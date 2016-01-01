跳到主要内容
跳到主要内容

将 ClickHouse 连接到 Deepnote

Deepnote 是一个为团队构建的协作数据笔记本，用于发现和分享见解。除了与 Jupyter 兼容外，它还在云端运行，为您提供一个集中地点，以高效合作并开展数据科学项目。

本指南假定您已经拥有一个 Deepnote 账户，并且您有一个正在运行的 ClickHouse 实例。

交互示例

如果您想探索从 Deepnote 数据笔记本查询 ClickHouse 的交互示例，请点击下面的按钮以启动一个连接到 ClickHouse playground 的模板项目。

连接到 ClickHouse

  1. 在 Deepnote 中，选择“集成”概述并点击 ClickHouse 瓦片。
ClickHouse integration tile
  1. 提供您 ClickHouse 实例的连接详情：

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

  • HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

  • 数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

  • 用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务连接按钮

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接详细信息

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

ClickHouse details dialog

注意: 如果您的 ClickHouse 连接受到 IP 访问列表保护，您可能需要允许 Deepnote 的 IP 地址。有关更多信息，请参见 Deepnote 的文档。 3. 恭喜您！您现在已将 ClickHouse 集成到 Deepnote 中。

使用 ClickHouse 集成

  1. 从笔记本右侧开始连接 ClickHouse 集成。

    ClickHouse details dialog

  2. 现在创建一个新的 ClickHouse 查询块并查询您的数据库。查询结果将被保存为 DataFrame 并存储在 SQL 块中指定的变量中。

  3. 您还可以将任何现有的 SQL 块 转换为 ClickHouse 块。