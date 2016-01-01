将 Confluent Cloud 与 ClickHouse 集成
前提条件
我们假设您对以下内容有所了解：
- ClickHouse 连接器接收器
- Confluent Cloud 和 自定义连接器。
ClickHouse 的官方 Kafka 连接器与 Confluent Cloud
在 Confluent Cloud 上安装
这是一个快速指南，旨在帮助您在 Confluent Cloud 上开始使用 ClickHouse 接收器连接器。 有关更多详细信息，请参考 官方 Confluent 文档。
创建一个主题
在 Confluent Cloud 上创建主题相当简单，详细说明请参考 这里。
重要说明
- Kafka 主题名称必须与 ClickHouse 表名称相同。调整此设置的方法是使用转换器（例如
ExtractTopic）。
- 更多分区并不总是意味着更高的性能 - 请参阅我们即将发布的指南以获取更多详细信息和性能技巧。
安装连接器
您可以从我们的 代码库 下载连接器 - 请随时在那提交意见和问题！
导航到 "连接器插件" -> "添加插件"，并使用以下设置：
示例：
收集您的连接详细信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
-
HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
-
数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
-
用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
配置连接器
导航到
Connectors ->
添加连接器，并使用以下设置（请注意，值仅为示例）：
指定连接端点
您需要指定连接器可以访问的允许列表的端点。
添加网络出口端点时，必须使用完全合格的域名 (FQDN)。
示例：
u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443
备注
您必须指定 HTTP(S) 端口。连接器尚不支持本机协议。
您应该准备就绪！
已知限制
- 自定义连接器必须使用公共互联网端点。不支持静态 IP 地址。
- 您可以覆盖一些自定义连接器属性。请参阅 官方文档 中的完整列表。
- 自定义连接器仅在 某些 AWS 区域 中可用。
- 请查看 官方文档中的自定义连接器限制列表。