ClickHouse Kafka 连接器 Sink

ClickHouse Kafka 连接器 Sink 是将数据从 Kafka 主题传递到 ClickHouse 表的 Kafka 连接器。

Kafka 连接器 Sink 依据 Apache 2.0 许可证 分发。

环境中应安装 Kafka Connect 框架 v2.7 或更高版本。

ClickHouse Kafka Connect 版本 ClickHouse 版本 Kafka Connect Confluent 平台 1.0.0 > 23.3 > 2.7 > 6.1

具有开箱即用的精确一次语义。它由名为 KeeperMap 的新 ClickHouse 核心功能提供支持（由连接器用作状态存储），并允许实现简约的架构。

支持第三方状态存储：当前默认为内存存储，但可以使用 KeeperMap（Redis 将很快添加）。

核心集成：由 ClickHouse 构建、维护和支持。

针对 ClickHouse Cloud 进行了持续测试。

支持具有声明模式和无模式的数据插入。

支持所有 ClickHouse 的数据类型。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

该连接器作为单个 JAR 文件分发，包含运行插件所需的所有类文件。

要安装插件，请按照以下步骤操作：

从 ClickHouse Kafka 连接器 Sink 仓库的 Releases 页面下载包含连接器 JAR 文件的 zip 压缩包。

解压 ZIP 文件内容并复制到所需位置。

在您的 Connect 属性文件中，向 plugin.path 配置添加包含插件目录的路径，以便 Confluent Platform 找到插件。

在配置中提供主题名称、ClickHouse 实例主机名和密码。

重启 Confluent Platform。

如果您使用 Confluent Platform，请登录 Confluent 控制中心界面以验证 ClickHouse Sink 是否出现在可用连接器列表中。

要将 ClickHouse Sink 连接到 ClickHouse 服务器，您需要提供：

连接详情：主机名 ( 必填 ) 和端口 (可选)

) 和端口 (可选) 用户凭据：密码 ( 必填 ) 和用户名 (可选)

) 和用户名 (可选) 连接器类： com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector ( 必填 )

( ) topics 或 topics.regex：要轮询的 Kafka 主题 - 主题名称必须与表名称匹配 ( 必填 )

) 键和值转换器：根据主题中数据的类型进行设置。如果在工作配置中未定义，则为必需。

完整的配置选项表：

属性名称 描述 默认值 hostname (必填) 服务器的主机名或 IP 地址 N/A port ClickHouse 端口 - 默认 8443（用于云中的 HTTPS），但对于 HTTP（自托管的默认设置），应为 8123 8443 ssl 启用与 ClickHouse 的 SSL 连接 true jdbcConnectionProperties 连接到 ClickHouse 时的连接属性。必须以 ? 开头，并用 & 连接 param=value "" username ClickHouse 数据库用户名 default password (必填) ClickHouse 数据库密码 N/A database ClickHouse 数据库名称 default connector.class (必填) 连接器类（显式设置并保持默认值） "com.clickhouse.kafka.connect.ClickHouseSinkConnector" tasks.max 连接器任务的数量 "1" errors.retry.timeout ClickHouse JDBC 重试超时 "60" exactlyOnce 启用精确一次 "false" topics (必填) 要轮询的 Kafka 主题 - 主题名称必须与表名称匹配 "" key.converter (必填* - 见描述) 根据键的类型进行设置。如果您传递键（且在工作配置中未定义），则在此处必需。 "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter" value.converter (必填* - 见描述) 根据主题中数据的类型进行设置。支持：- JSON、字符串、Avro 或 Protobuf 格式。如果在工作配置中未定义，则在此处必需。 "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter" value.converter.schemas.enable 连接器值转换器模式支持 "false" errors.tolerance 连接器错误容忍度。支持：none, all "none" errors.deadletterqueue.topic.name 如果设置（与 errors.tolerance=all 一起），将使用 DLQ 处理失败的批次（参见 故障排除） "" errors.deadletterqueue.context.headers.enable 为 DLQ 添加额外的headers "" clickhouseSettings ClickHouse 设置的逗号分隔列表（例如："insert_quorum=2, 等等..."） "" topic2TableMap 将主题名称映射到表名称的逗号分隔列表（例如："topic1=table1, topic2=table2, 等等..."） "" tableRefreshInterval 刷新表定义缓存的时间（以秒为单位） 0 keeperOnCluster 允许为自托管实例配置 ON CLUSTER 参数（例如： ON CLUSTER clusterNameInConfigFileDefinition ）以实现精确一次的 connect_state 表（参见 分布式 DDL 查询） "" bypassRowBinary 允许针对基于模式的数据（Avro、Protobuf 等）禁用使用 RowBinary 和 RowBinaryWithDefaults - 应仅在数据将具有缺失列且 Nullable/Default 不可接受时使用 "false" dateTimeFormats 用于解析 DateTime64 模式字段的日期时间格式，以 ; 分隔（例如： someDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSSSSS;someOtherDateField=yyyy-MM-dd HH:mm:ss ）。 "" tolerateStateMismatch 允许连接器丢弃“早于”当前偏移存储的记录 AFTER_PROCESSING（例如，如果发送偏移 5，而最后记录的偏移为 250，则丢弃） "false"

ClickHouse Connect Sink 从 Kafka 主题读取消息并将其写入适当的表中。ClickHouse Connect Sink 将数据写入现有表。请确保在开始向其插入数据之前，已经在 ClickHouse 中创建了具有适当模式的目标表。

每个主题在 ClickHouse 中都需要一个专用的目标表。目标表的名称必须与源主题名称匹配。

如果您需要在将出站消息发送到 ClickHouse Kafka Connect Sink 之前对其进行转换，请使用 Kafka Connect 转换。

声明模式的情况下：

Kafka Connect 类型 ClickHouse 类型 支持 原始 STRING String ✅ 是 INT8 Int8 ✅ 是 INT16 Int16 ✅ 是 INT32 Int32 ✅ 是 INT64 Int64 ✅ 是 FLOAT32 Float32 ✅ 是 FLOAT64 Float64 ✅ 是 BOOLEAN Boolean ✅ 是 ARRAY Array(T) ✅ 否 MAP Map(Primitive, T) ✅ 否 STRUCT Variant(T1, T2, …) ✅ 否 STRUCT Tuple(a T1, b T2, …) ✅ 否 STRUCT Nested(a T1, b T2, …) ✅ 否 BYTES String ✅ 否 org.apache.kafka.connect.data.Time Int64 / DateTime64 ✅ 否 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp Int32 / Date32 ✅ 否 org.apache.kafka.connect.data.Decimal Decimal ✅ 否

未声明模式的情况下：

记录被转换为 JSON，并以 JSONEachRow 格式发送到 ClickHouse。

以下是一些常见的配置示例，帮助您快速入门。

最基本的配置以帮助您入门 - 它假设您在分布式模式下运行 Kafka Connect，并且 ClickHouse 服务器在 localhost:8443 上运行，SSL 启用，数据为无模式 JSON。

连接器可以从多个主题消费数据。

请注意：如果您遇到缺少类的问题，并不是每个环境都包含 Protobuf 转换器，您可能需要一个替代版本的带有依赖项的 JAR。

连接器支持不同 ClickHouse 格式的字符串转换器：JSON、CSV 和 TSV。

日志记录由 Kafka Connect Platform 自动提供。 日志目标和格式可以通过 Kafka connect 配置文件 进行配置。

如果使用 Confluent Platform，可以通过运行 CLI 命令来查看日志：

有关更多详细信息，请查看官方 教程。

ClickHouse Kafka Connect 通过 Java 管理扩展 (JMX) 报告运行时指标。默认情况下在 Kafka 连接器中启用 JMX。

ClickHouse Connect MBeanName ：

ClickHouse Kafka Connect 报告以下指标：

名称 类型 描述 receivedRecords long 接收到的记录总数。 recordProcessingTime long 花费的总时间（以纳秒为单位）在对记录进行分组和转换以形成统一结构。 taskProcessingTime long 花费的总时间（以纳秒为单位）在处理和插入数据到 ClickHouse 中。

不支持删除。

批量大小继承自 Kafka 消费者属性。

当使用 KeeperMap 进行精确一次并且偏移量发生更改或回滚时，您需要删除 KeeperMap 中特定主题的内容。（关于更多详细信息，请参见故障排除指南）

如果您曾经想过“我想为 Sink 连接器调整批处理大小”，那么这一部分就是为您准备的。

Kafka Connect（我们的 Sink 连接器构建的框架）将在后台从 Kafka 主题中获取消息（独立于连接器）。

您可以使用 fetch.min.bytes 和 fetch.max.bytes 控制此过程 - 当 fetch.min.bytes 设置最小所需量时，框架将会在达到 fetch.max.wait.ms 设置的时间限制之前将值传递给连接器，而 fetch.max.bytes 则设置上限。如果您希望将更大的批量传递给连接器，可以增加最小获取或最大等待来构建更大的数据包。

提取的数据随后被连接器客户端轮询消息，轮询中每次获取的数量受 max.poll.records 控制 - 请注意，获取与轮询是独立的，不过！

在调整这些设置时，用户应旨在使其获取大小产生多个 max.poll.records 批次（并且要记住，设置 fetch.min.bytes 和 fetch.max.bytes 表示的是压缩数据） - 这样，每个连接器任务都尽可能插入更大的批量。

ClickHouse 被优化为处理较大的批量，甚至在稍微延迟的情况下，而不是频繁但较小的批量 - 批量越大，效果越好。

更多详细信息可以在 Confluent 文档 或 Kafka 文档 中找到。

如果您的连接器配置为订阅多个主题，您正在使用 topics2TableMap 将主题映射到表中，并且您在插入时遇到瓶颈导致消费者延迟，请考虑为每个主题创建一个连接器。发生这种情况的主要原因是当前批量是以串行方式插入到每个表中的 串行。

每个主题创建一个连接器是一个解决办法，可以确保您获得尽可能快的插入速率。

当 KeeperMap 中存储的偏移与 Kafka 中存储的偏移不同，通常是在主题被删除或偏移手动调整时，会发生这种情况。 要解决此问题，您需要删除为给定主题 + 分区存储的旧值。

注意：此调整可能具有精确一次的影响。

目前的重点是识别可以重试的瞬态错误，包括：

ClickHouseException - 这是 ClickHouse 可能抛出的通用异常。 通常在服务器超载时抛出，并且以下错误代码被认为是瞬态的： 3 - UNEXPECTED_END_OF_FILE 159 - TIMEOUT_EXCEEDED 164 - READONLY 202 - TOO_MANY_SIMULTANEOUS_QUERIES 203 - NO_FREE_CONNECTION 209 - SOCKET_TIMEOUT 210 - NETWORK_ERROR 242 - TABLE_IS_READ_ONLY 252 - TOO_MANY_PARTS 285 - TOO_FEW_LIVE_REPLICAS 319 - UNKNOWN_STATUS_OF_INSERT 425 - SYSTEM_ERROR 999 - KEEPER_EXCEPTION 1002 - UNKNOWN_EXCEPTION

- 这是 ClickHouse 可能抛出的通用异常。 通常在服务器超载时抛出，并且以下错误代码被认为是瞬态的： SocketTimeoutException - 当 socket 超时时抛出。

- 当 socket 超时时抛出。 UnknownHostException - 当无法解析主机时抛出。

- 当无法解析主机时抛出。 IOException - 当网络出现问题时抛出。

可能您的数据字段与表中的字段不匹配 - 这在 CDC（和 Debezium 格式）中特别常见。 一个常见的解决办法是向您的连接器配置添加扁平化转换：

这将把您的数据从嵌套 JSON 转换为扁平 JSON（使用 _ 作为分隔符）。表中的字段将遵循 "field1_field2_field3" 格式（即 "before_id"、"after_id" 等）。