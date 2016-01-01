其他 JSON 建模的方法

以下是 ClickHouse 中建模 JSON 的替代方案。这些记录是为了完整性，一般不推荐或适用于大多数使用案例。

Nested 类型 可用于建模静态对象，这些对象很少发生变化，提供了 Tuple 和 Array(Tuple) 的替代方案。我们通常建议避免将此类型用于 JSON，因为其行为通常令人困惑。 Nested 的主要好处是子列可以用于排序键。

以下是使用 Nested 类型建模静态对象的示例。考虑以下简单的 JSON 日志条目：

我们可以将 request 键声明为 Nested 。类似于 Tuple ，我们需要指定子列。

设置 flatten_nested 控制嵌套的行为。

值为 1 （默认值）不支持任意等级的嵌套。使用此值，可以将嵌套数据结构视为多个同长度的 Array 列。字段 method 、 path 和 version 实际上都是单独的 Array(Type) 列，并有一个关键限制： method 、 path 和 version 字段的长度必须相同。 如果使用 SHOW CREATE TABLE ，将会表明这是：

下面，我们向此表插入数据：

需要注意的几点重要事项：

我们需要使用设置 input_format_import_nested_json 来插入嵌套结构的 JSON。否则，我们需要将 JSON 展平，即。

嵌套字段 method 、 path 和 version 需要作为 JSON 数组传递，即。

可以使用点表示法查询列：

请注意，子列使用 Array 意味着可以利用完整的 Array 函数，包括 ARRAY JOIN 子句 - 如果您的列有多个值，这将非常有用。

这允许任意层次的嵌套，意味着嵌套列保持为单个 Tuple 的数组 - 实际上它们变为与 Array(Tuple) 相同。

这代表了首选的方法，也通常是使用 Nested 的最简单方法。如我们所示，只需确保所有对象是一个列表。

下面，我们重新创建表并重新插入一行：

需要注意的几点重要事项：

不需要 input_format_import_nested_json 来插入。

在 SHOW CREATE TABLE 中保留了 Nested 类型。此列底层实际上是一个 Array(Tuple(Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String))))

因此，我们需要将 request 作为数组插入，即。

列再次可以使用点表示法查询：

上述数据的更大示例可在 S3 的公共桶中找到： s3://datasets-documentation/http/ 。

考虑到 JSON 的约束和输入格式，我们使用以下查询插入此示例数据集。在此，我们将 flatten_nested=0 。

以下语句插入 1000 万行，因此执行可能需要几分钟。如果需要，请应用 LIMIT ：

查询此数据需要访问请求字段作为数组。下面，我们总结在固定时间段内的错误和 HTTP 方法。

成对数组在将 JSON 表示为字符串的灵活性和更结构化方法的性能之间提供了平衡。模式是灵活的，可以在根部潜在地添加任何新字段。然而，这需要显著更复杂的查询语法，并且不兼容嵌套结构。

例如，考虑以下表：

要向此表插入数据，我们需要将 JSON 结构化为键和值的列表。以下查询说明了使用 JSONExtractKeysAndValues 来实现这一点：

请注意，请求列以字符串表示的嵌套结构保持不变。我们可以将任何新键插入到根部。我们还可以在 JSON 本身中存在任意差异。要插入到我们的本地表中，请执行以下操作：