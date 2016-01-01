跳到主要内容
将 Estuary 连接到 ClickHouse

Estuary 是一款准实时数据平台，可在易于配置的 ETL 流水线中灵活组合实时和批处理数据。凭借企业级的安全性和多种部署选项，Estuary 能够从 SaaS、数据库和流式来源构建稳定可靠的数据流，并将其输送到包括 ClickHouse 在内的多种目标系统。

Estuary 通过 Kafka ClickPipe 与 ClickHouse 进行连接。使用此集成时，您无需维护自己的 Kafka 生态系统。

设置指南

先决条件

  • 一个 Estuary 账户
  • 在 Estuary 中一个或多个从所需数据源拉取数据的 captures
  • 具有 ClickPipe 权限的 ClickHouse Cloud 账户

创建 Estuary materialization

要将 Estuary 中源集合的数据同步到 ClickHouse，首先需要创建一个 materialization

  1. 在 Estuary 的控制台中，进入 Destinations 页面。

  2. 点击 + New Materialization

  3. 选择 ClickHouse connector。

  4. 在 Materialization、Endpoint 和 Source Collections 部分填写详细信息：

    • Materialization Details： 为你的 materialization 提供一个唯一名称，并选择数据平面（cloud 提供商和区域）

    • Endpoint Config： 提供一个安全的 Auth Token

    • Source Collections： 关联一个已有的 capture，或选择要暴露给 ClickHouse 的数据集合

  5. 点击 Next，然后点击 Save and Publish

  6. 在 materialization 详情页面，记下 ClickHouse materialization 的全名。其格式类似于 your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse

Estuary 会开始将所选集合作为 Kafka 消息进行流式传输。ClickHouse 可以使用 Estuary 的 broker 详情和你提供的 auth token，通过 Kafka ClickPipe 访问这些数据。

输入 Kafka 连接信息

在 ClickHouse 中创建一个新的 Kafka ClickPipe，并输入连接信息：

  1. 在 ClickHouse Cloud 控制台中，选择 Data sources

  2. 创建一个新的 ClickPipe

  3. 选择 Apache Kafka 作为数据源。

  4. 使用 Estuary 的 broker 和 registry 信息填写 Kafka 连接详情：

    • 为你的 ClickPipe 提供一个名称
    • broker 使用：dekaf.estuary-data.com:9092
    • 认证方式保持默认的 SASL/PLAIN 选项
    • user 字段填写你在 Estuary 中的完整 materialization 名称（例如 your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse
    • password 字段填写你为该 materialization 提供的 auth token

  5. 打开 schema registry 选项

    • schema URL 使用：https://dekaf.estuary-data.com
    • schema key 与 broker user 相同（你的 materialization 名称）
    • secret 与 broker password 相同（你的 auth token）

配置传入数据

  1. 选择一个 Kafka topic（来自 Estuary 的某个数据集合）。

  2. 选择一个 offset

  3. ClickHouse 会检测到 topic 中的消息。你可以继续到 Parse information 部分来配置表信息。

  4. 选择创建新表，或将数据加载到匹配的现有表中。

  5. 将源字段映射到表列，确认列名、类型以及是否为 Nullable。

  6. 在最后的 Details and settings 部分，你可以为专用数据库用户选择权限。

配置完成后，创建你的 ClickPipe。

ClickHouse 会为你的新数据源进行预配，并开始从 Estuary 消费消息。你可以按需创建任意数量的 ClickPipes，以从所有目标数据集合中进行流式传输。

其他资源

如需了解更多关于与 Estuary 集成的设置方法，请参阅 Estuary 的文档：