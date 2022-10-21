查询构建器

任何查询都可以使用 ClickHouse 插件运行。 查询构建器是一个便捷的选项，适用于简单的查询，但对于复杂查询，您将需要使用 SQL 编辑器。

查询构建器中的所有查询都有一个 查询类型，并且至少需要选择一个列。

可用的查询类型包括：

查询类型 设置将改变查询构建器的布局，以匹配正在构建的查询类型。 查询类型还决定在可视化数据时使用哪个面板。

最灵活的查询类型是表查询。这是一个包含其他查询构建器的所有查询类型，适用于处理简单和聚合查询。

字段 描述 构建模式 简单查询排除聚合和分组，而聚合查询包括这些选项。 列 选择的列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。 聚合 聚合函数 的列表。允许自定义函数和列的值。仅在聚合模式下可见。 分组 GROUP BY 表达式的列表。仅在聚合模式下可见。 排序 ORDER BY 表达式的列表。 限制 在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为 0 则将被排除。有些可视化可能需要此设置为 0 以显示所有数据。 过滤器 要在 WHERE 子句中应用的过滤器列表。

此查询类型将数据呈现为表。

日志查询类型提供一个专注于查询日志数据的查询构建器。 可以在数据源的 日志配置 中配置默认值，以便查询构建器预加载默认数据库/表和列。 还可以启用 OpenTelemetry，以根据模式版本自动选择列。

时间 和 级别 过滤器默认添加，并为时间列添加了排序。 这些过滤器与各自字段绑定，并在列更改时更新。 级别 过滤器默认情况下排除在 SQL 中，更改为 IS ANYTHING 选项将启用它。

日志查询类型支持 数据链接。

字段 描述 使用 OTel 启用 OpenTelemetry 列。将覆盖选择的列以使用所选 OTel 模式版本定义的列（禁用列选择）。 列 要添加到日志行中的额外列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。 时间 日志的主要时间戳列。将显示类似时间的类型，但允许自定义值/函数。 日志级别 可选。日志的 级别 或 严重性。值通常类似于 INFO 、 error 、 Debug 等。 消息 日志消息内容。 排序 ORDER BY 表达式的列表。 限制 在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为 0 则将被排除，但不建议对大日志数据集这样做。 过滤器 要在 WHERE 子句中应用的过滤器列表。 消息过滤器 一个文本输入，方便使用 LIKE %value% 过滤日志。当输入为空时排除。

此查询类型将在日志面板中呈现数据，并在顶部显示日志直方图面板。

在扩展日志行中可以查看查询中选择的额外列：

时间序列查询类型类似于 表，但专注于时间序列数据。

这两种视图大致相同，主要有以下不同之处：

一个专用的 时间 字段。

在聚合模式下，自动应用时间间隔宏并对时间字段进行分组。

在聚合模式下，隐藏“列”字段。

自动为 时间 字段添加时间范围过滤器和排序。

你的可视化缺少数据吗？ 在某些情况下，时间序列面板似乎被截断，因为限制默认设置为 1000 。 尝试通过将 LIMIT 子句设置为 0 来移除它（如果你的数据集允许的话）。

字段 描述 构建模式 简单查询排除聚合和分组，而聚合查询包括这些选项。 时间 查询的主要时间列。将显示类似时间的类型，但允许自定义值/函数。 列 选择的列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。仅在简单模式下可见。 聚合 聚合函数 的列表。允许自定义函数和列的值。仅在聚合模式下可见。 分组 GROUP BY 表达式的列表。仅在聚合模式下可见。 排序 ORDER BY 表达式的列表。 限制 在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为 0 则将被排除，建议在一些时间序列数据集中这样做，以显示完整的可视化。 过滤器 要在 WHERE 子句中应用的过滤器列表。

此查询类型将在时间序列面板中呈现数据。

追踪查询类型提供一个用于轻松搜索和查看追踪的查询构建器。 它专为 OpenTelemetry 数据设计，但可以选择列以从不同模式呈现追踪。 可以在数据源的 追踪配置 中配置默认值，以便查询构建器预加载默认数据库/表和列。如果配置了默认值，列选择将默认折叠。 还可以启用 OpenTelemetry，以根据模式版本自动选择列。

默认过滤器被添加，以显示仅有顶级跨度。 还包括对时间和持续时间时间列的排序。 这些过滤器与各自字段绑定，并在列更改时更新。 服务名称 过滤器默认情况下排除在 SQL 中，更改为 IS ANYTHING 选项将启用它。

追踪查询类型支持 数据链接。

字段 描述 追踪模式 将查询从追踪搜索更改为追踪 ID 查找。 使用 OTel 启用 OpenTelemetry 列。将覆盖选择的列以使用所选 OTel 模式版本定义的列（禁用列选择）。 追踪 ID 列 追踪的 ID。 Span ID 列 Span ID。 Parent Span ID 列 父跨度 ID。通常在顶级追踪中为空。 服务名称列 服务名称。 操作名称列 操作名称。 起始时间列 追踪跨度的主要时间列。跨度开始时的时间。 持续时间时间列 跨度的持续时间。默认情况下，Grafana 期望这是以毫秒为单位的浮点数。通过 Duration Unit 下拉框自动应用转换。 持续时间单位 用于持续时间的时间单位。默认以纳秒为单位。所选单位将根据 Grafana 的要求转换为毫秒浮点数。 标签列 Span 标签。如果没有使用 OTel 基于模式，则排除，因为它期望特定的 Map 列类型。 服务标签列 服务标签。如果没有使用 OTel 基于模式，则排除，因为它期望特定的 Map 列类型。 排序 ORDER BY 表达式的列表。 限制 在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为 0 则将被排除，但不建议对大追踪数据集这样做。 过滤器 要在 WHERE 子句中应用的过滤器列表。 追踪 ID 过滤的追踪 ID。仅在追踪 ID 模式中使用，并在打开追踪 ID 数据链接 时使用。

此查询类型将在追踪搜索模式下以表格视图呈现数据，在追踪 ID 模式下以追踪面板呈现数据。

对于查询构建器无法处理的复杂查询，您可以使用 SQL 编辑器。 这使您可以完全控制查询，允许您编写和运行原始的 ClickHouse SQL。

通过在查询编辑器顶部选择“SQL 编辑器”可以打开 SQL 编辑器。

在此模式下仍然可以使用 宏函数。

您可以在查询类型之间切换，以获得最佳适合您的查询的可视化。 此切换在仪表板视图中也有效，尤其是对于时间序列数据。

Grafana 数据链接 可用于链接到新的查询。 在 ClickHouse 插件中启用了此功能，以便将追踪链接到日志，反之亦然。对于在 数据源配置 中为日志和追踪都配置好的 OpenTelemetry，它的效果最佳。

表中追踪链接示例

日志中追踪链接示例

您可以通过选择查询中名为 traceID 的列来创建数据链接。此名称不区分大小写，并支持在“ID”之前添加下划线。例如： traceId 、 TraceId 、 TRACE_ID 和 tracE_iD 都是有效的。

如果在 日志 或 追踪 查询中启用了 OpenTelemetry，则将自动包含追踪 ID 列。

通过包括追踪 ID 列，"查看追踪" 和 "查看日志" 链接将附加到数据上。

使用数据链接，您可以使用提供的追踪 ID 打开追踪和日志。

"查看追踪" 将打开一个分割面板，其中显示追踪，"查看日志" 将打开一个按追踪 ID 过滤的日志查询。 如果链接是从仪表板而不是探索视图中点击的，则链接将在探索视图中以新标签页打开。

配置默认值以便于 日志 和 追踪 的链接类型之间交叉时是必需的（日志到追踪和追踪到日志）。在打开相同查询类型的链接时不需要配置默认值，因为查询可以简单复制。

从日志查询（左面板）查看追踪（右面板）的示例

宏是将动态 SQL 添加到查询的简单方法。 在查询发送到 ClickHouse 服务器之前，插件将扩展宏并将其替换为完整表达式。

来自 SQL 编辑器和查询构建器的查询均可以使用宏。

宏可以在查询的任何位置包含，多次使用也可以。

以下是使用 $__timeFilter 宏的示例：

输入：

最终查询输出：

在这个例子中，使用了 Grafana 仪表板的时间范围应用于 log_time 列。

插件还支持使用大括号 {} 的表示法。在需要在 参数 内的查询中使用此表示法。

以下是插件中所有可用宏的列表：