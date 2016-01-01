为你的 ClickHouse 集成编写文档

本网站上的集成文档为最终用户提供了一个统一的位置，用于了解和排查相关配置。本页说明了应包含哪些内容、文件应放在哪里，以及如何提交拉取请求。

如果你还没有阅读，请先从构建集成和测试你的集成开始。

仓库： ClickHouse/clickhouse-docs

格式： Markdown，使用 Docusaurus 构建

Markdown，使用 Docusaurus 构建 位置： /docs/integrations/<category>/<your-integration>/ ，其中 <category> 反映你的产品类别 (如 data-visualization 、 data-ingestion 、 language-clients 等)

，其中 反映你的产品类别 (如 、 、 等) 流程： 向 main 分支提交拉取请求。ClickHouse 集成团队会进行审核。首次贡献者需要在机器人于 PR 中提示时签署贡献者许可协议 (Contributor License Agreement)

此仓库中的集成页面是最终用户的主要参考资料。你可以在集成页面中添加指向你自己网站上补充文档的链接，以提供产品特定的详细信息。

优秀示例：Tableau 和 Metabase。

选择最符合你的产品功能的类别。在提交 PR 之前，先浏览 Integrations 下的现有类别。如果你不确定，请在 PR 描述中注明你建议的类别，集成团队会帮助确定页面应归入哪个类别。

每个集成页面都应涵盖以下内容，最好按此顺序组织：

目的。 用两到三句话说明该集成解决了什么问题。避免写成营销文案。读者通常是正在评估如何搭建方案的工程师 前置条件和支持的版本矩阵。 说明用户需要预先安装哪些内容，以及你支持哪些版本，同时涵盖 ClickHouse Cloud 和自托管 (开源) 。使用一个简短的表格会很清晰 设置步骤。 提供逐步说明，直至建立可用的连接；对于 Cloud 和自托管之间存在差异的地方 (主机、端口、TLS) ，要并排说明 身份验证。 说明支持哪些身份验证方式 (至少包括通过 TLS 使用用户名和密码，此外还可包括 mTLS、SSL 客户端证书，以及在适用时补充 IP 允许列表的说明) 端到端示例。 至少提供一个从连接到产生有意义结果的真实示例。使用一个 ClickHouse 示例数据集，以便读者能够复现 已知限制和性能特征。 类型系统缺口、结果集阈值、吞吐量说明、不支持的功能。如实说明这些内容可以减少支持成本 故障排除。 常见错误及其解决方法。对于第一版来说，两到三个高频案例就足够了

同时涵盖 Cloud 和自托管。 Cloud 通常使用 8443 端口上的 HTTPS 和 9440 端口上的原生 TCP。自托管默认使用 8123 和 9000

Cloud 通常使用 端口上的 HTTPS 和 端口上的原生 TCP。自托管默认使用 和 使用 Docusaurus 提示框 ( :::note 、 :::warning 、 :::tip ) 呈现说明内容，不要使用加粗段落

( 、 、 ) 呈现说明内容，不要使用加粗段落 通过链接提供更深入的信息。 对于数据类型、格式、JDBC、ClickPipes 及类似主题，请链接到现有文档，不要在这里重复说明

对于数据类型、格式、JDBC、ClickPipes 及类似主题，请链接到现有文档，不要在这里重复说明 不要加入营销内容。 此处的集成页面是技术参考文档。宣传内容应放在你们自己的网站上；我们可以从合作伙伴目录链接过去

填写方括号中的内容后，将其保存为 /docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md ，然后发起一个 PR。

# [Your product] and ClickHouse [One to three sentences: what the integration does and why a ClickHouse user would want it.] ## Prerequisites - [Your product, version X.Y or later] - ClickHouse Cloud, or self-hosted ClickHouse version [X.Y] or later - [Anything else: driver, plugin, network access requirements] ### Version matrix | [Your product] | ClickHouse Cloud | ClickHouse open source | Notes | | -------------- | ---------------- | ---------------------- | -------- | | X.Y | ✅ | ✅ 24.x+ | [if any] | ## Setup ### Connect to ClickHouse Cloud 1. In the ClickHouse Cloud console, select your service and click **Connect**. 2. Choose **HTTPS**. Copy the host, port (8443), username, and password. 3. In [your product], [steps to configure the connection]. ### Connect to self-hosted ClickHouse 1. [How to point at a self-hosted instance — host, port 8123 or 9000, TLS notes.] 2. In [your product], [steps to configure the connection]. ## Authentication [List supported auth modes — username/password over TLS, mTLS, etc. — and how to configure each.] ## Example: querying the [dataset] dataset [Walkthrough using one of the ClickHouse example datasets, end-to-end.] ## Known limits - [Types not yet supported, e.g., deeply nested JSON] - [Result-set size thresholds or other performance notes] - [Feature gaps] ## Troubleshooting ### [Common error message] [Cause and resolution.] ### [Another common error] [Cause and resolution.]

ClickHouse 集成团队会审核 PR 的技术准确性、对 Cloud 和自托管部署的覆盖情况，以及文档风格。请在 PR 中持续迭代，直到审核者批准。获得批准后，PR 才能合并。