在 Grafana 中配置 ClickHouse 数据源

修改配置的最简单方法是在 Grafana UI 的插件配置页面上，但数据源也可以通过 YAML 文件进行预配置。

此页面列出了 ClickHouse 插件中可用的配置选项，以及为使用 YAML 预配置数据源的配置片段。

有关所有选项的快速概览，完整的配置选项列表可以在 这里 找到。

示例配置屏幕：

常见设置的示例配置 YAML：

请注意， version 属性在从 UI 保存配置时会被添加。它显示了保存配置时插件的版本。

如果您选择通过 HTTP 协议连接，将显示更多设置。

如果您的 HTTP 服务器在不同的 URL 路径下暴露，可以在此添加。

您可以为发送到服务器的请求添加自定义头。

头可以是纯文本或安全的。 所有头键以纯文本存储，而安全头值则保存在安全配置中（类似于 password 字段）。

安全值通过 HTTP 发送 虽然安全头值在配置中安全存储，但如果禁用安全连接，值仍将通过 HTTP 发送。

纯文本/安全头的示例 YAML：

这些附加设置是可选的。

示例 YAML：

OpenTelemetry (OTel) 与插件深度集成。 可以通过我们的 导出插件 将 OpenTelemetry 数据导出到 ClickHouse。 为了获得最佳使用效果，建议同时为 日志 和 追踪 配置 OTel。

还需要配置这些默认设置以启用 数据链接，这是一个启用强大可观察性工作流的功能。

为了加快 日志的查询构建，您可以设置默认的数据库/表以及日志查询的列。这将使查询构建器预加载一个可运行的日志查询，从而加快了探索页面的浏览速度，提升可观察性。

如果您使用 OpenTelemetry，您应打开“使用 OTel”开关，并将 默认日志表 设置为 otel_logs 。 这将自动覆盖默认列以使用所选的 OTel 架构版本。

虽然 OpenTelemetry 不是日志的必需品，但使用单一的日志/追踪数据集有助于通过 数据链接 启用更流畅的可观察性工作流。

示例日志配置屏幕：

示例日志配置 YAML：

为了加快 追踪的查询构建，您可以设置默认的数据库/表以及追踪查询的列。这将使查询构建器预加载一个可运行的追踪搜索查询，从而加快了探索页面的浏览速度，提升可观察性。

如果您使用 OpenTelemetry，您应打开“使用 OTel”开关，并将 默认追踪表 设置为 otel_traces 。 这将自动覆盖默认列以使用所选的 OTel 架构版本。 虽然 OpenTelemetry 不是必需的，但在使用其追踪架构时此功能效果最好。

示例追踪配置屏幕：

示例追踪配置 YAML：

列别名是以不同名称和类型查询数据的便捷方式。 通过别名，您可以将嵌套架构扁平化，以便在 Grafana 中轻松选择。

如果您符合以下情况，则别名可能与您相关：

您了解您的架构及其大部分嵌套属性/类型

您将数据存储在 Map 类型中

您将 JSON 存储为字符串

您经常应用函数以转换所选列

ClickHouse 内置了列别名，并且可以与 Grafana 开箱即用。 别名列可以直接在表上定义。

在上述示例中，我们创建了一个名为 TimestampDate 的别名，将纳秒时间戳转换为 Date 类型。 这些数据并不像第一列那样存储在磁盘上，而是在查询时计算。 表定义的别名不会通过 SELECT * 返回，但这可以在服务器设置中配置。

有关更多信息，请阅读 ALIAS 列类型的文档。

默认情况下，Grafana 会根据 DESC table 的响应提供列建议。 在某些情况下，您可能希望完全覆盖 Grafana 看到的列。 这有助于在选择列时隐藏您的架构，从而提高用户体验，具体取决于表的复杂性。

与表定义的别名相比，这种方法的好处在于，您可以轻松更新它们，而无需更改表。在某些架构中，这可能会有数千个条目，可能会使基础表定义混乱。它还允许隐藏您希望用户忽略的列。

Grafana 要求别名表具有以下列结构：

以下是我们如何使用别名表复制 ALIAS 列的行为：

然后我们可以配置此表在 Grafana 中使用。请注意，名称可以是任何名称，或者甚至在单独的数据库中定义：

现在 Grafana 将看到别名表的结果，而不是 DESC example_table 的结果：

这两种类型的别名都可以用于执行复杂的类型转换或 JSON 字段提取。

这些是插件提供的所有 YAML 配置选项。 一些字段有示例值，而其他字段则仅显示字段的类型。

有关使用 YAML 预配置数据源的更多信息，请参阅 Grafana 文档。