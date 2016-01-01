将 Estuary 连接到 ClickHouse
Estuary 是一款准实时数据平台，可在易于配置的 ETL 流水线中灵活组合实时和批处理数据。凭借企业级的安全性和多种部署选项，Estuary 能够从 SaaS、数据库和流式来源构建稳定可靠的数据流，并将其输送到包括 ClickHouse 在内的多种目标系统。
Estuary 通过 Kafka ClickPipe 与 ClickHouse 进行连接。使用此集成时，您无需维护自己的 Kafka 生态系统。
设置指南
先决条件
- 一个 Estuary 账户
- 在 Estuary 中一个或多个从所需数据源拉取数据的 captures
- 具有 ClickPipe 权限的 ClickHouse Cloud 账户
创建 Estuary materialization
要将 Estuary 中源集合的数据同步到 ClickHouse，首先需要创建一个 materialization。
-
在 Estuary 的控制台中，进入 Destinations 页面。
-
点击 + New Materialization。
-
选择 ClickHouse connector。
-
在 Materialization、Endpoint 和 Source Collections 部分填写详细信息：
-
Materialization Details： 为你的 materialization 提供一个唯一名称，并选择数据平面（cloud 提供商和区域）
-
Endpoint Config： 提供一个安全的 Auth Token
-
Source Collections： 关联一个已有的 capture，或选择要暴露给 ClickHouse 的数据集合
-
-
点击 Next，然后点击 Save and Publish。
-
在 materialization 详情页面，记下 ClickHouse materialization 的全名。其格式类似于
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse。
Estuary 会开始将所选集合作为 Kafka 消息进行流式传输。ClickHouse 可以使用 Estuary 的 broker 详情和你提供的 auth token，通过 Kafka ClickPipe 访问这些数据。
输入 Kafka 连接信息
在 ClickHouse 中创建一个新的 Kafka ClickPipe，并输入连接信息：
-
在 ClickHouse Cloud 控制台中，选择 Data sources。
-
创建一个新的 ClickPipe。
-
选择 Apache Kafka 作为数据源。
-
使用 Estuary 的 broker 和 registry 信息填写 Kafka 连接详情：
- 为你的 ClickPipe 提供一个名称
- broker 使用：
dekaf.estuary-data.com:9092
- 认证方式保持默认的
SASL/PLAIN选项
- user 字段填写你在 Estuary 中的完整 materialization 名称（例如
your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse）
- password 字段填写你为该 materialization 提供的 auth token
-
打开 schema registry 选项
- schema URL 使用：
https://dekaf.estuary-data.com
- schema key 与 broker user 相同（你的 materialization 名称）
- secret 与 broker password 相同（你的 auth token）
配置传入数据
-
选择一个 Kafka topic（来自 Estuary 的某个数据集合）。
-
选择一个 offset。
-
ClickHouse 会检测到 topic 中的消息。你可以继续到 Parse information 部分来配置表信息。
-
选择创建新表，或将数据加载到匹配的现有表中。
-
将源字段映射到表列，确认列名、类型以及是否为 Nullable。
-
在最后的 Details and settings 部分，你可以为专用数据库用户选择权限。
配置完成后，创建你的 ClickPipe。
ClickHouse 会为你的新数据源进行预配，并开始从 Estuary 消费消息。你可以按需创建任意数量的 ClickPipes，以从所有目标数据集合中进行流式传输。
其他资源
如需了解更多关于与 Estuary 集成的设置方法，请参阅 Estuary 的文档：
-
请参考 Estuary 的 ClickHouse 物化文档。
-
Estuary 使用 Dekaf 将数据以 Kafka 消息的形式公开。你可以在这里进一步了解 Dekaf。
-
要查看可以通过 Estuary 流式写入 ClickHouse 的数据源列表，请参阅 Estuary 的 capture 连接器。