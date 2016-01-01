故障排查与最佳实践

错误信息：

Test grants failed, cause: user is missing the required grants on *.*: ALTER, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT

原因： Fivetran 用户没有所需的特权。该连接器要求在 *.* (所有数据库和表) 上授予 ALTER 、 CREATE DATABASE 、 CREATE TABLE 、 INSERT 和 SELECT 。

注意 授权检查会查询 system.grants ，且只匹配直接授予用户的授权。通过 ClickHouse 角色分配的特权无法被检测到。更多详情请参阅基于角色的授权部分。

解决方案：

将所需特权直接授予 Fivetran 用户：

GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

错误信息：

error while waiting for all mutations to be completed: ... initial cause: ...

原因： 已提交 ALTER TABLE ... UPDATE 或 ALTER TABLE ... DELETE mutation，但连接器在等待该 mutation 在所有副本上完成时超时。错误中的“初始原因”部分通常包含原始的 ClickHouse 错误 (通常是代码 341，即“Unfinished”) 。

这可能发生在以下情况下：

ClickHouse Cloud 集群负载过重。

一个或多个节点在执行 mutation 期间宕机。

解决方案：

检查 mutation 进度：运行以下查询，检查是否存在待处理的 mutation： SELECT database, table, mutation_id, command, create_time, is_done FROM system.mutations WHERE NOT is_done ORDER BY create_time DESC; 检查集群健康状况：确保所有节点均正常。 等待并再试行：集群恢复健康后，mutation 最终会完成。Fivetran 会自动再次试行同步。

错误信息：

如果列不匹配是由源端 schema 发生变化导致的，可能会出现不同的错误。例如：

columns count in ClickHouse table (8) does not match the input file (6). Expected columns: id, name, ..., got: id, name, ...

或：

column user_email was not found in the table definition. Table columns: ...; input file columns: ...

**原因：**ClickHouse 目标表中的列与正在同步的数据列不一致。出现这种情况通常是因为：

有人手动向 ClickHouse 表中添加或删除了列。

源端的 schema 修改未被正确传递。

解决方案：

**请勿手动修改由 Fivetran 管理的表。**参见最佳实践。 将列修改回去：如果你清楚该列应使用哪种类型，请参考类型转换对照，将该列修改回预期类型。 重新同步该表：在 Fivetran 仪表板中，为受影响的表触发一次历史重新同步。 删除并重新创建：作为最后的手段，删除目标表，让 Fivetran 在下一次同步时重新创建该表。

错误信息：

code: 168, message: AST is too big. Maximum: 50000

或

code: 62, message: Max query size exceeded

原因： 大批次的 UPDATE 或 DELETE 操作会生成抽象语法树非常复杂的 SQL 语句。这种情况在宽表或启用历史模式时很常见。

解决方案：

在进阶配置文件中调低 mutation_batch_size 和 hard_delete_batch_size 。两者的默认值均为 1500 ，可接受的取值范围为 200 到 1500 。

错误信息：

code: 241, message: (total) memory limit exceeded: would use 14.01 GiB

原因： INSERT 操作所需内存超过了可用内存。通常发生在大规模初始同步、Wide 表或并发批次操作期间。

解决方案：

降低 write_batch_size ：对于大型表，尝试将其调低到 50,000。 降低数据库负载：检查 ClickHouse Cloud 服务的负载情况，确认是否过载。 扩容 ClickHouse Cloud 服务 以提供更多内存。

错误消息：

ClickHouse connection error: unexpected EOF

或者在 Fivetran 日志中出现没有堆栈跟踪的 FAILURE_WITH_TASK 。

原因：

IP 访问列表未配置为允许 Fivetran 的流量。

Fivetran 与 ClickHouse Cloud 之间出现暂时性的网络问题。

损坏或无效的源数据导致目标连接器崩溃。

解决方案：

检查 IP 访问列表：在 ClickHouse Cloud 中，前往 设置 > 安全，添加 Fivetran IP addresses，或允许任意来源访问。 重试：较新的连接器版本会自动重试 EOF 错误。偶发错误 (每天 1–2 次) 通常属于暂时性问题。 如果问题持续存在：向 ClickHouse 提交支持工单，并提供错误发生的时间范围。同时联系 Fivetran 支持团队，协助排查源数据质量问题。

错误信息：

cause: can't map type UInt64 to Fivetran types

原因： 该连接器会将 LONG 映射为 Int64 ，不会映射为 UInt64 。当在由 Fivetran 管理的表中手动更改列类型时，就会出现此错误。

解决方案：

不要手动修改列类型，尤其不要修改由 Fivetran 管理的表中的列类型。 如需恢复：将该列改回预期类型 (例如 Int64 ) ，或者删除该表并重新同步。 对于自定义类型：可在由 Fivetran 管理的表上创建 materialized view。

错误信息：

Failed to alter table ... cause: no primary keys for table

**原因：**每个 ClickHouse 表都需要定义 ORDER BY 。当源端没有主键时，Fivetran 会自动添加 _fivetran_id 。如果源端定义了主键，但数据中不包含该主键，就可能在某些边缘情况下出现此错误。

解决方案：

联系 Fivetran 支持团队，排查源管道。 检查源 schema：确保数据中包含主键列。

错误信息：

user is missing the required grants on *.*: ALTER, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT

**原因：**连接器会使用以下方式检查授权：

SELECT access_type, database, table, column FROM system.grants WHERE user_name = 'my_user'

这只会返回直接授权。通过 ClickHouse 角色分配的特权会显示为 user_name = NULL 和 role_name = 'my_role' ，因此此检查无法识别它们。

解决方案：

直接向 Fivetran 用户授予特权：

GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

如果摄取负载较高，可考虑使用 ClickHouse Cloud 的 compute-compute separation 为 Fivetran 写入工作负载创建专用服务。这样可以将摄取与分析查询隔离开来，避免资源争用。

例如，可以采用以下架构：

Service A (writer) ：Fivetran 目标端 + 其他摄取工具 (ClickPipes、Kafka 连接器)

：Fivetran 目标端 + 其他摄取工具 (ClickPipes、Kafka 连接器) Service B (reader)：BI 工具、仪表板、即席查询

ClickHouse 对 Fivetran 目标表使用 SharedReplacingMergeTree ，它是 ClickHouse Cloud 中 ReplacingMergeTree 表引擎 的一个变体。具有相同主键的重复行属于正常现象——去重会在后台合并过程中异步进行。读取时，需要注意避免返回重复行，因为某些行可能尚未完成去重。

使用 FINAL 关键字是避免重复行的最简单方式，因为它会在读取时强制合并所有尚未去重的行：

SELECT * FROM schema.table FINAL WHERE ...

有几种方法可以优化此 FINAL 操作——例如，在 WHERE 条件中对键列进行过滤。有关更多详细信息，请参阅 ReplacingMergeTree 指南中的 FINAL 性能 一节。

如果这些优化仍然不够，您还有其他选项，可以在不使用 FINAL 的情况下正确处理重复项：

Fivetran 会将源表的主键复制为 ClickHouse 的 ORDER BY 子句。当源表没有主键时， _fivetran_id (一个 UUID) 会成为排序键，这可能导致查询性能不佳，因为 ClickHouse 会基于 ORDER BY 列构建其稀疏主索引。

如果其他优化措施仍不足够，可考虑以下建议：

将 Fivetran 表视为原始暂存表。 不要直接将其用于分析查询。 如果查询性能仍然不够理想，请使用可刷新materialized view创建该表的副本，并将 ORDER BY 优化为更适合你的查询模式。与增量materialized view不同，可刷新materialized view会按计划重新运行完整查询，因此能够正确处理 Fivetran 在同步期间执行的 UPDATE 和 DELETE 操作： CREATE MATERIALIZED VIEW schema.table_optimized REFRESH EVERY 1 HOUR ENGINE = ReplacingMergeTree() ORDER BY (user_id, event_date) AS SELECT * FROM schema.table_raw FINAL; 注意 对于由 Fivetran 管理的表，应避免使用增量 (不可刷新) materialized view。由于 Fivetran 会执行 UPDATE 和 DELETE 操作来保持数据同步，增量materialized view无法反映这些变更，因此会包含过时或错误的数据。

避免对由 Fivetran 管理的表手动执行 DDL 变更 (例如 ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ) 。连接器要求使用其创建的 schema。手动修改可能导致类型映射错误以及 schema 不匹配问题。

如需自定义转换，请使用 materialized view。

诊断故障时：

检查 ClickHouse system.query_log ，排查服务器端问题。

，排查服务器端问题。 如遇客户端问题，请联系 Fivetran 寻求帮助。

如果是连接器缺陷，请创建 GitHub issue或联系 ClickHouse Support。

使用以下查询来诊断 ClickHouse 端的同步失败问题。

SELECT event_time, query, exception_code, exception FROM system.query_log WHERE client_name LIKE 'fivetran-destination%' AND exception_code > 0 ORDER BY event_time DESC LIMIT 50;