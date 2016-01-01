通过命名集合将 ClickHouse 与 Kafka 集成

在本指南中，我们将探讨如何使用命名集合将 ClickHouse 连接到 Kafka。使用命名集合的配置文件提供了几个优点：

集中和更容易管理的配置设置。

可以在不更改 SQL 表定义的情况下进行设置更改。

通过检查单个配置文件来更轻松地审查和排除配置故障。

本指南已在 Apache Kafka 3.4.1 和 ClickHouse 24.5.1 上测试过。

本文件假设您已经：

拥有一个可用的 Kafka 集群。 已设置并运行 ClickHouse 集群。 对 SQL 有基本了解，并熟悉 ClickHouse 和 Kafka 的配置。

确保创建命名集合的用户具有必要的访问权限：

有关启用访问控制的更多详细信息，请参考 用户管理指南。

将以下部分添加到您的 ClickHouse config.xml 文件中：

调整 Kafka 地址和相关配置，以匹配您的 Kafka 集群设置。 <kafka> 之前的部分包含 ClickHouse Kafka 引擎参数。有关完整参数列表，请参阅 Kafka 引擎参数。 <kafka> 内的部分包含扩展的 Kafka 配置选项。有关更多选项，请参阅 librdkafka 配置。 此示例使用 SASL_SSL 安全协议和 PLAIN 机制。根据您的 Kafka 集群配置调整这些设置。

在您的 ClickHouse 集群上创建必要的数据库和表。如果您将 ClickHouse 作为单节点运行，请省略 SQL 命令的集群部分，并使用其他引擎替代 ReplicatedMergeTree 。

为第一个 Kafka 集群创建第一个 Kafka 表：

为第二个 Kafka 集群创建第二个 Kafka 表：

为第一个 Kafka 表创建一个表：

为第二个 Kafka 表创建一个表：

创建一个物化视图，将数据从第一个 Kafka 表插入到第一个副本表中：

创建一个物化视图，将数据从第二个 Kafka 表插入到第二个副本表中：

现在您应该可以在 Kafka 集群上看到相应的消费者组：

cluster_1_clickhouse_consumer 在 cluster_1

在 cluster_2_clickhouse_consumer 在 cluster_2

在任何 ClickHouse 节点上运行以下查询，以查看两个表中的数据：

在本指南中，导入到两个 Kafka 主题中的数据是相同的。在您的情况下，它们可能会有所不同。您可以根据需要添加任意数量的 Kafka 集群。

示例输出：