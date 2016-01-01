ClickHouse JS

官方 JS 客户端用于连接 ClickHouse。该客户端使用 TypeScript 编写，并提供客户端公共 API 的类型定义。

该客户端没有依赖，经过优化以实现最大性能，并与多种 ClickHouse 版本和配置进行了测试（本地单节点、本地集群和 ClickHouse Cloud）。

客户端有两个不同版本，适用于不同环境：

@clickhouse/client - 仅适用于 Node.js

- 仅适用于 Node.js @clickhouse/client-web - 浏览器（Chrome/Firefox）、Cloudflare workers

使用 TypeScript 时，请确保其版本至少为 4.5，以启用 内联导入和导出语法。

客户端源代码可在 ClickHouse-JS GitHub 仓库 中找到。

在运行客户端的环境中必须安装 Node.js。 客户端与所有 被维护的 Node.js 版本兼容。

一旦 Node.js 版本接近生命周期结束，客户端将停止支持该版本，因为它被视为过时和不安全。

当前 Node.js 版本支持：

Node.js 版本 支持? 22.x ✔ 20.x ✔ 18.x ✔ 16.x 努力支持

客户端的网页版本是通过最新的 Chrome/Firefox 浏览器进行官方测试的，并可用作例如 React/Vue/Angular 应用程序或 Cloudflare workers 的依赖。

要安装最新稳定的 Node.js 客户端版本，请运行：

网页版本的安装：

客户端版本 ClickHouse 1.8.0 23.3+

可能客户端也能与较旧的版本工作；然而，这只是最佳努力支持，不提供保证。如果您的 ClickHouse 版本低于 23.3，请参考 ClickHouse 安全政策 并考虑升级。

我们旨在通过客户端仓库中的 示例 覆盖客户端使用的各种场景。

概述可在 示例 README 中找到。

如果在示例或以下文档中有任何不清楚或缺失的内容，请随时 联系我们。

除非另有明确说明，绝大多数示例应与 Node.js 和 Web 版本的客户端兼容。

您可以使用 createClient 工厂创建任意数量的客户端实例：

如果您的环境不支持 ESM 模块，您可以改用 CJS 语法：

客户端实例可以在实例化时 预配置。

在创建客户端实例时，可以调整以下连接设置：

设置 描述 默认值 参见 url?: string ClickHouse 实例的 URL。 http://localhost:8123 URL 配置文档 pathname?: string 要添加到解析后的 ClickHouse URL 的可选路径。 '' 带路径的代理文档 request_timeout?: number 以毫秒为单位的请求超时时间。 30_000 - compression?: { **response**?: boolean; **request**?: boolean } 启用压缩。 - 压缩文档 username?: string 以该用户身份发起请求的名称。 default - password?: string 用户密码。 '' - application?: string 使用 Node.js 客户端的应用程序名称。 clickhouse-js - database?: string 要使用的数据库名称。 default - clickhouse_settings?: ClickHouseSettings 应用于所有请求的 ClickHouse 设置。 {} - log?: { **LoggerClass**?: Logger, **level**?: ClickHouseLogLevel } 内部客户端日志配置。 - 日志文档 session_id?: string 可选的 ClickHouse 会话 ID，随每个请求发送。 - - keep_alive?: { **enabled**?: boolean } 在 Node.js 和 Web 版本中默认启用。 - - http_headers?: Record<string, string> 额外的 HTTP 头用于发送 ClickHouse 请求。 - 带身份验证的反向代理文档 roles?: string | string[] 要附加到发出的请求的 ClickHouse 角色名称。 - 通过 HTTP 接口使用角色

信息 URL 配置 总是 会覆盖硬编码的值，并且在这种情况下将记录警告。

大多数客户端实例参数可以使用 URL 配置。URL 格式为 http[s]://[username:password@]hostname:port[/database][?param1=value1¶m2=value2] 。在几乎所有情况下，特定参数的名称反映其在配置选项接口中的路径，但有少数例外。支持以下参数：

参数 类型 pathname 任意字符串。 application_id 任意字符串。 session_id 任意字符串。 request_timeout 非负数。 max_open_connections 非负数，大于零。 compression_request 布尔值。见下文 (1) compression_response 布尔值。 log_level 允许的值： OFF , TRACE , DEBUG , INFO , WARN , ERROR 。 keep_alive_enabled 布尔值。 clickhouse_setting_* 或 ch_* 见下文 (2) (仅限 Node.js) keep_alive_idle_socket_ttl 非负数。

(1) 对于布尔值，有效值为 true / 1 和 false / 0 。

/ 和 / 。 (2) 任何以 clickhouse_setting_ 或 ch_ 开头的参数将删除此前缀，并将其余部分添加到客户端的 clickhouse_settings 。例如， ?ch_async_insert=1&ch_wait_for_async_insert=1 将相当于：

注意：对于 clickhouse_settings 的布尔值应在 URL 中以 1 / 0 传递。

(3) 与 (2) 类似，但用于 http_header 配置。例如， ?http_header_x-clickhouse-auth=foobar 将等同于：

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

客户端通过 HTTP(s) 协议实现连接。RowBinary 支持正在开发中，请参阅 相关问题。

以下示例演示如何针对 ClickHouse Cloud 设置连接。它假定 url （包括协议和端口）和 password 值通过环境变量指定，并使用 default 用户。

示例： 使用环境变量为配置创建 Node.js 客户端实例。

客户端仓库包含多个使用环境变量的示例，例如 在 ClickHouse Cloud 中创建表、使用异步插入 等等。

为了避免每次请求时建立连接的开销，客户端创建了一个 ClickHouse 的连接池以供重用，采用 Keep-Alive 机制。默认情况下，Keep-Alive 是启用的，连接池的大小设置为 10 ，但您可以通过 max_open_connections 配置选项 更改它。

除非用户设置 max_open_connections: 1 ，否则没有保证池中的相同连接将被用于后续查询。这很少需要，但在用户使用临时表的情况下可能需要。

另请参见：保持活动配置。

每个发送查询或语句（ command 、 exec 、 insert 、 select ）的方法将在结果中提供 query_id 。此唯一标识符由客户端为每个查询分配，若启用了 server configuration，则可能有助于从 system.query_log 中获取数据，或取消长时间运行的查询（请参见 示例）。如果需要，用户可以在 command / query / exec / insert 方法参数中覆盖 query_id 。

提示 如果您覆盖 query_id 参数，请确保每次调用其唯一性。随机 UUID 是一个不错的选择。

有几个参数可以应用于所有客户端方法（query/command/insert/exec）。

此方法用于大多数可以返回响应的语句，例如 SELECT ，或用于发送 DDL（例如 CREATE TABLE ），并且应等待对应结果。期望返回的结果集将在应用程序中消费。

备注 存在专门的 insert 方法用于数据插入，以及 command 用于 DDL。

另请参见：所有客户端方法的基础参数。

提示 请勿在 query 中指定 FORMAT 子句，请使用 format 参数代替。

ResultSet 提供了一些方便的方法以处理您应用程序中的数据。

Node.js 的 ResultSet 实现使用 Stream.Readable ，而网页版本使用 Web API 的 ReadableStream 。

您可以通过调用 text 或 json 方法来消费 ResultSet ，并将查询返回的所有行加载到内存中。

您应该尽快开始消费 ResultSet ，因为它会保持响应流打开，从而使底层连接一直处于忙碌状态。客户端不会对传入的数据进行缓冲，以避免在应用程序中可能引起过多的内存使用。

或者，如果数据太大而无法一次性放入内存，您可以调用 stream 方法，并以流模式处理数据。每个响应块将被转换成相对较小的行数组（此数组的大小依赖于客户端从服务器接收的特定块的大小，可能会有所不同，以及单个行的大小），一次一个块。

请参考 支持的数据格式 列表以确定在您的情况下流式传输的最佳格式。例如，如果您想流式传输 JSON 对象，可以选择 JSONEachRow，每行将被解析为 JS 对象，或者，或许选择更紧凑的 JSONCompactColumns，结果将是每行一个紧凑的值数组。另请参阅：流式文件。

信息 如果 ResultSet 或其流未被完全消费，它将在 request_timeout 非活动期后被销毁。

示例： (Node.js/Web) 数据集结果为 JSONEachRow 格式的查询，消费整个流并将内容解析为 JS 对象。 源代码。

示例： (仅限 Node.js) 以 JSONEachRow 格式流式查询结果，使用经典的 on('data') 方法。此方法可与 for await const 语法互换。 源代码。

示例： (仅限 Node.js) 以 CSV 格式流式查询结果，使用经典的 on('data') 方法。此方法可与 for await const 语法互换。 源代码

示例： (仅限 Node.js) 以 JSONEachRow 格式流式查询结果，使用 for await const 语法消费为 JS 对象。此方法可与经典的 on('data') 方法互换。 源代码。

备注 for await const 语法的代码量比 on('data') 方法少，但可能会对性能产生负面影响。 有关更多细节，请参见 Node.js 仓库中的此问题。

示例： (仅限 Web) 对对象的 ReadableStream 进行迭代。

这是数据插入的主要方法。

返回类型很小，因为我们不期望从服务器返回任何数据并立即耗尽响应流。

如果向插入方法提供了空数组，则不会向服务器发送插入语句；而是该方法将立即解析为 { query_id: '...', executed: false } 。如果在这种情况下未在方法参数中提供 query_id ，则结果将是一个空字符串，因为返回客户端生成的随机 UUID 可能会造成混淆，因为带有该 query_id 的查询在 system.query_log 表中不存在。

如果插入语句已发送到服务器，则 executed 标志将为 true 。

它可以与 Stream.Readable 或普通的 Array<T> 一起使用，具体取决于指定给 insert 方法的 数据格式。另请参阅这一部分关于 文件流。

插入方法应该被等待；然而，可以指定一个输入流，并在流结束后再等待 insert 操作（这也会解析 insert promise）。这可能对事件监听器和类似的场景很有用，但错误处理可能会比较复杂，有许多边缘情况出现在客户端。相反，考虑使用 异步插入，如 这个示例 所示。

另请参阅：所有客户端方法的基本参数。

信息 用 abort_signal 取消的请求并不能保证数据未被插入，因为服务器在取消之前可能已经接收到了一些流数据。

示例： (Node.js/Web) 插入一个值数组。 源代码。

示例： (仅限 Node.js) 从 CSV 文件插入一个流。 源代码。另请参阅：文件流。

示例: 从插入语句中排除某些列。

假设有以下表定义：

仅插入特定列：

排除某些列：

有关更多细节，请查看 源代码。

示例: 插入到与提供给客户端实例不同的数据库中。 源代码。

目前， @clickhouse/client-web 中的插入仅适用于 Array<T> 和 JSON* 格式。 由于浏览器兼容性较差，Web 版本尚不支持插入流。

因此，Web 版本的 InsertParams 接口与 Node.js 版本略有不同， 因为 values 限制为 ReadonlyArray<T> 类型：

未来可能会有所改动。另请参阅：所有客户端方法的基本参数。

它可用于没有任何输出的语句，当格式子句不适用，或者当您根本不关注响应时。这样的语句的例子可以是 CREATE TABLE 或 ALTER TABLE 。

应被等待。

响应流会立即被销毁，这意味着底层的套接字被释放。

另请参阅：所有客户端方法的基本参数。

示例： (Node.js/Web) 在 ClickHouse Cloud 中创建一个表。 源代码。

示例： (Node.js/Web) 在自托管的 ClickHouse 实例中创建一个表。 源代码。

示例： (Node.js/Web) 从选择插入。

信息 用 abort_signal 取消的请求并不能保证服务器没有执行该语句。

如果您有一个不适合 query / insert 的自定义查询，并且您对此结果感兴趣，则可以使用 exec 作为 command 的替代。

exec 返回一个可读流，必须在应用程序一侧消费或销毁。

另请参阅：所有客户端方法的基本参数。

流返回类型在 Node.js 和 Web 版本中不同。

Node.js:

Web:

提供的 ping 方法用于检查连接状态，如果服务器可以访问，则返回 true 。

如果服务器无法访问，则底层错误也包含在结果中。

Ping 可能是检查服务器在应用程序启动时是否可用的有用工具，特别是在 ClickHouse Cloud 中，实例可能处于空闲状态，会在 ping 后唤醒。

示例： (Node.js/Web) Ping 一个 ClickHouse 服务器实例。注意：对于 Web 版本，捕获的错误将不同。 源代码。

注意：由于 /ping 端点没有实现 CORS，Web 版本使用简单的 SELECT 1 来实现类似的结果。

关闭所有打开的连接并释放资源。在 Web 版本中无操作。

在客户端库中有几个文件流示例，使用流行的数据格式（NDJSON、CSV、Parquet）。

将其他格式流入文件应与 Parquet 类似， 唯一的区别将在于用于 query 调用的格式（ JSONEachRow 、 CSV 等）以及输出文件名。

客户端将数据格式处理为 JSON 或文本。

如果将 format 指定为 JSON 系列之一（ JSONEachRow 、 JSONCompactEachRow 等），则客户端将在通信过程中对数据进行序列化和反序列化。

以“原始”文本格式（ CSV 、 TabSeparated 和 CustomSeparated 系列）提供的数据将以原样发送，而不会进行额外的转换。

格式 输入（数组） 输入（对象） 输入/输出（流） 输出（JSON） 输出（文本） JSON ❌ ✔️ ❌ ✔️ ✔️ JSONCompact ❌ ✔️ ❌ ✔️ ✔️ JSONObjectEachRow ❌ ✔️ ❌ ✔️ ✔️ JSONColumnsWithMetadata ❌ ✔️ ❌ ✔️ ✔️ JSONStrings ❌ ❌️ ❌ ✔️ ✔️ JSONCompactStrings ❌ ❌ ❌ ✔️ ✔️ JSONEachRow ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONEachRowWithProgress ❌️ ❌ ✔️ ❗- 见下文 ✔️ ✔️ JSONStringsEachRow ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactEachRow ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactStringsEachRow ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactEachRowWithNames ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactStringsEachRowWithNames ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ CSV ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ CSVWithNames ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ CSVWithNamesAndTypes ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ TabSeparated ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ TabSeparatedRaw ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ TabSeparatedWithNames ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ TabSeparatedWithNamesAndTypes ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ CustomSeparated ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ CustomSeparatedWithNames ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ CustomSeparatedWithNamesAndTypes ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ Parquet ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️❗- 见下文

对于 Parquet，选择的主要用例可能是将结果流写入文件。请参见 示例 中的示例。

JSONEachRowWithProgress 是一种仅输出格式，支持流中的进度报告。有关更多细节，请参见 此示例。

ClickHouse 输入和输出格式的完整列表可在 这里 找到。

备注 相关的 JS 类型适用于任何 JSON* 格式，除了那些将所有内容表示为字符串的格式（例如 JSONStringEachRow ）

类型 状态 JS 类型 UInt8/16/32 ✔️ number UInt64/128/256 ✔️ ❗- 见下文 string Int8/16/32 ✔️ number Int64/128/256 ✔️ ❗- 见下文 string Float32/64 ✔️ number Decimal ✔️ ❗- 见下文 number Boolean ✔️ boolean String ✔️ string FixedString ✔️ string UUID ✔️ string Date32/64 ✔️ string DateTime32/64 ✔️ ❗- 见下文 string Enum ✔️ string LowCardinality ✔️ string Array(T) ✔️ T[] (new) JSON ✔️ object Variant(T1, T2...) ✔️ T (取决于变体) Dynamic ✔️ T (取决于变体) Nested ✔️ T[] Tuple ✔️ Tuple Nullable(T) ✔️ T或null 的 JS 类型 IPv4 ✔️ string IPv6 ✔️ string Point ✔️ [ number, number ] Ring ✔️ Array<Point> Polygon ✔️ Array<Ring> MultiPolygon ✔️ Array<Polygon> Map(K, V) ✔️ Record<K, V>

ClickHouse 支持的格式的完整列表可在 这里 找到。

由于客户端在插入值时没有额外的类型转换， Date / Date32 类型的列只能作为字符串插入。

示例： 插入 Date 类型值。 源代码 。

然而，如果您使用的是 DateTime 或 DateTime64 列，您可以使用字符串和 JS Date 对象。可以直接将 JS Date 对象传递给 insert ，并将 date_time_input_format 设置为 best_effort 。有关更多细节，请参见 这个示例。

可以使用 JSON* 系列格式插入 Decimals。假设我们有一个表定义如下：

我们可以使用字符串表示法插入值而没有精度损失：

然而，在以 JSON* 格式查询数据时，ClickHouse 会默认将 Decimals 返回为 数字，这可能会导致精度损失。为避免此情况，您可以在查询中将 Decimals 转换为字符串：

有关更多细节，请参见 这个示例。

尽管服务器可以将其作为数字接受，但在 JSON* 系列输出格式中返回时，它会作为字符串返回，以避免整数溢出，因为这些类型的最大值大于 Number.MAX_SAFE_INTEGER 。

然而，这种行为可以通过 output_format_json_quote_64bit_integers 设置 进行修改。

示例： 调整 64 位数字的 JSON 输出格式。

客户端可以通过 设置 机制调整 ClickHouse 的行为。 可在客户端实例级别设置设置，以便在发送到 ClickHouse 的每个请求中应用：

或者可以在请求级别配置设置：

有关所有受支持的 ClickHouse 设置的类型声明文件可以在 这里 找到。

信息 确保以该用户身份执行查询的用户拥有更改设置的足够权限。

您可以创建一个带参数的查询，并从客户端应用程序传递值给它。这可以避免在客户端格式化查询时包含具体的动态值。

像往常一样格式化查询，然后将要从应用程序参数传递给查询的值放在大括号中，格式如下：

其中：

name — 占位符标识符。

— 占位符标识符。 data_type - 数据类型 的应用参数值。

示例： 使用参数的查询。 源代码。

有关更多详细信息，请访问 https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli#cli-queries-with-parameters-syntax。

注意：请求压缩目前在 Web 版本中不可用。响应压缩正常工作。Node.js 版本支持两者。

处理大量数据集的数据应用程序可以通过启用压缩受益。当前，仅支持 GZIP ，使用 zlib。

配置参数为：

response: true 指示 ClickHouse 服务器以压缩的响应主体响应。默认值： response: false

指示 ClickHouse 服务器以压缩的响应主体响应。默认值： request: true 在客户端请求主体上启用压缩。默认值： request: false

信息 日志记录是实验性功能，未来可能会更改。

默认的日志记录实现通过 console.debug/info/warn/error 方法将日志记录到 stdout 。 您可以通过提供 LoggerClass 来自定义日志记录逻辑，并通过 level 参数选择所需的日志级别（默认值为 OFF ）：

目前，客户端将记录以下事件：

TRACE - 有关保持活动套接字生命周期的低级信息

- 有关保持活动套接字生命周期的低级信息 DEBUG - 响应信息（不包括授权头和主机信息）

- 响应信息（不包括授权头和主机信息） INFO - 大多未使用，初始化客户端时将打印当前日志级别

- 大多未使用，初始化客户端时将打印当前日志级别 WARN - 非致命错误；失败的 ping 请求记录为警告，底层错误包括在返回的结果中

- 非致命错误；失败的 请求记录为警告，底层错误包括在返回的结果中 ERROR - 来自 query / insert / exec / command 方法的致命错误，例如请求失败

您可以在 这里 找到默认的 Logger 实现。

Node.js 客户端可以选择支持基础（仅证书颁发机构）和互相（证书颁发机构和客户端证书）TLS。

基础 TLS 配置示例，假设您的证书在 certs 文件夹中，并且 CA 文件名为 CA.pem ：

使用客户端证书的互相 TLS 配置示例：

有关完整的 基础 和 互相 TLS 示例，请参阅该库。

客户端默认在底层 HTTP 代理中启用 Keep-Alive，这意味着连接的套接字将在后续请求中重用，并且将发送 Connection: keep-alive 头。闲置的套接字将在默认情况下保持在连接池中 2500 毫秒（请参阅 调整此选项的说明）。

keep_alive.idle_socket_ttl 应该设置为比服务器/LB 配置低很多的值。主要原因是由于 HTTP/1.1 允许服务器在不通知客户端的情况下关闭套接字，如果服务器或负载均衡器在客户端之前关闭连接，客户端可能会尝试重用关闭的套接字，从而导致 socket hang up 错误。

如果您要调整 keep_alive.idle_socket_ttl ，请记住，它应始终与服务器/LB 的 Keep-Alive 配置保持同步，并且应该始终低于该值，以确保服务器不会先关闭打开的连接。

客户端将 keep_alive.idle_socket_ttl 设置为 2500 毫秒，因为可以视为最安全的默认设置；在服务器端， keep_alive_timeout 在 ClickHouse 版本 23.11 之前可能被设置为 低至 3 秒，而无需 config.xml 修改。

危险 如果您对性能很满意且没有遇到任何问题，建议 不 增加 keep_alive.idle_socket_ttl 设置的值，因为这可能会导致潜在的“套接字挂起”错误；另外，如果您的应用程序发送大量查询而两者之间没有太多停机时间，则默认值应该足够，因为套接字在长时间闲置之前不会闲置，客户端将保持它们在池中。

您可以通过运行以下命令查找正确的 Keep-Alive 超时值：

检查响应中的 Connection 和 Keep-Alive 头的值。例如：

在此情况下， keep_alive_timeout 为 10 秒，您可以尝试将 keep_alive.idle_socket_ttl 增加到 9000 或甚至 9500 毫秒，以保持闲置套接字开放的时间比默认值长一些。密切关注潜在的“套接字挂起”错误，这将表示服务器在客户端之前关闭连接，并降低值，直到错误消失。

如果您在使用 Keep-Alive 时遇到 socket hang up 错误，可以考虑以下选项来解决此问题：

在 ClickHouse 服务器配置中稍微减少 keep_alive.idle_socket_ttl 设置。在某些情况下，例如客户端与服务器之间的网络延迟较高，减少 keep_alive.idle_socket_ttl 200-500 毫秒可能是有益的，以排除一个即将由服务器关闭的 socket 被外出的请求获取的情况。

如果这个错误发生在没有数据进出的长时间运行的查询中（例如，一次长时间运行的 INSERT FROM SELECT ），这可能是因为负载均衡器关闭了空闲连接。您可以尝试通过使用以下 ClickHouse 设置的组合，强制在长时间运行的查询中有一些数据进来： 然而请记住，最近的 Node.js 版本中接收的头的总大小有 16KB 限制；在接收到的进度头达到一定数量后（在我们的测试中约为 70-80），将生成异常。 也可以采用一种完全不同的方法，完全避免在网络上等待时间；这可以通过利用 HTTP 接口的“功能”来实现，即在连接丢失时不会取消变更。有关更多详细信息，请参见 这个示例（第2部分）。

可以完全禁用 Keep-Alive 功能。在这种情况下，客户端也会在每个请求中添加 Connection: close 头，底层 HTTP 代理将不会重用连接。 keep_alive.idle_socket_ttl 设置将被忽略，因为将没有空闲的 sockets。这将导致额外的开销，因为每个请求将建立新的连接。

当使用带有 readonly=1 用户 的客户端时，无法启用响应压缩，因为这需要 enable_http_compression 设置。以下配置将导致错误：

有关 readonly=1 用户限制的更多说明，请参见 示例。

如果您的 ClickHouse 实例位于代理后面，并且 URL 中有路径名，比如 http://proxy:8123/clickhouse_server，请将 clickhouse_server 指定为 pathname 配置选项（可有可无的前导斜杠）；否则，如果直接在 url 中提供，它将被视为 database 选项。支持多个段，例如 /my_proxy/db 。

如果您的 ClickHouse 部署前有一个带身份验证的反向代理，可以使用 http_headers 设置提供必要的头：

危险 这是一个实验性特性，未来的版本中可能会以不兼容的方式更改。客户端提供的默认实现和设置对于大多数用例来说应该是足够的。仅在您确定需要时使用此功能。

默认情况下，客户端将使用在客户端配置中提供的设置（例如 max_open_connections 、 keep_alive.enabled 、 tls ）配置底层 HTTP(s) 代理，该代理将处理与 ClickHouse 服务器的连接。此外，如果使用 TLS 证书，则底层代理将配置必要的证书，并强制执行正确的 TLS 身份验证头。

在 1.2.0 版本之后，可以为客户端提供自定义 HTTP(s) 代理，以替换默认的底层代理。在复杂的网络配置情况下，这可能很有用。如果提供了自定义代理，将会应用以下条件：

max_open_connections 和 tls 选项将 不生效 并将被客户端忽略，因为它是底层代理配置的一部分。

和 选项将 不生效 并将被客户端忽略，因为它是底层代理配置的一部分。 keep_alive.enabled 将只调节 Connection 头的默认值（ true -> Connection: keep-alive ， false -> Connection: close ）。

将只调节 头的默认值（ -> ， -> ）。 虽然空闲 keep-alive socket 管理仍然有效（因为它不与代理相关，而是与特定 socket 本身相关），现在可以通过将 keep_alive.idle_socket_ttl 值设置为 0 来完全禁用它。

使用不带证书的自定义 HTTP(s) 代理：

使用带基本 TLS 和 CA 证书的自定义 HTTPS 代理：

使用带有双向 TLS 的自定义 HTTPS 代理：

使用证书 和 自定义 HTTPS 代理，可能需要通过 set_basic_auth_header 设置（在 1.2.0 中引入）禁用默认的授权头，因为它与 TLS 头冲突。所有的 TLS 头应手动提供。

选择查询的流式传输有效，但在插入（在类型级别也禁用）时无效。

请求压缩已禁用，配置被忽略。响应压缩有效。

尚无日志支持。

为了减少应用程序的内存消耗，考虑在适用时使用流进行大规模插入（例如，从文件）和选择。对于事件监听器和类似用例，异步插入 可能是另一个不错的选择，这样可以最小化，甚至完全避免客户端的批处理。异步插入示例可在 客户端库 中找到，文件名以 async_insert_ 为前缀。

为前缀。 客户端默认不启用请求或响应压缩。但是，在选择或插入大型数据集时，您可以考虑通过 ClickHouseClientConfigOptions.compression 启用它（针对 request 或 response ，或两者）。

启用它（针对 或 ，或两者）。 压缩会带来显著的性能损失。启用 request 或 response 将对选择或插入的速度产生负面影响，但会减少应用程序传输的网络流量。