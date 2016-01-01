Hive

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Hive引擎允许您对HDFS Hive表执行 SELECT 查询。当前，它支持以下输入格式：

Text: 仅支持简单标量列类型，除 binary 外

ORC: 支持simple标量列类型，除 char 外；仅支持复杂类型如 array

Parquet: 支持所有简单标量列类型；仅支持复杂类型如 array

请参阅 CREATE TABLE 查询的详细描述。

表结构可以与原始Hive表结构不同：

列名应与原始Hive表中的名称相同，但您可以选择这些列中的某些列并以任意顺序使用，也可以使用从其他列计算的别名列。

列类型应与原始Hive表中的类型相同。

Partition by 表达式应与原始Hive表一致，且 partition by 表达式中的列应包含在表结构中。

引擎参数

thrift://host:port — Hive Metastore 地址

database — 远程数据库名称。

table — 远程表名称。

我们强烈建议您为远程文件系统启用本地缓存。基准测试显示，启用缓存后速度几乎提高2倍。

在使用缓存之前，请将其添加到 config.xml

enable: 如果为true，ClickHouse启动后将为远程文件系统（HDFS）维护本地缓存。

root_dir: 必需。存储远程文件系统的本地缓存文件的根目录。

limit_size: 必需。本地缓存文件的最大大小（以字节为单位）。

bytes_read_before_flush: 控制从远程文件系统下载文件时，在向本地文件系统刷新之前读取的字节。默认值为1MB。

当ClickHouse启用远程文件系统的本地缓存启动时，用户仍然可以选择在其查询中使用 settings use_local_cache_for_remote_storage = 0 来不使用缓存。默认情况下， use_local_cache_for_remote_storage 为 1 。

在ClickHouse中创建从上述Hive表获取数据的表：

在ClickHouse中创建从上述Hive表获取数据的表：

在ClickHouse中创建从上述Hive表获取数据的表：