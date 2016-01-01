连接 DataGrip 到 ClickHouse

DataGrip 可通过 https://www.jetbrains.com/datagrip/ 获取。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

启动 DataGrip，在 数据源 选项卡的 数据源和驱动程序 对话框中，点击 + 图标

选择 ClickHouse

提示 当您建立连接时，顺序会发生变化，ClickHouse 可能还不是列表顶部的选项。

切换到 驱动程序 选项卡并加载 ClickHouse 驱动程序 DataGrip 不附带驱动程序，以便最小化下载大小。在 驱动程序 选项卡中 从 完全支持 列表中选择 ClickHouse，然后展开 + 标志。 从 提供的驱动程序 选项中选择 最新稳定 驱动程序：

指定您的数据库连接详细信息，并点击 测试连接： 在第一步中，您收集了连接详细信息，填写主机 URL、端口、用户名、密码和数据库名称，然后测试连接。 提示 DataGrip 对话框中的 HOST 条目实际上是一个 URL，见下图。 有关 JDBC URL 设置的更多详情，请参考 ClickHouse JDBC 驱动程序 仓库。

有关 DataGrip 的更多信息，请访问 DataGrip 文档。