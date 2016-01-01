Java 客户端概述

Java 客户端是一个库，实施了自己的 API，抽象了与 ClickHouse 服务器的网络通信细节。目前仅支持 HTTP 接口。该库提供了处理不同 ClickHouse 格式和其他相关功能的工具。

Java 客户端早在 2015 年就已开发。其代码库变得非常难以维护，API 令人困惑，进一步优化也很困难。因此，我们在 2024 年对其进行了重构，分为新的组件 client-v2 。它具有清晰的 API、更轻的代码库和更多的性能改进，更好的 ClickHouse 格式支持（主要是 RowBinary 和 Native）。JDBC 将在不久的将来使用此客户端。

数据类型 客户端 V2 支持 客户端 V1 支持 Int8 ✔ ✔ Int16 ✔ ✔ Int32 ✔ ✔ Int64 ✔ ✔ Int128 ✔ ✔ Int256 ✔ ✔ UInt8 ✔ ✔ UInt16 ✔ ✔ UInt32 ✔ ✔ UInt64 ✔ ✔ UInt128 ✔ ✔ UInt256 ✔ ✔ Float32 ✔ ✔ Float64 ✔ ✔ Decimal ✔ ✔ Decimal32 ✔ ✔ Decimal64 ✔ ✔ Decimal128 ✔ ✔ Decimal256 ✔ ✔ Bool ✔ ✔ String ✔ ✔ FixedString ✔ ✔ Nullable ✔ ✔ Date ✔ ✔ Date32 ✔ ✔ DateTime ✔ ✔ DateTime32 ✔ ✔ DateTime64 ✔ ✔ Interval ✗ ✗ Enum ✔ ✔ Enum8 ✔ ✔ Enum16 ✔ ✔ Array ✔ ✔ Map ✔ ✔ Nested ✔ ✔ Tuple ✔ ✔ UUID ✔ ✔ IPv4 ✔ ✔ IPv6 ✔ ✔ Object ✗ ✔ Point ✔ ✔ Nothing ✔ ✔ MultiPolygon ✔ ✔ Ring ✔ ✔ Polygon ✔ ✔ SimpleAggregateFunction ✔ ✔ AggregateFunction ✗ ✔

ClickHouse 数据类型

备注 AggregatedFunction - ⚠️ 不支持 SELECT * FROM table ...

Decimal - SET output_format_decimal_trailing_zeros=1 在 21.9+ 中保持一致性

在 21.9+ 中保持一致性 Enum - 可以看作字符串和整数

UInt64 - 在客户端 v1 中映射为 long

客户端的特性表：

名称 客户端 V2 客户端 V1 备注 Http 连接 ✔ ✔ Http 压缩 (LZ4) ✔ ✔ 服务器响应压缩 - LZ4 ✔ ✔ 客户端请求压缩 - LZ4 ✔ ✔ HTTPS ✔ ✔ 客户端 SSL 证书 (mTLS) ✔ ✔ Http 代理 ✔ ✔ POJO 序列化与反序列化 ✔ ✗ 连接池 ✔ ✔ 当使用 Apache HTTP Client 时 命名参数 ✔ ✔ 失败重试 ✔ ✔ 失败切换 ✗ ✔ 负载均衡 ✗ ✔ 服务器自动发现 ✗ ✔ 日志评论 ✔ ✔ 会话角色 ✔ ✔ SSL 客户端认证 ✔ ✔ 会话时区 ✔ ✔

JDBC 驱动继承了与底层客户端实现相同的功能。其他 JDBC 特性在其 页面 列出。

本仓库中的所有项目均已针对所有 活动 LTS 版本 的 ClickHouse 进行测试。

支持政策

我们建议持续升级客户端，以免错过安全修复和新改进

如果您在迁移到 v2 API 时遇到问题 - 创建一个问题，我们会尽快回复！

我们的 Java 语言客户端使用 SLF4J 进行日志记录。您可以使用任何与 SLF4J 兼容的日志框架，例如 Logback 或 Log4j 。 例如，如果您使用 Maven，您可以将以下依赖项添加到您的 pom.xml 文件中：

这将取决于您使用的日志框架。例如，如果您使用 Logback ，您可以在名为 logback.xml 的文件中配置日志记录：

变更日志