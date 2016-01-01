Java 客户端概述
ClickHouse 客户端
Java 客户端是一个库，实施了自己的 API，抽象了与 ClickHouse 服务器的网络通信细节。目前仅支持 HTTP 接口。该库提供了处理不同 ClickHouse 格式和其他相关功能的工具。
Java 客户端早在 2015 年就已开发。其代码库变得非常难以维护，API 令人困惑，进一步优化也很困难。因此，我们在 2024 年对其进行了重构，分为新的组件
client-v2。它具有清晰的 API、更轻的代码库和更多的性能改进，更好的 ClickHouse 格式支持（主要是 RowBinary 和 Native）。JDBC 将在不久的将来使用此客户端。
支持的数据类型
|数据类型
|客户端 V2 支持
|客户端 V1 支持
|Int8
|✔
|✔
|Int16
|✔
|✔
|Int32
|✔
|✔
|Int64
|✔
|✔
|Int128
|✔
|✔
|Int256
|✔
|✔
|UInt8
|✔
|✔
|UInt16
|✔
|✔
|UInt32
|✔
|✔
|UInt64
|✔
|✔
|UInt128
|✔
|✔
|UInt256
|✔
|✔
|Float32
|✔
|✔
|Float64
|✔
|✔
|Decimal
|✔
|✔
|Decimal32
|✔
|✔
|Decimal64
|✔
|✔
|Decimal128
|✔
|✔
|Decimal256
|✔
|✔
|Bool
|✔
|✔
|String
|✔
|✔
|FixedString
|✔
|✔
|Nullable
|✔
|✔
|Date
|✔
|✔
|Date32
|✔
|✔
|DateTime
|✔
|✔
|DateTime32
|✔
|✔
|DateTime64
|✔
|✔
|Interval
|✗
|✗
|Enum
|✔
|✔
|Enum8
|✔
|✔
|Enum16
|✔
|✔
|Array
|✔
|✔
|Map
|✔
|✔
|Nested
|✔
|✔
|Tuple
|✔
|✔
|UUID
|✔
|✔
|IPv4
|✔
|✔
|IPv6
|✔
|✔
|Object
|✗
|✔
|Point
|✔
|✔
|Nothing
|✔
|✔
|MultiPolygon
|✔
|✔
|Ring
|✔
|✔
|Polygon
|✔
|✔
|SimpleAggregateFunction
|✔
|✔
|AggregateFunction
|✗
|✔
备注
- AggregatedFunction - ⚠️ 不支持
SELECT * FROM table ...
- Decimal -
SET output_format_decimal_trailing_zeros=1在 21.9+ 中保持一致性
- Enum - 可以看作字符串和整数
- UInt64 - 在客户端 v1 中映射为
long
特性
客户端的特性表：
|名称
|客户端 V2
|客户端 V1
|备注
|Http 连接
|✔
|✔
|Http 压缩 (LZ4)
|✔
|✔
|服务器响应压缩 - LZ4
|✔
|✔
|客户端请求压缩 - LZ4
|✔
|✔
|HTTPS
|✔
|✔
|客户端 SSL 证书 (mTLS)
|✔
|✔
|Http 代理
|✔
|✔
|POJO 序列化与反序列化
|✔
|✗
|连接池
|✔
|✔
|当使用 Apache HTTP Client 时
|命名参数
|✔
|✔
|失败重试
|✔
|✔
|失败切换
|✗
|✔
|负载均衡
|✗
|✔
|服务器自动发现
|✗
|✔
|日志评论
|✔
|✔
|会话角色
|✔
|✔
|SSL 客户端认证
|✔
|✔
|会话时区
|✔
|✔
JDBC 驱动继承了与底层客户端实现相同的功能。其他 JDBC 特性在其 页面 列出。
兼容性
- 本仓库中的所有项目均已针对所有 活动 LTS 版本 的 ClickHouse 进行测试。
- 支持政策
- 我们建议持续升级客户端，以免错过安全修复和新改进
- 如果您在迁移到 v2 API 时遇到问题 - 创建一个问题，我们会尽快回复！
日志记录
我们的 Java 语言客户端使用 SLF4J 进行日志记录。您可以使用任何与 SLF4J 兼容的日志框架，例如
Logback 或
Log4j。
例如，如果您使用 Maven，您可以将以下依赖项添加到您的
pom.xml 文件中：
配置日志记录
这将取决于您使用的日志框架。例如，如果您使用
Logback，您可以在名为
logback.xml 的文件中配置日志记录：