处理其他格式

之前加载 JSON 数据的示例假设使用 JSONEachRow (ndjson)。下面我们提供了在其他常见格式下加载 JSON 的示例。

最常见的 JSON 数据形式之一是将 JSON 对象列表放在 JSON 数组中，如 这个示例：

让我们为这种类型的数据创建一个表：

要导入 JSON 对象列表，我们可以使用 JSONEachRow 格式（插入来自 list.json 文件的数据）：

我们使用了 FROM INFILE 子句从本地文件加载数据，可以看到导入成功：

许多应用程序可以以 JSON 格式记录数据，使得每一行日志都是单独的 JSON 对象，如 这个文件 中所示：

相同的 JSONEachRow 格式可以处理这样的文件：

在某些情况下，JSON 对象的列表可以编码为对象属性而不是数组元素（例如，见 objects.json）：

ClickHouse 可以使用 JSONObjectEachRow 格式加载这种格式的数据：

假设我们还想将父对象键中的值保存到表中。在这种情况下，我们可以使用 以下选项 来定义我们想要保存键值的列名称：

现在，我们可以使用 file() 函数检查将从原始 JSON 文件加载的数据：

注意 id 列已正确填充键值。

有时，为了节省空间，JSON 文件以数组形式编码而不是对象。这种情况下，我们处理的是一个 JSON 数组列表：

在这种情况下，ClickHouse 将加载这些数据，并根据数组中值的位置将每个值归属到对应的列。我们使用 JSONCompactEachRow 格式来处理这个：

在某些情况下，数据可以编码为列而不是行为方向。在这种情况下，父 JSON 对象包含列及其值。请查看 以下文件：

ClickHouse 使用 JSONColumns 格式解析这种格式化的数据：

当处理 列数组 而不是对象时，较紧凑的格式也可以使用 JSONCompactColumns 格式来支持：

某些情况下，您可能希望将 JSON 对象保存到单个 String （或 JSON）列中，而不是解析它。这在处理具有不同结构的 JSON 对象列表时非常有用。请查看 这个文件，我们有多个不同的 JSON 对象在一个父列表中：

我们希望将原始 JSON 对象保存到以下表中：

现在，我们可以使用 JSONAsString 格式从文件加载数据，以保持 JSON 对象而不是解析它们：

我们可以使用 JSON 函数 查询保存的对象：

注意， JSONAsString 在我们有 JSON 对象按行格式化的文件（通常与 JSONEachRow 格式一起使用）中工作得很好。

在处理 嵌套 JSON 对象 时，我们可以另外定义架构并使用复杂类型 ( Array 、 Object Data Type 或 Tuple ) 来加载数据：

我们可以通过启用 以下设置选项 来引用 嵌套 JSON 键：

这使我们能够使用点表示法引用嵌套 JSON 对象键（记得用反引号包裹，以便正常工作）：

这样我们可以扁平化嵌套 JSON 对象或者使用一些嵌套值将它们作为单独的列保存。

默认情况下，ClickHouse 在导入 JSON 数据时会忽略未知列。让我们尝试将原始文件导入到没有 month 列的表中：

我们仍然可以将 原始 JSON 数据 的 3 列插入到这个表中：

ClickHouse 会在导入时忽略未知列。可以使用 input_format_skip_unknown_fields 设置选项禁用此功能：

在 JSON 和表列结构不一致的情况下，ClickHouse 会抛出异常。

ClickHouse 允许从 BSON 编码的文件中导入和导出数据。此格式被某些数据库管理系统使用，例如 MongoDB 数据库。

要导入 BSON 数据，我们使用 BSONEachRow 格式。让我们从 这个 BSON 文件 导入数据：

我们也可以使用相同的格式导出到 BSON 文件：