将 EMQX 与 ClickHouse 集成

EMQX 是一个开源的 MQTT 代理，具有高性能的实时消息处理引擎，支持大规模 IoT 设备的事件流。如果您需要连接任何设备，且不论其规模，EMQX 都可以提供帮助。移动和处理您的 IoT 数据，随处可用。

EMQX Cloud 是一款由 EMQ 提供的面向物联网领域的 MQTT 消息中间件产品。作为全球首个完全托管的 MQTT 5.0 云消息服务，EMQX Cloud 提供一站式运维共址和独特的隔离环境用于 MQTT 消息服务。在万物互联的时代，EMQX Cloud 可以帮助您快速构建行业应用，轻松收集、传输、计算和持久化 IoT 数据。

借助云服务提供商提供的基础设施，EMQX Cloud 为全球数十个国家和地区提供低成本、安全且可靠的云服务，支持 5G 和万物互联应用。

您熟悉 MQTT 协议，该协议被设计为一种极轻量级的发布/订阅消息传输协议。

您正在使用 EMQX 或 EMQX Cloud 作为实时消息处理引擎，支持大规模 IoT 设备的事件流。

您已准备好一个 Clickhouse Cloud 实例以持久化设备数据。

我们将使用 MQTT X 作为 MQTT 客户端测试工具，将 EMQX Cloud 部署连接以发布 MQTT 数据。或者，其他连接到 MQTT 代理的方法也可以满足要求。

在此设置过程中，我们在美国弗吉尼亚州（us-east-1） AWS 上部署了 ClickHouse 实例，同时在同一区域也部署了 EMQX Cloud 实例。

在设置过程中，您还需要关注连接设置。在本教程中，我们选择了“任何地方”，但是如果您申请指定位置，则需要将从 EMQX Cloud 部署中获得的 NAT 网关 的 IP 地址添加到白名单中。

然后，您需要保存您的用户名和密码，以便将来使用。

之后，您将获得一个正在运行的 Clickhouse 实例。点击“连接”以获得 Clickhouse Cloud 的实例连接地址。

点击“连接到 SQL 控制台”以创建数据库和表以与 EMQX Cloud 集成。

您可以参考以下 SQL 语句，或根据实际情况修改 SQL。

在 EMQX Cloud 上创建专用的 MQTT 代理只需轻轻几次点击。

EMQX Cloud 为每个帐户提供 14 天的免费试用，适用于标准部署和专业部署。

如果您是 EMQX Cloud 的新用户，请访问 EMQX Cloud 注册 页面并点击开始免费注册帐户。

登录后，点击帐户菜单下的“Cloud Console”，您将看到绿色按钮来创建新的部署。

在本教程中，我们将使用专业部署，因为只有专业版本提供数据集成功能，可以直接将 MQTT 数据发送到 ClickHouse，无需编写任何代码。

选择专业版，选择 N.Virginial 区域，然后点击 Create Now 。短短几分钟内，您将获得一个完全托管的 MQTT 代理：

现在点击面板转到集群视图。在此仪表板上，您将看到 MQTT 代理的概述。

EMQX Cloud 默认不允许匿名连接，因此您需要添加客户端凭据，以便可以使用 MQTT 客户端工具向此代理发送数据。

点击左侧菜单中的“身份验证和 ACL”，在子菜单中点击“身份验证”。点击右侧的“添加”按钮，为稍后 MQTT 连接提供用户名和密码。这里我们将使用 emqx 和 xxxxxx 作为用户名和密码。

点击“确认”，现在我们已经准备好一个完全托管的 MQTT 代理。

在开始设置 ClickHouse 集成之前，我们需要首先启用 NAT 网关。默认情况下，MQTT 代理部署在私有 VPC 中，无法通过公共网络向第三方系统发送数据。

返回到概述页面，向下滚动到页面底部，您将看到 NAT 网关小部件。点击“订阅”按钮并按照说明进行操作。请注意，NAT 网关是增值服务，但也提供 14 天的免费试用。

创建后，您将在小部件中找到公共 IP 地址。如果您在 ClickHouse Cloud 设置期间选择了“从特定位置连接”，则需要将该 IP 地址添加到白名单中。

EMQX Cloud 数据集成 用于配置处理和响应 EMQX 消息流和设备事件的规则。数据集成不仅提供清晰灵活的“可配置”架构解决方案，还简化了开发过程，提升用户可用性，并降低业务系统与 EMQX Cloud 之间的耦合程度。它还提供了超越的基础设施，以实现对 EMQX Cloud 专有功能的定制。

EMQX Cloud 提供与流行数据系统的 30 多种原生集成。ClickHouse 就是其中之一。

点击左侧菜单中的“数据集成”，然后点击“查看所有资源”。您将在数据持久性部分找到 ClickHouse，或者可以搜索 ClickHouse。

点击 ClickHouse 卡片以创建新资源。

注意：为该资源添加注释。

服务器地址：这是您的 ClickHouse Cloud 服务地址，请记得不要忘记端口。

数据库名称：在上述步骤中创建的 emqx 。

。 用户：连接到 ClickHouse Cloud 服务的用户名。

密钥：连接的密码。

在创建资源期间，您将看到一个弹出窗口，点击“新建”将引导您到规则创建页面。

EMQX 提供强大的 规则引擎，可以在将原始 MQTT 消息发送到第三方系统之前进行转换和丰富。

以下是本教程中使用的规则：

它将从 temp_hum/emqx 主题读取消息，并通过添加 client_id、topic 和 timestamp 信息来丰富 JSON 对象。

因此，您发送到主题的原始 JSON：

您可以使用 SQL 测试来测试并查看结果。

现在点击“下一步”按钮。这一步是告诉 EMQX Cloud 如何将精炼的数据插入到您的 ClickHouse 数据库中。

如果您只有一个资源，则无需修改“资源”和“操作类型”。 您只需设置 SQL 模板。以下是本教程中使用的示例：

这是一个插入数据到 Clickhouse 的模板，您可以看到这里使用的变量。

点击“确认”和“查看详细信息”。现在，一切应该设置妥当。您可以从规则详细信息页面查看数据集成状况。

所有发送到 temp_hum/emqx 主题的 MQTT 消息将被持久化到您的 ClickHouse Cloud 数据库中。

我们将模拟温度和湿度数据，并通过 MQTT X 向 EMQX Cloud 报告这些数据，然后使用 EMQX Cloud 数据集成将数据保存到 ClickHouse Cloud。

您可以使用任何 MQTT 客户端或 SDK 来发布消息。在本教程中，我们将使用 MQTT X，这是 EMQ 提供的用户友好 MQTT 客户端应用程序。

在 MQTTX 中点击“新连接”，填写连接表单：

名称：连接名称。可以随意使用任何名称。

主机：MQTT 代理连接地址。您可以从 EMQX Cloud 概述页面获取。

端口：MQTT 代理连接端口。您可以从 EMQX Cloud 概述页面获取。

用户名/密码：使用上面创建的凭据，在本教程中应为 emqx 和 xxxxxx 。

点击右上角的“连接”按钮，连接应该建立。

现在您可以使用此工具向 MQTT 代理发送消息。 输入：

将负载格式设置为“JSON”。 设置主题为： temp_hum/emqx （我们在规则中刚设置的主题） JSON 主体：

点击右边的发送按钮。您可以更改温度值并向 MQTT 代理发送更多数据。

发送到 EMQX Cloud 的数据应被规则引擎处理并自动插入到 ClickHouse Cloud。

检查规则监控并增加成功的数量。

现在是查看 ClickHouse Cloud 上数据的时候了。理想情况下，您通过 MQTTX 发送的数据将通过 EMQX Cloud 并利用原生数据集成持久化到 ClickHouse Cloud 的数据库中。

您可以连接到 ClickHouse Cloud 面板上的 SQL 控制台，或使用任何客户端工具从 ClickHouse 中获取数据。在本教程中，我们使用了 SQL 控制台。 通过执行 SQL：

您没有编写任何代码，现在已经将 MQTT 数据从 EMQX Cloud 移动到 ClickHouse Cloud。通过 EMQX Cloud 和 ClickHouse Cloud，您无需管理基础设施，只需专注于编写 IoT 应用程序，并确保数据安全地存储在 ClickHouse Cloud 中。