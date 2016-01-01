ODBC

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

允许 ClickHouse 通过 ODBC 连接到外部数据库。

为了安全地实现 ODBC 连接，ClickHouse 使用一个独立的程序 clickhouse-odbc-bridge 。如果 ODBC 驱动程序直接从 clickhouse-server 加载，驱动程序的问题可能会导致 ClickHouse 服务器崩溃。ClickHouse 在需要时会自动启动 clickhouse-odbc-bridge 。ODBC 桥接程序与 clickhouse-server 在同一包中安装。

该引擎支持 Nullable 数据类型。

请查看 CREATE TABLE 查询的详细描述。

表结构可以与源表结构不同：

列名应与源表中的列名相同，但您可以只使用这些列中的某些列，并且顺序可以任意。

列类型可能与源表中的不同。ClickHouse 会尝试将值 cast 为 ClickHouse 数据类型。

external_table_functions_use_nulls 设置定义如何处理 Nullable 列。默认值：1。如果为 0，则表函数不使用 Nullable 列，并插入默认值而不是 null。这同样适用于数组中的 NULL 值。

引擎参数

connection_settings — 在 odbc.ini 文件中连接设置的部分名称。

— 在 文件中连接设置的部分名称。 external_database — 外部 DBMS 中的数据库名称。

— 外部 DBMS 中的数据库名称。 external_table — external_database 中的表名称。

通过 ODBC 从本地 MySQL 安装中检索数据

此示例在 Ubuntu Linux 18.04 和 MySQL 服务器 5.7 上进行了验证。

确保已安装 unixODBC 和 MySQL Connector。

默认情况下（如果是从包安装），ClickHouse 以用户 clickhouse 启动。因此，您需要在 MySQL 服务器中创建和配置此用户。

然后在 /etc/odbc.ini 中配置连接。

您可以使用 unixODBC 安装中的 isql 实用程序检查连接。

MySQL 中的表：

从 MySQL 表中检索数据到 ClickHouse 的表：