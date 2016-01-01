插入本地文件

您可以使用 clickhouse-client 将本地文件流式传输到您的 ClickHouse 服务中。这使您能够使用 ClickHouse 的许多强大而便捷的函数来预处理数据。让我们看一个例子...

假设我们有一个名为 comments.tsv 的 TSV 文件，包含一些 Hacker News 评论，并且标题行包含列名。插入数据时，您需要指定一个 输入格式，在我们的例子中是 TabSeparatedWithNames ：

让我们为我们的 Hacker News 数据创建表：

我们想将 author 列转换为小写，这可以通过 lower function 容易地做到。我们还想将 comment 字符串拆分为标记并将结果存储在 tokens 列中，这可以使用 extractAll function 来完成。您将在一个 clickhouse-client 命令中完成所有这些操作 - 注意 comments.tsv 文件是如何通过 < 操作符被传输给 clickhouse-client 的：

备注 input 函数在这里非常有用，因为它允许我们在将数据插入 hackernews 表时进行转换。 input 的参数是输入原始数据的格式，您将在许多其他表函数中看到这一点（您为输入数据指定模式）。

就这样！数据已上传到 ClickHouse：

结果是：

另一个选择是使用像 cat 这样的工具将文件流式传输到 clickhouse-client 。例如，以下命令与使用 < 操作符的结果相同：