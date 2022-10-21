查询构建器
任何查询都可以使用 ClickHouse 插件运行。 查询构建器是一个便捷的选项，适用于简单的查询，但对于复杂查询，您将需要使用 SQL 编辑器。
查询构建器中的所有查询都有一个 查询类型，并且至少需要选择一个列。
可用的查询类型包括：
- 表：最简单的查询类型，用于以表格格式显示数据。适合简单和包含聚合函数的复杂查询。
- 日志：特别针对构建日志查询进行优化。最适合在探索视图中使用，需 配置默认值。
- 时间序列：最适合于构建时间序列查询。允许选择专门的时间列并添加聚合函数。
- 追踪：特别优化用于搜索/查看追踪。最适合在探索视图中使用，需 配置默认值。
- SQL 编辑器：当您希望完全控制查询时，可以使用 SQL 编辑器。在此模式下，可以执行任何 SQL 查询。
查询类型
查询类型 设置将改变查询构建器的布局，以匹配正在构建的查询类型。 查询类型还决定在可视化数据时使用哪个面板。
表
最灵活的查询类型是表查询。这是一个包含其他查询构建器的所有查询类型，适用于处理简单和聚合查询。
|字段
|描述
|构建模式
|简单查询排除聚合和分组，而聚合查询包括这些选项。
|列
|选择的列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。
|聚合
|聚合函数 的列表。允许自定义函数和列的值。仅在聚合模式下可见。
|分组
|GROUP BY 表达式的列表。仅在聚合模式下可见。
|排序
|ORDER BY 表达式的列表。
|限制
|在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为
0 则将被排除。有些可视化可能需要此设置为
0 以显示所有数据。
|过滤器
|要在
WHERE 子句中应用的过滤器列表。
此查询类型将数据呈现为表。
日志
日志查询类型提供一个专注于查询日志数据的查询构建器。 可以在数据源的 日志配置 中配置默认值，以便查询构建器预加载默认数据库/表和列。 还可以启用 OpenTelemetry，以根据模式版本自动选择列。
时间 和 级别 过滤器默认添加，并为时间列添加了排序。
这些过滤器与各自字段绑定，并在列更改时更新。
级别 过滤器默认情况下排除在 SQL 中，更改为
IS ANYTHING 选项将启用它。
日志查询类型支持 数据链接。
|字段
|描述
|使用 OTel
|启用 OpenTelemetry 列。将覆盖选择的列以使用所选 OTel 模式版本定义的列（禁用列选择）。
|列
|要添加到日志行中的额外列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。
|时间
|日志的主要时间戳列。将显示类似时间的类型，但允许自定义值/函数。
|日志级别
|可选。日志的 级别 或 严重性。值通常类似于
INFO、
error、
Debug 等。
|消息
|日志消息内容。
|排序
|ORDER BY 表达式的列表。
|限制
|在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为
0 则将被排除，但不建议对大日志数据集这样做。
|过滤器
|要在
WHERE 子句中应用的过滤器列表。
|消息过滤器
|一个文本输入，方便使用
LIKE %value% 过滤日志。当输入为空时排除。
此查询类型将在日志面板中呈现数据，并在顶部显示日志直方图面板。
在扩展日志行中可以查看查询中选择的额外列：
时间序列
时间序列查询类型类似于 表，但专注于时间序列数据。
这两种视图大致相同，主要有以下不同之处：
- 一个专用的 时间 字段。
- 在聚合模式下，自动应用时间间隔宏并对时间字段进行分组。
- 在聚合模式下，隐藏“列”字段。
- 自动为 时间 字段添加时间范围过滤器和排序。
在某些情况下，时间序列面板似乎被截断，因为限制默认设置为
1000。
尝试通过将
LIMIT 子句设置为
0 来移除它（如果你的数据集允许的话）。
|字段
|描述
|构建模式
|简单查询排除聚合和分组，而聚合查询包括这些选项。
|时间
|查询的主要时间列。将显示类似时间的类型，但允许自定义值/函数。
|列
|选择的列。可以在此字段中输入原始 SQL 以允许功能和列别名。仅在简单模式下可见。
|聚合
|聚合函数 的列表。允许自定义函数和列的值。仅在聚合模式下可见。
|分组
|GROUP BY 表达式的列表。仅在聚合模式下可见。
|排序
|ORDER BY 表达式的列表。
|限制
|在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为
0 则将被排除，建议在一些时间序列数据集中这样做，以显示完整的可视化。
|过滤器
|要在
WHERE 子句中应用的过滤器列表。
此查询类型将在时间序列面板中呈现数据。
追踪
追踪查询类型提供一个用于轻松搜索和查看追踪的查询构建器。 它专为 OpenTelemetry 数据设计，但可以选择列以从不同模式呈现追踪。 可以在数据源的 追踪配置 中配置默认值，以便查询构建器预加载默认数据库/表和列。如果配置了默认值，列选择将默认折叠。 还可以启用 OpenTelemetry，以根据模式版本自动选择列。
默认过滤器被添加，以显示仅有顶级跨度。
还包括对时间和持续时间时间列的排序。
这些过滤器与各自字段绑定，并在列更改时更新。
服务名称 过滤器默认情况下排除在 SQL 中，更改为
IS ANYTHING 选项将启用它。
追踪查询类型支持 数据链接。
|字段
|描述
|追踪模式
|将查询从追踪搜索更改为追踪 ID 查找。
|使用 OTel
|启用 OpenTelemetry 列。将覆盖选择的列以使用所选 OTel 模式版本定义的列（禁用列选择）。
|追踪 ID 列
|追踪的 ID。
|Span ID 列
|Span ID。
|Parent Span ID 列
|父跨度 ID。通常在顶级追踪中为空。
|服务名称列
|服务名称。
|操作名称列
|操作名称。
|起始时间列
|追踪跨度的主要时间列。跨度开始时的时间。
|持续时间时间列
|跨度的持续时间。默认情况下，Grafana 期望这是以毫秒为单位的浮点数。通过
Duration Unit 下拉框自动应用转换。
|持续时间单位
|用于持续时间的时间单位。默认以纳秒为单位。所选单位将根据 Grafana 的要求转换为毫秒浮点数。
|标签列
|Span 标签。如果没有使用 OTel 基于模式，则排除，因为它期望特定的 Map 列类型。
|服务标签列
|服务标签。如果没有使用 OTel 基于模式，则排除，因为它期望特定的 Map 列类型。
|排序
|ORDER BY 表达式的列表。
|限制
|在查询末尾附加一个 LIMIT 语句。如果设置为
0 则将被排除，但不建议对大追踪数据集这样做。
|过滤器
|要在
WHERE 子句中应用的过滤器列表。
|追踪 ID
|过滤的追踪 ID。仅在追踪 ID 模式中使用，并在打开追踪 ID 数据链接 时使用。
此查询类型将在追踪搜索模式下以表格视图呈现数据，在追踪 ID 模式下以追踪面板呈现数据。
SQL 编辑器
对于查询构建器无法处理的复杂查询，您可以使用 SQL 编辑器。 这使您可以完全控制查询，允许您编写和运行原始的 ClickHouse SQL。
通过在查询编辑器顶部选择“SQL 编辑器”可以打开 SQL 编辑器。
在此模式下仍然可以使用 宏函数。
您可以在查询类型之间切换，以获得最佳适合您的查询的可视化。 此切换在仪表板视图中也有效，尤其是对于时间序列数据。
数据链接
Grafana 数据链接 可用于链接到新的查询。 在 ClickHouse 插件中启用了此功能，以便将追踪链接到日志，反之亦然。对于在 数据源配置 中为日志和追踪都配置好的 OpenTelemetry，它的效果最佳。
表中追踪链接示例
日志中追踪链接示例
如何创建数据链接
您可以通过选择查询中名为
traceID 的列来创建数据链接。此名称不区分大小写，并支持在“ID”之前添加下划线。例如：
traceId、
TraceId、
TRACE_ID 和
tracE_iD 都是有效的。
如果在 日志 或 追踪 查询中启用了 OpenTelemetry，则将自动包含追踪 ID 列。
通过包括追踪 ID 列，"查看追踪" 和 "查看日志" 链接将附加到数据上。
链接功能
使用数据链接，您可以使用提供的追踪 ID 打开追踪和日志。
"查看追踪" 将打开一个分割面板，其中显示追踪，"查看日志" 将打开一个按追踪 ID 过滤的日志查询。 如果链接是从仪表板而不是探索视图中点击的，则链接将在探索视图中以新标签页打开。
配置默认值以便于 日志 和 追踪 的链接类型之间交叉时是必需的（日志到追踪和追踪到日志）。在打开相同查询类型的链接时不需要配置默认值，因为查询可以简单复制。
从日志查询（左面板）查看追踪（右面板）的示例
宏
宏是将动态 SQL 添加到查询的简单方法。 在查询发送到 ClickHouse 服务器之前，插件将扩展宏并将其替换为完整表达式。
来自 SQL 编辑器和查询构建器的查询均可以使用宏。
使用宏
宏可以在查询的任何位置包含，多次使用也可以。
以下是使用
$__timeFilter 宏的示例：
输入：
最终查询输出：
在这个例子中，使用了 Grafana 仪表板的时间范围应用于
log_time 列。
插件还支持使用大括号
{} 的表示法。在需要在 参数 内的查询中使用此表示法。
宏列表
以下是插件中所有可用宏的列表：
|宏
|描述
|输出示例
$__dateFilter(columnName)
|用提供列的时间范围过滤器替换，使用 Grafana 面板的时间范围作为 日期。
columnName >= toDate('2022-10-21') AND columnName <= toDate('2022-10-23')
$__timeFilter(columnName)
|用提供列的时间范围过滤器替换，使用 Grafana 面板的时间范围作为 DateTime。
columnName >= toDateTime(1415792726) AND time <= toDateTime(1447328726)
$__timeFilter_ms(columnName)
|用提供列的时间范围过滤器替换，使用 Grafana 面板的时间范围作为 DateTime64。
columnName >= fromUnixTimestamp64Milli(1415792726123) AND columnName <= fromUnixTimestamp64Milli(1447328726456)
$__dateTimeFilter(dateColumn, timeColumn)
|组合
$__dateFilter() 和
$__timeFilter() 的简写，使用独立的日期和 DateTime 列。别名为
$__dt()
$__dateFilter(dateColumn) AND $__timeFilter(timeColumn)
$__fromTime
|用 Grafana 面板范围的起始时间替换并转换为 DateTime。
toDateTime(1415792726)
$__fromTime_ms
|用面板范围的起始时间替换并转换为 DateTime64。
fromUnixTimestamp64Milli(1415792726123)
$__toTime
|用 Grafana 面板范围的结束时间替换并转换为 DateTime。
toDateTime(1447328726)
$__toTime_ms
|用面板范围的结束时间替换并转换为 DateTime64。
fromUnixTimestamp64Milli(1447328726456)
$__timeInterval(columnName)
|用计算基于窗口大小（以秒为单位）间隔的函数替换。
toStartOfInterval(toDateTime(columnName), INTERVAL 20 second)
$__timeInterval_ms(columnName)
|用计算基于窗口大小（以毫秒为单位）间隔的函数替换。
toStartOfInterval(toDateTime64(columnName, 3), INTERVAL 20 millisecond)
$__interval_s
|用面板间隔（以秒为单位）替换。
20
$__conditionalAll(condition, $templateVar)
|当第二个参数中的模板变量不选择所有值时，用第一个参数替换。当模板变量选择所有值时，用 1=1 替换。
condition 或
1=1