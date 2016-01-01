将 Amazon MSK 与 ClickHouse 集成

我们假定：

您对 ClickHouse 连接器接收器、Amazon MSK 和 MSK 连接器有一定了解。我们推荐阅读 Amazon MSK 的 入门指南 和 MSK 连接指南。

MSK 代理是公开可访问的。请参见开发者指南的 公共访问 部分。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

提高性能的一种方法是通过以下方式调整批处理大小和从 Kafka 获取的记录数量，向 worker 配置添加：

您使用的具体值将根据所需的记录数量和记录大小而有所不同。例如，默认值为：

您可以在官方 Kafka 和 Amazon MSK 文档中找到更多详细信息（包括实现和其他注意事项）。

为了使 MSK Connect 连接到 ClickHouse，我们建议您的 MSK 集群位于私有子网中，并连接一个私有 NAT 以获得互联网访问。以下是设置的说明。请注意，公共子网是支持的，但由于需要不断将弹性 IP 地址分配给您的 ENI，因此不推荐使用，AWS 在这里提供了更多详情。