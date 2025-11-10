技术参考
配置详情
用户和角色管理
建议不要使用
default 用户；请改为创建一个专用用户，仅用于此 Fivetran 目标端。以下命令需使用
default 用户执行，并会创建一个具有所需特权的新
fivetran_user。
此外，您可以撤销
fivetran_user 对某些数据库的访问权限。
例如，执行以下文后，我们将限制对
default 数据库的访问权限：
您可以在 ClickHouse SQL 控制台中执行这些语句。
进阶配置
ClickHouse Cloud 目标端支持可选的 JSON 配置文件，可用于更进阶的使用场景。您可以通过覆盖控制批次大小、并行度、连接池和请求超时的默认设置，精细调整目标端行为。
此配置完全可选。如果未上传文件，目标端将使用适用于大多数使用场景的合理默认值。
该文件必须是有效的 JSON，并且符合下文描述的 schema。
如果您需要在初始设置完成后修改配置，可以在 Fivetran 仪表板中编辑目标端配置并上传更新后的文件。
该配置文件包含一个顶层部分：
您可以在其中指定以下配置，用于控制 ClickHouse 目标端连接器自身的内部行为。 这些配置会影响连接器在将数据发送到 ClickHouse 之前处理数据的方式。
|设置
|类型
|默认值
|允许范围
|描述
write_batch_size
|整数
100000
|5,000 – 100,000
|插入、更新和替换操作中，每个批次包含的行数。
select_batch_size
|整数
1500
|200 – 1,500
|更新期间用于 SELECT 查询的每个批次包含的行数。
mutation_batch_size
|整数
1500
|200 – 1,500
|历史模式下，ALTER TABLE UPDATE mutation 每个批次包含的行数。如果您遇到 SQL 语句过大的情况，请调低该值。
hard_delete_batch_size
|整数
1500
|200 – 1,500
|普通同步和历史模式下，硬删除操作每个批次包含的行数。如果您遇到 SQL 语句过大的情况，请调低该值。
所有字段均为可选项。如果未指定某个字段，则使用默认值。 如果某个值超出允许范围，目标端连接器会在同步期间报告错误。 未知字段会被静默忽略 (同时会记录一条警告) ，且不会导致错误，因此在新增设置时可保持前向兼容。
示例：
类型转换对照
Fivetran ClickHouse 目标端中，Fivetran 数据类型与 ClickHouse 类型的对照关系如下：
|Fivetran 类型
|ClickHouse 类型
|BOOLEAN
|Bool
|SHORT
|Int16
|INT
|Int32
|LONG
|Int64
|BIGDECIMAL
|Decimal(P, S)
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|LOCALDATE
|Date32
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, 'UTC')
|INSTANT
|DateTime64(9, 'UTC')
|STRING
|String
|LOCALTIME
|String * **
|BINARY
|String *
|XML
|String *
|JSON
|String *
- BINARY、XML、LOCALTIME 和 JSON 会存储为 String，因为 ClickHouse 的
String类型可以表示任意字节序列。该目标端会添加列注释，以标明原始数据类型。ClickHouse 的 JSON 数据类型未被使用，因为它已被标记为废弃，且从未建议用于生产环境。 ** 注意：用于跟踪 LOCALTIME 类型支持情况的 issue：clickhouse-fivetran-destination #15。
日期和时间值范围
Fivetran 数据源可发送范围在 0001-01-01, 9999-12-31 内的日期和时间值。 ClickHouse Cloud 的日期类型支持范围更窄，因此超出支持范围的值会被静默调整到最近的边界值：
|Fivetran type
|ClickHouse Cloud type
|Min value
|Max value
|LOCALDATE
|Date32
|1900-01-01
|2299-12-31
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, 'UTC')
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
|INSTANT
|DateTime64(9, 'UTC')
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
- INSTANT 的上限为 2262-04-11 23:47:16，因为 DateTime64(9) 将自纪元以来的纳秒数存储为 int64，而 2^63 - 1 纳秒对应的正是这个日期。 ClickHouse 本身支持精度 <= 9 的 DateTime64，最高可达 2299-12-31 23:59:59。
- LOCALDATETIME 的上限同样受限于 2262-04-11 23:47:16，这是由于 Go ClickHouse 驱动中的一个已知 bug：在进行缩放前，所有 DateTime64 精度都会调用
time.Time.UnixNano()，因此即使精度为 0，超过 2262 年的日期也会导致 int64 溢出。
目标表
ClickHouse Cloud 目标表使用
Replacing 类型的
SharedMergeTree 系列引擎
(具体为
SharedReplacingMergeTree) ，并以
_fivetran_synced 列进行版本控制。
除主键 (排序键) 和 Fivetran 元数据列外，每一列都会创建为
Nullable(T)，其中
T 是基于数据类型对照的
ClickHouse Cloud 类型。
表结构会因连接器配置的 Fivetran 同步模式 而有所不同：软删除 (默认) 或 历史模式 (SCD Type 2) 。
软删除模式
在软删除模式下，每个目标表都包含以下元数据列：
|列
|类型
|说明
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|记录由 Fivetran 同步时的时间戳。用作
SharedReplacingMergeTree 的版本列。
_fivetran_deleted
Bool
|软删除标记。源记录删除时，该值设为
true。
_fivetran_id
String
|自动生成的唯一标识符。仅当源表没有主键时才会出现。
源表中只有一个主键
例如，源表
users 有一个主键列
id (
INT) 和一个普通列
name (
STRING)。
目标表定义如下：
在这种情况下，
id 列被选作表的排序键。
源表中有多个主键
如果源表有多个主键，则按它们在 Fivetran 源表定义中出现的顺序使用。
例如，存在一个源表
items，其主键列为
id (
INT) 和
name (
STRING) ，此外还有一个普通列
description (
STRING) 。目标表的定义如下：
此时，选择
id 和
name 列作为表的排序键。
源表中无主键
如果源表没有主键，Fivetran 会添加一个唯一标识符列
_fivetran_id。
假设源端的
events 表仅包含
event (
STRING) 和
timestamp (
LOCALDATETIME) 两列。
在这种情况下，目标表如下：
由于
_fivetran_id 具有唯一性，且没有其他主键可选，因此将其用作表的排序键。
历史模式 (SCD Type 2)
启用历史模式后， 目标表会保留每条记录的每个版本，而不是覆盖之前的值。 这实现了 Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2) ， 从而保留所有变更的完整审计记录。
在历史模式下，每个目标表都包含以下元数据列：
|列
|类型
|说明
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|记录由 Fivetran 同步时的时间戳。用作
SharedReplacingMergeTree 的版本列。
_fivetran_start
DateTime64(9, 'UTC')
|该记录版本开始生效时的时间戳。是表排序键的一部分。
_fivetran_end
Nullable(DateTime64(9, 'UTC'))
|该记录版本被替代时的时间戳。对于当前生效的记录，设置为
2262-04-11 23:47:16。
_fivetran_active
Nullable(Bool)
|该记录是否为当前生效的版本。
_fivetran_id
String
|自动生成的唯一标识符。仅当源表没有主键时才存在。
_fivetran_start 列始终作为复合排序键的最后一个元素包含在
ORDER BY 子句中。
这样可使同一条记录的多个版本 (具有不同的开始时间) 在表中共存。
当记录更新时：
- 先前版本的
_fivetran_end会被设置为新版本
_fivetran_start减去一纳秒，且
_fivetran_active会被设置为
false。
- 插入新版本时，
_fivetran_active会设置为
true，同时
_fivetran_end会设置为
2262-04-11 23:47:16.000000000(
DateTime64(9)的最大值) 。
源表中只有一个主键
例如，源表
users 包含主键列
id (
INT) ，以及普通列
name (
STRING) 和
status (
STRING) 。
历史模式下的目标表定义如下：
在这种情况下，
id 和
_fivetran_start 组成复合排序键。
经过几次同步后，该表可能包含以下数据：
|id
|name
|status
|_fivetran_start
|_fivetran_end
|_fivetran_active
|1
|name 1
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2025-11-11 20:56:59.999000000
|false
|1
|name 11
|TODO
|2025-11-11 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
|2
|name 2
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
记录
id=1 有两个版本：原始版本 (
name 1，非活跃) 和更新后的版本 (
name 11，活跃) 。
记录
id=2 只有一个版本，且当前处于活跃状态。
源表中存在多个主键
如果源表有多个主键，这些主键都会包含在
ORDER BY 中，并且
_fivetran_start 会作为最后一个元素。
例如，源表
items 的主键列为
id (
INT) 和
name (
STRING) ，此外还有一个
普通列
description (
STRING) 。在历史模式下，目标表的定义如下：
在这种情况下，
id、
name 和
_fivetran_start 组成复合排序键。
源表中没有主键
如果源表没有主键，Fivetran 会添加一个名为
_fivetran_id 的唯一标识符列，
并将
_fivetran_start 追加到排序键中。
以源表中仅包含
event (
STRING) 和
timestamp (
LOCALDATETIME) 两列的
events 表为例。
历史模式下的目标表如下：
由于
_fivetran_id 和
_fivetran_start 共同构成复合排序键。
选择无重复数据的最新版本
SharedReplacingMergeTree 会在后台执行数据去重，
且仅在未知时间点的合并过程中进行。
不过，也可以使用
FINAL 关键字临时查询无重复数据的最新版本：
请参阅故障排除指南中的优化读取查询"部分，了解查询优化技巧。
网络故障时的重试
ClickHouse Cloud 目标端会使用指数退避算法，对瞬时性网络错误进行重试。
即使目标端已经插入数据，这样做也是安全的，因为任何可能出现的重复数据都会由
SharedReplacingMergeTree 表引擎处理。