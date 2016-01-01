将 ClickHouse 连接到 Deepnote
Deepnote 是一个为团队构建的协作数据笔记本，用于发现和分享见解。除了与 Jupyter 兼容外，它还在云端运行，为您提供一个集中地点，以高效合作并开展数据科学项目。
本指南假定您已经拥有一个 Deepnote 账户，并且您有一个正在运行的 ClickHouse 实例。
交互示例
如果您想探索从 Deepnote 数据笔记本查询 ClickHouse 的交互示例，请点击下面的按钮以启动一个连接到 ClickHouse playground 的模板项目。
连接到 ClickHouse
- 在 Deepnote 中，选择“集成”概述并点击 ClickHouse 瓦片。
- 提供您 ClickHouse 实例的连接详情：
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
注意: 如果您的 ClickHouse 连接受到 IP 访问列表保护，您可能需要允许 Deepnote 的 IP 地址。有关更多信息，请参见 Deepnote 的文档。 3. 恭喜您！您现在已将 ClickHouse 集成到 Deepnote 中。
使用 ClickHouse 集成
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从笔记本右侧开始连接 ClickHouse 集成。
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现在创建一个新的 ClickHouse 查询块并查询您的数据库。查询结果将被保存为 DataFrame 并存储在 SQL 块中指定的变量中。
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您还可以将任何现有的 SQL 块 转换为 ClickHouse 块。