冰山集成
用户可以通过表函数与冰山表格式集成。
iceberg 表函数
提供对存储在 Apache Iceberg 表中的只读表状接口，这些表可位于 Amazon S3、Azure、HDFS 或本地。
语法
参数
参数说明与表函数
s3、
azureBlobStorage、
HDFS 和
file 的参数描述相符。
format 指的是 Iceberg 表中数据文件的格式。
返回值 具有指定结构的表，用于从指定的 Iceberg 表中读取数据。
示例
信息
ClickHouse 目前支持通过
icebergS3、
icebergAzure、
icebergHDFS 和
icebergLocal 表函数以及
IcebergS3、
icebergAzure、
IcebergHDFS 和
IcebergLocal 表引擎读取 Iceberg 格式的 v1 和 v2。
定义命名集合
以下是配置用于存储 URL 和凭证的命名集合的示例：
模式演变 目前，通过 CH，您可以读取 Iceberg 表的模式，这些模式随着时间而变化。我们当前支持读取已添加和删除列的表，以及列的顺序已更改。您还可以将要求值的列更改为允许 NULL 的列。此外，我们支持简单类型的允许类型转换，即：
- int -> long
- float -> double
- decimal(P, S) -> decimal(P', S) 其中 P' > P。
目前，不可能更改嵌套结构或数组和映射中元素的类型。
分区裁剪
ClickHouse 在对 Iceberg 表执行 SELECT 查询时支持分区裁剪，这有助于通过跳过不相关的数据文件来优化查询性能。目前，它仅支持身份转换和基于时间的转换（小时、天、月、年）。要启用分区裁剪，请设置
use_iceberg_partition_pruning = 1。
别名
表函数
iceberg 现在是
icebergS3 的别名。
另请参见