在 ClickHouse 中使用 Parquet

Parquet 是一种高效的文件格式，以列式的方式存储数据。 ClickHouse 提供了对 Parquet 文件的读写支持。

提示 当你在查询中引用文件路径时，ClickHouse 尝试读取的位置将取决于你使用的 ClickHouse 变体。 如果你使用的是 clickhouse-local ，它将从你启动 ClickHouse Local 的位置相对读取。 如果你通过 clickhouse client 使用 ClickHouse Server 或 ClickHouse Cloud，它将从服务器上的 /var/lib/clickhouse/user_files/ 目录相对读取。

在加载数据之前，我们可以使用 file() 函数探索一个 示例 parquet 文件 的结构：

我们将 Parquet 作为第二个参数传递给函数，以便 ClickHouse 知道文件格式。 这将打印出带有类型的列：

我们还可以在实际导入数据之前，利用 SQL 的所有能力来探索文件：

提示 我们可以跳过 file() 和 INFILE / OUTFILE 的显式格式设置。 在这种情况下，ClickHouse 将根据文件扩展名自动检测格式。

让我们创建一个表，以便将 Parquet 数据导入到其中：

现在我们可以使用 FROM INFILE 子句导入数据：

注意 ClickHouse 如何自动将 Parquet 字符串（在 date 列中）转换为 Date 类型。这是因为 ClickHouse 根据目标表中的类型自动进行类型转换。

如果你想将本地 Parquet 文件插入到远程 ClickHouse 服务器中，可以通过将文件内容管道到 clickhouse-client 来完成，如下所示：

由于 ClickHouse 可以读取 parquet 文件模式，我们可以动态创建表：

这将根据给定的 parquet 文件自动创建并填充一个表：

默认情况下，ClickHouse 对列名、类型和值是严格要求的。但有时我们可以在导入期间跳过不存在的列或不支持的值。可以使用 Parquet 设置 来管理这种情况。

提示 在使用 ClickHouse Cloud 时，使用 INTO OUTFILE 时需要在要写入文件的机器上运行命令。

要将任何表或查询结果导出到 Parquet 文件，可以使用 INTO OUTFILE 子句：

这将在工作目录中创建 export.parquet 文件。

ClickHouse 和 Parquet 数据类型大致相同，但仍然 略有不同。例如，ClickHouse 将 DateTime 类型导出为 Parquet 的 int64 。如果我们将其再导入到 ClickHouse，我们将看到数字（time.parquet 文件）：

在这种情况下，可以使用 类型转换 ：

ClickHouse 支持多种格式，包括文本和二进制，以覆盖各种场景和平台。可以在以下文章中探索更多格式及其使用方法：

还可以查看 clickhouse-local - 一个便携式的全功能工具，用于在不需要 Clickhouse 服务器的情况下处理本地/远程文件。