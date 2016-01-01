连接 DBeaver 到 ClickHouse
DBeaver 提供多种版本。在本指南中使用 DBeaver Community。有关各种版本和功能，请参见 这里。 DBeaver 通过 JDBC 连接到 ClickHouse。
备注
请使用 DBeaver 版本 23.1.0 或更高版本，以改善对 ClickHouse 中
Nullable 列的支持。
1. 收集您的 ClickHouse 详情
DBeaver 使用 JDBC 通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse；您需要：
- 端点
- 端口号
- 用户名
- 密码
2. 下载 DBeaver
DBeaver 可在 https://dbeaver.io/download/ 下载。
3. 添加数据库
- 可以使用 数据库 > 新建数据库连接 菜单或在 数据库导航器 中点击 新建数据库连接 图标，调出 连接到数据库 对话框：
-
选择 分析型，然后选择 ClickHouse：
-
构建 JDBC URL。在 主 标签中设置主机、端口、用户名、密码和数据库：
- 默认情况下，SSL > 使用 SSL 属性未设置，如果您连接到 ClickHouse Cloud 或需要在 HTTP 端口上使用 SSL 的服务器，则将 SSL > 使用 SSL 设置为开启：
- 测试连接：
如果 DBeaver 检测到您未安装 ClickHouse 驱动程序，它将提供下载选项：
- 下载驱动程序后再次 测试 连接：
4. 查询 ClickHouse
打开查询编辑器并运行查询。
- 右键点击您的连接，选择 SQL 编辑器 > 打开 SQL 脚本，以打开查询编辑器：
- 针对
system.query_log的示例查询：
后续步骤
请参阅 DBeaver wiki，了解 DBeaver 的功能，以及 ClickHouse 文档，了解 ClickHouse 的功能。