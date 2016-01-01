插入本地文件
您可以使用
clickhouse-client 将本地文件流式传输到您的 ClickHouse 服务中。这使您能够使用 ClickHouse 的许多强大而便捷的函数来预处理数据。让我们看一个例子...
- 假设我们有一个名为
comments.tsv的 TSV 文件，包含一些 Hacker News 评论，并且标题行包含列名。插入数据时，您需要指定一个 输入格式，在我们的例子中是
TabSeparatedWithNames：
- 让我们为我们的 Hacker News 数据创建表：
- 我们想将
author列转换为小写，这可以通过
lowerfunction 容易地做到。我们还想将
comment字符串拆分为标记并将结果存储在
tokens列中，这可以使用
extractAllfunction 来完成。您将在一个
clickhouse-client命令中完成所有这些操作 - 注意
comments.tsv文件是如何通过
<操作符被传输给
clickhouse-client的：
备注
input 函数在这里非常有用，因为它允许我们在将数据插入
hackernews 表时进行转换。
input 的参数是输入原始数据的格式，您将在许多其他表函数中看到这一点（您为输入数据指定模式）。
- 就这样！数据已上传到 ClickHouse：
结果是：
- 另一个选择是使用像
cat这样的工具将文件流式传输到
clickhouse-client。例如，以下命令与使用
<操作符的结果相同：
访问 关于
clickhouse-client 的文档页面以获取关于如何在本地操作系统上安装
clickhouse-client 的详细信息。