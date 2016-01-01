将 Google Cloud Storage 与 ClickHouse 集成

ClickHouse 认识到 GCS 代表了一个吸引用户分离存储与计算的存储解决方案。为帮助实现这一目标，提供了将 GCS 用作 MergeTree 引擎的存储的支持。这将使用户能够利用 GCS 的可扩展性和成本效益，以及 MergeTree 引擎的插入和查询性能。

要将 GCS 存储桶用作磁盘，我们必须首先在 ClickHouse 配置文件的 conf.d 下声明它。以下是 GCS 磁盘声明的示例。此配置包括多个部分，用于配置 GCS "磁盘"、缓存和在创建表时在 DDL 查询中指定的策略。每个部分的描述如下。

此配置的部分在高亮区域中显示，并指定：

不进行批量删除。当前 GCS 不支持批量删除，因此禁用自动检测以抑制错误信息。

磁盘的类型为 s3 ，因为使用的是 S3 API。

，因为使用的是 S3 API。 GCS 提供的端点

服务帐户的 HMAC 密钥和秘密

本地磁盘上的元数据路径

下面高亮的示例配置启用了 gcs 磁盘的 10Gi 内存缓存。

存储配置策略允许选择数据存储的位置。下面高亮的策略允许通过指定策略 gcs_main 将数据存储在磁盘 gcs 上。例如， CREATE TABLE ... SETTINGS storage_policy='gcs_main' 。

与此磁盘声明相关的完整设置列表可以在 这里 找到。

假设您已配置磁盘以使用具有写入权限的存储桶，您应该能够创建一个表，如下面的示例所示。为简洁起见，我们使用了 NYC 出租车列的子集，并直接流式传输数据到 GCS 支持的表中：

根据硬件情况，这个插入 100 万行的数据可能需要几分钟才能完成。您可以通过 system.processes 表确认进度。可以根据需要将行数调整到 1000 万的限制，并探索一些示例查询。

通过使用 ReplicatedMergeTree 表引擎可以实现与 GCS 磁盘的复制。有关详细信息，请参见 使用 GCS 在两个 GCP 区域之间复制一个分片 指南。

Cloud Storage XML API 与某些与 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 等服务协同工作的工具和库是相互操作的。

有关调优线程的更多信息，请参见 优化性能。

提示 在 ClickHouse Cloud 中默认使用对象存储，如果您在 ClickHouse Cloud 中运行，则无需遵循此过程。

本教程旨在描述一个运行在 Google Cloud 中的复制 ClickHouse 部署，并使用 Google Cloud Storage (GCS) 作为 ClickHouse 存储磁盘的 "类型"。

在本教程中，您将在 Google Cloud Engine 虚拟机上部署 ClickHouse 服务器节点，每个节点都有一个相应的 GCS 存储桶。复制由一组 ClickHouse Keeper 节点协调，这些节点也以虚拟机的形式部署。

高可用性的示例要求：

两个 ClickHouse 服务器节点，位于两个 GCP 区域

两个 GCS 存储桶，部署在与两个 ClickHouse 服务器节点相同的区域

三个 ClickHouse Keeper 节点，其中两个部署在与 ClickHouse 服务器节点相同的区域。第三个可以与前两个 Keeper 节点中的一个在同一区域，但在不同的可用区。

ClickHouse Keeper 需要两个节点才能正常工作，因此需要三个节点以实现高可用性。

在三个区域中部署五个虚拟机：

区域 ClickHouse 服务器 存储桶 ClickHouse Keeper 1 chnode1 bucket_regionname keepernode1 2 chnode2 bucket_regionname keepernode2 3 * keepernode3

* 这可以是在与 1 或 2 相同区域中的不同可用区。

在两个主机上部署 ClickHouse，在示例配置中，这些主机被命名为 chnode1 和 chnode2 。

将 chnode1 放置在一个 GCP 区域中， chnode2 放置在第二个区域。在本指南中，使用 us-east1 和 us-east4 作为计算引擎虚拟机的区域，以及用于 GCS 存储桶的区域。

备注 在配置完成之前，请勿启动 clickhouse server 。只需安装它即可。

在 ClickHouse 服务器节点执行部署步骤时，请参考 安装说明。

在三个主机上部署 ClickHouse Keeper，在示例配置中，这些主机被命名为 keepernode1 、 keepernode2 和 keepernode3 。可以在与 chnode1 相同的区域部署 keepernode1 ，在与 chnode2 相同的区域部署 keepernode2 ，并在任一区域中以与该区域中的 ClickHouse 节点不同的可用区中部署 keepernode3 。

在为 ClickHouse Keeper 节点执行部署步骤时，请参考 安装说明。

为了实现高可用性，两个 ClickHouse 服务器将位于不同区域。每个服务器将在同一区域中拥有一个 GCS 存储桶。

在 Cloud Storage > Buckets 中选择 CREATE BUCKET。对于本教程，在 us-east1 和 us-east4 中创建了两个存储桶。存储桶是单区域的，标准存储类别，不公开。当提示时，请启用公共访问防止。如有必要，不要创建文件夹，它们将在 ClickHouse 写入存储时创建。

如果您需要逐步创建存储桶和 HMAC 密钥的说明，请展开 创建 GCS 存储桶和 HMAC 密钥 并按照提示操作：

创建 GCS 存储桶和 HMAC 密钥 打开 Cloud Storage > 设置 > 互操作性，选择现有的 访问密钥，或者 为服务帐户创建密钥。 本指南涵盖了为新服务帐户创建新密钥的步骤。 如果这是一个没有现有服务帐户的项目，创建新帐户。 创建服务帐户有三个步骤，在第一步为帐户提供一个有意义的名称、ID 和描述。 在互操作性设置对话框中，建议选择 IAM 角色 Storage Object Admin；在第二步选择该角色。 第三步是可选的，本指南中未使用。您可以根据您的政策允许用户拥有这些权限。 服务帐户 HMAC 密钥将显示。保存此信息，因为它将在 ClickHouse 配置中使用。

所有 ClickHouse Keeper 节点的配置文件相同，唯一的区别是 server_id 行（下面第一行高亮）。根据 ClickHouse Keeper 服务器的主机名修改文件，并在每台服务器上将 server_id 设置为与 raft_configuration 中的相应 server 条目匹配。本例中 server_id 设置为 3 ，我们在 raft_configuration 中高亮显示了相应的行。

编辑文件以包含您的主机名，并确保它们可以从 ClickHouse 服务器节点和 Keeper 节点解析

将文件复制到对应位置 ( /etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml 在每个 Keeper 服务器上)

在每个 Keeper 服务器上) 根据其在 raft_configuration 中的条目编号编辑每台机器上的 server_id

best practice 本指南中的某些步骤会要求您将配置文件放置在 /etc/clickhouse-server/config.d/ 下。这是 Linux 系统上配置覆盖文件的默认位置。当您将这些文件放入该目录中时，ClickHouse 会将内容与默认配置合并。通过将这些文件放入 config.d 目录，您将避免在升级时丢失配置。

默认情况下，ClickHouse 监听回环接口，在复制设置中，机器之间需要网络连接。监听所有接口：

复制由 ClickHouse Keeper 协调。此配置文件通过主机名和端口号标识 ClickHouse Keeper 节点。

编辑主机名以匹配您的 Keeper 主机

此文件配置集群中每个 ClickHouse 服务器的主机名和端口。默认配置文件包含示例集群定义，为了仅显示完全配置的集群，向 remote_servers 条目添加了标签 replace="true" ，以便当此配置与默认配置合并时，它替换 remote_servers 部分而不是添加到其中。

编辑文件包含您的主机名，并确保这些主机可以从 ClickHouse 服务器节点解析

此文件配置与 ClickHouse Keeper 路径相关的设置。特别是用于识别数据属于哪个副本的宏。在一台服务器上，副本应指定为 replica_1 ，而在另一台服务器上指定为 replica_2 。根据我们的示例，如果一个副本存储在南卡罗来纳州，另一个存储在维吉尼亚州，那么值可以是 carolina 和 virginia ；只需确保它们在每台机器上不同。

ClickHouse 存储配置包括 disks 和 policies 。下面配置的磁盘名为 gcs ，类型为 s3 。类型为 s3 是因为 ClickHouse 将 GCS 存储桶视为 AWS S3 存储桶。需要两份此配置，每个 ClickHouse 服务器节点一份。

在下面的配置中应进行以下替换。

这两台 ClickHouse 服务器节点之间的替换不同：

REPLICA 1 BUCKET 应设置为与服务器同一区域的存储桶名称

应设置为与服务器同一区域的存储桶名称 REPLICA 1 FOLDER 应在一台服务器上更改为 replica_1 ，在另一台变更为 replica_2

这些替换在两个节点之间是相同的：

access_key_id 应设置为先前生成的 HMAC 密钥

应设置为先前生成的 HMAC 密钥 secret_access_key 应设置为先前生成的 HMAC 秘密

根据您的操作系统使用相应的命令，例如：

使用 netcat 向 ClickHouse Keeper 发送命令。例如， mntr 返回 ClickHouse Keeper 集群的状态。如果您在每个 Keeper 节点上运行该命令，将看到一个是领导者，其他两个是跟随者：

在 chnode1 和 chnode2 上运行：

system.disks 应包含每个磁盘的记录：

default

gcs

cache