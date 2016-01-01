Dataflow BigQuery 到 ClickHouse 模板
BigQuery 到 ClickHouse 模板是一个批处理管道，将数据从 BigQuery 表导入 ClickHouse 表。 该模板可以读取整个表或使用提供的查询读取特定记录。
管道要求
- 源 BigQuery 表必须存在。
- 目标 ClickHouse 表必须存在。
- ClickHouse 主机必须可以从 Dataflow 工作节点访问。
模板参数
|参数名称
|参数描述
|必需
|备注
jdbcUrl
|ClickHouse 的 JDBC URL，格式为
jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema>。
|✅
|不要在 JDBC 选项中添加用户名和密码。可以将其他 JDBC 选项添加到 JDBC URL 的末尾。对于 ClickHouse Cloud 用户，在
jdbcUrl 中添加
ssl=true&sslmode=NONE。
clickHouseUsername
|用于身份验证的 ClickHouse 用户名。
|✅
clickHousePassword
|用于身份验证的 ClickHouse 密码。
|✅
clickHouseTable
|要插入数据的目标 ClickHouse 表名。
|✅
maxInsertBlockSize
|插入的最大块大小，如果我们控制插入的块创建（ClickHouseIO 选项）。
|一个
ClickHouseIO 选项。
insertDistributedSync
|如果启用设置，插入查询到分布式等待，直到数据发送到集群中的所有节点。（ClickHouseIO 选项）。
|一个
ClickHouseIO 选项。
insertQuorum
|对于复制表中的 INSERT 查询，等待为指定数量的副本写入并线性化数据的添加。0 - 禁用。
|一个
ClickHouseIO 选项。该设置在默认服务器设置中禁用。
insertDeduplicate
|对于复制表中的 INSERT 查询，指定应执行插入块的去重。
|一个
ClickHouseIO 选项。
maxRetries
|每次插入的最大重试次数。
|一个
ClickHouseIO 选项。
InputTableSpec
|要读取的 BigQuery 表。指定
inputTableSpec 或
query 之一。当两者都设置时，
query 参数优先。示例：
<BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE>。
|直接使用 BigQuery Storage Read API 从 BigQuery 存储读取数据。要注意 Storage Read API 的限制。
outputDeadletterTable
|出现故障的消息的 BigQuery 表。如果表不存在，它会在管道执行期间创建。如果未指定，将使用
<outputTableSpec>_error_records。例如，
<PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE>。
query
|用于从 BigQuery 读取数据的 SQL 查询。如果 BigQuery 数据集位于与 Dataflow 作业不同的项目中，请在 SQL 查询中指定完整的数据集名称，例如：
<PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME>。默认为 GoogleSQL，除非
useLegacySql 为 true。
|必须指定
inputTableSpec 或
query 之一。如果设置了两个参数，则模板使用
query 参数。示例：
SELECT * FROM sampledb.sample_table。
useLegacySql
|设置为
true 以使用传统 SQL。此参数仅在使用
query 参数时适用。默认为
false。
queryLocation
|在没有底层表的权限的情况下读取授权视图时需要。例如，
US。
queryTempDataset
|设置现有数据集以创建临时表以存储查询结果。例如，
temp_dataset。
KMSEncryptionKey
|如果通过查询源从 BigQuery 读取，请使用此 Cloud KMS 密钥加密创建的任何临时表。例如，
projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key。
备注
所有
ClickHouseIO 参数的默认值可以在
ClickHouseIO Apache Beam Connector 中找到
源和目标表模式
为了有效地将 BigQuery 数据集加载到 ClickHouse，并进行列感染过程，进行了以下阶段：
- 模板基于目标 ClickHouse 表构建模式对象。
- 模板迭代 BigQuery 数据集，并尝试根据它们的名称匹配列。
信息
需要说明的是，您的 BigQuery 数据集（表或查询）必须与 ClickHouse 目标表具有完全相同的列名。
数据类型映射
BigQuery 类型根据您的 ClickHouse 表定义进行转换。因此，上表列出了您应该在目标 ClickHouse 表中具有的推荐映射（针对给定的 BigQuery 表/查询）：
|BigQuery 类型
|ClickHouse 类型
|备注
|数组类型
|数组类型
|内部类型必须是此表中列出的支持的基本数据类型之一。
|布尔类型
|布尔类型
|日期类型
|日期类型
|日期时间类型
|日期时间类型
|也适用于
Enum8，
Enum16 和
FixedString。
|字符串类型
|字符串类型
|在 BigQuery 中，所有整数类型（
INT，
SMALLINT，
INTEGER，
BIGINT，
TINYINT，
BYTEINT）都是
INT64 的别名。我们建议您在 ClickHouse 中设置正确的整数大小，因为模板会根据定义的列类型（
Int8，
Int16，
Int32，
Int64）转换列。
|数字 - 整数类型
|整数类型
|在 BigQuery 中，所有整数类型（
INT，
SMALLINT，
INTEGER，
BIGINT，
TINYINT，
BYTEINT）都是
INT64 的别名。我们建议您在 ClickHouse 中设置正确的整数大小，因为模板会根据定义的列类型（
Int8，
Int16，
Int32，
Int64）转换列。模板还将转换在 ClickHouse 表中使用的未分配整数类型（
UInt8，
UInt16，
UInt32，
UInt64）。
|数字 - 浮点类型
|浮点类型
|支持的 ClickHouse 类型：
Float32 和
Float64
运行模板
BigQuery 到 ClickHouse 模板可以通过 Google Cloud CLI 执行。
备注
请务必查看本文档，特别是上述部分，以充分了解模板的配置要求和前提条件。
安装和配置
gcloud CLI
- 如果尚未安装，请安装
gcloudCLI。
- 请遵循 本指南 中的
开始之前部分，以设置运行 DataFlow 模板所需的配置、设置和权限。
运行命令
使用
gcloud dataflow flex-template run 命令运行使用 Flex 模板的 Dataflow 作业。
以下是命令的示例：
命令分解
- 作业名称：
run关键字后面的文本是唯一的作业名称。
- 模板文件： 由
--template-file-gcs-location指定的 JSON 文件定义模板结构以及接受的参数的详细信息。提及的文件路径是公开的，可以使用。
- 参数： 参数用逗号分隔。对于基于字符串的参数，使用双引号将值括起来。
预期响应
运行命令后，您应该会看到类似于以下的响应：
监控作业
在 Google Cloud 控制台中导航到 Dataflow 作业选项卡 以监控作业的状态。您将找到作业的详细信息，包括进度和错误：
故障排除
代码：241. DB::Exception: 内存限制（总计）超出
当 ClickHouse 在处理大量数据批时耗尽内存时，会出现此错误。要解决此问题：
- 增加实例资源：将您的 ClickHouse 服务器升级到具有更多内存的大型实例，以处理数据处理负载。
- 减少批量大小：在您的 Dataflow 作业配置中调整批量大小，将较小的数据块发送到 ClickHouse，从而减少每个批次的内存消耗。 这些更改可能有助于在数据摄取期间平衡资源使用。
模板源代码
模板的源代码可以在 ClickHouse 的 DataflowTemplates 分支中找到。