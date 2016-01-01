使用 ClickHouse 构建集成

本页将帮助你了解集成的整体范围，以便界定摄取和消费相关工作。有关验证和发布，请继续阅读测试你的集成和为你的集成编写文档。

数据可通过两种路径进入 ClickHouse。请根据您的产品是自行管理摄取平面，还是将其委托给其他方，来选择合适的路径。

如果您不想自行构建和运维摄取基础设施，ClickPipes 是一项托管服务，可从您客户的数据源拉取数据并导入其 ClickHouse Cloud 服务。ClickPipes 负责处理扩缩容、并行化、重试以及延迟报告。

当前支持的数据源包括：

**流式：**Apache Kafka (包括 MSK、Confluent Cloud、Redpanda、Azure Event Hubs、WarpStream) 、Amazon Kinesis

**对象存储：**Amazon S3 (以及兼容 S3 的存储) 、Google Cloud Storage、Azure Blob 存储

**CDC：**PostgreSQL、MySQL、MongoDB、BigQuery

如果该管道由你自行维护，请使用官方语言客户端之一。它们可以处理序列化、分批处理、TLS、压缩和连接池。你只需传入运行时基本类型；客户端会处理传输格式。

官方客户端：Python、Go、Java、JavaScript、Rust、C#、C++

支持两种传输协议：HTTP (所有客户端) 和原生 TCP (仅 Go 和 C++ 客户端)

认证：默认通过 TLS 使用用户名和密码；所有主流客户端都支持 mTLS 和 SSL 客户端证书认证

数据格式通常是实现细节。客户端会将运行时类型转换为 ClickHouse Native 或 RowBinary 格式。如果你已经生成了 Arrow、Parquet、JSONEachRow 或其他格式，大多数客户端都提供用于预序列化数据的原始字节 API

为了提升吞吐量，请将10K–100K 行作为一个批次，并将每秒一次插入作为同步插入的大致上限。如果客户端侧分批处理不现实，请使用异步插入将分批处理交给服务器

另请参见：批量插入。

HTTP 和原生 TCP 都可承载查询。原生协议采用二进制，开销更低。HTTP 则可通过负载均衡器和代理工作。两者都同等受支持；请根据基础设施来选择，而不是看功能是否有差距。

应用程序代码： 使用与摄取相同的官方语言客户端

使用与摄取相同的官方语言客户端 BI 和 SQL 工具： ClickHouse 提供官方 JDBC v2 driver (Java) 和 ODBC driver。Tableau、Looker、Power BI、Metabase、Apache Superset 和 Grafana 可通过这些驱动程序，或通过由 ClickHouse 及其合作伙伴维护的专用连接器进行集成

ClickHouse 提供官方 JDBC v2 driver (Java) 和 ODBC driver。Tableau、Looker、Power BI、Metabase、Apache Superset 和 Grafana 可通过这些驱动程序，或通过由 ClickHouse 及其合作伙伴维护的专用连接器进行集成 结果格式： 客户端通常自行处理序列化。如果你的产品需要，也可以在传输中请求 Arrow、Parquet 或其他列式格式

大多数分析查询返回的结果集都比较小 (聚合、汇总、top-N) ，网络传输链路很少会成为瓶颈。ClickHouse 表可以容纳数十亿行，而在大型事实表上执行无界的 SELECT * 可能会传输数 TB 的数据。**在应用中控制请求形态：**使用 LIMIT 、分页、流式读取，以及显式指定列。如果你构建的是面向用户的分析功能，应将无界结果集视为用户体验问题，而不是传输问题。

ClickHouse 拥有丰富的类型系统：Array、Tuple、Map、JSON、Nested、LowCardinality 等。官方客户端会将这些映射为符合各编程语言习惯的类型。如果你的产品会将 ClickHouse 数据呈现给最终用户，请尽早规划类型映射策略。

选择一种方案，先使用 ClickHouse Cloud 试用版进行原型验证，然后在合作伙伴门户注册你的集成。

HTTP 客户端应设置一个用于标识你的集成的 User-Agent 字符串。ClickHouse 会在服务器端解析该字符串，以跟踪接入情况、收集使用遥测数据，并为产品路线图提供依据。

格式：

<app_name>/<app_version> <client_name>/<client_version> (<comment>; <key1>: <value1>; <key2>: <value2>)

示例：

clickhouse-java/0.8.0

my-analytics-app/3.1.2 clickhouse-js/1.2.0 (env: staging; region: us-east-1; lv: node/20.10)

规则：

客户端名称和版本中均不得包含空格

如果包含注释，必须放在最前面

标准元数据键： lv (语言或框架版本) 、 os 、 arch

(语言或框架版本) 、 、 TCP 和原生协议客户端通过协议字段上报客户端名称和版本，而不是通过 User-Agent

如果使用 JDBC，请参阅客户端标识，了解驱动程序如何设置 User-Agent 及相关字段。

ClickHouse Cloud 提供免费试用，可用于开发和集成验证。如果您是 House Mate 合作伙伴，可通过合作伙伴门户申请额外的开发额度。