连接可嵌入的到 ClickHouse

在 可嵌入的 中，您可以在代码中定义 数据模型 和 组件（存储在您自己的代码库中），并使用我们的 SDK 将这些内容提供给您的团队，构建强大的可嵌入 无代码构建器。

最终结果是能够直接在您的产品中交付快速、交互式的面向客户的分析；由您的产品团队设计；由您的工程团队构建；由您的客户和数据团队维护。正如它应该那样。

内置的行级安全性意味着每个用户只会看到他们被允许查看的数据。而两级完全可配置的缓存意味着您可以按比例提供快速、实时的分析。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

您可以使用可嵌入 API 添加一个数据库连接。此连接用于连接到您的 ClickHouse 服务。您可以使用以下 API 调用添加连接：

上述内容表示一个 CREATE 操作，但所有 CRUD 操作均可用。

apiKey 可以通过点击您的可嵌入仪表板上的 "发布" 按钮找到。

name 是一个唯一名称，用于标识此连接。

默认情况下，您的数据模型会查找名为 "default" 的连接，但您可以为模型提供不同的 data_source 名称，以支持将不同的数据模型连接到不同的连接（只需在模型中指定数据源名称即可）。

type 告诉可嵌入使用哪个驱动程序

在这里，您将想使用 clickhouse ，但您可以将多个不同的数据源连接到一个可嵌入工作区，因此您也可以使用其他数据源，如： postgres 、 bigquery 、 mongodb 等。

credentials 是一个包含驱动程序所需凭据的 JavaScript 对象

这些凭据是安全加密的，仅用于检索您在数据模型中描述的确切数据。可嵌入强烈建议您为每个连接创建一个只读数据库用户（可嵌入只会从数据库中读取，而不是写入）。

为了支持连接到不同的数据库以适应生产、质量控制、测试等（或支持为不同客户连接不同的数据库），您可以将每个连接分配给一个环境（请参见 环境 API）。