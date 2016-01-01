Confluent HTTP Sink Connector

HTTP Sink Connector 与数据类型无关，因此不需要 Kafka 模式，同时支持 ClickHouse 特有的数据类型，如 Maps 和 Arrays。这种额外的灵活性使得配置复杂度略有增加。

下面我们描述了一个简单的安装过程，从单个 Kafka 主题提取消息并将行插入到 ClickHouse 表中。

备注 HTTP Connector 在 Confluent 企业许可证 下分发。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

您有两个选择：

自管理: 下载 Confluent 包并在本地安装。请按照文档 这里 中的安装说明安装连接器。 如果您使用 confluent-hub 安装方法，会更新您的本地配置文件。

Confluent Cloud: 对于使用 Confluent Cloud 托管 Kafka 的用户，提供了完全托管的 HTTP Sink 版本。这要求您的 ClickHouse 环境可以从 Confluent Cloud 访问。

备注 以下示例使用的是 Confluent Cloud。

在进行连接测试之前，让我们先在 ClickHouse Cloud 中创建一个测试表，该表将接收来自 Kafka 的数据：

创建 Kafka 主题和 HTTP Sink Connector 实例：

配置 HTTP Sink Connector：

提供您创建的主题名称

认证 HTTP Url - ClickHouse Cloud URL，指定 INSERT 查询 <protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow 。 注意 ：查询必须经过编码。 Endpoint Authentication type - BASIC Auth username - ClickHouse 用户名 Auth password - ClickHouse 密码



备注 这个 HTTP Url 容易出错。确保转义准确，以免出现问题。

配置 Input Kafka record value format 取决于您的源数据，但在大多数情况下为 JSON 或 Avro。我们在以下设置中假设为 JSON 。 在 advanced configurations 部分： HTTP Request Method - 设置为 POST Request Body Format - json Batch batch size - 根据 ClickHouse 的建议，设置为 至少 1000 。 Batch json as array - true Retry on HTTP codes - 400-500，但根据需要进行调整，例如，如果您在 ClickHouse 前面有 HTTP 代理，可能会改变。 Maximum Reties - 默认值（10）是合适的，但可以根据需要进行调整。



在由您的 HTTP Sink 配置的主题中创建一条消息

并确认创建的消息已写入您的 ClickHouse 实例。

来自 Sink 文档:

HTTP Sink Connector 不会对包含不同 Kafka 头值的消息进行批量请求。

验证您的 Kafka 记录是否具有相同的键。 当您向 HTTP API URL 添加参数时，每条记录可能会导致唯一的 URL。因此，在使用额外的 URL 参数时，批量处理将被禁用。

如果 HTTP Sink 在将 JSON 对象插入到 String 列时失败并显示以下消息：

在 URL 中设置 input_format_json_read_objects_as_strings=1 设置为编码字符串 SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1

请注意，此示例保留了 GitHub 数据集中 Array 字段。我们假定您在示例中有一个空的 github 主题，并使用 kcat 将消息插入 Kafka。

按照 这些说明 设置与您的安装类型相关的 Connect，注意独立式和分布式集群之间的差异。如果使用 Confluent Cloud，分布式设置是相关的。

最重要的参数是 http.api.url 。ClickHouse 的 HTTP 接口 要求您将 INSERT 语句作为 URL 中的参数进行编码。这必须包括格式（在此情况下为 JSONEachRow ）和目标数据库。格式必须与将转换为 HTTP 有效负载中的字符串的 Kafka 数据一致。这些参数必须进行 URL 转义。假设您在本地运行 ClickHouse，以下是 GitHub 数据集的格式示例：

与使用 HTTP Sink 连接 ClickHouse 相关的其他参数如下所示。完整的参数列表可以在 这里 找到：

request.method - 设置为 POST

- 设置为 retry.on.status.codes - 设置为 400-500，以便在出现错误代码时重试。根据数据中 expected errors 进行精炼。

- 设置为 400-500，以便在出现错误代码时重试。根据数据中 expected errors 进行精炼。 request.body.format - 在大多数情况下，这将是 JSON。

- 在大多数情况下，这将是 JSON。 auth.type - 如果您对 ClickHouse 进行安全处理，请设置为 BASIC。当前不支持其他与 ClickHouse 兼容的身份验证机制。

- 如果您对 ClickHouse 进行安全处理，请设置为 BASIC。当前不支持其他与 ClickHouse 兼容的身份验证机制。 ssl.enabled - 如果使用 SSL，请设置为 true。

- 如果使用 SSL，请设置为 true。 connection.user - ClickHouse 的用户名。

- ClickHouse 的用户名。 connection.password - ClickHouse 的密码。

- ClickHouse 的密码。 batch.max.size - 一次批量发送的行数。确保设置为适当的大数字。根据 ClickHouse 的 建议，值为 1000 应视为最低值。

- 一次批量发送的行数。确保设置为适当的大数字。根据 ClickHouse 的 建议，值为 1000 应视为最低值。 tasks.max - HTTP Sink Connector 支持运行一个或多个任务。这可以用于提高性能。连同批量大小，这代表了您提高性能的主要手段。

- HTTP Sink Connector 支持运行一个或多个任务。这可以用于提高性能。连同批量大小，这代表了您提高性能的主要手段。 key.converter - 根据您的键类型进行设置。

- 根据您的键类型进行设置。 value.converter - 根据您主题上的数据类型进行设置。这些数据不需要模式。这里的格式必须与参数 http.api.url 中指定的格式一致。最简单的是使用 JSON 和 org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter 转换器。通过转换器 org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter 将值视为字符串也是可能的 - 尽管这将要求用户使用函数在插入语句中提取值。如果使用 io.confluent.connect.avro.AvroConverter 转换器，ClickHouse 也支持 Avro 格式。

完整的设置列表，包括如何配置代理、重试和高级 SSL，可以在 这里 找到。

GitHub 示例数据的配置文件可以在 这里 找到，假设 Connect 以独立模式运行，Kafka 托管在 Confluent Cloud。

确保表已创建。下面是使用标准 MergeTree 的最小 github 数据集示例。

将消息插入 Kafka。下面我们使用 kcat 插入 10,000 条消息。

对目标表 "Github" 的简单读取应确认数据的插入。