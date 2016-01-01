ODBC
Not supported in ClickHouse Cloud
允许 ClickHouse 通过 ODBC 连接到外部数据库。
为了安全地实现 ODBC 连接，ClickHouse 使用一个独立的程序
clickhouse-odbc-bridge。如果 ODBC 驱动程序直接从
clickhouse-server 加载，驱动程序的问题可能会导致 ClickHouse 服务器崩溃。ClickHouse 在需要时会自动启动
clickhouse-odbc-bridge。ODBC 桥接程序与
clickhouse-server 在同一包中安装。
该引擎支持 Nullable 数据类型。
创建表
请查看 CREATE TABLE 查询的详细描述。
表结构可以与源表结构不同：
- 列名应与源表中的列名相同，但您可以只使用这些列中的某些列，并且顺序可以任意。
- 列类型可能与源表中的不同。ClickHouse 会尝试将值 cast 为 ClickHouse 数据类型。
- external_table_functions_use_nulls 设置定义如何处理 Nullable 列。默认值：1。如果为 0，则表函数不使用 Nullable 列，并插入默认值而不是 null。这同样适用于数组中的 NULL 值。
引擎参数
connection_settings— 在
odbc.ini文件中连接设置的部分名称。
external_database— 外部 DBMS 中的数据库名称。
external_table—
external_database中的表名称。
使用示例
通过 ODBC 从本地 MySQL 安装中检索数据
此示例在 Ubuntu Linux 18.04 和 MySQL 服务器 5.7 上进行了验证。
确保已安装 unixODBC 和 MySQL Connector。
默认情况下（如果是从包安装），ClickHouse 以用户
clickhouse 启动。因此，您需要在 MySQL 服务器中创建和配置此用户。
然后在
/etc/odbc.ini 中配置连接。
您可以使用 unixODBC 安装中的
isql 实用程序检查连接。
MySQL 中的表：
从 MySQL 表中检索数据到 ClickHouse 的表：