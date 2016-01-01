将 ClickHouse 连接到 Deepnote

Deepnote 是一个为团队构建的协作数据笔记本，用于发现和分享见解。除了与 Jupyter 兼容外，它还在云端运行，为您提供一个集中地点，以高效合作并开展数据科学项目。

本指南假定您已经拥有一个 Deepnote 账户，并且您有一个正在运行的 ClickHouse 实例。

如果您想探索从 Deepnote 数据笔记本查询 ClickHouse 的交互示例，请点击下面的按钮以启动一个连接到 ClickHouse playground 的模板项目。

在 Deepnote 中，选择“集成”概述并点击 ClickHouse 瓦片。

提供您 ClickHouse 实例的连接详情：

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

注意: 如果您的 ClickHouse 连接受到 IP 访问列表保护，您可能需要允许 Deepnote 的 IP 地址。有关更多信息，请参见 Deepnote 的文档。 3. 恭喜您！您现在已将 ClickHouse 集成到 Deepnote 中。