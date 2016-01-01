故障排查与最佳实践
常见错误
授权测试失败，或因权限问题导致相关操作失败
错误信息：
原因： Fivetran 用户没有所需的特权。该连接器要求在
*.* (所有数据库和表) 上授予
ALTER、
CREATE DATABASE、
CREATE TABLE、
INSERT 和
SELECT。
授权检查会查询
system.grants，且只匹配直接授予用户的授权。通过 ClickHouse 角色分配的特权无法被检测到。更多详情请参阅基于角色的授权部分。
解决方案：
将所需特权直接授予 Fivetran 用户：
等待所有 mutation 完成时发生错误
错误信息：
原因： 已提交
ALTER TABLE ... UPDATE 或
ALTER TABLE ... DELETE mutation，但连接器在等待该 mutation 在所有副本上完成时超时。错误中的“初始原因”部分通常包含原始的 ClickHouse 错误 (通常是代码 341，即“Unfinished”) 。
这可能发生在以下情况下：
- ClickHouse Cloud 集群负载过重。
- 一个或多个节点在执行 mutation 期间宕机。
解决方案：
- 检查 mutation 进度：运行以下查询，检查是否存在待处理的 mutation：
- 检查集群健康状况：确保所有节点均正常。
- 等待并再试行：集群恢复健康后，mutation 最终会完成。Fivetran 会自动再次试行同步。
列不匹配错误
错误信息：
如果列不匹配是由源端 schema 发生变化导致的，可能会出现不同的错误。例如：
或：
**原因：**ClickHouse 目标表中的列与正在同步的数据列不一致。出现这种情况通常是因为：
- 有人手动向 ClickHouse 表中添加或删除了列。
- 源端的 schema 修改未被正确传递。
解决方案：
- **请勿手动修改由 Fivetran 管理的表。**参见最佳实践。
- 将列修改回去：如果你清楚该列应使用哪种类型，请参考类型转换对照，将该列修改回预期类型。
- 重新同步该表：在 Fivetran 仪表板中，为受影响的表触发一次历史重新同步。
- 删除并重新创建：作为最后的手段，删除目标表，让 Fivetran 在下一次同步时重新创建该表。
AST 过于庞大 (代码 168)
错误信息：
或
原因： 大批次的 UPDATE 或 DELETE 操作会生成抽象语法树非常复杂的 SQL 语句。这种情况在宽表或启用历史模式时很常见。
解决方案：
在进阶配置文件中调低
mutation_batch_size 和
hard_delete_batch_size。两者的默认值均为
1500，可接受的取值范围为
200 到
1500。
内存超限 / OOM (代码 241)
错误信息：
原因：
INSERT 操作所需内存超过了可用内存。通常发生在大规模初始同步、Wide 表或并发批次操作期间。
解决方案：
- 降低
write_batch_size：对于大型表，尝试将其调低到 50,000。
- 降低数据库负载：检查 ClickHouse Cloud 服务的负载情况，确认是否过载。
- 扩容 ClickHouse Cloud 服务 以提供更多内存。
意外 EOF / 连接错误
错误消息：
或者在 Fivetran 日志中出现没有堆栈跟踪的
FAILURE_WITH_TASK。
原因：
- IP 访问列表未配置为允许 Fivetran 的流量。
- Fivetran 与 ClickHouse Cloud 之间出现暂时性的网络问题。
- 损坏或无效的源数据导致目标连接器崩溃。
解决方案：
- 检查 IP 访问列表：在 ClickHouse Cloud 中，前往 设置 > 安全，添加 Fivetran IP addresses，或允许任意来源访问。
- 重试：较新的连接器版本会自动重试 EOF 错误。偶发错误 (每天 1–2 次) 通常属于暂时性问题。
- 如果问题持续存在：向 ClickHouse 提交支持工单，并提供错误发生的时间范围。同时联系 Fivetran 支持团队，协助排查源数据质量问题。
无法映射 UInt64 类型
错误信息：
原因： 该连接器会将
LONG 映射为
Int64，不会映射为
UInt64。当在由 Fivetran 管理的表中手动更改列类型时，就会出现此错误。
解决方案：
- 不要手动修改列类型，尤其不要修改由 Fivetran 管理的表中的列类型。
- 如需恢复：将该列改回预期类型 (例如
Int64) ，或者删除该表并重新同步。
- 对于自定义类型：可在由 Fivetran 管理的表上创建 materialized view。
表没有主键
错误信息：
**原因：**每个 ClickHouse 表都需要定义
ORDER BY。当源端没有主键时，Fivetran 会自动添加
_fivetran_id。如果源端定义了主键，但数据中不包含该主键，就可能在某些边缘情况下出现此错误。
解决方案：
- 联系 Fivetran 支持团队，排查源管道。
- 检查源 schema：确保数据中包含主键列。
基于角色的授权失败
错误信息：
**原因：**连接器会使用以下方式检查授权：
这只会返回直接授权。通过 ClickHouse 角色分配的特权会显示为
user_name = NULL 和
role_name = 'my_role'，因此此检查无法识别它们。
解决方案：
直接向 Fivetran 用户授予特权：
最佳实践
Fivetran 专用 ClickHouse 服务
如果摄取负载较高，可考虑使用 ClickHouse Cloud 的 compute-compute separation 为 Fivetran 写入工作负载创建专用服务。这样可以将摄取与分析查询隔离开来，避免资源争用。
例如，可以采用以下架构：
- Service A (writer)：Fivetran 目标端 + 其他摄取工具 (ClickPipes、Kafka 连接器)
- Service B (reader)：BI 工具、仪表板、即席查询
优化读取查询
ClickHouse 对 Fivetran 目标表使用
SharedReplacingMergeTree，它是 ClickHouse Cloud 中
ReplacingMergeTree 表引擎 的一个变体。具有相同主键的重复行属于正常现象——去重会在后台合并过程中异步进行。读取时，需要注意避免返回重复行，因为某些行可能尚未完成去重。
使用
FINAL 关键字是避免重复行的最简单方式，因为它会在读取时强制合并所有尚未去重的行：
有几种方法可以优化此
FINAL 操作——例如，在
WHERE 条件中对键列进行过滤。有关更多详细信息，请参阅 ReplacingMergeTree 指南中的 FINAL 性能 一节。
如果这些优化仍然不够，您还有其他选项，可以在不使用
FINAL 的情况下正确处理重复项：
- 如果您要查询一个始终递增的数值列，您可以使用
max(the_column)。
- 如果您需要获取某个特定键对应的某些列的最新值，您可以使用
argMax(the_column, _fivetran_id)。
主键与 ORDER BY 优化
Fivetran 会将源表的主键复制为 ClickHouse 的
ORDER BY 子句。当源表没有主键时，
_fivetran_id (一个 UUID) 会成为排序键，这可能导致查询性能不佳，因为 ClickHouse 会基于
ORDER BY 列构建其稀疏主索引。
如果其他优化措施仍不足够，可考虑以下建议：
-
将 Fivetran 表视为原始暂存表。 不要直接将其用于分析查询。
-
如果查询性能仍然不够理想，请使用可刷新materialized view创建该表的副本，并将
ORDER BY优化为更适合你的查询模式。与增量materialized view不同，可刷新materialized view会按计划重新运行完整查询，因此能够正确处理 Fivetran 在同步期间执行的
UPDATE和
DELETE操作：注意
对于由 Fivetran 管理的表，应避免使用增量 (不可刷新) materialized view。由于 Fivetran 会执行
UPDATE和
DELETE操作来保持数据同步，增量materialized view无法反映这些变更，因此会包含过时或错误的数据。
不要手动修改由 Fivetran 管理的表
避免对由 Fivetran 管理的表手动执行 DDL 变更 (例如
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN) 。连接器要求使用其创建的 schema。手动修改可能导致类型映射错误以及 schema 不匹配问题。
如需自定义转换，请使用 materialized view。
调试操作
诊断故障时：
- 检查 ClickHouse
system.query_log，排查服务器端问题。
- 如遇客户端问题，请联系 Fivetran 寻求帮助。
如果是连接器缺陷，请创建 GitHub issue或联系 ClickHouse Support。
调试 Fivetran 同步
使用以下查询来诊断 ClickHouse 端的同步失败问题。