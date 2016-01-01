将 Databrain 连接到 ClickHouse
Databrain 是一款嵌入式分析平台，可帮助你为客户构建和共享交互式仪表盘、指标和数据可视化。Databrain 通过 HTTPS 接口连接到 ClickHouse，使你能够通过现代、易用的界面轻松对 ClickHouse 数据进行可视化和分析。
本指南将逐步介绍如何将 Databrain 连接到你的 ClickHouse 实例。
前置条件
- 一个 ClickHouse 数据库，可以部署在自有基础设施上，或托管于 ClickHouse Cloud。
- 一个 Databrain 账号。
- 一个 Databrain 工作区，用于连接数据源。
将 Databrain 连接到 ClickHouse 的步骤
1. 收集连接详细信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
|参数
|说明
HOST 和
PORT
|通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。
DATABASE NAME
|默认提供一个名为
default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。
USERNAME 和
PASSWORD
|默认用户名为
default。请使用适合您使用场景的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect：
选择 HTTPS。连接信息会显示在示例
curl 命令中。
如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。
2. 允许 Databrain 的 IP 地址（如有需要）
如果你的 ClickHouse 实例启用了 IP 过滤，则需要将 Databrain 的 IP 地址加入白名单。
对于 ClickHouse Cloud 用户：
- 在 ClickHouse Cloud 控制台中进入你的服务
- 前往 Settings（设置） → Security（安全）
- 将 Databrain 的 IP 地址添加到允许列表
请参阅 Databrain 的 IP 白名单文档，获取当前需要加入白名单的 IP 地址列表。
3. 在 Databrain 中添加 ClickHouse 作为数据源
-
登录你的 Databrain 帐户，并进入你希望添加数据源的工作区。
-
点击导航菜单中的 Data Sources（数据源）。
-
点击 Add a Data Source（添加数据源） 或 Connect Data Source（连接数据源）。
-
从可用连接器列表中选择 ClickHouse。
- 填写连接详细信息：
- Destination Name（目标名称）：为此连接输入一个具有描述性的名称（例如："Production ClickHouse" 或 "Analytics DB"）
- Host（主机）：输入你的 ClickHouse 主机 URL（例如：
https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud）
- Port（端口）：输入
8443（ClickHouse 默认的 HTTPS 端口）
- Username（用户名）：输入你的 ClickHouse 用户名
- Password（密码）：输入你的 ClickHouse 密码
-
点击 Test Connection（测试连接），验证 Databrain 是否可以连接到你的 ClickHouse 实例。
-
连接成功后，点击 Save（保存） 或 Connect（连接） 以添加数据源。
4. 配置用户权限
确保你所使用的 ClickHouse 用户具有必要的权限：
将
your_databrain_user 和
your_database 替换为您实际使用的用户名和数据库名称。
将 Databrain 与 ClickHouse 配合使用
探索你的数据
-
完成连接后，在 Databrain 中进入你的工作区（workspace）。
-
你会在数据浏览器中看到列出的 ClickHouse 表。
- 点击任意表来查看其表结构（schema）并预览数据。
创建指标和可视化图表
-
点击 Create Metric，开始基于 ClickHouse 数据构建可视化图表。
-
选择你的 ClickHouse 数据源，并选取你想要可视化的表。
-
使用 Databrain 提供的直观界面来：
- 选择维度和度量
- 应用过滤和聚合
- 选择可视化类型（柱状图、折线图、饼图、数据表等）
- 添加自定义 SQL 查询以进行高级分析
-
保存你的指标，以便在多个仪表板中复用。
构建仪表板
-
点击 Create Dashboard 开始创建仪表板。
-
通过拖放已保存的指标，将其添加到仪表板中。
-
自定义仪表板的布局和外观。
- 将仪表板分享给你的团队，或将其嵌入到你的应用程序中。
高级功能
在配合 ClickHouse 使用时，Databrain 提供了多项高级功能：
- Custom SQL Console：直接针对你的 ClickHouse 数据库编写并执行自定义 SQL 查询
- Multi-tenancy and single-tenancy：在单租户和多租户架构下连接你的 ClickHouse 数据库
- Report Scheduling：安排自动化报告并通过电子邮件发送给相关方
- AI-powered Insights：使用 AI 从数据中生成摘要和洞察
- Embedded Analytics：将仪表板和指标直接嵌入到你的应用程序中
- Semantic Layer：创建可复用的数据模型和业务逻辑
故障排查
连接失败
如果无法连接到 ClickHouse：
- 验证凭据：仔细检查用户名、密码和主机 URL
- 检查端口：确保在使用 HTTPS 时使用端口
8443（如果未使用 SSL 而采用 HTTP，则使用
8123）
- IP 白名单：确认 Databrain 的 IP 地址已在 ClickHouse 的防火墙/安全设置中加入白名单
- SSL/TLS：如果使用 HTTPS，确保已正确配置 SSL/TLS
- 用户权限：验证该用户在
information_schema以及目标数据库上具有 SELECT 权限
查询性能慢
如果查询执行较慢：
- 优化查询：高效使用过滤条件和聚合
- 创建物化视图：对于经常访问的聚合结果，考虑在 ClickHouse 中创建物化视图
- 使用合适的数据类型：确保 ClickHouse 模式（schema）使用了最优的数据类型
- 索引优化：利用 ClickHouse 的主键和跳过索引（skipping index）
进一步了解
如需深入了解 Databrain 的功能以及如何构建强大的分析能力：