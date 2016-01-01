将 ClickHouse 连接到 Holistics
Holistics 是一款 AI 原生的自助式 BI 平台，提供可编程语义层，以实现一致且可信的指标体系。
通过将 ClickHouse 连接到 Holistics，您的团队可以基于代码化语义层，获得快速、可靠的 AI 驱动自助分析体验。业务用户可以借助拖放操作和 AI 自信地探索数据，而您则可以在 Git 中保持指标定义的可复用性、可组合性和版本可控性。
前提条件
在连接之前，请确保满足以下条件：
- 权限： 必须在 Holistics 中具备 Admin（管理员）角色才能添加新的数据源。
- 网络访问： ClickHouse 服务器必须允许来自 Holistics 的 IP 地址 的访问。
- 数据库用户： 为 Holistics 创建一个专用的只读数据库用户，而不要使用管理员账号。
建议的权限
专用用户需要对你希望查询的表拥有
SELECT 权限，同时还需要对
system 表拥有权限（用于模式检测）。
收集连接信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
|参数
|说明
|Host
|您的 ClickHouse 服务器主机名（例如
mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud）。
|Port
|ClickHouse Cloud 使用 8443（SSL/TLS）。自管理且未启用 SSL 的实例使用 8123。
|Database Name
|您要连接的数据库名称。默认通常为
default。
|Username
|数据库用户。默认为
default。
|Password
|该数据库用户的密码。
您可以在 ClickHouse Cloud 控制台中点击 Connect 按钮并选择 HTTPS 来查看这些信息。
配置网络访问
由于 Holistics 是云端应用，其服务器必须能够访问您的数据库。您有以下两种选择：
-
直接连接（推荐）： 在防火墙或 ClickHouse Cloud 的 IP Access List 中将 Holistics 的 IP 地址加入允许列表。您可以在 IP Whitelisting 指南 中找到这些 IP 列表。
-
反向 SSH 隧道： 如果您的数据库位于私有网络（VPC）且无法对公网开放，请使用 Reverse SSH Tunnel。
在 Holistics 中添加数据源
-
在 Holistics 中，前往 Settings → Data Sources。
-
点击 New Data Source 并选择 ClickHouse。
-
使用在步骤 1 中收集的信息填写表单。
字段 设置 Host 您的 ClickHouse 主机名 Port
8443（或
8123）
Require SSL 如果使用端口 8443，则切换为 ON（ClickHouse Cloud 必须开启）。 Database Name
default（或您的指定数据库）
-
点击 Test Connection。
- 成功： 点击 Save。
- 失败： 检查您的用户名/密码，并确认 Holistics IP 已加入允许列表。
已知限制
Holistics 支持 ClickHouse 中的大多数标准 SQL 特性，但存在以下例外：
- Running Total： 此分析函数目前在 ClickHouse 中的支持有限。
- 嵌套数据类型： 深度嵌套的 JSON 或 Array 结构在可视化之前，可能需要通过 SQL 模型先进行扁平化处理。
有关受支持特性的完整列表，请参阅 数据库特定限制页面。