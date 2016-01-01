将 ClickHouse 连接到 Holistics

Holistics 是一款 AI 原生的自助式 BI 平台，提供可编程语义层，以实现一致且可信的指标体系。

通过将 ClickHouse 连接到 Holistics，您的团队可以基于代码化语义层，获得快速、可靠的 AI 驱动自助分析体验。业务用户可以借助拖放操作和 AI 自信地探索数据，而您则可以在 Git 中保持指标定义的可复用性、可组合性和版本可控性。

在连接之前，请确保满足以下条件：

权限： 必须在 Holistics 中具备 Admin（管理员）角色才能添加新的数据源。

必须在 Holistics 中具备 Admin（管理员）角色才能添加新的数据源。 网络访问： ClickHouse 服务器必须允许来自 Holistics 的 IP 地址 的访问。

ClickHouse 服务器必须允许来自 Holistics 的 IP 地址 的访问。 数据库用户： 为 Holistics 创建一个专用的只读数据库用户，而不要使用管理员账号。

专用用户需要对你希望查询的表拥有 SELECT 权限，同时还需要对 system 表拥有权限（用于模式检测）。

-- Example: Grant read access to a specific database GRANT SELECT ON my_database.* TO holistics_user; -- Grant access to system metadata GRANT SELECT ON system.* TO holistics_user;

收集连接信息 要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息： 参数 说明 Host 您的 ClickHouse 服务器主机名（例如 mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud ）。 Port ClickHouse Cloud 使用 8443（SSL/TLS）。自管理且未启用 SSL 的实例使用 8123。 Database Name 您要连接的数据库名称。默认通常为 default 。 Username 数据库用户。默认为 default 。 Password 该数据库用户的密码。 您可以在 ClickHouse Cloud 控制台中点击 Connect 按钮并选择 HTTPS 来查看这些信息。 配置网络访问 由于 Holistics 是云端应用，其服务器必须能够访问您的数据库。您有以下两种选择： 直接连接（推荐）： 在防火墙或 ClickHouse Cloud 的 IP Access List 中将 Holistics 的 IP 地址加入允许列表。您可以在 IP Whitelisting 指南 中找到这些 IP 列表。 反向 SSH 隧道： 如果您的数据库位于私有网络（VPC）且无法对公网开放，请使用 Reverse SSH Tunnel。 在 Holistics 中添加数据源 在 Holistics 中，前往 Settings → Data Sources。 点击 New Data Source 并选择 ClickHouse。 使用在步骤 1 中收集的信息填写表单。 字段 设置 Host 您的 ClickHouse 主机名 Port 8443 （或 8123 ） Require SSL 如果使用端口 8443，则切换为 ON（ClickHouse Cloud 必须开启）。 Database Name default （或您的指定数据库） 点击 Test Connection。 成功： 点击 Save 。

点击 。 失败： 检查您的用户名/密码，并确认 Holistics IP 已加入允许列表。

Holistics 支持 ClickHouse 中的大多数标准 SQL 特性，但存在以下例外：

Running Total： 此分析函数目前在 ClickHouse 中的支持有限。

此分析函数目前在 ClickHouse 中的支持有限。 嵌套数据类型： 深度嵌套的 JSON 或 Array 结构在可视化之前，可能需要通过 SQL 模型先进行扁平化处理。

有关受支持特性的完整列表，请参阅 数据库特定限制页面。