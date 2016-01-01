在 ClickHouse 中插入和转储 SQL 数据

ClickHouse 可以通过多种方式轻松集成到 OLTP 数据库基础设施中。一个方法是使用 SQL 转储在其他数据库和 ClickHouse 之间传输数据。

数据可以使用 SQLInsert 以 SQL 格式转储。ClickHouse 将以 INSERT INTO <table name> VALUES(... 的形式写入数据，并使用 output_format_sql_insert_table_name 设置选项作为表名：

可以通过禁用 output_format_sql_insert_include_column_names 选项来省略列名：

现在我们可以将 dump.sql 文件提供给另一个 OLTP 数据库：

我们假设 some_table 表在 some_db MySQL 数据库中存在。

某些 DBMS 可能对单个批次中可以处理的值数量有限制。默认情况下，ClickHouse 将创建 65k 值的批次，但可以通过 output_format_sql_insert_max_batch_size 选项更改：

ClickHouse 具有 Values 格式，该格式类似于 SQLInsert，但省略了 INSERT INTO table VALUES 部分，仅返回一组值：

要读取 SQL 转储，可以使用 MySQLDump：

默认情况下，ClickHouse 将忽略未知的列（由 input_format_skip_unknown_fields 选项控制），并处理转储中找到的第一个表的数据（如果多个表转储到单个文件中）。DDL 语句将被跳过。要将数据从 MySQL 转储加载到表中（mysql.sql 文件）：

我们还可以根据 MySQL 转储文件自动创建表：

在这里，我们根据 ClickHouse 自动推断的结构创建了一个名为 table_from_mysql 的表。ClickHouse 要么基于数据检测类型，要么在可用时使用 DDL：

ClickHouse 引入了对多种格式的支持，包括文本和二进制格式，以涵盖各种场景和平台。请在以下文章中了解更多格式及其使用方法：

同时查看 clickhouse-local - 一个便携的全功能工具，可以在不需要 ClickHouse 服务器的情况下处理本地/远程文件。