Dataflow Pub/Sub 到 ClickHouse 模板

Pub/Sub 到 ClickHouse 模板是一个流式管道，用于从 Pub/Sub 订阅中读取 JSON 编码的消息，并将其写入 ClickHouse 表。 无法解析或无法映射到目标 schema 的消息会被路由到死信目标端：ClickHouse 表、Pub/Sub topic，或同时写入两者。

源端 Pub/Sub 订阅必须已存在。

发布到该订阅的消息必须是有效的 JSON。

目标 ClickHouse 表必须已存在，并且其列名必须与 JSON 载荷中的字段名匹配。

Dataflow 工作线程 机器必须能够访问 ClickHouse 主机。

必须至少提供一个死信目标端 ( clickHouseDeadLetterTable 或 deadLetterTopic ) 。如果两者都提供，失败的消息会同时路由到这两个目标端。

或 ) 。如果两者都提供，失败的消息会同时路由到这两个目标端。 设置 clickHouseDeadLetterTable 时，死信表必须已在 ClickHouse 中存在，且其 schema 必须与死信处理中所示一致。

时，死信表必须已在 ClickHouse 中存在，且其 schema 必须与死信处理中所示一致。 设置 deadLetterTopic 时，Pub/Sub topic 必须已存在。

Parameter Name Parameter Description Required Notes inputSubscription 用于读取消息的 Pub/Sub 订阅。示例： projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> 。 ✅ 消息必须采用 JSON 编码。 clickHouseUrl ClickHouse 端点 URL。SSL 连接使用 https:// (ClickHouse Cloud) ，非 SSL 连接使用 http:// 。示例： https://<HOST>:8443 或 http://<HOST>:8123 。 ✅ 对于 ClickHouse Cloud，请使用端口 8443 上的 HTTPS 端点。 clickHouseDatabase 目标表所在的 ClickHouse 数据库名称。示例： default 。 ✅ clickHouseTable 要写入数据的 ClickHouse 表名称。 ✅ 运行该管道前，该表必须已存在。 clickHouseUsername 用于向 ClickHouse 进行身份验证的用户名。 ✅ clickHousePassword 用于向 ClickHouse 进行身份验证的密码。 ✅ clickHouseDeadLetterTable 用于写入失败消息的 ClickHouse 表。示例： my_table_dead_letter 。 必须至少提供 clickHouseDeadLetterTable 或 deadLetterTopic 之一。该表必须已存在，并且具有 死信处理 中所示的死信 schema。 deadLetterTopic 用于发布失败消息的 Pub/Sub topic。示例： projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME> 。 必须至少提供 clickHouseDeadLetterTable 或 deadLetterTopic 之一。失败的负载会发布到该 topic，并将 errorMessage 和 failedAt 作为消息属性设置。 windowSeconds 基于时间的批处理窗口时长 (秒) 。 关于它与 batchRowCount 的配合方式，请参见 批处理与窗口。如果两者都未设置，组合模式将使用默认值 30s 和 1000 行。 batchRowCount 刷新到 ClickHouse 之前累积的行数。 关于它与 windowSeconds 的配合方式，请参见 批处理与窗口。 maxInsertBlockSize 发送到 ClickHouse 的每条 INSERT 语句的最大行数。默认为 1,000,000 。 ClickHouseIO 选项。 maxRetries ClickHouse 插入失败时的最大重试次数。默认为 5 。 ClickHouseIO 选项。 insertDeduplicate 是否为复制表中的 INSERT 查询启用去重。默认为 true 。 ClickHouseIO 选项。 insertQuorum 对于复制表中的 INSERT 查询，等待指定数量的副本确认写入，并线性化数据写入操作。 0 表示禁用 quorum 写入。 ClickHouseIO 选项。默认服务器级设置中禁用。 insertDistributedSync 如果启用，则写入分布式表的 INSERT 查询会等待数据发送到 cluster 中的所有节点。默认为 true 。 ClickHouseIO 选项。

注意 所有 ClickHouseIO 参数的默认值可在 ClickHouseIO Apache Beam Connector 中找到。

Pub/Sub 消息必须是 JSON 对象，且其顶层字段名必须与目标 ClickHouse 表的列名完全一致。

为将传入消息映射到目标表，管道会在启动时执行以下操作：

拉取目标 ClickHouse 表的 schema。 根据该 ClickHouse schema 构建 Beam Row schema。 对每条传入的 Pub/Sub 消息，解析 JSON 负载，并读取 ClickHouse schema 中指定名称的字段来组装一行数据。

信息 JSON 字段名必须与 ClickHouse 列名完全一致 (区分大小写) 。消息中与 ClickHouse 列不对应的字段会被忽略。如果某个 ClickHouse 列在 JSON 负载中没有对应字段，管道会尝试向该列写入 NULL ——这仅在该列声明为 Nullable 时才会成功。无法解析、其值无法转换为列类型，或会向不可为 null 的列写入 NULL 的消息，都会被路由到死信目标端。

JSON 值会被转换为对应的 ClickHouse 列类型：

ClickHouse 类型 说明 Float32 通过 Float.valueOf 解析。 Float64 通过 Double.valueOf 解析。 Date 解析为 ISO-8601 日期字符串。 DateTime 解析为 ISO-8601 日期时间字符串 (例如 2026-01-15T12:34:56Z ) 。 Array(T) JSON 数组；每个元素都会转换为元素类型 T 。空数组或缺失的数组字段会生成空数组。 Integer types ( Int8 / Int16 / Int32 / Int64 , UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 ) 从 JSON 数值或其字符串表示形式中解析。 String 文本字段按原样使用；非文本 JSON 节点会被序列化为其 JSON 字符串表示形式。

由于该管道采用流式处理，传入的数据行会先累积到窗口中，然后再刷写到 ClickHouse。窗口化策略取决于你提供的参数：

windowSeconds batchRowCount 行为 set unset 基于时间的固定窗口，窗口时长为 windowSeconds 。 unset set 带计数触发条件的全局窗口；每累计 batchRowCount 行触发一次。 both set both set 带组合触发条件的全局窗口；哪个条件先满足就先触发 (时间或行数) 。 neither set neither set 使用默认值的组合模式： 30 秒或 1000 行，以先满足的条件为准。

调整这些值时，需要在延迟和插入效率之间权衡。较小的窗口可降低端到端延迟；较大的窗口会生成更少但更大的 INSERT 批次。

无法通过 JSON 解析、schema 映射或类型强制转换的消息会被路由到已配置的死信目标端。必须至少提供 clickHouseDeadLetterTable 或 deadLetterTopic 其中之一；如果两者都已设置，则失败消息会同时发送到这两个目标端。

设置 clickHouseDeadLetterTable 后，死信表必须已存在，并使用以下固定 schema：

列 类型 描述 raw_message String 原始 Pub/Sub 消息负载，采用 UTF-8 文本格式。 error_message String 描述该行失败原因的异常消息。 stack_trace String 失败时捕获的完整 Java 堆栈跟踪。 failed_at DateTime 记录该行失败时处理时间的时间戳。

适用于单节点部署的最小定义：

CREATE TABLE my_table_dead_letter ( raw_message String, error_message String, stack_trace String, failed_at DateTime ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY failed_at;

注意 请根据您的部署情况调整引擎和 ORDER BY 子句：复制表使用 ReplicatedMergeTree ，分布式部署添加 ON CLUSTER ，并按需调整分区或生存时间 (TTL)。

设置 deadLetterTopic 后，每条失败的消息都会重新发布到该 topic，并带有：

负载 ：原始消息字节。

：原始消息字节。 属性 errorMessage ：失败时捕获到的异常消息。

：失败时捕获到的异常消息。 属性 failedAt ：该行失败时的处理时间戳。

这样，在底层 schema 或生产者问题解决后，就可以方便地重放失败的消息。

可通过 Google Cloud Console 使用 Pub/Sub to ClickHouse 模板。

注意 请务必通读本文档，尤其是上述各节，以充分了解该模板的配置要求和前置条件。

登录 Google Cloud Console 并搜索 Dataflow。

点击 CREATE JOB FROM TEMPLATE 按钮。 打开模板表单后，输入作业名称并选择所需区域。 在 Dataflow Template 输入框中，输入 ClickHouse 或 Pub/Sub ，然后选择 Pub/Sub to ClickHouse 模板。 选择后，表单会展开。请填写： Pub/Sub 输入订阅，格式为 projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> 。

。 ClickHouse 端点 URL——对于 ClickHouse Cloud，请使用 https://<HOST>:8443 。

。 ClickHouse 数据库、目标表、用户名和密码。

至少一个死信目标端：ClickHouse 表或 Pub/Sub topic (或两者都填) 。 您也可以按需自定义批处理 ( windowSeconds 、 batchRowCount ) 和 ClickHouseIO 调优参数，详见模板参数部分。

前往 Google Cloud Console 中的 Dataflow 作业页面，监控作业状态。你可以查看作业详情，包括进度和任何错误：

该模板还会在 PubSubToClickHouse 命名空间下导出以下自定义指标，可在 Dataflow 作业页面中查看：

指标 类型 说明 messages-received 计数器 解析步骤接收到的 Pub/Sub 消息总数。 rows-parsed-ok 计数器 已成功转换为一行并路由到主输出的消息数。 rows-parse-failed 计数器 解析或 schema 映射失败并被路由到死信队列的消息数。 message-payload-bytes 分布 传入 Pub/Sub 消息负载大小的分布 (单位为字节) 。

当 ClickHouse 在处理大批次数据时内存耗尽，就会出现此错误。要解决此问题：

增加实例资源：将 ClickHouse server 升级到内存更大的实例，以承载数据处理负载。

减小批次大小：在 Dataflow 作业配置中减小 batchRowCount (和/或 maxInsertBlockSize ) ，向 ClickHouse 发送更小的数据块，从而降低每个批次的内存消耗。

最常见的原因包括：

JSON 字段名与 ClickHouse 列名不完全一致 (匹配区分大小写) 。

列类型无法从 JSON 值强制转换而来 (例如，在 DateTime 列中使用非 ISO-8601 格式的字符串) 。

列中使用非 ISO-8601 格式的字符串) 。 自管道启动以来，目标表的 schema 已发生变化——schema 只会在启动时拉取一次。应用 schema 变更后，请重启作业。

检查 ClickHouse 死信表中的 error_message 和 stack_trace 列 (或 Pub/Sub 死信消息上的 errorMessage 属性) ，以确定根本原因。

确认订阅正在接收消息——检查 Dataflow 作业页面上的 messages-received 指标。

指标。 在基于时间的模式下 (仅使用 windowSeconds ) ，只有在窗口边界处才会刷写行。调低 windowSeconds 以确认是否发生了刷写。

) ，只有在窗口边界处才会刷写行。调低 以确认是否发生了刷写。 验证 Dataflow 工作线程与 ClickHouse 端点之间的网络连通性 (防火墙、VPC 对等连接或 Private Service Connect) 。

该模板的源代码可在以下位置获取：