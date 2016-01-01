连接 DataGrip 到 ClickHouse
启动或下载 DataGrip
DataGrip 可通过 https://www.jetbrains.com/datagrip/ 获取。
1. 收集您的连接详细信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 加载 ClickHouse 驱动程序
- 启动 DataGrip，在 数据源 选项卡的 数据源和驱动程序 对话框中，点击 + 图标
选择 ClickHouse
当您建立连接时，顺序会发生变化，ClickHouse 可能还不是列表顶部的选项。
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切换到 驱动程序 选项卡并加载 ClickHouse 驱动程序
DataGrip 不附带驱动程序，以便最小化下载大小。在 驱动程序 选项卡中 从 完全支持 列表中选择 ClickHouse，然后展开 + 标志。 从 提供的驱动程序 选项中选择 最新稳定 驱动程序：
3. 连接到 ClickHouse
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指定您的数据库连接详细信息，并点击 测试连接：
在第一步中，您收集了连接详细信息，填写主机 URL、端口、用户名、密码和数据库名称，然后测试连接。提示
DataGrip 对话框中的 HOST 条目实际上是一个 URL，见下图。
有关 JDBC URL 设置的更多详情，请参考 ClickHouse JDBC 驱动程序 仓库。
了解更多
有关 DataGrip 的更多信息，请访问 DataGrip 文档。