为你的 ClickHouse 集成编写文档
本网站上的集成文档为最终用户提供了一个统一的位置，用于了解和排查相关配置。本页说明了应包含哪些内容、文件应放在哪里，以及如何提交拉取请求。
文档位置
- 仓库：
ClickHouse/clickhouse-docs
- 格式： Markdown，使用 Docusaurus 构建
- 位置：
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/，其中
<category>反映你的产品类别 (如
data-visualization、
data-ingestion、
language-clients等)
- 流程： 向
main分支提交拉取请求。ClickHouse 集成团队会进行审核。首次贡献者需要在机器人于 PR 中提示时签署贡献者许可协议 (Contributor License Agreement)
此仓库中的集成页面是最终用户的主要参考资料。你可以在集成页面中添加指向你自己网站上补充文档的链接，以提供产品特定的详细信息。
选择类别
选择最符合你的产品功能的类别。在提交 PR 之前，先浏览 Integrations 下的现有类别。如果你不确定，请在 PR 描述中注明你建议的类别，集成团队会帮助确定页面应归入哪个类别。
必需章节
每个集成页面都应涵盖以下内容，最好按此顺序组织：
- 目的。 用两到三句话说明该集成解决了什么问题。避免写成营销文案。读者通常是正在评估如何搭建方案的工程师
- 前置条件和支持的版本矩阵。 说明用户需要预先安装哪些内容，以及你支持哪些版本，同时涵盖 ClickHouse Cloud 和自托管 (开源) 。使用一个简短的表格会很清晰
- 设置步骤。 提供逐步说明，直至建立可用的连接；对于 Cloud 和自托管之间存在差异的地方 (主机、端口、TLS) ，要并排说明
- 身份验证。 说明支持哪些身份验证方式 (至少包括通过 TLS 使用用户名和密码，此外还可包括 mTLS、SSL 客户端证书，以及在适用时补充 IP 允许列表的说明)
- 端到端示例。 至少提供一个从连接到产生有意义结果的真实示例。使用一个 ClickHouse 示例数据集，以便读者能够复现
- 已知限制和性能特征。 类型系统缺口、结果集阈值、吞吐量说明、不支持的功能。如实说明这些内容可以减少支持成本
- 故障排除。 常见错误及其解决方法。对于第一版来说，两到三个高频案例就足够了
风格说明
- 同时涵盖 Cloud 和自托管。 Cloud 通常使用
8443端口上的 HTTPS 和
9440端口上的原生 TCP。自托管默认使用
8123和
9000
- 使用 Docusaurus 提示框 (
:::note、
:::warning、
:::tip) 呈现说明内容，不要使用加粗段落
- 通过链接提供更深入的信息。 对于数据类型、格式、JDBC、ClickPipes 及类似主题，请链接到现有文档，不要在这里重复说明
- 不要加入营销内容。 此处的集成页面是技术参考文档。宣传内容应放在你们自己的网站上；我们可以从合作伙伴目录链接过去
复制粘贴模板
填写方括号中的内容后，将其保存为
/docs/integrations/<category>/<your-integration>/index.md，然后发起一个 PR。
审核
ClickHouse 集成团队会审核 PR 的技术准确性、对 Cloud 和自托管部署的覆盖情况，以及文档风格。请在 PR 中持续迭代，直到审核者批准。获得批准后，PR 才能合并。