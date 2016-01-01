Dataflow BigQuery 到 ClickHouse 模板

BigQuery 到 ClickHouse 模板是一个批处理管道，将数据从 BigQuery 表导入 ClickHouse 表。 该模板可以读取整个表或使用提供的查询读取特定记录。

源 BigQuery 表必须存在。

目标 ClickHouse 表必须存在。

ClickHouse 主机必须可以从 Dataflow 工作节点访问。

参数名称 参数描述 必需 备注 jdbcUrl ClickHouse 的 JDBC URL，格式为 jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema> 。 ✅ 不要在 JDBC 选项中添加用户名和密码。可以将其他 JDBC 选项添加到 JDBC URL 的末尾。对于 ClickHouse Cloud 用户，在 jdbcUrl 中添加 ssl=true&sslmode=NONE 。 clickHouseUsername 用于身份验证的 ClickHouse 用户名。 ✅ clickHousePassword 用于身份验证的 ClickHouse 密码。 ✅ clickHouseTable 要插入数据的目标 ClickHouse 表名。 ✅ maxInsertBlockSize 插入的最大块大小，如果我们控制插入的块创建（ClickHouseIO 选项）。 一个 ClickHouseIO 选项。 insertDistributedSync 如果启用设置，插入查询到分布式等待，直到数据发送到集群中的所有节点。（ClickHouseIO 选项）。 一个 ClickHouseIO 选项。 insertQuorum 对于复制表中的 INSERT 查询，等待为指定数量的副本写入并线性化数据的添加。0 - 禁用。 一个 ClickHouseIO 选项。该设置在默认服务器设置中禁用。 insertDeduplicate 对于复制表中的 INSERT 查询，指定应执行插入块的去重。 一个 ClickHouseIO 选项。 maxRetries 每次插入的最大重试次数。 一个 ClickHouseIO 选项。 InputTableSpec 要读取的 BigQuery 表。指定 inputTableSpec 或 query 之一。当两者都设置时， query 参数优先。示例： <BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE> 。 直接使用 BigQuery Storage Read API 从 BigQuery 存储读取数据。要注意 Storage Read API 的限制。 outputDeadletterTable 出现故障的消息的 BigQuery 表。如果表不存在，它会在管道执行期间创建。如果未指定，将使用 <outputTableSpec>_error_records 。例如， <PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE> 。 query 用于从 BigQuery 读取数据的 SQL 查询。如果 BigQuery 数据集位于与 Dataflow 作业不同的项目中，请在 SQL 查询中指定完整的数据集名称，例如： <PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME> 。默认为 GoogleSQL，除非 useLegacySql 为 true。 必须指定 inputTableSpec 或 query 之一。如果设置了两个参数，则模板使用 query 参数。示例： SELECT * FROM sampledb.sample_table 。 useLegacySql 设置为 true 以使用传统 SQL。此参数仅在使用 query 参数时适用。默认为 false 。 queryLocation 在没有底层表的权限的情况下读取授权视图时需要。例如， US 。 queryTempDataset 设置现有数据集以创建临时表以存储查询结果。例如， temp_dataset 。 KMSEncryptionKey 如果通过查询源从 BigQuery 读取，请使用此 Cloud KMS 密钥加密创建的任何临时表。例如， projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key 。

备注 所有 ClickHouseIO 参数的默认值可以在 ClickHouseIO Apache Beam Connector 中找到

为了有效地将 BigQuery 数据集加载到 ClickHouse，并进行列感染过程，进行了以下阶段：

模板基于目标 ClickHouse 表构建模式对象。 模板迭代 BigQuery 数据集，并尝试根据它们的名称匹配列。

信息 需要说明的是，您的 BigQuery 数据集（表或查询）必须与 ClickHouse 目标表具有完全相同的列名。

BigQuery 类型根据您的 ClickHouse 表定义进行转换。因此，上表列出了您应该在目标 ClickHouse 表中具有的推荐映射（针对给定的 BigQuery 表/查询）：

BigQuery 到 ClickHouse 模板可以通过 Google Cloud CLI 执行。

备注 请务必查看本文档，特别是上述部分，以充分了解模板的配置要求和前提条件。

如果尚未安装，请安装 gcloud CLI。

CLI。 请遵循 本指南 中的 开始之前 部分，以设置运行 DataFlow 模板所需的配置、设置和权限。

使用 gcloud dataflow flex-template run 命令运行使用 Flex 模板的 Dataflow 作业。

以下是命令的示例：

作业名称： run 关键字后面的文本是唯一的作业名称。

关键字后面的文本是唯一的作业名称。 模板文件： 由 --template-file-gcs-location 指定的 JSON 文件定义模板结构以及接受的参数的详细信息。提及的文件路径是公开的，可以使用。

由 指定的 JSON 文件定义模板结构以及接受的参数的详细信息。提及的文件路径是公开的，可以使用。 参数： 参数用逗号分隔。对于基于字符串的参数，使用双引号将值括起来。

运行命令后，您应该会看到类似于以下的响应：

在 Google Cloud 控制台中导航到 Dataflow 作业选项卡 以监控作业的状态。您将找到作业的详细信息，包括进度和错误：

当 ClickHouse 在处理大量数据批时耗尽内存时，会出现此错误。要解决此问题：

增加实例资源：将您的 ClickHouse 服务器升级到具有更多内存的大型实例，以处理数据处理负载。

减少批量大小：在您的 Dataflow 作业配置中调整批量大小，将较小的数据块发送到 ClickHouse，从而减少每个批次的内存消耗。 这些更改可能有助于在数据摄取期间平衡资源使用。

模板的源代码可以在 ClickHouse 的 DataflowTemplates 分支中找到。