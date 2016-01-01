Google Dataflow 模板

Google Dataflow 模板提供了一种便捷的方法来执行预构建、现成可用的数据管道，而无需编写自定义代码。这些模板旨在简化常见的数据处理任务，并使用 Apache Beam 进行构建，利用 ClickHouseIO 等连接器与 ClickHouse 数据库无缝集成。通过在 Google Dataflow 上运行这些模板，您可以以最小的努力实现高度可扩展的分布式数据处理。

易于使用 ：模板通过提供针对特定用例量身定制的预配置管道，消除了编码的需求。

：模板通过提供针对特定用例量身定制的预配置管道，消除了编码的需求。 可扩展性 ：Dataflow 确保您的管道有效扩展，处理大容量数据并进行分布式处理。

：Dataflow 确保您的管道有效扩展，处理大容量数据并进行分布式处理。 成本效益：只为您消耗的资源付费，并能够优化管道执行成本。

截至今天，ClickHouse 官方模板可通过 Google Cloud CLI 或 Dataflow REST API 获得。 有关详细的逐步说明，请参阅 Google Dataflow 从模板运行管道指南。