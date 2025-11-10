技术参考

建议不要使用 default 用户；请改为创建一个专用用户，仅用于此 Fivetran 目标端。以下命令需使用 default 用户执行，并会创建一个具有所需特权的新 fivetran_user 。

CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>'; -- use a secure password generator GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

此外，您可以撤销 fivetran_user 对某些数据库的访问权限。 例如，执行以下文后，我们将限制对 default 数据库的访问权限：

REVOKE ALL ON default.* FROM fivetran_user;

您可以在 ClickHouse SQL 控制台中执行这些语句。

ClickHouse Cloud 目标端支持可选的 JSON 配置文件，可用于更进阶的使用场景。您可以通过覆盖控制批次大小、并行度、连接池和请求超时的默认设置，精细调整目标端行为。

注意 此配置完全可选。如果未上传文件，目标端将使用适用于大多数使用场景的合理默认值。

该文件必须是有效的 JSON，并且符合下文描述的 schema。

如果您需要在初始设置完成后修改配置，可以在 Fivetran 仪表板中编辑目标端配置并上传更新后的文件。

该配置文件包含一个顶层部分：

{ "destination_configurations": { ... } }

您可以在其中指定以下配置，用于控制 ClickHouse 目标端连接器自身的内部行为。 这些配置会影响连接器在将数据发送到 ClickHouse 之前处理数据的方式。

设置 类型 默认值 允许范围 描述 write_batch_size 整数 100000 5,000 – 100,000 插入、更新和替换操作中，每个批次包含的行数。 select_batch_size 整数 1500 200 – 1,500 更新期间用于 SELECT 查询的每个批次包含的行数。 mutation_batch_size 整数 1500 200 – 1,500 历史模式下，ALTER TABLE UPDATE mutation 每个批次包含的行数。如果您遇到 SQL 语句过大的情况，请调低该值。 hard_delete_batch_size 整数 1500 200 – 1,500 普通同步和历史模式下，硬删除操作每个批次包含的行数。如果您遇到 SQL 语句过大的情况，请调低该值。

所有字段均为可选项。如果未指定某个字段，则使用默认值。 如果某个值超出允许范围，目标端连接器会在同步期间报告错误。 未知字段会被静默忽略 (同时会记录一条警告) ，且不会导致错误，因此在新增设置时可保持前向兼容。

示例：

{ "destination_configurations": { "write_batch_size": 50000, "select_batch_size": 200 } }

Fivetran ClickHouse 目标端中，Fivetran 数据类型与 ClickHouse 类型的对照关系如下：

注意 BINARY、XML、LOCALTIME 和 JSON 会存储为 String，因为 ClickHouse 的 String 类型可以表示任意字节序列。该目标端会添加列注释，以标明原始数据类型。ClickHouse 的 JSON 数据类型未被使用，因为它已被标记为废弃，且从未建议用于生产环境。 ** 注意：用于跟踪 LOCALTIME 类型支持情况的 issue：clickhouse-fivetran-destination #15。

Fivetran 数据源可发送范围在 0001-01-01, 9999-12-31 内的日期和时间值。 ClickHouse Cloud 的日期类型支持范围更窄，因此超出支持范围的值会被静默调整到最近的边界值：

Fivetran type ClickHouse Cloud type Min value Max value LOCALDATE Date32 1900-01-01 2299-12-31 LOCALDATETIME DateTime64(0, 'UTC') 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16 INSTANT DateTime64(9, 'UTC') 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16

INSTANT 的上限为 2262-04-11 23:47:16，因为 DateTime64(9) 将自纪元以来的纳秒数存储为 int64，而 2^63 - 1 纳秒对应的正是这个日期。 ClickHouse 本身支持精度 <= 9 的 DateTime64，最高可达 2299-12-31 23:59:59。

LOCALDATETIME 的上限同样受限于 2262-04-11 23:47:16，这是由于 Go ClickHouse 驱动中的一个已知 bug：在进行缩放前，所有 DateTime64 精度都会调用 time.Time.UnixNano() ，因此即使精度为 0，超过 2262 年的日期也会导致 int64 溢出。

ClickHouse Cloud 目标表使用 Replacing 类型的 SharedMergeTree 系列引擎 (具体为 SharedReplacingMergeTree ) ，并以 _fivetran_synced 列进行版本控制。

除主键 (排序键) 和 Fivetran 元数据列外，每一列都会创建为 Nullable(T)，其中 T 是基于数据类型对照的 ClickHouse Cloud 类型。

表结构会因连接器配置的 Fivetran 同步模式 而有所不同：软删除 (默认) 或 历史模式 (SCD Type 2) 。

在软删除模式下，每个目标表都包含以下元数据列：

列 类型 说明 _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') 记录由 Fivetran 同步时的时间戳。用作 SharedReplacingMergeTree 的版本列。 _fivetran_deleted Bool 软删除标记。源记录删除时，该值设为 true 。 _fivetran_id String 自动生成的唯一标识符。仅当源表没有主键时才会出现。

例如，源表 users 有一个主键列 id ( INT ) 和一个普通列 name ( STRING )。 目标表定义如下：

CREATE TABLE `users` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192

在这种情况下， id 列被选作表的排序键。

如果源表有多个主键，则按它们在 Fivetran 源表定义中出现的顺序使用。

例如，存在一个源表 items ，其主键列为 id ( INT ) 和 name ( STRING ) ，此外还有一个普通列 description ( STRING ) 。目标表的定义如下：

CREATE TABLE `items` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, name) SETTINGS index_granularity = 8192

此时，选择 id 和 name 列作为表的排序键。

如果源表没有主键，Fivetran 会添加一个唯一标识符列 _fivetran_id 。 假设源端的 events 表仅包含 event ( STRING ) 和 timestamp ( LOCALDATETIME ) 两列。 在这种情况下，目标表如下：

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable(DateTime), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY _fivetran_id SETTINGS index_granularity = 8192

由于 _fivetran_id 具有唯一性，且没有其他主键可选，因此将其用作表的排序键。

启用历史模式后， 目标表会保留每条记录的每个版本，而不是覆盖之前的值。 这实现了 Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2) ， 从而保留所有变更的完整审计记录。

在历史模式下，每个目标表都包含以下元数据列：

列 类型 说明 _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') 记录由 Fivetran 同步时的时间戳。用作 SharedReplacingMergeTree 的版本列。 _fivetran_start DateTime64(9, 'UTC') 该记录版本开始生效时的时间戳。是表排序键的一部分。 _fivetran_end Nullable(DateTime64(9, 'UTC')) 该记录版本被替代时的时间戳。对于当前生效的记录，设置为 2262-04-11 23:47:16 。 _fivetran_active Nullable(Bool) 该记录是否为当前生效的版本。 _fivetran_id String 自动生成的唯一标识符。仅当源表没有主键时才存在。

_fivetran_start 列始终作为复合排序键的最后一个元素包含在 ORDER BY 子句中。 这样可使同一条记录的多个版本 (具有不同的开始时间) 在表中共存。

当记录更新时：

先前版本的 _fivetran_end 会被设置为新版本 _fivetran_start 减去一纳秒，且 _fivetran_active 会被设置为 false 。

会被设置为新版本 减去一纳秒，且 会被设置为 。 插入新版本时， _fivetran_active 会设置为 true ，同时 _fivetran_end 会设置为 2262-04-11 23:47:16.000000000 ( DateTime64(9) 的最大值) 。

例如，源表 users 包含主键列 id ( INT ) ，以及普通列 name ( STRING ) 和 status ( STRING ) 。 历史模式下的目标表定义如下：

CREATE TABLE `users` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `status` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

在这种情况下， id 和 _fivetran_start 组成复合排序键。

经过几次同步后，该表可能包含以下数据：

id name status _fivetran_start _fivetran_end _fivetran_active 1 name 1 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2025-11-11 20:56:59.999000000 false 1 name 11 TODO 2025-11-11 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true 2 name 2 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true

记录 id=1 有两个版本：原始版本 ( name 1 ，非活跃) 和更新后的版本 ( name 11 ，活跃) 。 记录 id=2 只有一个版本，且当前处于活跃状态。

如果源表有多个主键，这些主键都会包含在 ORDER BY 中，并且 _fivetran_start 会作为最后一个元素。

例如，源表 items 的主键列为 id ( INT ) 和 name ( STRING ) ，此外还有一个 普通列 description ( STRING ) 。在历史模式下，目标表的定义如下：

CREATE TABLE `items` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, name, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

在这种情况下， id 、 name 和 _fivetran_start 组成复合排序键。

如果源表没有主键，Fivetran 会添加一个名为 _fivetran_id 的唯一标识符列， 并将 _fivetran_start 追加到排序键中。 以源表中仅包含 event ( STRING ) 和 timestamp ( LOCALDATETIME ) 两列的 events 表为例。 历史模式下的目标表如下：

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable(DateTime), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

由于 _fivetran_id 和 _fivetran_start 共同构成复合排序键。

SharedReplacingMergeTree 会在后台执行数据去重， 且仅在未知时间点的合并过程中进行。 不过，也可以使用 FINAL 关键字临时查询无重复数据的最新版本：

SELECT * FROM example FINAL LIMIT 1000

请参阅故障排除指南中的优化读取查询"部分，了解查询优化技巧。