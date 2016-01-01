连接 DbVisualizer 到 ClickHouse

DbVisualizer 可在 https://www.dbvis.com/download/ 下载。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

DbVisualizer 包含最新的 ClickHouse JDBC 驱动程序。它内置了完整的 JDBC 驱动管理，指向最新的发布版本以及驱动的历史版本。

要通过 DbVisualizer 连接数据库，你必须先创建和设置一个数据库连接。

从 Database->Create Database Connection 创建一个新连接，并从弹出菜单中选择你的数据库驱动。 新连接的 Object View 标签将会打开。 在 Name 字段中输入连接名称，并可选地在 Notes 字段中输入连接描述。 将 Database Type 保持为 Auto Detect。 如果 Driver Type 中选定的驱动标记有绿色勾号，则表示可以使用。如果没有绿色勾号，你可能需要在 Driver Manager 中配置该驱动。 在其余字段中输入有关数据库服务器的信息。 点击 Ping Server 按钮验证是否可以建立与指定地址和端口的网络连接。 如果 Ping Server 的结果显示可以访问服务器，点击 Connect 以连接到数据库服务器。