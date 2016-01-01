Confluent HTTP Sink Connector
HTTP Sink Connector 与数据类型无关，因此不需要 Kafka 模式，同时支持 ClickHouse 特有的数据类型，如 Maps 和 Arrays。这种额外的灵活性使得配置复杂度略有增加。
下面我们描述了一个简单的安装过程，从单个 Kafka 主题提取消息并将行插入到 ClickHouse 表中。
HTTP Connector 在 Confluent 企业许可证 下分发。
快速启动步骤
1. 收集连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
-
HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 运行 Kafka Connect 和 HTTP Sink Connector
您有两个选择：
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自管理: 下载 Confluent 包并在本地安装。请按照文档 这里 中的安装说明安装连接器。 如果您使用 confluent-hub 安装方法，会更新您的本地配置文件。
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Confluent Cloud: 对于使用 Confluent Cloud 托管 Kafka 的用户，提供了完全托管的 HTTP Sink 版本。这要求您的 ClickHouse 环境可以从 Confluent Cloud 访问。
以下示例使用的是 Confluent Cloud。
3. 在 ClickHouse 中创建目标表
在进行连接测试之前，让我们先在 ClickHouse Cloud 中创建一个测试表，该表将接收来自 Kafka 的数据：
4. 配置 HTTP Sink
创建 Kafka 主题和 HTTP Sink Connector 实例：
配置 HTTP Sink Connector：
- 提供您创建的主题名称
- 认证
HTTP Url- ClickHouse Cloud URL，指定
INSERT查询
<protocol>://<clickhouse_host>:<clickhouse_port>?query=INSERT%20INTO%20<database>.<table>%20FORMAT%20JSONEachRow。注意：查询必须经过编码。
Endpoint Authentication type- BASIC
Auth username- ClickHouse 用户名
Auth password- ClickHouse 密码
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这个 HTTP Url 容易出错。确保转义准确，以免出现问题。
- 配置
Input Kafka record value format取决于您的源数据，但在大多数情况下为 JSON 或 Avro。我们在以下设置中假设为
JSON。
- 在
advanced configurations部分：
HTTP Request Method- 设置为 POST
Request Body Format- json
Batch batch size- 根据 ClickHouse 的建议，设置为 至少 1000。
Batch json as array- true
Retry on HTTP codes- 400-500，但根据需要进行调整，例如，如果您在 ClickHouse 前面有 HTTP 代理，可能会改变。
Maximum Reties- 默认值（10）是合适的，但可以根据需要进行调整。
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5. 测试连接性
在由您的 HTTP Sink 配置的主题中创建一条消息
并确认创建的消息已写入您的 ClickHouse 实例。
故障排除
HTTP Sink 不批量处理消息
来自 Sink 文档:
HTTP Sink Connector 不会对包含不同 Kafka 头值的消息进行批量请求。
- 验证您的 Kafka 记录是否具有相同的键。
- 当您向 HTTP API URL 添加参数时，每条记录可能会导致唯一的 URL。因此，在使用额外的 URL 参数时，批量处理将被禁用。
400 Bad Request
CANNOT_PARSE_QUOTED_STRING
如果 HTTP Sink 在将 JSON 对象插入到
String 列时失败并显示以下消息：
在 URL 中设置
input_format_json_read_objects_as_strings=1 设置为编码字符串
SETTINGS%20input_format_json_read_objects_as_strings%3D1
加载 GitHub 数据集 (可选)
请注意，此示例保留了 GitHub 数据集中 Array 字段。我们假定您在示例中有一个空的 github 主题，并使用 kcat 将消息插入 Kafka。
1. 准备配置
按照 这些说明 设置与您的安装类型相关的 Connect，注意独立式和分布式集群之间的差异。如果使用 Confluent Cloud，分布式设置是相关的。
最重要的参数是
http.api.url。ClickHouse 的 HTTP 接口 要求您将 INSERT 语句作为 URL 中的参数进行编码。这必须包括格式（在此情况下为
JSONEachRow）和目标数据库。格式必须与将转换为 HTTP 有效负载中的字符串的 Kafka 数据一致。这些参数必须进行 URL 转义。假设您在本地运行 ClickHouse，以下是 GitHub 数据集的格式示例：
与使用 HTTP Sink 连接 ClickHouse 相关的其他参数如下所示。完整的参数列表可以在 这里 找到：
request.method- 设置为 POST
retry.on.status.codes- 设置为 400-500，以便在出现错误代码时重试。根据数据中 expected errors 进行精炼。
request.body.format- 在大多数情况下，这将是 JSON。
auth.type- 如果您对 ClickHouse 进行安全处理，请设置为 BASIC。当前不支持其他与 ClickHouse 兼容的身份验证机制。
ssl.enabled- 如果使用 SSL，请设置为 true。
connection.user- ClickHouse 的用户名。
connection.password- ClickHouse 的密码。
batch.max.size- 一次批量发送的行数。确保设置为适当的大数字。根据 ClickHouse 的 建议，值为 1000 应视为最低值。
tasks.max- HTTP Sink Connector 支持运行一个或多个任务。这可以用于提高性能。连同批量大小，这代表了您提高性能的主要手段。
key.converter- 根据您的键类型进行设置。
value.converter- 根据您主题上的数据类型进行设置。这些数据不需要模式。这里的格式必须与参数
http.api.url中指定的格式一致。最简单的是使用 JSON 和 org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter 转换器。通过转换器 org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter 将值视为字符串也是可能的 - 尽管这将要求用户使用函数在插入语句中提取值。如果使用 io.confluent.connect.avro.AvroConverter 转换器，ClickHouse 也支持 Avro 格式。
完整的设置列表，包括如何配置代理、重试和高级 SSL，可以在 这里 找到。
GitHub 示例数据的配置文件可以在 这里 找到，假设 Connect 以独立模式运行，Kafka 托管在 Confluent Cloud。
2. 创建 ClickHouse 表
确保表已创建。下面是使用标准 MergeTree 的最小 github 数据集示例。
3. 将数据添加到 Kafka
将消息插入 Kafka。下面我们使用 kcat 插入 10,000 条消息。
对目标表 "Github" 的简单读取应确认数据的插入。