本部分提供关于设置 dbt 和 ClickHouse 适配器的指南，以及使用 dbt 和 ClickHouse 的示例。示例涵盖以下内容：
- 创建一个 dbt 项目并设置 ClickHouse 适配器。
- 定义一个模型。
- 更新模型。
- 创建增量模型。
- 创建快照模型。
- 使用物化视图。
这些指南旨在与其余的 文档 和 功能与配置 一起使用。
请按照 dbt 和 ClickHouse 适配器的设置 部分中的说明准备您的环境。
重要：以下内容在 Python 3.9 下经过测试。
准备 ClickHouse
dbt 在建模高度关系型数据时表现出色。为了示例目的，我们提供一个小的 IMDB 数据集，具有以下关系模式。该数据集源自 关系数据集库。相对于 dbt 常用的模式，这个数据集是微不足道的，但代表了一个可管理的样本：
我们使用这些表的一个子集，如下所示。
创建以下表：
CREATE DATABASE imdb;
CREATE TABLE imdb.actors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String,
gender FixedString(1)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);
CREATE TABLE imdb.directors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name);
CREATE TABLE imdb.genres
(
movie_id UInt32,
genre String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (movie_id, genre);
CREATE TABLE imdb.movie_directors
(
director_id UInt32,
movie_id UInt64
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (director_id, movie_id);
CREATE TABLE imdb.movies
(
id UInt32,
name String,
year UInt32,
rank Float32 DEFAULT 0
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, name, year);
CREATE TABLE imdb.roles
(
actor_id UInt32,
movie_id UInt32,
role String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (actor_id, movie_id);
备注
表
roles 的列
created_at 默认值为
now()。我们稍后将用此来识别增量更新 - 见 增量模型。
我们使用
s3 函数从公共端点读取源数据以插入数据。执行以下命令以填充表：
INSERT INTO imdb.actors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_actors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.genres
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_genres.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movie_directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movies
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.roles(actor_id, movie_id, role)
SELECT actor_id, movie_id, role
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_roles.tsv.gz',
'TSVWithNames');
这些命令的运行时间可能因带宽而异，但每个命令完成仅需几秒钟。执行以下查询以计算每位演员的总结，并按电影出场次数排序，以确认数据已成功加载：
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
响应应如下所示：
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |unique_genres|uniq_directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 14:01:45|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 14:01:46|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 14:01:46|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 14:01:46|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 14:01:46|
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
在后续的指南中，我们将把这个查询转换为一个模型 - 在 ClickHouse 中将其物化为一个 dbt 视图和表。
连接到 ClickHouse
- 创建一个 dbt 项目。在本例中，我们以
imdb 数据源命名。当提示时，选择
clickhouse 作为数据库源。
clickhouse-user@clickhouse:~$ dbt init imdb
16:52:40 Running with dbt=1.1.0
Which database would you like to use?
[1] clickhouse
(Don't see the one you want? https://docs.getdbt.com/docs/available-adapters)
Enter a number: 1
16:53:21 No sample profile found for clickhouse.
16:53:21
Your new dbt project "imdb" was created!
For more information on how to configure the profiles.yml file,
please consult the dbt documentation here:
https://docs.getdbt.com/docs/configure-your-profile
-
cd 到您的项目文件夹：
-
此时，您需要选择您喜欢的文本编辑器。在下面的示例中，我们使用了流行的 VS Code。打开 IMDB 目录，您应该会看到一系列 yml 和 sql 文件：
-
更新您的
dbt_project.yml 文件以指定我们的第一个模型 -
actor_summary 并将配置文件设置为
clickhouse_imdb。
-
接下来，我们需要为 dbt 提供我们 ClickHouse 实例的连接详细信息。将以下内容添加到您的
~/.dbt/profiles.yml 中。
clickhouse_imdb:
target: dev
outputs:
dev:
type: clickhouse
schema: imdb_dbt
host: localhost
port: 8123
user: default
password: ''
secure: False
请注意需要修改用户和密码。还有其他可用设置的文档在这里。
- 从 IMDB 目录，执行
dbt debug 命令以确认 dbt 是否能够连接到 ClickHouse。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt debug
17:33:53 Running with dbt=1.1.0
dbt version: 1.1.0
python version: 3.10.1
python path: /home/dale/.pyenv/versions/3.10.1/bin/python3.10
os info: Linux-5.13.0-10039-tuxedo-x86_64-with-glibc2.31
Using profiles.yml file at /home/dale/.dbt/profiles.yml
Using dbt_project.yml file at /opt/dbt/imdb/dbt_project.yml
Configuration:
profiles.yml file [OK found and valid]
dbt_project.yml file [OK found and valid]
Required dependencies:
- git [OK found]
Connection:
host: localhost
port: 8123
user: default
schema: imdb_dbt
secure: False
verify: False
Connection test: [OK connection ok]
All checks passed!
确认响应包含
Connection test: [OK connection ok]，表示成功连接。
创建简单的视图物化
使用视图物化时，模型会在每次运行时通过 ClickHouse 的
CREATE VIEW AS 语句重建为一个视图。这不需要额外的数据存储，但查询速度比表物化慢。
- 从
imdb 文件夹，删除目录
models/example：
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ rm -rf models/example
- 在
models 文件夹的
actors 中创建一个新文件。这里我们创建的文件分别代表每个演员模型：
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ mkdir models/actors
- 在
models/actors 文件夹中创建文件
schema.yml 和
actor_summary.sql。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/actor_summary.sql
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/schema.yml
文件
schema.yml 定义我们的表。因此，这些表将在宏中可用。编辑
models/actors/schema.yml 使其包含以下内容：
version: 2
sources:
- name: imdb
tables:
- name: directors
- name: actors
- name: roles
- name: movies
- name: genres
- name: movie_directors
文件
actors_summary.sql 定义我们的实际模型。请注意，在配置函数中，我们还请求将模型物化为 ClickHouse 中的视图。我们的表通过函数
source 从
schema.yml 中引用，例如
source('imdb', 'movies') 参考
imdb 数据库中的
movies 表。编辑
models/actors/actors_summary.sql 使其包含以下内容：
{{ config(materialized='view') }}
with actor_summary as (
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as genres,
uniqExact(director_name) as directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id,
concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name,
{{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id,
{{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank,
genre,
concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name,
created_at
FROM {{ source('imdb', 'actors') }}
JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id
)
GROUP BY id
)
select *
from actor_summary
请注意我们在最终的 actor_summary 中包含列
updated_at。我们稍后将其用于增量物化。
- 从
imdb 目录执行命令
dbt run。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
15:05:35 Running with dbt=1.1.0
15:05:35 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
15:05:35
15:05:36 Concurrency: 1 threads (target='dev')
15:05:36
15:05:36 1 of 1 START view model imdb_dbt.actor_summary.................................. [RUN]
15:05:37 1 of 1 OK created view model imdb_dbt.actor_summary............................. [OK in 1.00s]
15:05:37
15:05:37 Finished running 1 view model in 1.97s.
15:05:37
15:05:37 Completed successfully
15:05:37
15:05:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
- dbt 会按照请求将模型表示为 ClickHouse 中的视图。我们现在可以直接查询此视图。此视图将在
imdb_dbt 数据库中创建 - 这是由文件
~/.dbt/profiles.yml 中
clickhouse_imdb 配置文件的 schema 参数决定的。
+------------------+
|name |
+------------------+
|INFORMATION_SCHEMA|
|default |
|imdb |
|imdb_dbt | <---created by dbt!
|information_schema|
|system |
+------------------+
查询此视图，我们可以使用更简单的语法复现我们之前查询的结果：
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56|
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
创建表物化
在前一个示例中，我们的模型物化为一个视图。虽然这可能对某些查询提供足够的性能，但更复杂的 SELECT 或频繁执行的查询可能更适合物化为表。这种物化对于将被 BI 工具查询的模型非常有用，以确保用户获得更快的体验。这实际上使查询结果存储为新表，并随之产生存储开销 - 本质上，执行
INSERT TO SELECT。请注意，此表将在每次执行时重构，即不是增量的。因此，大结果集可能导致长时间执行 - 见 dbt 限制。
- 修改文件
actors_summary.sql 使
materialized 参数设置为
table。注意
ORDER BY 是如何定义的，并注意我们使用
MergeTree 表引擎：
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='table') }}
- 从
imdb 目录执行命令
dbt run。这次执行可能会花费更长的时间 - 大多数机器上大约 10 秒。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
15:13:27 Running with dbt=1.1.0
15:13:27 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
15:13:27
15:13:28 Concurrency: 1 threads (target='dev')
15:13:28
15:13:28 1 of 1 START table model imdb_dbt.actor_summary................................. [RUN]
15:13:37 1 of 1 OK created table model imdb_dbt.actor_summary............................ [OK in 9.22s]
15:13:37
15:13:37 Finished running 1 table model in 10.20s.
15:13:37
15:13:37 Completed successfully
15:13:37
15:13:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
- 确认表
imdb_dbt.actor_summary 创建成功：
SHOW CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary;
您应该看到带有适当数据类型的表：
+----------------------------------------
|statement
+----------------------------------------
|CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary
|(
|`id` UInt32,
|`first_name` String,
|`last_name` String,
|`num_movies` UInt64,
|`updated_at` DateTime
|)
|ENGINE = MergeTree
|ORDER BY (id, first_name, last_name)
+----------------------------------------
- 确认该表的结果与先前的响应一致。请注意，现在模型为表后响应时间明显改善：
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56|
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
随意对该模型发出其他查询。例如，哪些演员的最高评分电影出演次数超过 5 次？
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary WHERE num_movies > 5 ORDER BY avg_rank DESC LIMIT 10;
创建增量物化
在前一个示例中创建了一个表来物化模型。该表将在每次 dbt 执行时重构。这在处理更大结果集或复杂变换时可能是不可行且极具成本的。为了解决这个问题并减少构建时间，dbt 提供了增量物化。这允许 dbt 自上次执行以来向表中插入或更新记录，使其适合事件样式数据。在后台，创建了一个临时表，包含所有更新的记录，然后将所有未更改的记录以及更新的记录插入到新的目标表中。这对于大型结果集与表模型的限制是类似的。
为了克服大型数据集的这些限制，适配器支持 'inserts_only' 模式，在该模式中，所有更新都会直接插入目标表，而无需创建临时表（稍后会详细介绍）。
为了说明这个例子，我们将添加演员 "Clicky McClickHouse"，他将在令人难以置信的 910 部电影中出现 - 确保他出现的电影数量超过了 Mel Blanc。
-
首先，我们将修改我们的模型为增量类型。此添加要求：
- unique_key - 为确保适配器可以唯一识别行，我们必须提供 unique_key - 在这种情况下，查询中的
id 字段就足够了。这确保我们在物化表中没有行重复。有关唯一性约束的更多详细信息，请参见这里。
- 增量过滤器 - 我们还需要告诉 dbt 如何在增量运行中识别哪些行已更改。通过提供一个 delta 表达式来实现。通常这涉及到事件数据的时间戳；因此，我们使用了更新的时间戳字段
updated_at。该列的默认值在插入行时为
now()，允许新角色被识别。此外，我们需要识别另一种情况，即新演员被添加。使用变量
{{this}}，表示现有的物化表，给我们表达式
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}})。我们将其嵌入到
{% if is_incremental() %} 条件内，确保它仅在增量运行时使用，而不是在表首次构建时。有关增量模型中行过滤的更多详细信息，请参见 dbt 文档中的此讨论。
更新文件
actor_summary.sql 如下：
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }}
with actor_summary as (
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as genres,
uniqExact(director_name) as directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id,
concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name,
{{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id,
{{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank,
genre,
concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name,
created_at
FROM {{ source('imdb', 'actors') }}
JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id
)
GROUP BY id
)
select *
from actor_summary
{% if is_incremental() %}
-- this filter will only be applied on an incremental run
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}})
{% endif %}
请注意，我们的模型将仅响应对
roles 和
actors 表的更新和添加。要响应所有表，用户可以鼓励将此模型拆分为多个子模型 - 每个子模型都有自己的增量标准。这些模型又可以相互引用和连接。有关交叉引用模型的更多详细信息，请参见 这里。
- 执行
dbt run 并确认结果表的结果：
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
15:33:34 Running with dbt=1.1.0
15:33:34 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
15:33:34
15:33:35 Concurrency: 1 threads (target='dev')
15:33:35
15:33:35 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN]
15:33:41 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.33s]
15:33:41
15:33:41 Finished running 1 incremental model in 7.30s.
15:33:41
15:33:41 Completed successfully
15:33:41
15:33:41 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56|
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
- 现在我们将向模型添加数据以说明增量更新。将我们的演员 "Clicky McClickHouse" 添加到
actors 表中：
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
- 让 "Clicky" 出演 910 部随机电影：
INSERT INTO imdb.roles
SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role
FROM imdb.movies
LIMIT 910 OFFSET 10000;
- 确认他确实是现在出场次数最多的演员，通过查询基础源表并绕过任何 dbt 模型：
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as unique_genres,
uniqExact(director_name) as uniq_directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id as id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) as actor_name,
imdb.movies.id as movie_id,
imdb.movies.rank as rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) as director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36|
|45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42|
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
- 执行
dbt run 并确认我们的模型已更新并与上面的结果匹配：
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
16:12:16 Running with dbt=1.1.0
16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
16:12:16
16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev')
16:12:17
16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN]
16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.82s]
16:12:24
16:12:24 Finished running 1 incremental model in 7.79s.
16:12:24
16:12:24 Completed successfully
16:12:24
16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36|
|45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42|
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
内部信息
我们可以通过查询 ClickHouse 的查询日志来识别执行以上增量更新的语句。
SELECT event_time, query FROM system.query_log WHERE type='QueryStart' AND query LIKE '%dbt%'
AND event_time > subtractMinutes(now(), 15) ORDER BY event_time LIMIT 100;
调整上述查询以匹配执行期间。我们将结果检查留给用户，但强调适配器用于执行增量更新的总体策略：
- 适配器创建一个临时表
actor_sumary__dbt_tmp。已更改的行被流入这个表。
- 创建一个新表
actor_summary_new。旧表的行被流式传输到新表，同时检查确保行 ID 不存在于临时表中。这有效地处理了更新和重复。
- 从临时表的结果被流入新的
actor_summary 表：
- 最后，新表通过
EXCHANGE TABLES 语句与旧版本原子交换。旧表和临时表依次被丢弃。
这一过程如下图所示：
这种策略在非常大的模型上可能会遇到挑战。有关更多详细信息，请参见 限制。
附加策略（仅插入模式）
为克服增量模型中大数据集的限制，适配器使用 dbt 配置参数
incremental_strategy。这可以设置为值
append。设置后，更新的行直接插入目标表（即
imdb_dbt.actor_summary），并且不创建临时表。
注意：仅附加模式要求您的数据必须是不可变的，或者允许重复。如果您想要一个支持修改行的增量表模型，请不要使用此模式！
为了说明这种模式，我们将添加另一位新演员并重新执行 dbt run，设置
incremental_strategy='append'。
- 在 actor_summary.sql 中配置仅附加模式：
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='append') }}
- 让我们再添加一位著名演员 - Danny DeBito
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845467, 'Danny', 'DeBito', 'M');
- 让我们让 Danny 在 920 部随机电影中主演。
INSERT INTO imdb.roles
SELECT now() as created_at, 845467 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role
FROM imdb.movies
LIMIT 920 OFFSET 10000;
- 执行 dbt run 并确认 Danny 已添加到演员总结表中
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
16:12:16 Running with dbt=1.1.0
16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 186 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
16:12:16
16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev')
16:12:17
16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN]
16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 0.17s]
16:12:24
16:12:24 Finished running 1 incremental model in 0.19s.
16:12:24
16:12:24 Completed successfully
16:12:24
16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 3;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at |
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
|845467|Danny DeBito |920 |1.4768987303293204|21 |670 |2022-04-26 16:22:06|
|845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36|
|45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42|
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
注意，与 "Clicky" 的插入相比，这次增量的速度更快。
再次检查 query_log 表揭示了这两次增量运行之间的差异：
INSERT INTO imdb_dbt.actor_summary ("id", "name", "num_movies", "avg_rank", "genres", "directors", "updated_at")
WITH actor_summary AS (
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
)
SELECT *
FROM actor_summary
-- this filter will only be applied on an incremental run
WHERE id > (SELECT max(id) FROM imdb_dbt.actor_summary) OR updated_at > (SELECT max(updated_at) FROM imdb_dbt.actor_summary)
在这次运行中，仅将新行直接添加到
imdb_dbt.actor_summary 表中，并且没有涉及表的创建。
删除和插入模式（实验性）
历史上，ClickHouse 仅对更新和删除提供有限的支持，以异步 Mutations 形式存在。这些操作可能非常消耗 IO，通常应避免。
ClickHouse 22.8 引入了 轻量级删除，而 ClickHouse 25.7 引入了 轻量级更新。随着这些功能的引入，来自单个更新查询的修改，即使是异步物化，也会使用户感觉是立即生效的。
可以通过
incremental_strategy 参数为模型配置此模式，即：
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='delete+insert') }}
此策略直接作用于目标模型的表，因此如果操作过程中出现问题，增量模型中的数据可能处于无效状态 - 没有原子更新。
总结来说，这种方法：
- 适配器创建一个临时表
actor_sumary__dbt_tmp。已更改的行会流入这个表。
- 针对当前
actor_summary 表发出
DELETE。通过 id 从
actor_sumary__dbt_tmp 中删除行。
- 从
actor_sumary__dbt_tmp 中使用
INSERT INTO actor_summary SELECT * FROM actor_sumary__dbt_tmp 向
actor_summary 插入行。
该过程如下图所示：
insert_overwrite 模式（实验性）
执行以下步骤：
- 创建一个与增量模型关系结构相同的暂存（临时）表：
CREATE TABLE {staging} AS {target}。
- 仅将新记录（由 SELECT 生成）插入暂存表。
- 将仅存在于暂存表中的新分区替换到目标表中。
这种方法具有以下优点：
- 它比默认策略更快，因为它不会复制整个表。
- 它比其他策略更安全，因为在 INSERT 操作完成成功之前不会修改原始表：在中间失败的情况下，原始表不会被修改。
- 它实现了“分区不可变性”的数据工程最佳实践。这简化了增量和并行数据处理、回滚等。
创建快照
dbt 快照允许记录对可变模型在一段时间内的更改。这进而允许在模型上进行时间点查询，分析师可以“回顾过去”模型的先前状态。这个功能是通过 类型-2 缓慢变化维度 实现的，其中有效日期列记录行何时有效。此功能受 ClickHouse 适配器的支持，下面演示。
此示例假设您已完成 创建增量表模型。确保您的 actor_summary.sql 没有设置 inserts_only=True。您的 models/actor_summary.sql 应如下所示：
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }}
with actor_summary as (
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as genres,
uniqExact(director_name) as directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id,
concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name,
{{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id,
{{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank,
genre,
concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name,
created_at
FROM {{ source('imdb', 'actors') }}
JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id
)
GROUP BY id
)
select *
from actor_summary
{% if is_incremental() %}
-- this filter will only be applied on an incremental run
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}})
{% endif %}
- 在快照目录中创建一个文件
actor_summary。
touch snapshots/actor_summary.sql
- 使用以下内容更新 actor_summary.sql 文件：
{% snapshot actor_summary_snapshot %}
{{
config(
target_schema='snapshots',
unique_key='id',
strategy='timestamp',
updated_at='updated_at',
)
}}
select * from {{ref('actor_summary')}}
{% endsnapshot %}
关于此内容的一些观察：
- select 查询定义了您希望随着时间快照的结果。函数 ref 用于引用我们之前创建的 actor_summary 模型。
- 我们需要一个时间戳列来指示记录更改。我们可以在此处使用更新的时间戳列（见 创建增量表模型）。策略参数指示我们使用时间戳来表示更新，updated_at 参数指定要使用的列。如果该列不存在于您的模型中，您可以选择使用 check 策略。这是显著低效的，并需要用户指定要比较的列列表。 dbt 比较这些列的当前值和历史值，记录任何更改（或在相同的情况下不进行任何操作）。
- 运行命令
dbt snapshot。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot
13:26:23 Running with dbt=1.1.0
13:26:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics
13:26:23
13:26:25 Concurrency: 1 threads (target='dev')
13:26:25
13:26:25 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN]
13:26:25 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 0.79s]
13:26:25
13:26:25 Finished running 1 snapshot in 2.11s.
13:26:25
13:26:25 Completed successfully
13:26:25
13:26:25 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
请注意，已在快照数据库中创建了一个名为 actor_summary_snapshot 的表（由 target_schema 参数确定）。
- 取样这个数据，您将看到 dbt 包含了列 dbt_valid_from 和 dbt_valid_to。后者的值设置为 null。后续运行将会更新这一点。
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+------------+
|id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to|
+------+----------+------------+----------+-------------------+------------+
|845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL |
|845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|NULL |
|45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL |
|621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL |
|283127|Tom |London |549 |2022-05-25 19:31:47|NULL |
+------+----------+------------+----------+-------------------+------------+
- 让我们最喜欢的演员 Clicky McClickHouse 再出现在 10 部电影中。
INSERT INTO imdb.roles
SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, rand(number) % 412320 as movie_id, 'Himself' as role
FROM system.numbers
LIMIT 10;
- 从
imdb 目录重新运行 dbt run 命令。这将更新增量模型。一旦完成，运行 dbt snapshot 以捕获更改。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run
13:46:14 Running with dbt=1.1.0
13:46:14 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics
13:46:14
13:46:15 Concurrency: 1 threads (target='dev')
13:46:15
13:46:15 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary....................... [RUN]
13:46:18 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary.................. [OK in 2.76s]
13:46:18
13:46:18 Finished running 1 incremental model in 3.73s.
13:46:18
13:46:18 Completed successfully
13:46:18
13:46:18 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot
13:46:26 Running with dbt=1.1.0
13:46:26 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics
13:46:26
13:46:27 Concurrency: 1 threads (target='dev')
13:46:27
13:46:27 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN]
13:46:31 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 4.05s]
13:46:31
13:46:31 Finished running 1 snapshot in 5.02s.
13:46:31
13:46:31 Completed successfully
13:46:31
13:46:31 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
- 如果我们现在查询我们的快照，请注意我们有 2 行 Clicky McClickHouse。我们的前一条记录现在有了 dbt_valid_to 值。我们的新值在 dbt_valid_from 列中记录相同的值，并且 dbt_valid_to 值为 null。如果我们确实有新行，这些也将附加到快照中。
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+
|id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to |
+------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+
|845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL |
|845466|Clicky |McClickHouse|920 |2022-05-25 19:34:37|NULL |
|845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|2022-05-25 19:34:37|
|45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL |
|621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL |
+------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+
有关 dbt 快照的更多详细信息，请参见 这里。
使用种子
dbt 提供了从 CSV 文件加载数据的能力。此功能不适合加载大型数据库导出，更适合通常用于代码表和 字典的小文件，例如将国家代码映射到国家名称。以一个简单的例子，我们使用种子功能生成并上传一个流派代码列表。
- 我们从已有的数据集中生成流派代码列表。从 dbt 目录中，使用
clickhouse-client 创建文件
seeds/genre_codes.csv：
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ clickhouse-client --password <password> --query
"SELECT genre, ucase(substring(genre, 1, 3)) as code FROM imdb.genres GROUP BY genre
LIMIT 100 FORMAT CSVWithNames" > seeds/genre_codes.csv
- 执行
dbt seed 命令。这将根据我们的 CSV 文件创建一个在数据库
imdb_dbt 中的新表
genre_codes（由我们的 schema 配置定义）。
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt seed
17:03:23 Running with dbt=1.1.0
17:03:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 1 seed file, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics
17:03:23
17:03:24 Concurrency: 1 threads (target='dev')
17:03:24
17:03:24 1 of 1 START seed file imdb_dbt.genre_codes..................................... [RUN]
17:03:24 1 of 1 OK loaded seed file imdb_dbt.genre_codes................................. [INSERT 21 in 0.65s]
17:03:24
17:03:24 Finished running 1 seed in 1.62s.
17:03:24
17:03:24 Completed successfully
17:03:24
17:03:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
- 确认这些已被加载：
SELECT * FROM imdb_dbt.genre_codes LIMIT 10;
+-------+----+
|genre |code|
+-------+----+
|Drama |DRA |
|Romance|ROM |
|Short |SHO |
|Mystery|MYS |
|Adult |ADU |
|Family |FAM |
|Action |ACT |
|Sci-Fi |SCI |
|Horror |HOR |
|War |WAR |
+-------+----+=