通过命名集合将 ClickHouse 与 Kafka 集成
引言
在本指南中，我们将探讨如何使用命名集合将 ClickHouse 连接到 Kafka。使用命名集合的配置文件提供了几个优点：
- 集中和更容易管理的配置设置。
- 可以在不更改 SQL 表定义的情况下进行设置更改。
- 通过检查单个配置文件来更轻松地审查和排除配置故障。
本指南已在 Apache Kafka 3.4.1 和 ClickHouse 24.5.1 上测试过。
假设
本文件假设您已经：
- 拥有一个可用的 Kafka 集群。
- 已设置并运行 ClickHouse 集群。
- 对 SQL 有基本了解，并熟悉 ClickHouse 和 Kafka 的配置。
先决条件
确保创建命名集合的用户具有必要的访问权限：
有关启用访问控制的更多详细信息，请参考 用户管理指南。
配置
将以下部分添加到您的 ClickHouse
config.xml 文件中：
配置说明
- 调整 Kafka 地址和相关配置，以匹配您的 Kafka 集群设置。
<kafka>之前的部分包含 ClickHouse Kafka 引擎参数。有关完整参数列表，请参阅 Kafka 引擎参数。
<kafka>内的部分包含扩展的 Kafka 配置选项。有关更多选项，请参阅 librdkafka 配置。
- 此示例使用
SASL_SSL安全协议和
PLAIN机制。根据您的 Kafka 集群配置调整这些设置。
创建表和数据库
在您的 ClickHouse 集群上创建必要的数据库和表。如果您将 ClickHouse 作为单节点运行，请省略 SQL 命令的集群部分，并使用其他引擎替代
ReplicatedMergeTree。
创建数据库
创建 Kafka 表
为第一个 Kafka 集群创建第一个 Kafka 表：
为第二个 Kafka 集群创建第二个 Kafka 表：
创建副本表
为第一个 Kafka 表创建一个表：
为第二个 Kafka 表创建一个表：
创建物化视图
创建一个物化视图，将数据从第一个 Kafka 表插入到第一个副本表中：
创建一个物化视图，将数据从第二个 Kafka 表插入到第二个副本表中：
验证设置
现在您应该可以在 Kafka 集群上看到相应的消费者组：
cluster_1_clickhouse_consumer在
cluster_1
cluster_2_clickhouse_consumer在
cluster_2
在任何 ClickHouse 节点上运行以下查询，以查看两个表中的数据：
注意
在本指南中，导入到两个 Kafka 主题中的数据是相同的。在您的情况下，它们可能会有所不同。您可以根据需要添加任意数量的 Kafka 集群。
示例输出：
这完成了通过命名集合将 ClickHouse 与 Kafka 集成的设置。通过将 Kafka 配置集中在 ClickHouse
config.xml 文件中，您可以更轻松地管理和调整设置，确保流畅高效的集成。