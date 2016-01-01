ClickHouse 数据源插件用于 Grafana
使用 Grafana，您可以通过仪表板探索和共享所有数据。 Grafana 需要一个插件来连接到 ClickHouse，您可以在其用户界面中轻松安装该插件。
1. 收集您的连接详情
要通过原生 TCP 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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主机和端口：通常，当使用 TLS 时，端口为 9440；不使用 TLS 时，端口为 9000。
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数据库名称：默认情况下，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：默认情况下，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 Native，详细信息将在示例
clickhouse-client 命令中显示。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 创建只读用户
在将 ClickHouse 连接到像 Grafana 这样的数据可视化工具时，建议创建一个只读用户，以保护您的数据免受未经授权的修改。
Grafana 不会验证查询是否安全。查询可以包含任何 SQL 语句，包括
DELETE 和
INSERT。
要配置只读用户，请按照以下步骤操作：
- 根据 在 ClickHouse 中创建用户和角色 指南创建一个
readonly用户配置文件。
- 确保
readonly用户具有修改底层 clickhouse-go 客户端 所需的
max_execution_time设置的足够权限。
- 如果您使用的是公共 ClickHouse 实例，建议在
readonly配置文件中不要设置
readonly=2。相反，请将
readonly=1，并将
max_execution_time的约束类型设置为 changeable_in_readonly，以允许修改该设置。
3. 安装 Grafana 的 ClickHouse 插件
在 Grafana 连接到 ClickHouse 之前，您需要安装适当的 Grafana 插件。假设您已登录到 Grafana，请按照以下步骤操作：
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在侧边栏的 Connections 页面，选择 Add new connection 选项卡。
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搜索 ClickHouse，然后单击由 Grafana Labs 签名的插件：
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在下一个屏幕上，单击 Install 按钮：
4. 定义 ClickHouse 数据源
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安装完成后，单击 Add new data source 按钮。（您也可以从 Connections 页面上的 Data sources 选项卡添加数据源。）
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向下滚动并找到 ClickHouse 数据源类型，或者您可以在 Add data source 页面搜索栏中搜索它。选择 ClickHouse 数据源，以下页面将会出现：
- 输入您的服务器设置和凭证。关键设置包括：
- 服务器主机地址： 您 ClickHouse 服务的主机名。
- 服务器端口： 您 ClickHouse 服务的端口，这取决于服务器配置和协议而不同。
- 协议： 用于连接到您 ClickHouse 服务的协议。
- 安全连接： 如果您的服务器需要安全连接，请启用此项。
- 用户名 和 密码：输入您的 ClickHouse 用户凭证。如果您未配置任何用户，请尝试使用
default作为用户名。建议 配置一个只读用户。
有关更多设置，请查看 插件配置 文档。
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单击 Save & test 按钮以验证 Grafana 是否可以连接到您的 ClickHouse 服务。如果成功，您将看到 数据源正常工作 消息：
5. 后续步骤
您的数据源现在可以使用了！了解有关如何使用 查询构建器 构建查询的更多信息。
有关配置的更多详细信息，请查看 插件配置 文档。
如果您正在寻找这些文档中未包含的更多信息，请查看 GitHub 上的插件存储库。
升级插件版本
从 v4 开始，配置和查询可以随着新版本的发布而升级。
v3 的配置和查询在打开时会迁移到 v4。虽然旧配置和仪表板将在 v4 中加载，但迁移不会被保存，直到它们在新版本中再次保存。如果在打开旧配置/查询时发现任何问题，请放弃更改并 在 GitHub 上报告问题。
如果配置/查询是使用新版本创建的，则插件无法降级到以前的版本。
相关内容
- GitHub 上的插件存储库
- 博客：使用 ClickHouse 可视化数据 - 第 1 部分 - Grafana
- 博客：使用 Grafana 可视化 ClickHouse 数据 - 视频
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- 博客：将数据导入 ClickHouse - 第 3 部分 - 使用 S3
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