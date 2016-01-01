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将 Amazon MSK 与 ClickHouse 集成

先决条件

我们假定：

ClickHouse 与 Amazon MSK 的官方 Kafka 连接器

收集您的连接详细信息

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

  • HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

  • 数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

  • 用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务连接按钮

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接详细信息

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

步骤

  1. 确保您熟悉 ClickHouse 连接器接收器
  2. 创建一个 MSK 实例
  3. 创建并分配 IAM 角色
  4. 从 ClickHouse Connect Sink 发布页面 下载 jar 文件。
  5. 在 Amazon MSK 控制台的 自定义插件页面 上安装下载的 jar 文件。
  6. 如果连接器与公共的 ClickHouse 实例通信，请 启用互联网访问
  7. 在配置中提供主题名称、ClickHouse 实例主机名和密码。

性能调优

提高性能的一种方法是通过以下方式调整批处理大小和从 Kafka 获取的记录数量，向 worker 配置添加：

您使用的具体值将根据所需的记录数量和记录大小而有所不同。例如，默认值为：

您可以在官方 KafkaAmazon MSK 文档中找到更多详细信息（包括实现和其他注意事项）。

关于 MSK Connect 的网络注释

为了使 MSK Connect 连接到 ClickHouse，我们建议您的 MSK 集群位于私有子网中，并连接一个私有 NAT 以获得互联网访问。以下是设置的说明。请注意，公共子网是支持的，但由于需要不断将弹性 IP 地址分配给您的 ENI，因此不推荐使用，AWS 在这里提供了更多详情

  1. 创建私有子网： 在您的 VPC 内创建一个新子网，将其指定为私有子网。该子网应没有直接访问互联网的权限。
  2. 创建 NAT 网关： 在您的 VPC 的公共子网中创建一个 NAT 网关。NAT 网关使您私有子网中的实例能够连接到互联网或其他 AWS 服务，但防止互联网主动与这些实例建立连接。
  3. 更新路由表： 添加一条将互联网流量引导到 NAT 网关的路由。
  4. 确保安全组和网络 ACL 配置： 配置您的 安全组网络 ACL（访问控制列表），以允许从 ClickHouse 实例往返的相关流量。
    1. 对于 ClickHouse Cloud，配置您的安全组以允许在端口 9440 和 8443 上的传入流量。
    2. 对于自托管的 ClickHouse，配置您的安全组以允许在配置文件中的端口（默认是 8123）上的传入流量。
  5. 将安全组附加到 MSK： 确保这些新的安全组已经连接到了 NAT 网关，并附加到您的 MSK 集群。