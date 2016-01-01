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使用模板和正则表达式在 ClickHouse 中导入和导出自定义文本数据

我们经常需要处理自定义文本格式的数据。这可能是非标准格式、无效的 JSON 或损坏的 CSV。使用像 CSV 或 JSON 这样的标准解析器在所有情况下都不奏效。但 ClickHouse 提供了强大的模板和正则表达式格式来解决这个问题。

基于模板的导入

假设我们想从以下 日志文件 中导入数据：

我们可以使用 模板 格式导入这些数据。我们需要定义一个模板字符串，其中包含每行输入数据的值占位符：

让我们创建一个表来导入我们的数据：

要使用给定模板导入数据，我们必须将模板字符串保存在一个文件中（在我们的例子中为 row.template）：

我们在 ${name:escaping} 格式中定义了列的名称和转义规则。此处可以使用多种选项，如 CSV、JSON、Escaped 或 Quoted，它们实现了相应的 转义规则

现在我们可以在导入数据时将给定文件作为 format_template_row 设置选项的参数（注意，模板和数据文件 不应 在文件末尾有额外的 \n 符号）：

我们可以确认我们的数据已加载到表中：

跳过空格

可以考虑使用 TemplateIgnoreSpaces 来跳过模板中定界符之间的空格：

使用模板导出数据

我们还可以使用模板将数据导出为任何文本格式。在这种情况下，我们需要创建两个文件：

结果集模板，定义整个结果集的布局：

这里，rows_readtime 是每个请求可用的系统指标。而 data 代表生成的行（${data} 应该始终是该文件中的第一个占位符），基于在 行模板文件 中定义的模板：

现在让我们使用这些模板导出以下查询：

导出到 HTML 文件

基于模板的结果也可以使用 INTO OUTFILE 子句导出到文件。让我们基于给定的 结果集 格式生成 HTML 文件：

导出到 XML

模板格式可以用来生成所有想象中的文本格式文件，包括 XML。只需放入相关模板并进行导出。

此外，还可以考虑使用 XML 格式以获取包括元数据在内的标准 XML 结果：

基于正则表达式导入数据

Regexp 格式处理输入数据需要以更复杂的方式进行解析的更复杂情况。让我们解析我们的 error.log 示例文件，但这次捕获文件名和协议，将其保存在单独的列中。首先，让我们为此准备一个新的表：

现在，我们可以基于正则表达式导入数据：

ClickHouse 将根据每个捕获组的顺序将数据插入到相应的列中。让我们检查数据：

默认情况下，如果存在不匹配的行，ClickHouse 将会引发错误。如果您想跳过不匹配的行，请使用 format_regexp_skip_unmatched 选项启用它：

其他格式

ClickHouse 引入了对多种格式的支持，包括文本和二进制，以覆盖各种场景和平台。您可以在以下文章中探索更多格式及其工作方式：

另外，请查看 clickhouse-local - 一个可移植的功能齐全的工具，可用于处理本地/远程文件，无需 ClickHouse 服务器。