将 Confluent Cloud 与 ClickHouse 集成

我们假设您熟悉：

ClickHouse Connector Sink

Confluent Cloud

在 Confluent Cloud 上创建主题非常简单，详细说明请参见 这里。

Kafka 主题名称必须与 ClickHouse 表名称相同。调整此设置的方法是使用转化器（例如 ExtractTopic ）。

）。 更多的分区并不总是意味着更高的性能 - 请查看我们即将发布的指南以获取更多详情和性能提示。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

主机 和 端口 ：通常，当使用 TLS 时端口为 8443，当不使用 TLS 时端口为 8123。

数据库名称 ：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中获得。 选择您要连接的服务并点击 连接：

选择 HTTPS，详细信息可在示例的 curl 命令中获得。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

按照 官方文档 在 Confluent Cloud 上安装完全托管的 ClickHouse Sink 连接器。

在配置 ClickHouse Sink 连接器时，您需要提供以下详细信息：

您的 ClickHouse 服务器的主机名

您的 ClickHouse 服务器的端口（默认是 8443）

您的 ClickHouse 服务器的用户名和密码

在 ClickHouse 中将写入数据的数据库名称

用于将数据写入 ClickHouse 的 Kafka 主题名称

Confluent Cloud UI 支持高级配置选项，以调整轮询间隔、批量大小和其他参数以优化性能。