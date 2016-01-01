将 Databrain 连接到 ClickHouse

Community Maintained Community Maintained

Databrain 是一款嵌入式分析平台，可帮助你为客户构建和共享交互式仪表盘、指标和数据可视化。Databrain 通过 HTTPS 接口连接到 ClickHouse，使你能够通过现代、易用的界面轻松对 ClickHouse 数据进行可视化和分析。

本指南将逐步介绍如何将 Databrain 连接到你的 ClickHouse 实例。

一个 ClickHouse 数据库，可以部署在自有基础设施上，或托管于 ClickHouse Cloud。

一个 Databrain 账号。

一个 Databrain 工作区，用于连接数据源。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

参数 说明 HOST 和 PORT 通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。 DATABASE NAME 默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。 USERNAME 和 PASSWORD 默认用户名为 default 。请使用适合您使用场景的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect：

选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。

如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。

如果你的 ClickHouse 实例启用了 IP 过滤，则需要将 Databrain 的 IP 地址加入白名单。

对于 ClickHouse Cloud 用户：

在 ClickHouse Cloud 控制台中进入你的服务 前往 Settings（设置） → Security（安全） 将 Databrain 的 IP 地址添加到允许列表

提示 请参阅 Databrain 的 IP 白名单文档，获取当前需要加入白名单的 IP 地址列表。

登录你的 Databrain 帐户，并进入你希望添加数据源的工作区。 点击导航菜单中的 Data Sources（数据源）。

点击 Add a Data Source（添加数据源） 或 Connect Data Source（连接数据源）。 从可用连接器列表中选择 ClickHouse。

填写连接详细信息： Destination Name（目标名称） ：为此连接输入一个具有描述性的名称（例如："Production ClickHouse" 或 "Analytics DB"）

：为此连接输入一个具有描述性的名称（例如："Production ClickHouse" 或 "Analytics DB"） Host（主机） ：输入你的 ClickHouse 主机 URL（例如： https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud ）

：输入你的 ClickHouse 主机 URL（例如： ） Port（端口） ：输入 8443 （ClickHouse 默认的 HTTPS 端口）

：输入 （ClickHouse 默认的 HTTPS 端口） Username（用户名） ：输入你的 ClickHouse 用户名

：输入你的 ClickHouse 用户名 Password（密码）：输入你的 ClickHouse 密码

点击 Test Connection（测试连接），验证 Databrain 是否可以连接到你的 ClickHouse 实例。 连接成功后，点击 Save（保存） 或 Connect（连接） 以添加数据源。

确保你所使用的 ClickHouse 用户具有必要的权限：

-- 授予读取模式信息的权限 GRANT SELECT ON information_schema.* TO your_databrain_user; -- 授予对数据库和表的读取访问权限 GRANT SELECT ON your_database.* TO your_databrain_user;

将 your_databrain_user 和 your_database 替换为您实际使用的用户名和数据库名称。

完成连接后，在 Databrain 中进入你的工作区（workspace）。 你会在数据浏览器中看到列出的 ClickHouse 表。

点击任意表来查看其表结构（schema）并预览数据。

点击 Create Metric，开始基于 ClickHouse 数据构建可视化图表。 选择你的 ClickHouse 数据源，并选取你想要可视化的表。 使用 Databrain 提供的直观界面来： 选择维度和度量

应用过滤和聚合

选择可视化类型（柱状图、折线图、饼图、数据表等）

添加自定义 SQL 查询以进行高级分析 保存你的指标，以便在多个仪表板中复用。

点击 Create Dashboard 开始创建仪表板。 通过拖放已保存的指标，将其添加到仪表板中。 自定义仪表板的布局和外观。

将仪表板分享给你的团队，或将其嵌入到你的应用程序中。

在配合 ClickHouse 使用时，Databrain 提供了多项高级功能：

Custom SQL Console ：直接针对你的 ClickHouse 数据库编写并执行自定义 SQL 查询

：直接针对你的 ClickHouse 数据库编写并执行自定义 SQL 查询 Multi-tenancy and single-tenancy ：在单租户和多租户架构下连接你的 ClickHouse 数据库

：在单租户和多租户架构下连接你的 ClickHouse 数据库 Report Scheduling ：安排自动化报告并通过电子邮件发送给相关方

：安排自动化报告并通过电子邮件发送给相关方 AI-powered Insights ：使用 AI 从数据中生成摘要和洞察

：使用 AI 从数据中生成摘要和洞察 Embedded Analytics ：将仪表板和指标直接嵌入到你的应用程序中

：将仪表板和指标直接嵌入到你的应用程序中 Semantic Layer：创建可复用的数据模型和业务逻辑

如果无法连接到 ClickHouse：

验证凭据：仔细检查用户名、密码和主机 URL 检查端口：确保在使用 HTTPS 时使用端口 8443 （如果未使用 SSL 而采用 HTTP，则使用 8123 ） IP 白名单：确认 Databrain 的 IP 地址已在 ClickHouse 的防火墙/安全设置中加入白名单 SSL/TLS：如果使用 HTTPS，确保已正确配置 SSL/TLS 用户权限：验证该用户在 information_schema 以及目标数据库上具有 SELECT 权限

如果查询执行较慢：

优化查询：高效使用过滤条件和聚合 创建物化视图：对于经常访问的聚合结果，考虑在 ClickHouse 中创建物化视图 使用合适的数据类型：确保 ClickHouse 模式（schema）使用了最优的数据类型 索引优化：利用 ClickHouse 的主键和跳过索引（skipping index）

如需深入了解 Databrain 的功能以及如何构建强大的分析能力：