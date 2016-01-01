将 Confluent Cloud 与 ClickHouse 集成

我们假设您对以下内容有所了解：

ClickHouse 连接器接收器

Confluent Cloud 和 自定义连接器。

这是一个快速指南，旨在帮助您在 Confluent Cloud 上开始使用 ClickHouse 接收器连接器。 有关更多详细信息，请参考 官方 Confluent 文档。

在 Confluent Cloud 上创建主题相当简单，详细说明请参考 这里。

Kafka 主题名称必须与 ClickHouse 表名称相同。调整此设置的方法是使用转换器（例如 ExtractTopic ）。

）。 更多分区并不总是意味着更高的性能 - 请参阅我们即将发布的指南以获取更多详细信息和性能技巧。

您可以从我们的 代码库 下载连接器 - 请随时在那提交意见和问题！

导航到 "连接器插件" -> "添加插件"，并使用以下设置：

示例：

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

导航到 Connectors -> 添加连接器 ，并使用以下设置（请注意，值仅为示例）：

您需要指定连接器可以访问的允许列表的端点。 添加网络出口端点时，必须使用完全合格的域名 (FQDN)。 示例： u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443

备注 您必须指定 HTTP(S) 端口。连接器尚不支持本机协议。

阅读文档。

您应该准备就绪！