clickhouse
(其他任意参数)Settings[key]?max_execution_time=60

故障排查

连接池耗尽：“acquire conn timeout”

**原因：**连接池已耗尽——所有 MaxOpenConns 连接都在使用中，且在 DialTimeout 时间内没有任何连接可用。

修复

请按顺序尝试以下步骤，并在调整参数前先诊断根本原因：

  1. 检查是否有长时间运行的查询占用连接：SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC。如果有，请先处理这些慢查询。
  2. 如果你运行的是长时间保持打开的批次 (在 PrepareBatch()Send() 之间相隔数分钟或数小时) ，请使用 WithReleaseConnection()，以便在批次仍处于打开状态时将连接归还到连接池。
  3. 增加 MaxOpenConns，使其与实际观测到的并发度相匹配。
  4. 仅在预期会出现突发流量，且获取连接的等待时间确实是瓶颈时，才增加 DialTimeout

读取超时和连接重置错误

原因： 等待服务器响应时超出了 ReadTimeout，或者连接被服务器或网络关闭。

解决方法：

  • 对长时间运行的查询增大 ReadTimeout
  • 使用上下文截止时间控制单个查询的超时
  • 检查 ClickHouse 服务端的 max_execution_time 限制

"Code: 516. 身份验证失败"

原因： 用户名或密码错误，或者该用户不存在。

修复方法：

  • 对照 system.users 表核对凭据
  • 检查 DSN 密码中的特殊字符是否存在 URL 编码问题
  • 确认该用户有权访问指定的数据库

TLS 证书错误

错误原因解决方法
x509: certificate has expired服务器证书已过期更新服务器证书
x509: certificate is valid for X, not Y主机名不匹配使用正确的主机名，或将其添加到 SANs
x509: certificate signed by unknown authorityCA 不受信任将 CA 添加到 tls.Config.RootCAs
connection reset by peerTLS 与端口不匹配TLS 请使用 9440 (Native) 或 8443 (HTTP) 端口

内存逐渐增长

原因： 大量空闲连接的缓冲区持续累积。

修复方法：

  • 在内存受限的环境中，将 FreeBufOnConnRelease 设置为 true
  • 降低 MaxIdleConns 以限制空闲连接数
  • 如果使用压缩，减小 MaxCompressionBuffer
  • 降低 ConnMaxLifetime，以更频繁地轮换连接