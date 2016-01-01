将Draxlr连接到ClickHouse
Draxlr提供了一个直观的界面，可以连接到您的ClickHouse数据库，让您的团队能够在几分钟内探索、可视化和发布洞察。 本指南将引导您完成建立成功连接的步骤。
1. 获取您的ClickHouse凭据
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 将Draxlr连接到ClickHouse
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点击导航栏上的 连接数据库 按钮。
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从可用数据库列表中选择 ClickHouse，然后点击下一步。
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选择其中一个托管服务后点击下一步。
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在 连接名称 字段中使用任何名称。
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在表单中添加连接详细信息。
- 点击 下一步 按钮，等待连接建立。如果连接成功，您将看到表页面。
4. 探索您的数据
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点击列表中的一个表。
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这将带您到探索页面以查看表中的数据。
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您可以开始添加过滤器、进行联接并对数据进行排序。
- 您还可以使用 图表 按钮，选择图表类型以可视化数据。
4. 使用SQL查询
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点击导航栏上的探索按钮。
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点击 原始查询 按钮，然后在文本区域中输入您的查询。
- 点击 执行查询 按钮查看结果。
4. 保存您的查询
- 执行查询后，点击 保存查询 按钮。
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您可以在 查询名称 文本框中命名查询，并选择一个文件夹进行分类。
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您还可以使用 添加到仪表板 选项将结果添加到仪表板。
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点击 保存 按钮以保存查询。
5. 构建仪表板
- 点击导航栏上的 仪表板 按钮。
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通过点击左侧边栏上的 添加 + 按钮来添加新的仪表板。
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要添加新的部件，请点击右上角的 添加 按钮。
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您可以从保存的查询列表中选择查询，选择可视化类型，然后点击 添加仪表板项目 按钮。
了解更多
要了解有关Draxlr的更多信息，您可以访问 Draxlr文档 网站。