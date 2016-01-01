将Draxlr连接到ClickHouse

Draxlr提供了一个直观的界面，可以连接到您的ClickHouse数据库，让您的团队能够在几分钟内探索、可视化和发布洞察。 本指南将引导您完成建立成功连接的步骤。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

点击导航栏上的 连接数据库 按钮。 从可用数据库列表中选择 ClickHouse，然后点击下一步。 选择其中一个托管服务后点击下一步。 在 连接名称 字段中使用任何名称。 在表单中添加连接详细信息。

点击 下一步 按钮，等待连接建立。如果连接成功，您将看到表页面。

点击列表中的一个表。 这将带您到探索页面以查看表中的数据。 您可以开始添加过滤器、进行联接并对数据进行排序。

您还可以使用 图表 按钮，选择图表类型以可视化数据。

点击导航栏上的探索按钮。 点击 原始查询 按钮，然后在文本区域中输入您的查询。

点击 执行查询 按钮查看结果。

执行查询后，点击 保存查询 按钮。

您可以在 查询名称 文本框中命名查询，并选择一个文件夹进行分类。 您还可以使用 添加到仪表板 选项将结果添加到仪表板。 点击 保存 按钮以保存查询。

点击导航栏上的 仪表板 按钮。

通过点击左侧边栏上的 添加 + 按钮来添加新的仪表板。 要添加新的部件，请点击右上角的 添加 按钮。 您可以从保存的查询列表中选择查询，选择可视化类型，然后点击 添加仪表板项目 按钮。

要了解有关Draxlr的更多信息，您可以访问 Draxlr文档 网站。