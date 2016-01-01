设计你的架构

虽然可以使用 schema inference 来建立 JSON 数据的初始架构并在原地查询 JSON 数据文件，例如在 S3 中，但用户应旨在为他们的数据建立一个优化的版本化架构。我们将在下面讨论建模 JSON 结构的选项。

如果可能，建议用户将频繁查询的 JSON 键提取到架构根部的列中。这不仅简化了查询语法，还允许用户在需要时在 ORDER BY 子句中使用这些列，或指定一个 secondary index。

考虑在指南 JSON schema inference 中探讨的 arXiv 数据集:

假设我们希望将 versions.created 的第一个值作为主要排序键 - 理想情况下命名为 published_date 。这应该在插入前提取或在插入时使用 ClickHouse 的 materialized views 或 materialized columns。

物化列代表了在查询时提取数据的最简单方法，如果提取逻辑可以被捕获为简单的 SQL 表达式则被优先选择。作为示例， published_date 可以作为物化列添加到 arXiv 架构中，并定义为排序键，如下所示：

嵌套的列表达式 上述需要我们使用 versions[1].1 的符号来访问元组，按位置引用 created 列，而不是首选的语法 versions.created_at[1] 。

在加载数据时，该列将被提取：

物化列行为 物化列的值总是在插入时计算，不能在 INSERT 查询中指定。物化列默认不会在 SELECT * 中返回。这是为了保持 SELECT * 的结果可以始终使用 INSERT 插回表中的不变性。可以通过设置 asterisk_include_materialized_columns=1 禁用此行为。

对于更复杂的过滤和转换任务，建议使用 materialized views。

定义 JSON 架构的主要任务是确定每个键值的适当类型。我们建议用户递归地对 JSON 层级中的每个键应用以下规则，以确定每个键的适当类型。

重要: 上述规则应递归应用。如果键的值被确定为动态，则无需进一步评估，可以遵循 Handling dynamic objects 中的指南。如果对象是静态的，则继续评估子键，直到键值为原始值或遇到动态键。

为了说明这些规则，我们使用以下 JSON 示例表示一个人：

应用这些规则：

根键 name 、 username 、 email 、 website 可以表示为类型 String 。列 phone_numbers 是类型为 Array(String) 的原始数组， dob 和 id 类型分别为 Date 和 UInt32 。

、 、 、 可以表示为类型 。列 是类型为 的原始数组， 和 类型分别为 和 。 新键不会添加到 address 对象中（仅新地址对象），因此可以被认为是 静态 。如果我们递归，则所有子列都可以被认为是原始值（类型为 String ），除了 geo 。这是一个静态结构，具有两个 Float32 列， lat 和 lon 。

对象中（仅新地址对象），因此可以被认为是 。如果我们递归，则所有子列都可以被认为是原始值（类型为 ），除了 。这是一个静态结构，具有两个 列， 和 。 tags 列是 动态 的。我们假设可以向此对象中添加新的任意标签，类型和结构可以不同。

列是 的。我们假设可以向此对象中添加新的任意标签，类型和结构可以不同。 company 对象是 静态，且始终最多包含3个指定的键。子键 name 和 catchPhrase 的类型为 String 。键 labels 是 动态 的。我们假设可以在该对象中添加新的任意标签。值将始终为类型字符串的键值对。

我们建议使用命名元组，即 Tuple ，来处理静态对象。对象数组可以通过使用元组数组来保存，即 Array(Tuple) 。在元组内部，应使用相同的规则定义列及其各自的类型。这可能导致嵌套的元组表示嵌套对象，如下所示。

为了说明这一点，我们使用之前的 JSON 人示例，省略动态对象：

该表的架构如下所示：

注意 company 列被定义为 Tuple(catchPhrase String, name String) 。 address 字段使用 Array(Tuple) ，其中嵌套的 Tuple 表示 geo 列。

JSON 可以以其当前结构插入到该表中：

在我们的上例中，我们有最小的数据，但如下所示，我们可以通过其句点分隔的名称查询元组字段。

注意 address.street 列作为 Array 返回。要按位置访问数组中的特定对象，应在列名后指定数组偏移量。例如，要访问第一个地址的街道：

元组的主要缺点是子列不能用于排序键。因此，以下操作将失败：

元组在排序键中的应用 虽然元组列不能用于排序键，但整个元组可以使用。虽然这样做是可能的，但这很少有意义。

即使 JSON 对象结构化，通常也只有已知键的子集提供，导致稀疏的情况。幸运的是， Tuple 类型不需要 JSON 负载中的所有列。如果未提供，将使用默认值。

考虑我们之前的 people 表和以下稀疏 JSON，缺少 suite 、 geo 、 phone_numbers 和 catchPhrase 这些键。

我们可以看到，下面这一行可以成功插入：

查询这一行时，可以看到默认值被用作省略的列（包括子对象）：

区分空值和缺失值 如果用户需要区分值是否为空和未提供，可使用 Nullable 类型。然而，这 应避免，除非绝对必要，因为它会对这些列的存储和查询性能产生负面影响。

虽然当 JSON 键是静态时，结构化方法是最简单的，但如果架构变化是可计划的，例如新键的已知变化，则仍可以使用此方法。

请注意，默认情况下 ClickHouse 将忽略 JSON 负载中提供但不在架构中的 JSON 键。考虑以下修改的 JSON 负载，添加了 nickname 键：

这个 JSON 可以成功插入，同时 nickname 键将被忽略：

可以使用 ALTER TABLE ADD COLUMN 命令向架构添加列。可以通过 DEFAULT 子句指定默认值，如果在后续插入时未指定，则将使用该默认值。对于这些值不存在的行（因为它们在创建之前被插入），也将返回该默认值。如果未指定 DEFAULT 值，将使用该类型的默认值。

例如：

处理动态对象有两种推荐的方法：

Map(String,V) 类型

String 结合 JSON 函数

可以应用以下规则来确定最合适的方法。

如果对象高度动态，具有不可预测的结构，并包含任意嵌套对象，用户应使用 String 类型。可以在查询时使用 JSON 函数提取值，如我们在下面展示的。 如果对象用于存储任意键，多为同一类型，则考虑使用 Map 类型。理想情况下，唯一键的数量不应超过几百个。对于具有子对象的对象，提供后一者有类型统一性， Map 类型也可以考虑使用。一般来说，我们建议将 Map 类型用于标签和标记，例如 Kubernetes 的日志数据中的 pod 标签。

应用对象级别的方法 不同的技术可以应用于同一架构中的不同对象。一些对象可以通过 String 解决得更好，而另一些则可以通过 Map 解决。请注意，一旦使用了 String 类型，就不需要做进一步的架构决策。相反，可以在 Map 键中嵌套子对象，如下所示 - 包括表示 JSON 的 String 。

使用上述结构化方法处理数据通常对那些具有动态 JSON 的用户不可行，这些 JSON 受到变化或对其架构理解不清。当绝对需要灵活性时，用户可以简单地将 JSON 存储为 String ，然后使用函数按需提取字段。这代表了处理 JSON 作为结构化对象的极端对立面。这种灵活性会带来显著的成本，主要是查询语法复杂性增加以及性能降级。

如前所述，对于 原始人对象，我们无法确保 tags 列的结构。我们插入原始行（我们还包括 company.labels ，目前将其忽略），将 Tags 列声明为 String ：

我们可以选择 tags 列，看到 JSON 已作为字符串插入：

JSONExtract 函数可用于从此 JSON 中检索值。考虑下面的简单示例：

注意，函数需要同时引用 String 列 tags 和 JSON 中的路径以进行提取。嵌套路径需要嵌套函数，例如： JSONExtractUInt(JSONExtractString(tags, 'car'), 'year') 提取列 tags.car.year 。通过 JSON_QUERY 和 JSON_VALUE 函数可以简化嵌套路径的提取。

考虑在 arxiv 数据集的极端案例中，我们将整个正文视为 String 。

要插入到此架构中，我们需要使用 JSONAsString 格式：

假设我们希望按年份统计发布的论文数量。对比结构化版本的架构与仅使用字符串的查询：

注意这里使用了 XPath 表达式通过方法过滤 JSON，即： JSON_VALUE(body, '$.versions[0].created') 。

字符串函数明显较慢（> 10x）于带索引的显式类型转换。这些查询总是需要完整的表扫描并处理每一行。尽管在如此小的数据集上这些查询仍然会很快，但在更大的数据集上性能会下降。

这种方法的灵活性显然会带来性能和语法的成本，应仅在架构中用于高度动态的对象。

上述示例使用了 JSON* 族的函数。这些函数利用基于 simdjson 的完整 JSON 解析器，严格解析，并区分在不同层级嵌套的相同字段。这些函数能够处理语法正确但格式不良的 JSON，例如键之间的双空格。

还有一组更快且更严格的函数可用。这些 simpleJSON* 函数通过对 JSON 的结构和格式做出严格假设，提供潜在的卓越性能。具体而言：

字段名称必须是常量

字段名称的一致编码，例如 simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1 ，但 visitParamHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0

在所有嵌套结构中，字段名称都是唯一的。未区分嵌套级别，匹配是无差别的。如果有多个匹配字段，则使用第一个出现的。

在字符串文字之外没有特殊字符。这包括空格。以下是无效的，将不会解析： 而下面的将正确解析：

在某些情况下，如果性能至关重要，并且你的 JSON 满足上述要求，这些函数可能是适当的。下面是将之前的查询重写为使用 simpleJSON* 函数的示例：

上述使用了 simpleJSONExtractString 提取 created 键，利用我们只需第一个值作为出版日期的事实。在这个情况下， simpleJSON* 函数的限制是可以接受的，因为获得了性能上的提升。

如果对象用于存储主要是同一类型的任意键，考虑使用 Map 类型。理想情况下，唯一键的数量不应超过几百个。我们建议将 Map 类型用于标签和标记，例如 Kubernetes pod 标签在日志数据中。虽然这种方式提供了表示嵌套结构的简单方法，但 Map 有一些显著的限制：

字段必须都是同一类型。

访问子列需要特殊的 map 语法，因为字段并不存在作为列；整个对象是一个列。

访问子列会加载整个 Map 值，即所有同级及其各自值。对于更大的 map，这可能导致显著的性能惩罚。

字符串键 在将对象建模为 Map 时，使用 String 键来存储 JSON 键名称。因此，map 将始终是 Map(String, T) ，其中 T 取决于数据。

Map 的最简单应用是当对象的值包含相同的原始类型。在大多数情况下，这涉及使用 String 类型作为值 T 。

考虑我们之前提到的 人 JSON，其中 company.labels 对象被确定为动态的。重要的是，我们只希望将类型为 String 的键值对添加到此对象。因此，我们可以将其声明为 Map(String, String) ：

我们可以插入我们原始的完整 JSON 对象：

在请求对象中查询这些字段需要使用 map 语法，例如：

在此时可用的 Map 函数的完整集合可以在 这里 找到。如果您的数据不一致，可以使用函数执行 必要的类型转换。

当对象具有子对象，且后者的类型一致时，也可以考虑使用 Map 类型。

假设我们的 persons 对象的 tags 键需要一个一致的结构，其中每个 tag 的子对象都有一个 name 和一个 time 列。这样的 JSON 文档的简化示例可能如下所示：

这可以用 Map(String, Tuple(name String, time DateTime)) 来建模，如下所示：